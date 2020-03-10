Панин получил от КХЛ по делу, а Зернова простили. Что не так с решением СДК

Серия между «Авангардом» и «Салаватом» наполняет огнём первый раунд КХЛ, и совсем не хочется, чтобы она заканчивалась уже завтра, хотя у болельщиков уфимцев, конечно, другое мнение. Но противостояние получается великолепным с точки зрения результативности, качельных результатов, эмоций и хорошего уровня спортивной ненависти.

Кстати, игроки обеих команд очень адекватно подходят к различного рода стычкам, провокациям и столкновениям, которые имеют место быть. «Это плей-офф, всё нормально», — дружно твердят и «ястребы», и «юлаевцы», оставляя оценочные суждения арбитрам и СДК КХЛ.

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У главного карательного органа нашей лиги в этой серии до пятой игры было не так много работы. Рассмотрели обречённую на провал жалобу «Авангарда» на действия Бурмистрова после первой встречи, да по разу оштрафовали Пьянова и Жаркова.

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До дисквалификаций дело не доходило, хотя во всех встречах серии борты и кости трещали от силовых приёмов, но в пятом матче команды прорвало на грубость. Вообще неудивительно, что первым «забаненным» в этой серии оказался Григорий Панин. На протяжении четырёх игр капитан уфимцев сохранял едва ли не нордическое спокойствие, однако это было затишем перед бурей. В пятом поединке Панин сначала ударил клюшкой в лицо Алексея Потапова, оставив «Салават» в меньшинстве на четыре минуты. А во втором периоде Григорий грубо атаковал Дениса Зернова, и этот эпизод, как кажется, существенно повлиял на ход игры. Во-первых, Панин вывел из равновесия «Авангард», который вёл в счёте и планировал успокоить игру. Во-вторых, дал необходимую порцию эмоций одноклубникам. В-третьих, за Зернова сразу же вступился Сергей Широков, тоже получивший удаление, и поступок Панина не привёл к очередному меньшинству.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ

Кроме того, Зернов после столкновения отправился в раздевалку, и было похоже, что с Денисом произошло что-то серьёзное, учитывая историю его травм за последний год. Таким образом, Панин вроде как по всем фронтам вышел победителем из этой ситуации, но было предсказуемо, что СДК КХЛ заинтересуется этим резонансным эпизодом.

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Вердикт дисциплинарного комитета – один матч дисквалификации для Панина. Ещё два матча за рецидив, в соответствии с правилами КХЛ. Сурово? Справедливо? Давайте разбираться. Начнём с того, что арбитры матча квалифицировали нарушение Панина, как атака сзади, а СДК согласился с этим решением, накинув лишь степень тяжести деянию капитана «Салавата». То есть, если бы судьи сразу наказали Григория не по п.1.2.1. статьи 27, а по пункту 1.2.2. той же статьи, то Панин бы отправился отдыхать до конца матча, а «Авангард» получил бы пятиминутное большинство.

Здесь можно придраться к формулировкам. Атака сзади — это неожиданное физическое воздействие сзади в тело, примененное против игрока, не имеющего возможности защитить себя. Пересмотрев момент с Паниным и Зерновым, вы наверняка засомневаетесь в том, что игрок «Авангарда» не мог себя защитить. На пути к шайбе он оборачивался назад и видел, что к нему приближается соперник – следовательно, Зернов мог как-то себя обезопасить. Но нарушение у Панина, безусловно, было, правда, оно больше похоже на неправильную атаку сопернику. Это действие игрока, который преодолевает некоторую дистанцию, чтобы грубо с излишней силой и/или в прыжке, атаковать соперника – вот как выглядит описание этого пункта правил на сайте КХЛ, и, как мне кажется, оно больше подходит к этой ситуации. Однако сути дела это не меняет: за неправильную атаку соперника Панин тем более должен был получить 5+20. Поэтому констатируем факт: арбитры ошиблись, отобрав у «Авангарда» возможность приличное время (даже учитывая последовавшее удаление Широкова) поиграть в большинстве, а ведь процент реализации у «ястребов» составляет 28,6 %.



Но вернёмся к дисквалификации. На один матч Панин наработал именно в тот момент, когда разогнался и впечатал Зернова в борт. Ещё две игры Григорий пропустит в соответствии с пунктом 4.3.2. Дисциплинарного регламента КХЛ. Хоккеист, наказанный в разных матчах вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут), получает дополнительную двухматчевую дисквалификацию. Панин в течение сезона заработал два штрафа до конца игры, так что какие могут быть вопросы? Общие три матча дисквалификации – это много, особенно для плей-офф, но Панин сам виноват, да и его история нарушений говорит против него.

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Что же Зернов? Форвард «ястребов» сумел вернуться на лёд ещё во втором периоде, а в третьем отрезке поступил не менее некрасиво, чем его обидчик Панин. При счёте 2:5 Зернов в безобидной ситуации ударил плечом в голову Сакари Маннинена, причём удар был умышленным, а финн вообще находился без шайбы. Не самая понятная агрессия Зернова, которую можно объяснить разве что досадой от поражения.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ

Судьи в поле этот момент, кстати, проморгали, поэтому единственным карателем Зернова выступил СДК. Комитет справедливо квалифицировал нарушение форварда «Авангарда» по пункту 1.3.2. (Атака в голову или шею). Это значит, что у «Салавата» тоже «украли» возможность поиграть в длинном большинстве, а ведь как раз в той игре реализация лишнего у «юлаевцев» была убойной.

Что касается дисквалификации, то пункт 1.3.2. предполагает субъективную оценку от СДК. В соответствии с правилами, игрок может быть дополнительно наказан за это нарушение на срок от 0 до 10 матчей, в зависимости от тяжести поступка, которую члены комитета должны определить сами. Зернову «впаяли» только одну игру, и, кажется, к игроку «Авангарда» отнеслись весьма лояльно. Умышленность и бессмысленность поступка Дениса прослеживается чётко, но для СДК это не выступило отягчающим обстоятельством. Конечно, у Зернова практически безупречная репутация в этом плане, но в эпизоде с Манниненом он сыграл грубо и некрасиво, и мог нанести сопернику травму.



Что ж, подведём итоги. С Паниным СДК обошёлся строго по букве закона, а вот Зернова, кажется, простил. В любом случае, завтра, 11 марта, оба игрока не примут участие в шестой встрече серии. Кто понёс большую потерю? Пожалуй, «Салават Юлаев». Зернов – в теории важный игрок для «Авангарда», но в этом плей-офф он пока выпадает и совсем не является ключевым хоккеистом. Чего не скажешь про Панина, который даёт «Салавату» эмоции, боевитость, характер и принимает важное участие в атаках ведущего звена. Посмотрим, смогут ли уфимцы закончить серию на домашнем льду без своего капитана.