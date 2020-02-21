Легенду НХЛ Рёника с позором уволили с ТВ за пошлые шутки. Но за него вступился Трамп

Президент США в очередной раз показал себя человеком, которого мало интересует мнение окружающих и который не боится того, что о нём могут плохо подумать. Мысли о вездесущей толерантности в стиле «как бы чего не вышло» ему, очевидно, тоже не близки. Не так давно Дональд Трамп с восторгом общался в Белом Доме с Александром Овечкиным, которого затем даже пригласил на закрытую рождественскую вечеринку в свою резиденцию во Флориде. Такое свободное общение с русским капитаном «Вашингтона», который к тому же дружен с главой российского государства, в Северной Америке далеко не все восприняли с восторгом.

На днях Трамп снова предпочёл не соблюдать излишних рамок и очень комплиментарно высказался в адрес другого хоккеиста — легендарного центрфорварда Джереми Рёника, которого совсем недавно уволили с американского телевидения.

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«Я был бы рад, если бы это произошло»

Рёник, ещё будучи игроком, никогда не лез за словом в карман, активно общался с болельщиками и зарекомендовал себя весьма открытым и откровенным человеком. В одном из интервью он вспоминал, что в детстве часто ходил на матчи «Хартфорд Уэйлерз» и однажды в перерыве одной из игр легендарный Горди Хоу положил на крюк клюшки снег и высыпал юному Джереми на голову.



После этого Хоу ещё долго катался по арене кругами, ещё пару разу взглянув на юного Рёника и подмигнув ему. Маленькое хулиганство в исполнении знаменитого игрока произвело на семилетнего мальчугана неизгладимое впечатление, и, став профессиональным хоккеистом, он сам старался совершать нечто подобное как можно чаще.

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После окончания карьеры Рёник стал настоящей находкой для телевизионщиков, поскольку был ярким, открытым и хорошо говорящим экспертом. В 2010 году он стал работать на американском NBC в качестве студийного аналитика, вёл программы NHL Live и NHL Overtime, а также работал в студии на трёх последних Олимпиадах.



В конце декабря 2019 года его отстранили от работы из-за высказываний в шоу другого скандалиста — Пола Биссонетта и его подкаста Spittin' Chiclets. 50-летний Рёник тогда рассказал о том, как прошлым летом проводил отпуск в Португалии в компании своей супруги и её подруги Кэтрин Таппен, которая тоже работала на NBC.



«Я же был королём Португалии! Когда заходишь в какое-нибудь крутое место, а у тебя слева и справа по обалденной блондинке, то выглядишь ещё более важным. Как-то ко мне подошла женщина и спросила, спим ли мы втроём. Я ответил, что да. Кэтрин разозлилась и сказала, чтобы я заткнулся, но я начал шутить про то, что каждый вечер мы ложимся спать втроём. Я был бы рад, если бы это произошло, но такого никогда не будет», — заявил Рёник.



Таппен публично раскритиковала Рёника за такие слова. «Мы с Джереми продолжаем быть друзьями, но то, что он сказал, было неприемлемо. Я не могу принять его комментарии», — заявила Кэтрин.



Также Рёник заявил, что другой хоккейный эксперт, а в прошлом известный игрок Патрик Шарп «невероятно красив, и отказать ему он бы не смог». Реакции Шарпа на такой неоднозначный комплимент не последовало, но спустя полтора месяца руководители телеканал Рёнику указали на дверь.



Промолчать Джей Ар не смог и в ответ опубликовал видео на своей страничке в «Твиттере». «Я очень разочарован и зол, но я не вернусь на NBC, но благодарен возможности делится своей любовью и знаниями о хоккее. Я ухожу ненадолго. Я вернусь и буду ещё лучше, чем раньше», — заявил Рёник. Для NBC это было первое увольнение за три года — предыдущее отстранение от работы случилось после репортажа Мегин Келли, в котором она задалась вопросом об оскорбительности слова «черномордый».

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«Если Рёника обыграть, он побьёт вас»

После столь бесславного завершения карьеры на NBC Рёник получил неожиданную поддержку. Да не от кого-нибудь, а от самого Дональда Трампа, который в очередной раз пренебрёг общественным мнением, несмотря на многочисленные слухи о возможном импичменте.



На недавнем митинге в Финиксе, Трамп неожиданно вспомнал про Рёника.



«Он отличный хоккеист из Аризоны, он мой друг. Кроме того, он, как и я, отлично играет в гольф. Он очень крутой, его трудно обыграть. Он чертовски крепок. И если побить его в гольфе, он поколотит тебя в жизни. Ему будет всё равно. Он был крутым и очень жёстким хоккеистом. Он был из тех парней, которые могли обыграть тебя, а если бы это не получилось, то он бы просто побил соперника», — сказал Трамп.



Толпа одобрённо взревела, когда имя Рёника было упомянуто. После этого президент США указал на сидевшего неподалёку бывшего хоккеиста рукой. «Спасибо, Джереми. Он настоящий победитель», — резюмировал Трамп.

Реакция западной прессы не замедлила последовать.



«Президент снова напомнил всем, что означает болельщик номер один. Он поддержал оскандалившегося Рёника, которого уволили за неподобающие шутки про секс с коллегами», — отмечает SILive.com.



«Трамп выбрал всех известных людей со связями в Аризоне, которых он мог бы назвать во время политического митинга. Джереми Рёник? Да, конечно. Трамп — всегда Трамп, он в своей стихии. Не было понятно до конца, был ли на митинге сам Рёник. Он не вышел на сцену, хотя президент указывал куда-то рукой. Но по духу выступления он там был», — считает обозреватель The Arizona Republic Билл Гудикунц.

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«Трамп похвалил бывшую хоккейную звезду, который с позором был уволен с телевидения. Он назвал его своим другом, а присутствовавшая аудитория бурно приветствовала Рёника», — пишет британская Independent.



Из 20 своих сезонов в НХЛ Рёник 5 отыграл в «койотах», хотя болельщики «Чикаго» и «Филадельфии» не меньше считают его своим. А глава Соединённых Штатов Америки в очередной раз показал себя человеком, который готов использовать хоккей в своих политических интересах, не обращая внимания на критику.