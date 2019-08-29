Звёзды, которые покинули НХЛ слишком рано. Их сильно не хватало лиге

Недавнее известие о том, что известный голкипер Кэм Уорд завершил карьеру игрока, стало для многих большой неожиданностью. 35-летний обладатель Кубка Стэнли в составе «Каролины», выигравший в 2006 году и «Конн Смайт Трофи», в последние годы не блистал надёжной игрой, но вполне мог бы приносить пользу ещё пару сезонов в роли второго номера.



Его уход даёт повод вспомнить тех, кто завершил карьеру в НХЛ раньше срока.

Овечкин, Кросби и Бобровский. Сборная лучших игроков НХЛ за 10 лет Макдэвид тоже есть, хотя сыграл крайне мало.

з. Бобби Орр

Защитник, которого часто называют лучшим в истории НХЛ, одно из тех имён, которое сразу приходит на ум. Легенда «Бостона» сыграл свой последний матч за «Брюинз», когда ему было всего 26 лет. После сезона-1974/75 он ещё четыре года числился игроком НХЛ, но провёл за этот отрезок только 36 матчей — виной тому стали многочисленные операции на травмированном колене. Когда Орр закончил с хоккеем, то обязательный период ожидания перед включением в Зал славы для него был отменён. В 31 год он окончательно объявил о своей отставке.

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в. Кен Драйден

Знаменитый вратарь не так сильно страдал от травм, как Орр, но его история стала сказкой об ушедшей удаче. Драйден завершил карьеру в 31 год, в своём последнем сезоне помог «Монреалю» выиграть Кубок Стэнли, а сам завоевал «Везину». Он был главной звездой команды, но ушёл на своих условиях. К слову, это был не первый его уход из НХЛ: легендарный страж ворот просидел весь сезон-1973/74 без хоккея, работая в юридической фирме в Торонто.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

н. Кент Нильссон

Шведский форвард начал заокеанскую карьеру в 1977 году «Виннипеге», который тогда выступал в конкурирующей с НХЛ Всемирной хоккейной ассоциации. После того, как произошло слияние двух лиг, Нильссон перебрался сначала в «Калгари», затем в «Миннесоту», а в сезоне-1986/87 стал обладателем Кубка Стэнли в составе легендарного «Эдмонтона». После этого швед неожиданно покинул НХЛ, хотя за время его пребывания за океаном лишь 13 хоккеистов набрали больше очков, чем он. По сути, его карьера завершилась в 30 лет, но формально он «пылил» по разным лигам ещё очень долго. В числе клубов, где он успел отметиться, есть австрийский «Грац», норвежская «Волеренга» и даже испанский клуб «Махадахонда».

н. Майк Босси

Этого парня по уровню снайперского таланта можно было бы сравнить с Александром Овечкиным, если бы они играли в одно время. Он ворвался на сцену в сезоне-1977/78, забив 53 гола и выиграв «Колдер Трофи». В каждом из восьми последующих сезонов он забрасывал не менее 50 шайб, а в пяти чемпионатах выбивал отметку в 60 голов. Увы, но через 9 лет после своего появления в НХЛ Босси стали мучить травмы спины, и в сезоне-1986/87 он забил «всего» 38 голов. Решив пропустить сезон и отдохнуть, Босси никогда больше не возвращался в хоккей — свой последний матч он сыграл в 30 лет.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTUbe.

н. Хакан Лооб

Ещё один знаменитый представитель «Трёх корон» почти повторил судьбу своего соотечественника Нильссона. После того как он стал хоккеистом «Калгари» в сезоне-1983/84, он забросил 193 шайбы и набрал 429 очков в 450 матчах. Однако затем в дело вмешались нехоккейные обстоятельства: Хакан и его супруга приняли решение переехать на родину в Швецию. Новый контракт от «Флэймз» был отклонён, и в возрасте 29 лет он завершил карьеру в НХЛ, хотя в Швеции продолжал выступать ещё на протяжении семи сезонов.

н. Кэм Нили

Нынешний президент «Бостона» когда-то был настоящим героем НХЛ. В своём первом сезоне за «Брюинз» он набрал 72 очка и в течение четырёх последовавших чемпионатов считался одним из лучших силовых форвардов лиги. Дважды он превосходил отметку в 50 шайб, но стиль игры Кэма сыграл с ним злую шутку. После пяти отменных сезонов его стали преследовать травмы: Нили почти полностью пропустил сезоны 1991/92 и 1992/93, сыграв всего 22 матча. Он несколько раз пытался вернуться, но в 30 лет закончил с хоккеем, став обладателем лишь «Билл Мастертон Трофи».

н. Пэт Лафонтен

Как и многим другим в этом списке, Лафонтену пришлось досрочно завершить карьеру из-за травм, но Пэт страдал не только из-за больных коленей или спины. Лафонтен стал первой громкой жертвой сотрясений мозга, которые потом стали настоящей эпидемией в НХЛ. В сезоне-1992/93, играя в «Баффало» в одной связке с Александром Могильным, Лафонтен набрал 148 очков, но повторить этот успех ни разу не сумел. В чемпионате-1996/97 он перенёс несколько сотрясений, затем смог вернуться, но болезненные симптомы не давали возможности играть на прежнем уровне. В 34 года объявил о завершении карьеры, так и не выиграв ни одного трофея.

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Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTUbe.

Марио попал в этот список хотя бы потому, что никто не мог сказать, вернётся ли этот гений в хоккей. Лемье уходил несколько раз: в сезоне-1992/93 у него диагностировали рак, он полностью пропустил чемпионат-1994/95, а в 1997 в возрасте 31 года объявил, что повесит коньки на гвоздь. В 2000 году он снова вернулся, в очередной раз поразив всех своим талантом, успев отыграть 177 матчей за пять лет и «воспитать» преемника в лице Сидни Кросби.

25 лет назад Марио Лемье был болен. Люди не верили, что он вернётся в НХЛ Супермарио подолгу не мог снять с себя форму, а потом нашёл комок под кожей шеи. В 28 лет он решил полностью пропустить сезон.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Русская Ракета до сих пор очень уважаем и любим за океаном — в первой половине 1990-х он был одним из самых ярких и скоростных нападающих в мире. Дважды за три первых сезона он забивал 60 голов, а затем трижды преодолевал отметку в 50 шайб, хотя на дворе была эпоха оборонительных «капканов». В 31 год у Павла начались проблемы с коленями: с 2001 по 2003 год он сыграл лишь 51 матч, а сезон-2003/04 полностью пропустил. Никто тогда не мог предположить, что Буре закончит с хоккеем в 32 года и не сможет вернуться даже после локаута.

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Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Как же так, спросите вы, он же продолжает играть? Ковальчук попал в этот список по тому же принципу, что и Лемье. Его уход из НХЛ возник из ниоткуда: отыграв в финале Кубка Стэнли, и затем сделав визит в питерский СКА во время локаута-2012, Ковальчук неожиданно подписал бумаги о завершении карьеры за океаном. Аннулированными оказались 12 (!) лет контракта с «Нью-Джерси» на $ 100 млн, и прошло ещё пять лет, прежде чем он снова появился в НХЛ. Переход в «Лос-Анджелес» Илья объяснил желанием выиграть Кубок Стэнли, но первый сезон в стане «королей» показал, что калифорнийцы как никогда далеки от успеха.

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Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.