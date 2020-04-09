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Как Дион Фанёф разбил стекло два раза за один период, видео

Дион Фанёф
Максим Замятин
Уникальное достижение. Канадская «кувалда» Фанёф дважды разбил стекло за один матч НХЛ
Он очень любил щёлкать из средней зоны. В ворота попадал редко, зато стёкла бил исправно.
Хоккей / НХЛ 0

К Диону Фанёфу можно относиться по-разному. Защитник-«кувалда», выбранный под 9-м номером на драфте 2003 года, здорово начинал карьеру в «Калгари», где отыграл первые пять лет. Он добирался до отметки в 50 и даже 60 очков за сезон, охотно принимал участие в стычках и драках, обладал неплохим броском и играл жёстко. Затем последовал обмен в «Торонто», где Дион заметно сдал, а главное — подписал ужасный семилетний контракт на сумму в $ 7 млн за сезон.

Из «кленовых листьев» его с большим трудом обменяли в «Оттаву», которая тоже не без проблем избавилась от Фанёфа, отправив его в «Лос-Анджелес», который в июне прошлого года выкупил остаток контракта, подписанного с «Мэйпл Лифс» 31 декабря 2013 года.

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На этом карьера Фанёфа, футболки с фамилией которого в Торонто до сих пор не могут распродать даже по бросовой цене, завершилась. Сам Дион храбро заявлял, что полон решимости вернуться и что у него впереди ещё много хоккея, но верится в это с трудом. В 2010 году журнал Sports Illustrated проводил анонимный опрос хоккеистов НХЛ, который показал, что 21% респондентов считают Фанёфа самым переоценённым игроком лиги. Сам Дион выразил несогласие с результатом, но на деле опровергнуть это не смог.

В самом начале своей карьеры, когда Фанёф ещё претендовал на приз лучшему защитнику «Норрис Трофи», произошёл очень интересный эпизод. В 2008 году в домашнем матче с «Миннесотой» Дион стал обладателем уникального достижения — он дважды за один период сломал заградительное стекло на арене. Первый раз это случилось за 6 минут до конца первой двадцатиминутки, когда после броска Фанёфа на входе в чужую зону шайба разбила стекло за спиной голкипера Джоша Хардинга.

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Стекло треснуло, и его пришлось менять. Прошло пять минут, до конца периода оставались считаные секунды, и Фанёф стрельнул уже из своей зоны. Удивительным образом шайба попала в то же самое место. Результат оказался таким же — осколки и необходимость вызывать рабочих стадиона.

Видео можно посмотреть в YouTube.

В 2011 году Фанёф повторил свой трюк, уже играя за «Торонто». В выездном матче против «Детройта» он также приложился от красной линии, но тогда стекло не рассыпалось, а просто пошло крупными трещинами, но всё равно подлежало замене.

Фанёф вошёл в историю не только потрясающим резким спадом в своей игре, нелепым контрактом, ошибками у своих ворот и обменом, в котором участвовали 9 хоккеистов, но и разбитыми стёклами. «Эх, надо было на запасные стёкла его обменивать!» — причитали болельщики «Оттавы», когда Дион отказывался от пункта в контракте, запрещающего обмен.

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