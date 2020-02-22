Интрига на Западе по-прежнему жива! Главное в КХЛ перед стартом плей-офф

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020, по итогам которого «Витязь» обеспечил себе выход в плей-офф, а «Торпедо» допустило осечку в матче с ХК «Сочи».
«Адмирал» прервал серию из поражений
Именно она не позволила владивостокцам выйти в плей-офф. Шесть поражений подряд, в которых «Адмирал» не набрал ни одного очка, не могли не сказаться. В результате коллектив Сергея Светлова потерял даже теоретические шансы побороться за попадание в восьмёрку на Западе. Дальневосточники очень слабо провели отрезок после паузы на Евротур.
Впрочем, рижское «Динамо», субботний соперник «Адмирала», потеряло шансы на плей-офф ещё раньше. Во Владивосток рижане прилетели в ранге предпоследней команды Запада. Выиграв в Хабаровске в серии буллитов, хоккеисты Гиртса Анкипанса не сумели продолжить победное шествие и проиграли «морякам». На шайбы Коростелёва и Вихарева точным броском во второй половине третьего периода ответил Эштон, но на большее латвийскую команду не хватило. Третий гол Юнга пришёлся уже в пустые ворота гостей. 3:1 – достаточно уверенная, пусть и непростая победа «Адмирала».
«Сибирь» не обеспечила себе серию с «Автомобилистом»
«Трактор» уверенно разобрался с «Сибирью» — 4:0. У команды Владимира Юрзинова получалось практически всё. Иван Федотов во второй раз подряд отыграл на ноль, а легионеры челябинцев в который раз показали себя с лучшей стороны. Дублем отметился чешский форвард хозяев Лукаш Седлак, у которого теперь 23 гола за «Трактор» в регулярках КХЛ. Таким образом, чех вошёл в историю клуба. Ранее больше 22 шайб в регулярных чемпионатах (Евгений Скачков в сезоне-2009/2010) никто не забрасывал.
Кстати, первый гол Седлака в матче с «Сибирью» получился курьёзным. Гости заменили голкипера на полевого хоккеиста, пытаясь отыграться, но напоролись на контратаку. В итоге форвард новосибирцев Чесалин, находившийся на лавке, у борта помешал сопернику клюшкой. Судьи сразу указали на ворота, по правилам это гол. «Сибирь» сыграла очень слабо и недисциплинированно. Команда Николая Заварухина не гарантировала себе встречу в первом раунде с «Автомобилистом». Для этого надо было набрать хотя бы очко.
«Витязь» вышел в плей-офф
Было бы странно, если после изумительного старта в регулярном чемпионате «Витязь» оказался бы за чертой плей-офф. Команда у Михаила Кравца крепкая и боевитая, но уход Самонова, Швеца-Рогового и Аалтонена не мог не сказаться. В результате подмосковный клуб ожидаемо сдал и лишь в концовке регулярного чемпионата официально обеспечил себе место в восьмёрке Западной конференции.
Всё решилось в гостевом матче с «Северсталью», в котором «Витязю» нужно было набрать хотя бы очко. С этой задачей гости успешно справились, не проиграв в основное время. В овертайме победитель выявлен не был, а серии буллитов сильнее оказались череповчане.
Шмелёв спас «Сочи»
Вторым за день участником плей-офф на Западе могло стать «Торпедо», если бы выиграло в Адлере у «Сочи». Причём, любым способом, можно даже в овертайме или по буллитам. У хозяев же был единственный шанс остаться в гонке – набрать минимум два очка. Иначе о плей-оф можно было забыть.
Матч, как и ожидалось, получился сверхупорным. В основное время зрители так и не увидели заброшенных шайб, на первые роли вышли вратари – Илья Проскуряков и Андерс Линдбек. В итоге всё решилось в овертайме, где вожделенные два очка южанам принёс точный бросок Сергея Шмелёва. Теперь между командами три очка, но у «Сочи» ещё две игры в запасе (в гостях с «Северсталью» и ЦСКА), в то время как торпедовцам осталось сыграть последний матч с «Йокеритом» в Нижнем Новгороде. Что ж, интрига на Западе по-прежнему жива.
- 22 февраля 2020
-
21:46
-
21:24
-
20:57
-
20:44
-
20:41
-
20:25
-
19:59
-
19:53
-
19:17
-
18:50
-
18:34
-
18:21
-
18:17
-
18:09
-
17:39
-
17:32
-
17:22
-
16:53
-
16:14
-
15:25
-
15:08
-
14:52
-
14:35
-
14:30
-
13:58
-
13:41
-
13:27
-
13:05
-
12:49
-
12:27
-
12:09
-
11:30
-
11:11
-
10:56
-
10:47