Карьера закончилась, и они пропали. Бывшие звёзды хоккея, о которых почти ничего не слышно

Рассказываем про хоккеистов, которые официально не завершали свои карьеры, но из инфополя эти игроки пропали. Сыграют ли они ещё на профессиональном уровне? Большой вопрос.

Их обожали болельщики и боялись вратари. 11 лучших троек нападения в истории КХЛ Звенья с Ягром, Панариным, Умарком, Мозякиным и другие яркие сочетания нашей лиги.

з. Антон Бабчук, 35 лет

Поговаривают, что сейчас известный защитник Антон Бабчук находится у себя на родину в Киеве. Бабчук провёл достаточно внушительную карьеру в НХЛ, а затем и в КХЛ оставил свой след. Антона мы помним по выступлению за «Донбасс», «Салават», «Торпедо» и «Атлант», а ещё раньше он играл и в «Авангарде».

з. Кирилл Кольцов, 37 лет

Без клуба сидит и Кирилл Кольцов. Официально карьеру этот легендарный для «Салавата» защитник не заканчивал, но все всё прекрасно понимают. Кольцов привык к большим зарплатам, но в его возрасте большого гонорара ему уже не дадут. Сейчас Кирилл проводит время с семьёй, но из хоккейных новостных лент он давно пропал.

Кирилл Кольцов Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

з. Андрей Первышин, 35 лет

Первышин – уникальный хоккеист. Он дважды выигрывал Кубок Гагарина с «Ак Барсом», становился чемпионом России ещё в сезоне-2005/2006, но со временем становился всё более невостребованным. Помним мы и знаменитые песни Первышина на кухне вместе с Михаилом Анисин, нынче выступающим в ВХЛ за «Хумо».

н. Николай Жердев, 35 лет

Увы, карьеру Николая Жердева сгубило нарушение режима и пристрастие к алкоголю. Жердев – очень талантливый спортсмен и хоккеист, с великолепной работой рук и катанием. Человек дважды становился чемпионом мира в составе сборной России, мог сделать звёздную карьеру в НХЛ, но в итоге оказался никому не нужен.

«Свинья везде грязь найдёт». Жердев хотел вернуться в хоккей, но не смог Теперь не явился на сбор «Тамбова». Причина неизвестна, но её можно угадать с вероятностью в 99%.

н. Константин Горовиков, 42 года

Официально завершил карьеру форвард Константин Горовиков. Последним клубом в карьере Горовикова было московское «Динамо», за которое он выступал



целых семь лет. Ходили слухи, что этот хоккеист может заняться тренерским ремеслом, но он постепенно стал пропадать из инфополей. Ведимо, медийность – это не про Горовикова.

н. Игорь Мусатов, 32 года

Мусатов, после того, как перестал нормально играть в хоккей, стал замешан в различных скандалах. Чего только не писали и не говорили про этого хоккеиста, в каких смертных грехах не обвиняли. Но винить Игорь должен только самого себя. У него было всё, чтобы сделать себе звёздную карьеру, но человек выбрал другой путь.

Игорь Мусатов Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

з. Илья Никулин, 38 лет

Илья Никулин до сих по пробует куда-то трудоустроиться, но все понимают, что его профессиональная карьера завершена. Трёхкратный чемпион мира оставил значительный след в московском «Динамо» и «Ак Барсе». В обоих клубах Илью считают своим. Сейчас же Никулин практически не появляется в новостных лентах.

з. Евгений Медведев, 37 лет

Казалось, ещё совсем недавно Медведев был капитаном «Авангарда». Но время летит со скоростью света, по деньгам стороны не договорились, а Евгений так и не нашёл себе новое место работы. И, видимо, уже не найдёт. Хоккеист уже обмолвился о завершении карьеры. Правда, позднее пытался сказать, что это не так, но опять же, все всё понимают.

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