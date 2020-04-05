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Русские хоккеисты КХЛ, которым пора завершить карьеру

Павел Дацюк («Автомобилист»), 41 год
Лев Лукин
Коньки на гвоздь? 11 русских игроков КХЛ, которым пора закончить карьеру
Их лучшие годы остались позади.
Хоккей / КХЛ 0

Грядущий жёсткий потолок зарплат в КХЛ и угрожающий размах эпидемии коронавируса в мире могут серьёзно прошерстить рынок российских хоккеистов и многих оставить без работы. Вполне возможно, что лигу ждёт сокращение команд («Адмирала» точно не будет в следующем сезоне, и не факт, что ему найдут замену), но даже в случае сохранения прежнего количества участников вряд ли кто-то станет тратить большие деньги на ветеранов и хоккеистов, едущих с ярмарки.

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Впрочем, даже без учёта всех потрясений, в прошлом сезоне КХЛ выступал ряд игроков, которым в силу возраста или по другим причинам уже пора завершать карьеру. Финансовый кризис, который в той или иной степени обязательно накроет клубы лиги, должен лишь подтолкнуть таких хоккеистов к логичному решению.

Максим Афиногенов («Динамо» М), 40 лет

Статистика в регулярке: 37 игр, 10 (8+2) очков, «+1»
Статистика в плей-офф: 2 игры, 1 (1+0) очко, «+2»

В конце прошлого лета Афиногенов, пропустивший почти год из-за травмы, удивлял своей отменной физической формой, и сезон Безумный Макс провёл на достойном для своего возраста уровне. Владимир Крикунов был доволен форвардом, игравшим в третьем звене команды. Однако быть дядькой-наставником – это хорошо, но, во-первых, в «Динамо» для этого есть Александр Ерёменко (в 39 лет вратарь ещё приносит много пользы), а во-вторых – по имеющейся информации бело-голубые не собираются предлагать Афиногенову новый контракт.

Источник: московское «Динамо» хочет подписать Лехтеря, клуб покинут Афиногенов и Индрашис

Уже в следующем сезоне клубы КХЛ будут предпочитать опытным ветеранам голодную молодёжь (хотя бы потому, что её зарплаты не будут учитываться под потолком), и в таких условиях Афиногенову будет проблематично трудоустроиться. Да и захочет ли он этого сам? В 40 лет уже можно думать о смене деятельности.

Андрей Марков («Локомотив»), 41 год

Регулярка: 23 игры, 7 (1+6) очков, «0»
Плей-офф: 6 игр, 1 (0+1) очко, «-1»

Марков мог заканчивать ещё после прошлого сезона, но Генерал хотел играть (даже ждал интереса из НХЛ) и, в конце концов, ухватился за пробный контракт в «Локомотиве» в октябре. Отведённую ему часть чемпионата Марков в Ярославле отработал достойно и картины не портил, но бросалось в глаза, что кроме колоссального опыта Андрею уже нечего было предложить своему клубу.

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Сейчас Маркову уже 41 год, на льду он тяжёл и медленен, диспетчерские способности и качественный бросок вообще остались в «Монреале». В «Локомотиве» Андрея уже точно не будет, и трудно представить, что какой-то другой клуб предложит Маркову хотя бы минимальное соглашение. К тому же, играть за копейки защитник точно не станет.

Александр Свитов («Локомотив»), 37 лет

Регулярка: 40 игр, 12 (2+10) очков, «-3»
Плей-офф: 6 игр, 0 очков, «-1»

Свитов ещё не критично стар, а проблема центрфорвардов в российском хоккее актуальна всегда, но сезон Александра в «Локомотиве» показал, что никакого прежнего Свитова уже не существует. Нет, у него по-прежнему бойцовский характер, мощные габариты, и при случае Александр с удовольствием сбросит перчатки, но чисто по хоккейным данным Свитов вряд ли переиграет какого-нибудь молодого или бюджетного легионера из Европы. У него упала скорость и добавилась неповоротливость, исчезла и без того невысокая результативность, и даже в роли столба на пятачке Свитов уже не так эффективен. В топ-клубы форварду дорога уже точно закрыта, а обманывать хоккей в середняках вряд ли захочет и сам Александр.

Александр Свитов

Александр Свитов

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Евгений Артюхин («Витязь»), 37 лет

Регулярка: 30 игр, 3 (1+2) очка, «-4»
Плей-офф: 4 игры, 1 (0+1) очко, «-2»

В прошлое межсезонье Артюхин громко вернулся в «Витязь», но быстро стало понятно, что никакой пользы Евгений подольской команде не принесёт. В регулярке Артюхин сыграл лишь половину матчей (вмешивались и травмы) и не запомнился вообще ничем, а в плей-офф отличился в последней игре со СКА, добив «Витязь» глупым удалением.

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Когда-то Артюхин был интересен даже как бомбардир, затем – как боец и летающий шкаф, но прошлый сезон Евгений провёл настолько пресно, что теперь вряд ли кому-то придёт в голову подписать его в команду даже на минимальные деньги. В этом не будет никакого смысла.

Антон Волченков («Торпедо»), 38 лет

Регулярка: 37 игр, 2 (0+2) очка, «-5»

Опытный защитник удивил в прошлом плей-офф своей результативностью, но, как показал минувший чемпионат, никакого второго дыхания у Волченкова не открылось. Понимания игры и жёсткости Антону не занимать, но годы берут своё: Волченкову трудновато соперничать с более молодыми и быстрыми оппонентами, физическое состояние и травмы не позволяют проводить чемпионат целиком.

Алексей Терещенко («Авангард»), 39 лет

Регулярка: 3 игры, 1 (0+1) очко, «+1»
Плей-офф: 1 игра, 1 (0+1) очко, «0»

Терещенко по ходу сезона подписал контракт с «Авангардом», где большую часть времени выполнял любопытную роль духовного лидера в раздевалке (об этом говорил Хартли), а на лёд вышел всего четыре раза. Ветеран не портил картины в игре «ястребов», старался быть полезным, но вряд ли Терещенко способен в 39 лет на постоянной основе быть вписанным в систему какой-либо команды. Нет сомнений, что Алексей может быть важным человеком в командной раздевалке, но не логичнее ли для выполнения таких функций перейти на тренерскую работу?

Алексей Терещенко

Алексей Терещенко

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Павел Дацюк («Автомобилист»), 41 год

Регулярка: 43 игры, 22 (5+17) очка, «+12»
Плей-офф: 4 игры, 4 (2+2) очка, «-1»

Волшебник долгое время мучился в «Автомобилисте» то от травм, то от поиска своей ниши в команде, и на каком-то этапе даже казалось, что Дацюк больше мешает уральцам, чем помогает. Впрочем, в «Автомобилисте» постоянно опровергали слухи и отмечали, что Дацюк приносит колоссальную пользу клубу, и у нас нет оснований не верить хоккеистам и тренерам. В результате Павел сумел освоиться, выдал неплохие отрезки в ноябре и январе, а в плей-офф и вовсе стал лучшим бомбардиром «Автомобилиста», однако было очевидно, что возраст берёт своё, и Волшебник уже не тот. Золотые руки и компьютер в голове на месте, но со скоростью и выносливостью возникали серьёзные проблемы, да и травмы продолжали периодически трепать звёздного ветерана.

Неизвестно, хочет ли Дацюк и дальше продолжать игровую карьеру, но уже сейчас у него достаточно связей и уважения в хоккейном мире, чтобы перейти на тренерскую или даже руководящую должность в том же «Автомобилисте». По слухам, Дацюк уже начал заниматься менеджерской деятельностью и порекомендовал боссам уральского клуба обратить внимание на тренера Билла Питерса.

Источник: канадец Питерс — кандидат на пост главного тренера «Автомобилиста»

Виталий Атюшов («Нефтехимик»), 40 лет

Регулярка: 45 игр, 5 (2+3) очков, «+5»
Плей-офф: 4 игры, 0 очков, «-1»

Опытнейший защитник провёл неплохой сезон за «Нефтехимик», и даже в 40 лет старался активно подключаться в атаку, но держать этот уровень Атюшову всё-таки с каждым годом всё тяжелее и тяжелее. Собственно, в «Нефтехимике», где в основу стучится интересная молодёжь, уже поблагодарили Виталия за всё хорошее и расторгли контракт, и есть большая вероятность, что по этим же причинам Атюшову не удастся найти работу и на следующий сезон. Сам Виталий пока настроен оптимистично, но посмотрим, какой окажется реальность.

Дмитрий Калинин («Трактор»), 39 лет

Регулярка: 45 игр, 10 (4+6) очков, «-16»

Карьера Калинина стала двигаться к завершению ещё после ухода из СКА в 2016-м, но если в «Спартаке» Дмитрий ещё держал планку, то прошлый сезон в «Тракторе» откровенно не получился. Ошибки, медлительность, пропавшие атакующие навыки – капитан челябинцев меньше всего походил на лидера команды и заставил говорить о том, что его время окончательно ушло. Сейчас Калинин находится в раздумьях относительно своего будущего, но есть ощущение, что на льду Дмитрия мы уже не увидим.

Дмитрий Калинин

Дмитрий Калинин

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Максим Кондратьев («Амур»), 37 лет

Регулярка: 15 игр, 2 (0+2) очка, «-1»

Кондратьев достаточно неплохо смотрелся в последних сезонах за «Амур» и, наверное, сейчас бы ещё не пришлось вести речь о завершении карьеры, но все мы помним, что в январе Максим угодил в историю и выбыл до конца сезона.

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Хоккеист Максим Кондратьев получил серьёзные повреждения, но в самой истории не всё так однозначно, как казалось ранее.

Не будем лишний раз рассуждать о правых и виноватых, но факт в том, что Кондратьев в приличном для хоккея возрасте получил тяжёлую травму, на долгое время остался без хоккея, а начать полноценные тренировки сейчас, после выздоровления, мешает пандемия. Большой вопрос, в каком состоянии будет Кондратьев, когда всё закончится, и захочет ли кто-то завязывать с ним контрактные отношения.

Сергей Коньков («Трактор»), 37 лет

Регулярка: 22 игры, 1 (1+0) очко, «-2»

Ещё в позапрошлом сезоне Коньков был одним из лидеров «Адмирала», но переход в «Трактор» показал, что Сергей уже малопродуктивен на высоком уровне. Лишь 22 матча в регулярке, одна шайба и глубокий запас в конце чемпионата. Тяжело представить, что после такого сезона к Конькову будет какой-то интерес.

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