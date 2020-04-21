НХЛ отклонила контракт русского хоккеиста. Что теперь делать Григоренко и «Коламбусу»?

В истории уже был случай, когда НХЛ отказалась регистрировать контракт русского игрока — тогда это обернулось большими проблемами для клуба.

Это была неплохая сделка, пока она считалась законной. Накануне нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко подписал контракт с «Коламбус Блю Джекетс» сроком на один год и зарплатой в $ 1,2 млн. Однако радость клуба, игрока и его агента оказалась недолгой — НХЛ отказалась регистрировать этот договор.

Нарушение правил

Удивительно, но о подписании контракта с россиянином «голубые куртки» успели объявить официально, а Григоренко получил порцию поздравлений от многих заокеанских экспертов и своего агента Дэна Мильштейна

Однако спустя 12 часов позже пришла очень интересная новость: лига отказалась регистрировать контракт русского хоккеиста и «Коламбуса», поскольку нарушено правило коллективного соглашения за номером 50.8 (d). Правило гласит, что для хоккеистов, которые когда-либо были задрафтованы в НХЛ, но затем стали свободными агентами, заключать контракты с командами лиги можно только после открытия рынка свободных агентов, то есть после 1 июля 2020 года. Пока что этот срок лигой не был перенесён, несмотря на неопределённость с доигрыванием нынешнего сезона. В том, что он будет перенесён, нет никаких сомнений, но формально этого пока не произошло, поэтому руководство клуба и агент нападающего явно поторопились.



«Контракт был отклонён центральным бюро НХЛ из-за недопонимания в сроках окна для его регистрации. После консультаций с лигой и Дэном Мильштейном контракт будет подан на регистрацию 1 июля 2020 года», — сказано в официальном заявлении «Коламбуса».



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Казалось бы, ничего страшного в этой ошибке нет — ситуация нынче нестандартная, поэтому недопонять нюансы было легко. Однако этот случай оставляет некоторые варианты и для игрока, и для клубов КХЛ, поскольку формально Григоренко на данный момент остаётся свободным агентом. А если быть ещё более точным — его контракт с ЦСКА истекает 30 апреля.

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Таким образом, до 1 июля любая из сторон может отказаться от сделки без малейших последствий для себя. Если клуб передумает и решит не подписывать новый вариант договора с Григоренко, то он может это сделать. Если же сам Михаил решиться остаться в России, согласившись на, как говорят, значительно более выгодные финансовые условия, то это будет его право.



«Любая из сторон может отказаться от договора до 1 июля. Не могу сказать, что это очень вероятный сценарий, но это один из вариантов», — отметил известный обозреватель канадского телеканала TSN Боб Маккензи.

НХЛ уже отклоняла контракты русских

Прецедент с отказом регистрации контракта российского игрока центральным бюро НХЛ уже был. В 2010 году НХЛ не ратифицировала $ 102-миллионный контракт Ильи Ковальчука с «Нью-Джерси», уличив «дьяволов» в обходе правила потолка зарплат. Контракт 27-летнего Ковальчука был рассчитан на 17 лет, то есть Илья должен был «пылить» за «Дэвилз», пока ему не стукнет 44. При этом, его зарплата резко снижалась с $ 9,5 млн в первые 10 лет договора до жалкого $ 1 млн в последние годы, что, по мнению лиги, резко увеличивало вероятность досрочного завершения карьеры и неисполнения условий контракта. Как известно, «завершение карьеры» с Ковальчуком всё же случилось, но в другом виде и тоже не без последствий для «Нью-Джерси», который за ту попытку обмана был серьёзно оштрафован.

На вопрос о том, почему нынешний контракт Григоренко подвергся такому пристальному вниманию, а, скажем, договор Александра Барабанова с «Торонто» был легко и непринуждённо одобрен, есть простой ответ. Барабанов не был на драфте НХЛ, и за океаном ранее никто никогда не имел на него никаких прав — у него был другой статус «свободного агентства», поэтому здесь никаких ограничений не последовало.

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«Его стакан наполовину полон»

Несмотря на неприятную ошибку, в «Коламбусе» полны уверенности в том, что Григоренко принесёт команде много пользы.



«В КХЛ он значительно прибавил. Мы наблюдали и интересовались им последнюю пару лет. Ему лишь 25, а это значит, что у него есть потенциал. Я не думаю, что сейчас Михаил на пике своей игры, он будет прибавлять на протяжении как минимум пяти ближайших сезонов. Мы верим в его потенциал. Он не первый игрок, кто уезжал из НХЛ в Европу, а потом возвращался. Мы надеемся, что он будет успешен, у него много тех качеств, которые приносят успех игроку в НХЛ», — заявил генеральный менеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен, добавив, что Григоренко может играть на любой позиции в атаке.

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«Клуб будет в восторге, если Григоренко докажет, что его стоит сохранить в команде более, чем на один сезон. Для «Коламбуса» это сделка с низким риском. Кроме того, у «мундиров» уже есть Владислав Гавриков, а также задрафтованы три других россиянина — Даниил Тарасов, Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко. 16 мая Григоренко исполнится лишь 26 лет, поэтому «Коламбус» считает, что его

стакан наполовину полон. Михаил дважды встречался с Кекяляйненом за последний год, а недавно разговаривал по телефону с Гавриковым, бывшим защитником «Коламбуса» Фёдором Тютиным и главным тренером Джоном Тортореллой», — отметил обозреватель Columbus Dispatch Брайан Хеджер.



А как заявил агент нападающего Дэн Мильштейн, Григоренко мог бы зарабатывать в России в три раза больше денег, чем в «Коламбусе», но решил уехать в Северную Америку. Формально у него ещё остаётся возможность передумать, но в реальности вряд ли какая-то из сторон сделки захочет так портить свою деловую репутацию.