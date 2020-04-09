Уникальное достижение. Канадская «кувалда» Фанёф дважды разбил стекло за один матч НХЛ

К Диону Фанёфу можно относиться по-разному. Защитник-«кувалда», выбранный под 9-м номером на драфте 2003 года, здорово начинал карьеру в «Калгари», где отыграл первые пять лет. Он добирался до отметки в 50 и даже 60 очков за сезон, охотно принимал участие в стычках и драках, обладал неплохим броском и играл жёстко. Затем последовал обмен в «Торонто», где Дион заметно сдал, а главное — подписал ужасный семилетний контракт на сумму в $ 7 млн за сезон.

Из «кленовых листьев» его с большим трудом обменяли в «Оттаву», которая тоже не без проблем избавилась от Фанёфа, отправив его в «Лос-Анджелес», который в июне прошлого года выкупил остаток контракта, подписанного с «Мэйпл Лифс» 31 декабря 2013 года.



Сколько очков набрал Фанёф в своём последнем сезоне в НХЛ



На этом карьера Фанёфа, футболки с фамилией которого в Торонто до сих пор не могут распродать даже по бросовой цене, завершилась. Сам Дион храбро заявлял, что полон решимости вернуться и что у него впереди ещё много хоккея, но верится в это с трудом. В 2010 году журнал Sports Illustrated проводил анонимный опрос хоккеистов НХЛ, который показал, что 21% респондентов считают Фанёфа самым переоценённым игроком лиги. Сам Дион выразил несогласие с результатом, но на деле опровергнуть это не смог.



В самом начале своей карьеры, когда Фанёф ещё претендовал на приз лучшему защитнику «Норрис Трофи», произошёл очень интересный эпизод. В 2008 году в домашнем матче с «Миннесотой» Дион стал обладателем уникального достижения — он дважды за один период сломал заградительное стекло на арене. Первый раз это случилось за 6 минут до конца первой двадцатиминутки, когда после броска Фанёфа на входе в чужую зону шайба разбила стекло за спиной голкипера Джоша Хардинга.

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Стекло треснуло, и его пришлось менять. Прошло пять минут, до конца периода оставались считаные секунды, и Фанёф стрельнул уже из своей зоны. Удивительным образом шайба попала в то же самое место. Результат оказался таким же — осколки и необходимость вызывать рабочих стадиона.



Видео можно посмотреть в YouTube.



В 2011 году Фанёф повторил свой трюк, уже играя за «Торонто». В выездном матче против «Детройта» он также приложился от красной линии, но тогда стекло не рассыпалось, а просто пошло крупными трещинами, но всё равно подлежало замене.

Фанёф вошёл в историю не только потрясающим резким спадом в своей игре, нелепым контрактом, ошибками у своих ворот и обменом, в котором участвовали 9 хоккеистов, но и разбитыми стёклами. «Эх, надо было на запасные стёкла его обменивать!» — причитали болельщики «Оттавы», когда Дион отказывался от пункта в контракте, запрещающего обмен.

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