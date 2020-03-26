0:11 и Овечкин, побивший Твердовского. Главный провал «Авангарда»

Такого позора в истории Суперлиги у омского клуба больше не было. «Динамо» с Крикуновым буквально вынесло соперника.

Сезон-2004/2005 получился самым звёздным в истории российской хоккейной Суперлиги. Более 60 хоккеистов из НХЛ из-за локаута приехали играть в Россию. Причём приезжали не только наши соотечественники, но и звёздные иностранцы – Ягр, Лекавалье, Ричардс, Хитли.

Регулярный чемпионат выиграло московское «Динамо», ведомое, как и в нынешние времена, Владимиром Крикуновым. Кроме того, за москвичей тогда выступал и форвард Максим Афиногенов – он играл за бело-голубых и в нынешней регулярке, но уже в рамках КХЛ.

В 2005 году Овечкин мог не уехать в НХЛ. Он обиделся на «Динамо» и хотел играть в Омске Бело-голубые блефовали, чтобы не отпустить Ови в «Авангард». От конфликта двух русских клубов выиграл «Вашингтон».

Динамовцы весь сезон выглядели уверенно и мощно, но главным украшением стала их полуфинальная серия плей-офф с омским «Авангардом». Вражды между «Динамо» и «Авангардом» тогда ещё не было, но противостояния уже носили принципиальный характер.

Примечательно, что в 2003 году «ястребы» проигрывали в серии 0-2, но вытащили её и выиграли со счётом 3-2. Это был первый случай в истории российских чемпионатов, когда команда отыгралась с 0-2. В 2004-м соперники тоже встречались в плей-офф. «Авангард» уверенно выиграл серию — 3-0. Так что это была третья серия подряд. Конечно, у динамовцев имелся к омичам должок.

Второй матч полуфинальной серии плей-офф Суперлиги сезона-2004/2005 между «Динамо» и «Авангардом»

Первый матч серии москвичи проиграли, а перед вторым с соперником произошёл неприятный инцидент. Чех Яромир Ягр не обнаружил в раздевалке двух своих клюшек. Одна из них – любимая. Ей была заброшена решающая шайба в четвертьфинальной серии с «Магниткой», когда форвард промчался через всю площадку, обыграв сразу нескольких соперников, и огорчил вратаря Набокова.

Как стало ясно позже, клюшка стала лишь первой неприятностью для омичей. Всё остальное превратилось для них в сущий кошмар – о том матче в Омске категорически не любят вспоминать.

28 марта 2005 года МСА «Лужники» стояла на ушах. Динамовские поклонники бились в экстазе, а шайбы в ворота Маракла и Соколова влетали на любой вкус. Уже после первого периода хозяева громили соперника со счётом 6:0 – голами отметились Дацюк, Харитонов, Овечкин, Роса, Марков и Афиногенов.

Александр Овечкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Бывают такие игры, когда у одной команды всё залетает, а у второй всё идёт насмарку. Не день Бекхэма, как сейчас говорят. В наши ворота залетало буквально всё. Счёт крупный, но всё сломалось после одной шайбы, когда мы «поплыли». Никто ничего не понимал, даже наш тренер Валерий Белоусов не мог объяснить происходящее. Он был в шоке. После второго периода он сказал раздеваться Сушинскому, Ягру, Назарову. Чтобы они готовились к следующей игре и не выходили на лёд. Не хотелось поддаваться на провокации. Мы уже просто доигрывали, мысленно были в других матчах», — заявил «Чемпионату» бывший защитник «Авангарда» Александр Гуськов, выходивший в первой паре с Дмитрием Рябыкиным.

На главном тренере сибиряков Валерии Белоусове действительно не было лица – мэтр отечественного тренерского цеха не понимал, что происходит с его командой. Во второй двадцатиминутке Воробьёв и оформивший дубль Роса сделали счёт 8:0, а в третьем периоде Афиногенов, Марков и Фролов довели его до совсем неприличного – 11:0. И это в плей-офф! Далеко не каждый раз увидишь такое избиение соперника.

Главной звездой той встречи стал 19-летний форвард москвичей Александр Овечкин, которого «Вашингтон» уже ждал в НХЛ. Овечкин мало того что забил сам и отдал результативную передачу, так ещё и с опытным защитником «Авангарда» Олегом Твердовским успел подраться.

Причём победа в кулачном поединке осталась именно за Овечкиным, а обоих драчунов удалили до конца матча. Молодой и задиристый нападающий начал показывать на динамовский свитер и заводить болельщиков. Александр, поймавший кураж, успел до ухода в раздевалку оформить хет-трик Горди Хоу.

Драка Александра Овечкина с Олегом Твердовским

«Та игра нам удалась. Забили шесть уже в первом периоде, потом начали хулиганить, драться, задираться. Счёт крупный, но «Авангард» всё равно старался воевать, два других матча получились более напряжёнными. Конечно, это памятное чемпионство для меня. Сашке Овечкину тогда было всего 19 лет, совсем молодой парень. Но уже тогда он был задорным, с хорошими генами, сам по себе мощный и целеустремлённый», — вспомнил тот матч специально для «Чемпионата» главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов.

Оправиться от такого поражения «Авангард» так и не смог. Серию со счётом 3-1 выиграло «Динамо», которое впоследствии стало чемпионом, одолев в финале тольяттинскую «Ладу».

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