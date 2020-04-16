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Известные звёздные хоккеисты КХЛ, о которых почти ничего не слышно

Николай Жердев и Илья Никулин
Павел Панышев
Карьера закончилась, и они пропали. Бывшие звёзды хоккея, о которых почти ничего не слышно
Некоторые пропили свой талант, а кто-то просто устал и хочет заниматься семейными делами.
Хоккей / КХЛ 0

Рассказываем про хоккеистов, которые официально не завершали свои карьеры, но из инфополя эти игроки пропали. Сыграют ли они ещё на профессиональном уровне? Большой вопрос.

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з. Антон Бабчук, 35 лет

Поговаривают, что сейчас известный защитник Антон Бабчук находится у себя на родину в Киеве. Бабчук провёл достаточно внушительную карьеру в НХЛ, а затем и в КХЛ оставил свой след. Антона мы помним по выступлению за «Донбасс», «Салават», «Торпедо» и «Атлант», а ещё раньше он играл и в «Авангарде».

з. Кирилл Кольцов, 37 лет

Без клуба сидит и Кирилл Кольцов. Официально карьеру этот легендарный для «Салавата» защитник не заканчивал, но все всё прекрасно понимают. Кольцов привык к большим зарплатам, но в его возрасте большого гонорара ему уже не дадут. Сейчас Кирилл проводит время с семьёй, но из хоккейных новостных лент он давно пропал.

Кирилл Кольцов

Кирилл Кольцов

Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

з. Андрей Первышин, 35 лет

Первышин – уникальный хоккеист. Он дважды выигрывал Кубок Гагарина с «Ак Барсом», становился чемпионом России ещё в сезоне-2005/2006, но со временем становился всё более невостребованным. Помним мы и знаменитые песни Первышина на кухне вместе с Михаилом Анисин, нынче выступающим в ВХЛ за «Хумо».

н. Николай Жердев, 35 лет

Увы, карьеру Николая Жердева сгубило нарушение режима и пристрастие к алкоголю. Жердев – очень талантливый спортсмен и хоккеист, с великолепной работой рук и катанием. Человек дважды становился чемпионом мира в составе сборной России, мог сделать звёздную карьеру в НХЛ, но в итоге оказался никому не нужен.

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н. Константин Горовиков, 42 года

Официально завершил карьеру форвард Константин Горовиков. Последним клубом в карьере Горовикова было московское «Динамо», за которое он выступал

целых семь лет. Ходили слухи, что этот хоккеист может заняться тренерским ремеслом, но он постепенно стал пропадать из инфополей. Ведимо, медийность – это не про Горовикова.

н. Игорь Мусатов, 32 года

Мусатов, после того, как перестал нормально играть в хоккей, стал замешан в различных скандалах. Чего только не писали и не говорили про этого хоккеиста, в каких смертных грехах не обвиняли. Но винить Игорь должен только самого себя. У него было всё, чтобы сделать себе звёздную карьеру, но человек выбрал другой путь.

Игорь Мусатов

Игорь Мусатов

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

з. Илья Никулин, 38 лет

Илья Никулин до сих по пробует куда-то трудоустроиться, но все понимают, что его профессиональная карьера завершена. Трёхкратный чемпион мира оставил значительный след в московском «Динамо» и «Ак Барсе». В обоих клубах Илью считают своим. Сейчас же Никулин практически не появляется в новостных лентах.

з. Евгений Медведев, 37 лет

Казалось, ещё совсем недавно Медведев был капитаном «Авангарда». Но время летит со скоростью света, по деньгам стороны не договорились, а Евгений так и не нашёл себе новое место работы. И, видимо, уже не найдёт. Хоккеист уже обмолвился о завершении карьеры. Правда, позднее пытался сказать, что это не так, но опять же, все всё понимают.

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