Интрига на Западе по-прежнему жива! Главное в КХЛ перед стартом плей-офф

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020, по итогам которого «Витязь» обеспечил себе выход в плей-офф, а «Торпедо» допустило осечку в матче с ХК «Сочи».

«Металлург» — в плей-офф, на Востоке осталось одно место в восьмёрке. Расклады в КХЛ «Нефтехимик» остался практически без права на ошибку.

«Адмирал» прервал серию из поражений

Именно она не позволила владивостокцам выйти в плей-офф. Шесть поражений подряд, в которых «Адмирал» не набрал ни одного очка, не могли не сказаться. В результате коллектив Сергея Светлова потерял даже теоретические шансы побороться за попадание в восьмёрку на Западе. Дальневосточники очень слабо провели отрезок после паузы на Евротур.



Впрочем, рижское «Динамо», субботний соперник «Адмирала», потеряло шансы на плей-офф ещё раньше. Во Владивосток рижане прилетели в ранге предпоследней команды Запада. Выиграв в Хабаровске в серии буллитов, хоккеисты Гиртса Анкипанса не сумели продолжить победное шествие и проиграли «морякам». На шайбы Коростелёва и Вихарева точным броском во второй половине третьего периода ответил Эштон, но на большее латвийскую команду не хватило. Третий гол Юнга пришёлся уже в пустые ворота гостей. 3:1 – достаточно уверенная, пусть и непростая победа «Адмирала».

«Сибирь» не обеспечила себе серию с «Автомобилистом»

«Трактор» уверенно разобрался с «Сибирью» — 4:0. У команды Владимира Юрзинова получалось практически всё. Иван Федотов во второй раз подряд отыграл на ноль, а легионеры челябинцев в который раз показали себя с лучшей стороны. Дублем отметился чешский форвард хозяев Лукаш Седлак, у которого теперь 23 гола за «Трактор» в регулярках КХЛ. Таким образом, чех вошёл в историю клуба. Ранее больше 22 шайб в регулярных чемпионатах (Евгений Скачков в сезоне-2009/2010) никто не забрасывал.



Кстати, первый гол Седлака в матче с «Сибирью» получился курьёзным. Гости заменили голкипера на полевого хоккеиста, пытаясь отыграться, но напоролись на контратаку. В итоге форвард новосибирцев Чесалин, находившийся на лавке, у борта помешал сопернику клюшкой. Судьи сразу указали на ворота, по правилам это гол. «Сибирь» сыграла очень слабо и недисциплинированно. Команда Николая Заварухина не гарантировала себе встречу в первом раунде с «Автомобилистом». Для этого надо было набрать хотя бы очко.

«Витязь» вышел в плей-офф

Было бы странно, если после изумительного старта в регулярном чемпионате «Витязь» оказался бы за чертой плей-офф. Команда у Михаила Кравца крепкая и боевитая, но уход Самонова, Швеца-Рогового и Аалтонена не мог не сказаться. В результате подмосковный клуб ожидаемо сдал и лишь в концовке регулярного чемпионата официально обеспечил себе место в восьмёрке Западной конференции.

Всё решилось в гостевом матче с «Северсталью», в котором «Витязю» нужно было набрать хотя бы очко. С этой задачей гости успешно справились, не проиграв в основное время. В овертайме победитель выявлен не был, а серии буллитов сильнее оказались череповчане.

Шмелёв спас «Сочи»

Вторым за день участником плей-офф на Западе могло стать «Торпедо», если бы выиграло в Адлере у «Сочи». Причём, любым способом, можно даже в овертайме или по буллитам. У хозяев же был единственный шанс остаться в гонке – набрать минимум два очка. Иначе о плей-оф можно было забыть.

Матч, как и ожидалось, получился сверхупорным. В основное время зрители так и не увидели заброшенных шайб, на первые роли вышли вратари – Илья Проскуряков и Андерс Линдбек. В итоге всё решилось в овертайме, где вожделенные два очка южанам принёс точный бросок Сергея Шмелёва. Теперь между командами три очка, но у «Сочи» ещё две игры в запасе (в гостях с «Северсталью» и ЦСКА), в то время как торпедовцам осталось сыграть последний матч с «Йокеритом» в Нижнем Новгороде. Что ж, интрига на Западе по-прежнему жива.