«Вы позорите страну, я сообщу Брежневу!» Крупнейшее поражение сборной СССР нанесли чехи

Пожалуй, главным хоккейным противостоянием в истории принято считать соперничество Канады и СССР/России. Ледовая война между этими хоккейными державами началась в 70-е годы прошлого века и не утихает до сих пор. Однако есть ещё одна сборная, с которой у нашей национальной команды сложились, мягко говоря, непростые отношения, подкреплённые мощным политическим подтекстом.

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В 70-е годы соперничество СССР и ЧССР на ледовой площадке было продолжено, оно по-прежнему являлось самым принципиальным в европейском хоккее. На чемпионате мира в 1971 году, проходившем в Швейцарии, был изменён регламент: в зачёт чемпионата Европы перестали учитываться матчи европейских сборных против сборных других континентов. Из-за этого новшества сборной СССР, выигравшей свой очередной титул, не удалось стать лучшей командой Старого Света.

«На Тарасова до сих пор зуб имею. Какими словами он меня обзывал!»

Постарались чехословаки. Сборная ЧССР частично взяла реванш у СССР за обидные поражения годичной давности. Первая игра между соперниками завершилась вничью 3:3, а во втором матче чехословаки довольно уверенно выиграли 5:2.

«Эта встреча имела для нас решающее значение. Для нас потому, что в случае выиграла или даже ничьей мы досрочно становились чемпионами. Для наших партнёров, потерявших много очков на старте, победа сулила возможность бороться за золото не только европейского, но и мирового чемпионата. Не примите за нескромность, но я не считаю исход поединка закономерным. Судя по игре, счёт вполне мог быть и 5:2 в нашу пользу. При равенстве сил огромное значение имеет моральный фактор. А нам не хватило пресловутого «чуть-чуть», — рассказывал старший тренер Аркадий Чернышев.

Всё золото нашего хоккея. ЧМ-1971. 9-й титул сборной СССР подряд В Швейцарии сборная СССР выиграла 9-й титул чемпионов мира подряд, но уступила Чехословакии в борьбе за европейское золото.

Впрочем, победа над главным соперником снова не принесла ЧССР долгожданный титул чемпионов мира. Помешали осечки в играх со шведами и американцами, в то время как советская сборная очков больше не теряла. Это был девятый титул подряд, гегемония Советов на ледовой арене продолжалась.



Игры ЧМ-1971 между советскими и чехословацкими хоккеистами прошли спокойно в эмоциональном плане, но это было лишь временное перемирие. В феврале 1972-го на Олимпиаде в Саппоро свою «войну с Советами» продолжил Вацлав Недомански. Однако у чехословацкого нападающего с нашей стороны был достойный оппонент.



Анатолий Тарасов не любил чехов всеми фибрами души. Великого советского тренера сильно раздражало, что хоккеисты сборной ЧССР в каждом матче стараются отомстить его подопечным. Тарасов, и без того известный своими жёсткими и безапелляционными методами, призывал советских хоккеистов давать отпор каждой выходке чехословаков и не выбирал слов и выражений в оценке действий Недомански и компании. Конечно, чехи, прекрасно знавшие русский язык, понимали всё, что кричал им со скамейки Тарасов, и распалялись ещё больше.



В Саппоро у Недомански не выдержали нервы. Лидер чехословацкой сборной во время матча с командой СССР умышленно запустил шайбой в Аркадия Чернышёва, который стоял, облокотившись на бортик. После этого Тарасов разразился гневной тирадой, содержание которой Недомански запомнил надолго.

«На Тарасова я до сих пор имею зуб. Какими словами обзывал он меня со скамейки запасных, не передать. Не думал, наверное, о том, что русский язык мы тогда изучали в школе и что я его прекрасно понимал», — рассказывал Недомански уже в 2000 году.

Тарасова из сборной СССР выгнали чехословаки?

Для Анатолия Тарасова было особенно приятно обставить Чехословакию в последнем матче Олимпиады. И вот почему. Перед той встречей складывалась следующая турнирная ситуация: СССР – 7 очков, Чехословакия – 6, Швеция – 5, США – 4, Финляндия – 2, Польша – 0. Было ясно, что американцы обыграют поляков и наберут 6 очков, шведы в случае



победы над финнами набирали 7 баллов. Столько же, при ничейном исходе матча с СССР, набирали бы чехословаки, но за счёт личной встречи они бы обходили шведов.



Советской команде нельзя было проигрывать, но ничья выводила команду Тарасова и Чернышёва на первое место. И, зная такой расклад, советские партийный руководители, по просьбе чехословацких друзей, попросили главного тренера сборной СССР скатать ничью в последнем матче турнира. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Но для Тарасова были невозможны все эти интриги, и особенно — направленные на помощь Чехословакии. В результате в Саппоро сборная СССР уверенно разобралась с «друзьями», забрала золото, а сборная ЧССР осталась с бронзой вместо желаемого серебра.

Фото: ice-hockey-stat.com

«У Тарасова подобные «благотворительные мероприятия» не могли пройти ни при каких обстоятельствах. В Саппоро он светился от счастья, выиграв вместе с Чернышевым третье олимпийское золото подряд. Не меньше его радовал провал чехословацких «друзей», довольствовавшихся лишь «бронзой», — пишет Александр Горбунов в книге «Анатолий Тарасов».

Матчи Олимпиады в Саппоро стали последними для Тарасова и Чернышёва у руля сборной СССР. Обстоятельства ухода двух великих тренеров со временем обросли легендами. Кто-то утверждает, что ещё в Японии наставники знали, что проводят последний турнир. Кто-то говорит, что они ушли из-за банальной усталости (Тарасов отдал четверть века тренерской деятельности). Встречаются и более любопытные версии. По одной из них, Тарасов и Чернышёв лишились работы именно из-за неповиновения приказу советского руководства сыграть вничью с ЧССР. Советский Союз только начал налаживать отношения с братской республикой, и «подарок» в виде серебряных медалей Саппоро мог скрепить дружбу.



В уходе Тарасова из сборной явно прослеживается чехословацкий след. Спустя полтора месяца после японской Олимпиады в Праге должен был пройти чемпионат мира, и чехословацкая сторона настоятельно просила СССР не присылать Тарасова на соревнование. В ЧССР боялись беспорядков на стадионе и не могли гарантировать безопасность тренера, который мог подвергнуться агрессии болельщиков, видевших по телевизору сцены перепалки Тарасова с чехословацкими хоккеистами. Кроме того, Анатолию



Владимировичу вряд ли бы простили тот самый отказ пойти на сделку, принёсшую бы сборной ЧССР олимпийское серебро. Советское руководство не могло не прислушаться к этим требованиям, так как в отношении между государствами наметилась оттепель после событий Пражской весны.

«Многим не нравилась его мировая слава». Что о Тарасове говорили канадцы Человек, который изменил всё. К 100-летию великого тренера вспоминаем, что о нём говорили самые принципиальные соперники.

Поражение в интересах дипломатии и конец «ледовой войны»

Как бы то ни было, ненавидимого в Чехословакии Тарасова в Праге не было. Равно как и его соратника Аркадия Чернышёва. Сразу после Олимпиады в Саппоро наставниками сборной СССР были назначены Всеволод Бобров и Николай Пучков – полные противоположности эмоциональному и своенравному Тарасову. «Всеволода же Боброва и Николая Пучкова сразу после прилета сборной в столицу Чехословакии «пригласили» в советское посольство.

«Посол Добрынин, — вспоминал Пучков в разговоре с дружившим с ним журналистом Семеном Вайханским (и воспоминания эти опубликованы в «Золотой книге сборной СССР по хоккею»), — прямо сказал, что в сложившейся после интервенции 1968 года политической ситуации важнее даже не выиграть чемпионат мира, а добиться, чтобы он прошел в спокойной и дружественной обстановке. И эта задача была решена. Между хоккеистами сборных Чехословакии и Советского Союза не осталось копившейся годами напряженности, и это явилось главным итогом пражских баталий», — пишет в своей книге Горбунов.



На ЧМ-1972 сборная СССР сыграла первый матч с Чехословакией вничью 3:3, а второй проиграла 2:3. Сборная ЧССР выиграла первое золото чемпионата мира с 1949 года, а у нашей команды прервалась рекордная серия побед на мировых форумах. Насколько это соответствовало спортивным принципам – судите сами, но очевидно, что в тот раз хоккей серьёзно помог в осуществлении дипломатической миссии. И вряд ли бы в 1972-м между СССР и ЧССР «снизилось напряжение», если бы у руля советской команды остался Тарасов.

Фото: ice-hockey-stat.com

«Ледовая война» между Советами и Чехословакией была окончена, с тех пор в играх между этими соперниками остался только хоккей. Да, жёсткий и боевой, но уже без мощного политического подтекста. Кроме того, в сентябре 1972-го сборную СССР ждала легендарная Суперсерия с канадскими профессионалами, и с тех пор именно это противостояние стало главным для наших хоккеистов, тренеров и руководителей.

Самое крупное поражение сборной СССР. И убедительный реванш!

Однако на европейской арене «зарубы» советских хоккеистов с чехословацкими оставались самым ярким зрелищем. Ведь это были две сильнейшие команды Старого Света в 70-е годы, при всём уважении к сборной Швеции. Чаще всего успех праздновали наши хоккеисты, обходившие ЧССР на чемпионатах мира с 1973 по 1975, и с 1978 по 1983 годы, а также на Олимпиаде-1976. При том, что сборная СССР выигрывала большинство матчей у соперника, именно в то время «Красная машина» потерпела от Чехословакии два чувствительных поражения, которые стали самыми крупными в истории советского хоккея.



На ЧМ-1974 в Хельсинки сборная СССР уступила хоккеистам ЧССР со счётом 2:7. Уже после первого периода подопечные Боброва «горели» 0:3, и поговаривают, что в этот момент на своей даче в Завидово метал громы и молнии сам Леонид Брежнев.

«Еще сильнее разошелся тогдашний советский посол в Финляндии, который в перерыве прибежал в нашу раздевалку и, потрясая кулаками, набросился на советских хоккеистов. Он кричал: «Вы же позорите страну! Я Леониду Ильичу сообщу о том, как вы себя ведете!» Посла понять можно: от неуспеха нашей команды могла зависеть и его дипломатическая карьера», — пишет Фёдор Раззаков в книге «Российский хоккей: от скандала до трагедии». Собраться в тот вечер советские хоккеисты так и не смогли, а табло стадиона в Хельсинки зафиксировало счет 7:2 в пользу Чехословакии. Это стало самым крупным поражением советских хоккеистов в официальных матчах, а Владислав Третьяк никогда более не пропускал 7 шайб в одном матче. Кстати, сборная СССР во второй игре с чехословаками взяла реванш 3:1, а затем выиграла золото чемпионата мира. Но Всеволод Бобров после турнира был отправлен в отставку: поговаривают, что 2:7 ему так и не простили.

Всё золото нашего хоккея. ЧМ-1974. Первый бенефис Третьяка Сборная СССР в девятый раз за последние десять лет стала чемпионом мира, а Владислава Третьяка впервые признали лучшим вратарём турнира.

Любопытно, что самое тяжёлое поражение с учётом неофициальных матчей тоже было нанесено сборной СССР от принципиального соперника. Случилось это в марте 1975-го в рамках турнира на приз «Известий», который в сезоне-1974/1975 проходил по новой формуле. Четыре команды-участницы проводили целых 18 матчей на своём и чужом льду, и 21 марта 1975-го Чехословакия разгромила сборную СССР со счётом 9:3! Тренером



нашей команды был уже Борис Кулагин, но из-за полутоварищеского характера встречи никакой реакции на этот результат не последовало. Отметим, что в истории сборной СССР есть ещё поражение 2:8 от Канады, датированное 1968 годом, но именно этот пражский провал следует считать самым крупным в истории советского хоккея – больше никогда наша команда не пропускала 9 шайб в одном матче.



Впрочем, нельзя не упомянуть, что в конце 70-х сборная СССР отомстила Чехословакии и за 2:7, и за 3:9. На чемпионате мира – 1979 «Красная машина» уже под управлением Виктора Тихонова буквально вынесла сборную ЧССР со счётом 11:1.

Всё золото нашего хоккея. ЧМ-1979. Лебединая песня звена Петрова Чемпионат мира в Москве сборная СССР прошла без потерь, а звено Михайлов — Петров — Харламов снова сделало результат.

Противостояние СССР и ЧССР продолжилось в 80-е несколькими яркими матчами и знаковыми победами для каждой из сторон, но в конце десятилетия Чехословакия стала сдавать позиции из-за отъезда лучших игроков в Америку, а в 90-е перестала существовать и великая «Красная машина». Сейчас противостояния России и Чехии тоже носят принципиальный, порой ожесточённый характер, но истинной политической подоплёки в них уже не найти. Пожалуй, это и к лучшему.

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