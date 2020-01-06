Эпоха Брагина уже ушла. Но вопрос с тренером – не главный для российской молодёжки

Без системы подготовки кадров мы никогда не научимся побеждать стабильно. Хоть с Брагиным, хоть без него.

Россия проиграла Канаде в финале МЧМ-2020. Уже прошло немного времени после окончания игры, все уже успели остыть, а кто хотел – постарался проанализировать причины этой неудачи. Хотя называть серебряные медали неудачей тоже ведь не совсем правильно. Но в финале мы проиграли не 1:6 и не 0:5, как в середине нулевых тем же канадцам, а упустили 3:1 в нашу пользу за семь минут третьего периода…Ладно, это уже история.

Камера TSN здесь ни при чём. Россия сама отдала золото Канаде О том, из-за чего наша команда может не выиграть МЧМ, было известно давно. Где было тонко, там и порвалось.

Через год в Канаду смогут поехать лишь три человека из этого состава – Ярослав Аскаров, Василий Подколзин и Максим Грошев. В Эдмонтоне и Ред-Дире у нас будет совершенно новая команда, и единственное, что интересно прямо сейчас – кто будет её тренировать.

Брагин сейчас – просто часть тренерского штаба молодёжки

В июне у Валерия Брагина истекает двухлетнее соглашение, подписанное летом 2018-го. Тогда контракт заключили по схеме «2+2», то есть с возможностью продления. Разумеется, после финала Брагина спрашивали на эту тему, но комментировать её он категорически отказался. «Готов ли я на следующий год строить команду для МЧМ с нуля? Постоянно один и тот же вопрос. Продление моего контракта сейчас обсуждать не буду, это бессмысленно», — обозначил свою позицию Брагин.

Валерий Брагин Фото: РИА Новости

Какую-то конкретику по этому вопросу внёс вице-президент ФХР Роман Ротенберг. «Мы видим, что тренерский штаб в этом составе показал самый современный подход к команде и тренировочному процессу. То, что команда играла в современный хоккей, — это, в первую очередь заслуга тренеров. Мы хотим видеть тренерский штаб в этом составе и в дальнейшем», — сообщил Ротенберг журналистам.

Что же из этого вытекает? Если считать слова Ротенберга официальной позицией ФХР, то с Брагиным намерены продолжить сотрудничество. Но – важный момент! – только вместе с этим тренерским штабом. И у такой позиции есть глубокий смысл.

Известно, что кандидатуры Ларионова и Николая Хабибулина внедрили в тренерский штаб молодёжной сборной России чуть ли не перед самым чемпионатом мира. Не будем говорить, что помощников Брагину навязали, но он уж точно не просил об этом, да у него ведь и были свои ассистенты.

Ларионов и Хабибулин стали тренерами. Что это даст сборной на МЧМ? Тренерский штаб молодёжной сборной России неожиданно изменился. У Валерия Брагина теперь новые помощники.

Ларионов и Хабибулин – это люди ФХР, единомышленники Романа Ротенберга и Владислава Третьяка. Тот факт, что их в приказном порядке определили в помощники к Брагину, означал только одно. ФХР вплотную взялась за молодёжку, которая ранее существовала несколько обособленно от всей нашей высокой хоккейной тусовки. Брагин как будто бы работал сам по себе, набирал состав на свой вкус, а теперь ситуация была исправлена. Валерию Николаевичу, который начинал в молодёжке в совсем другие времена, дали помощника (который, правда, никогда не работал тренером), а по факту – просто внедрили своего человека, дав понять Брагину, что его самостоятельность закончилась. Теперь он – часть общей системы под известным брендом.

Так что на МЧМ-2020 была уже не сборная Брагина, и подбивать к этому результату итоги других чемпионатом мира под руководством Валерия Николаевича для оценки его деятельности не совсем правильно. Вся страна видела, как Брагин и Ларионов делили тренерский планшет в решающие моменты матчей. Все знали, что Игорь Николаевич, человек достаточно жёсткий и амбициозный, не ограничится скромной ролью помощника. Да и сам Брагин после турнира признал, что он скорректировал свои взгляды на хоккей под влиянием Ларионова.

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Так что будет несправедливо рассуждать о том, продолжит ли Брагин работу в молодёжке или нет, не учитывая, что теперь в этой сборной не всё зависит от него. ФХР хочет, чтобы работу продолжил не конкретно Брагин, а весь тренерский штаб (который сама ФХР перед турниром и сформировала). Осталось понять одну вещь – по душе ли Брагину быть главным тренером лишь формально?

Надо понять, что если Брагин не согласится на такие условия и решит уйти, то никакой революции не случится. Если хотите, она уже произошла до турнира, когда тренеру назначили новых могущественных помощников. Та эпоха молодёжки Валерия Камбэковича уже закончилась, оставив за собой золотой след Баффало-2011 и кучу несбывшихся надежд. Поэтому не совсем актуально задаваться вопросом: «Останется Брагин или нет?». Это уже не так важно. Куда важнее то, что будет дальше с нашим молодёжным хоккеем.

На МЧМ-2020 тренеры отработали хорошо, но упустили золото

Итак, на МЧМ-2020 была уже новая сборная. Совместная работа Брагина и Ларионова, несмотря на все очевидные и неочевидные противоречия, подарила нам отличный, казалось бы, результат – серебро. Вот только потенциал у этого состава, действительно, был выше, и в том, что золото уехало в Канаду виноваты прежде всего тренеры.

Не нужно быть гуру анализа, чтобы назвать основные просчёты тренерского штаба сборной России. Во-первых, наши тренеры сами устроили проблемы с вратарями. Думали, думали, и решили в итоге довериться 17-летнему Аскарову, у которого дрожали колени в матче с более-менее серьёзным соперником. Это было видно всей стране с телеэкранов, но тренерский штаб на плей-офф в качестве основного вратаря выбрал Ярослава, и он едва не завалил полуфинал. Кстати, вот в этом решении тянуть Аскарова (который ещё наиграется за всевозможные сборные России) вряд ли есть что-то от Брагина. Валерий Николаевич обычно не склонен к авантюрам, хотя у него и был свой 17-летний Василевский в 2012 году. Но тот талант был очевиден, а здесь же Брагину явно помогли решиться на риск.

Во-вторых, проблемы с дисциплиной. Брагин говорил, что тренеры постоянно говорили с ребятами о глупых удалениях, но, очевидно, что никакого эффекта это не приносило. И это очень странно, что 19-летние парни оказались столь неуправляемы. Только ли они сами в этом виноваты? Может быть, тренеры недоработали по части мотиваций и наказаний? В конце концов, должно быть стыдно сваливать проигранное золото на перехлёстнутые эмоции. За весь турнир тренерский штаб не сделал ничего, чтобы усмирить горячность парней. Никого не вывел показательно из состава, никому не сократил игровое время. Ведь если ребята не понимают по-хорошему, нужно же действовать по-плохому? Но были только бесконечные разговоры, а результат вы знаете сами.

«В финале сборная России была неуправляемой». Почему наша молодёжка проиграла Канаде Эксперты разбираются в причинах поражения россиян в финале мечты и рассуждают, должен ли Валерий Брагин продолжить работу.

В-третьих, сборная России провалилась в большинстве. Игорь Ларионов лихо спихнул беззубую реализацию лишнего в финале на то, что в клубах КХЛ эти игроки не получают необходимую практику в расстановке «5 на 4». Но можно подумать, что другие сборные напичканы хоккеистами, составляющими спецбригады в командах взрослых лиг. Нет, это отговорка в пользу бедных, хотя в том ярком спиче Ларионова было немало правильных и умных мыслей.

«В МХЛ и ВХЛ страшная коррупция, с матчей КХЛ хочется скорее уйти». У Ларионова наболело По мнению Профессора, в нашем хоккее есть системные недостатки, которые надо исправлять.

Но конкретно большинство нас подвело, а ведь Игорь Николаевич афишировался как тренер по этому компоненту. По ходу всего турнира у сборной России был неплохой розыгрыш, но каких-то фирменных комбинаций я не увидел. Так или иначе всё сводилось к тому, что нужно быстро двигать шайбу, почаще бросать, закрывать вратаря. Но это азы хоккея, доступные для понимания практически любому. А вот в финале, где канадцы в меньшинстве бились и пластались, как раз и требовалась хитрость, но ничего нового наши тренеры придумать не смогли.

Наконец, в-четвёртых, тренерский штаб сборной России проиграл финал во второй половине третьего периода. Проиграл тактически. У «современного хоккея с позиции силы» не оказалось плана Б. Его нужно было применить сразу после второй канадской шайбы. Сыграть в откат, построить автобус, засушить игру. Может быть, не так радикально, но сделать более насыщенной среднюю зону, донести до игроков всю важность момента, возможно, взять тайм-аут и проявить недюжинные ораторские способности.

Ничего этого не было. У наших парней всё так же горели глаза, местами отключался мозг, но канадцы-то уже доминировали на площадке. Тренерский штаб не проявил тактическую гибкость и упустил эту игру, которая была у сборной России в кармане.

Российская молодёжка играет в хоккей прошлого. На МЧМ-2020 это уже не исправить Эмоции и задор больше не в тренде. Но это не значит, что для сборной России всё потеряно.

Впрочем, надо быть справедливым. Тренерский штаб, так или иначе, оценивают по результату, а серебро – это результат. Придраться к работе специалистов можно всегда, но разноса и жёстких мер Брагин и Ларионов, разумеется, не заслужили. Так что позиция ФХР вполне логична, но сейчас мы подходим к самому главному.

России нужна система в подготовке кадров, тренер молодёжки – вопрос вторичный

«Ребят, когда тактика выбирается, то многое зависит от того, что у тебя в руках есть», — растолковал Брагин простые хоккейный истины журналистам, которые увидели значительные системные изменения в игре молодёжки с приходом Ларионова. И ведь прав Валерий Николаевич. В Остраве у сборной России была возможность показать хоккей с позиции силы, а через год, к примеру, в составе из крупных и габаритных форвардов будет один только Подколзин, и не найдётся атакующих защитников, и какой тогда доминирующий хоккей против тех же канадцев?

У тренера российской молодёжки сейчас априори не может быть системы, он зависит от кадров, которые меняются практически каждый год. Поэтому сейчас нужно думать не о Брагине, и не о любом другом тренере для сборной U20, а о том, чтобы в России стабильно и в большом количестве появлялись разноплановые молодые хоккеисты. О том, чтобы у нас появился свой конвейер, благодаря которому мы не будем надеяться на присутствие в очередном поколении мощных талантов-самородков, а станем твёрдо уверены, что система нашего хоккея в любом случае породит крепкую команду. Гибкую, управляемую и не слишком зависимую от своего настроения. Способную побеждать не только вопреки, но и благодаря.

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Надеемся, что под словами «мы понимаем, как двигаться дальше», подразумевается именно развитие национальной программы по развитию молодых игроков, и через 5-10 лет мы получим её плоды. Что же касается будущего Брагина, то, повторю, в нынешних реалиях от этого почти ничего не зависит. Прежняя эпоха сборных Валерия Николаевича уже ушла в прошлое, и теперь ему нужно решить, будет ли он полезен молодёжке в своей новой роли.

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