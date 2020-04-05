Коньки на гвоздь? 11 русских игроков КХЛ, которым пора закончить карьеру

Грядущий жёсткий потолок зарплат в КХЛ и угрожающий размах эпидемии коронавируса в мире могут серьёзно прошерстить рынок российских хоккеистов и многих оставить без работы. Вполне возможно, что лигу ждёт сокращение команд («Адмирала» точно не будет в следующем сезоне, и не факт, что ему найдут замену), но даже в случае сохранения прежнего количества участников вряд ли кто-то станет тратить большие деньги на ветеранов и хоккеистов, едущих с ярмарки.

Безработных станет ещё больше. Как коронавирус может ударить по КХЛ Кризис скажется не только на клубах с низкими бюджетами, но и на главных богачах лиги.

Впрочем, даже без учёта всех потрясений, в прошлом сезоне КХЛ выступал ряд игроков, которым в силу возраста или по другим причинам уже пора завершать карьеру. Финансовый кризис, который в той или иной степени обязательно накроет клубы лиги, должен лишь подтолкнуть таких хоккеистов к логичному решению.

Максим Афиногенов («Динамо» М), 40 лет

Статистика в регулярке: 37 игр, 10 (8+2) очков, «+1»

Статистика в плей-офф: 2 игры, 1 (1+0) очко, «+2»

В конце прошлого лета Афиногенов, пропустивший почти год из-за травмы, удивлял своей отменной физической формой, и сезон Безумный Макс провёл на достойном для своего возраста уровне. Владимир Крикунов был доволен форвардом, игравшим в третьем звене команды. Однако быть дядькой-наставником – это хорошо, но, во-первых, в «Динамо» для этого есть Александр Ерёменко (в 39 лет вратарь ещё приносит много пользы), а во-вторых – по имеющейся информации бело-голубые не собираются предлагать Афиногенову новый контракт.

Источник: московское «Динамо» хочет подписать Лехтеря, клуб покинут Афиногенов и Индрашис

Уже в следующем сезоне клубы КХЛ будут предпочитать опытным ветеранам голодную молодёжь (хотя бы потому, что её зарплаты не будут учитываться под потолком), и в таких условиях Афиногенову будет проблематично трудоустроиться. Да и захочет ли он этого сам? В 40 лет уже можно думать о смене деятельности.

Андрей Марков («Локомотив»), 41 год

Регулярка: 23 игры, 7 (1+6) очков, «0»

Плей-офф: 6 игр, 1 (0+1) очко, «-1»

Марков мог заканчивать ещё после прошлого сезона, но Генерал хотел играть (даже ждал интереса из НХЛ) и, в конце концов, ухватился за пробный контракт в «Локомотиве» в октябре. Отведённую ему часть чемпионата Марков в Ярославле отработал достойно и картины не портил, но бросалось в глаза, что кроме колоссального опыта Андрею уже нечего было предложить своему клубу.

Слепышев завалил Маркова с одного удара. 41-летний защитник был в гневе и кричал на судей Антон Слепышев врезал ветерану КХЛ, а тот не согласился с решением судей и был удалён до конца игры прямо со скамейки для штрафников.

Сейчас Маркову уже 41 год, на льду он тяжёл и медленен, диспетчерские способности и качественный бросок вообще остались в «Монреале». В «Локомотиве» Андрея уже точно не будет, и трудно представить, что какой-то другой клуб предложит Маркову хотя бы минимальное соглашение. К тому же, играть за копейки защитник точно не станет.

Александр Свитов («Локомотив»), 37 лет

Регулярка: 40 игр, 12 (2+10) очков, «-3»

Плей-офф: 6 игр, 0 очков, «-1»



Свитов ещё не критично стар, а проблема центрфорвардов в российском хоккее актуальна всегда, но сезон Александра в «Локомотиве» показал, что никакого прежнего Свитова уже не существует. Нет, у него по-прежнему бойцовский характер, мощные габариты, и при случае Александр с удовольствием сбросит перчатки, но чисто по хоккейным данным Свитов вряд ли переиграет какого-нибудь молодого или бюджетного легионера из Европы. У него упала скорость и добавилась неповоротливость, исчезла и без того невысокая результативность, и даже в роли столба на пятачке Свитов уже не так эффективен. В топ-клубы форварду дорога уже точно закрыта, а обманывать хоккей в середняках вряд ли захочет и сам Александр.

Александр Свитов Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Евгений Артюхин («Витязь»), 37 лет

Регулярка: 30 игр, 3 (1+2) очка, «-4»

Плей-офф: 4 игры, 1 (0+1) очко, «-2»

В прошлое межсезонье Артюхин громко вернулся в «Витязь», но быстро стало понятно, что никакой пользы Евгений подольской команде не принесёт. В регулярке Артюхин сыграл лишь половину матчей (вмешивались и травмы) и не запомнился вообще ничем, а в плей-офф отличился в последней игре со СКА, добив «Витязь» глупым удалением.

«Витязь» 114 минут мучил СКА, но всё испортил Артюхин. Питер — в полуфинале Запада! Силовик подольчан заработал необязательное удаление в третьем овертайме. Пострадавший Бенгтссон отправил «Витязь» в отпуск.

Когда-то Артюхин был интересен даже как бомбардир, затем – как боец и летающий шкаф, но прошлый сезон Евгений провёл настолько пресно, что теперь вряд ли кому-то придёт в голову подписать его в команду даже на минимальные деньги. В этом не будет никакого смысла.

Антон Волченков («Торпедо»), 38 лет

Регулярка: 37 игр, 2 (0+2) очка, «-5»

Опытный защитник удивил в прошлом плей-офф своей результативностью, но, как показал минувший чемпионат, никакого второго дыхания у Волченкова не открылось. Понимания игры и жёсткости Антону не занимать, но годы берут своё: Волченкову трудновато соперничать с более молодыми и быстрыми оппонентами, физическое состояние и травмы не позволяют проводить чемпионат целиком.

Алексей Терещенко («Авангард»), 39 лет

Регулярка: 3 игры, 1 (0+1) очко, «+1»

Плей-офф: 1 игра, 1 (0+1) очко, «0»

Терещенко по ходу сезона подписал контракт с «Авангардом», где большую часть времени выполнял любопытную роль духовного лидера в раздевалке (об этом говорил Хартли), а на лёд вышел всего четыре раза. Ветеран не портил картины в игре «ястребов», старался быть полезным, но вряд ли Терещенко способен в 39 лет на постоянной основе быть вписанным в систему какой-либо команды. Нет сомнений, что Алексей может быть важным человеком в командной раздевалке, но не логичнее ли для выполнения таких функций перейти на тренерскую работу?

Алексей Терещенко Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Павел Дацюк («Автомобилист»), 41 год

Регулярка: 43 игры, 22 (5+17) очка, «+12»

Плей-офф: 4 игры, 4 (2+2) очка, «-1»

Волшебник долгое время мучился в «Автомобилисте» то от травм, то от поиска своей ниши в команде, и на каком-то этапе даже казалось, что Дацюк больше мешает уральцам, чем помогает. Впрочем, в «Автомобилисте» постоянно опровергали слухи и отмечали, что Дацюк приносит колоссальную пользу клубу, и у нас нет оснований не верить хоккеистам и тренерам. В результате Павел сумел освоиться, выдал неплохие отрезки в ноябре и январе, а в плей-офф и вовсе стал лучшим бомбардиром «Автомобилиста», однако было очевидно, что возраст берёт своё, и Волшебник уже не тот. Золотые руки и компьютер в голове на месте, но со скоростью и выносливостью возникали серьёзные проблемы, да и травмы продолжали периодически трепать звёздного ветерана.



Неизвестно, хочет ли Дацюк и дальше продолжать игровую карьеру, но уже сейчас у него достаточно связей и уважения в хоккейном мире, чтобы перейти на тренерскую или даже руководящую должность в том же «Автомобилисте». По слухам, Дацюк уже начал заниматься менеджерской деятельностью и порекомендовал боссам уральского клуба обратить внимание на тренера Билла Питерса.

Источник: канадец Питерс — кандидат на пост главного тренера «Автомобилиста»

Виталий Атюшов («Нефтехимик»), 40 лет

Регулярка: 45 игр, 5 (2+3) очков, «+5»

Плей-офф: 4 игры, 0 очков, «-1»

Опытнейший защитник провёл неплохой сезон за «Нефтехимик», и даже в 40 лет старался активно подключаться в атаку, но держать этот уровень Атюшову всё-таки с каждым годом всё тяжелее и тяжелее. Собственно, в «Нефтехимике», где в основу стучится интересная молодёжь, уже поблагодарили Виталия за всё хорошее и расторгли контракт, и есть большая вероятность, что по этим же причинам Атюшову не удастся найти работу и на следующий сезон. Сам Виталий пока настроен оптимистично, но посмотрим, какой окажется реальность.

Дмитрий Калинин («Трактор»), 39 лет

Регулярка: 45 игр, 10 (4+6) очков, «-16»

Карьера Калинина стала двигаться к завершению ещё после ухода из СКА в 2016-м, но если в «Спартаке» Дмитрий ещё держал планку, то прошлый сезон в «Тракторе» откровенно не получился. Ошибки, медлительность, пропавшие атакующие навыки – капитан челябинцев меньше всего походил на лидера команды и заставил говорить о том, что его время окончательно ушло. Сейчас Калинин находится в раздумьях относительно своего будущего, но есть ощущение, что на льду Дмитрия мы уже не увидим.

Дмитрий Калинин Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Максим Кондратьев («Амур»), 37 лет

Регулярка: 15 игр, 2 (0+2) очка, «-1»

Кондратьев достаточно неплохо смотрелся в последних сезонах за «Амур» и, наверное, сейчас бы ещё не пришлось вести речь о завершении карьеры, но все мы помним, что в январе Максим угодил в историю и выбыл до конца сезона.

Кондратьев виноват сам? Подробности нашумевшего дела капитана «Амура» Хоккеист Максим Кондратьев получил серьёзные повреждения, но в самой истории не всё так однозначно, как казалось ранее.

Не будем лишний раз рассуждать о правых и виноватых, но факт в том, что Кондратьев в приличном для хоккея возрасте получил тяжёлую травму, на долгое время остался без хоккея, а начать полноценные тренировки сейчас, после выздоровления, мешает пандемия. Большой вопрос, в каком состоянии будет Кондратьев, когда всё закончится, и захочет ли кто-то завязывать с ним контрактные отношения.

Сергей Коньков («Трактор»), 37 лет

Регулярка: 22 игры, 1 (1+0) очко, «-2»

Ещё в позапрошлом сезоне Коньков был одним из лидеров «Адмирала», но переход в «Трактор» показал, что Сергей уже малопродуктивен на высоком уровне. Лишь 22 матча в регулярке, одна шайба и глубокий запас в конце чемпионата. Тяжело представить, что после такого сезона к Конькову будет какой-то интерес.