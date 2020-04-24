Удивительный гол американского хоккеиста. Забил бейсбольным ударом из своей зоны!

Бретт Ольсон хотел выкинуть шайбу из зоны, а получился супергол. И ведь ворота соперника не были пустыми.

В прошлом сезоне в чемпионате Германии был сыгран весёлый матч. «Вольфсбург» и «Ингольштадт» на двоих забросили 12 шайб, но одна из них стала по-настоящему уникальной. При счёте 5:5 форвард гостей Бретт Ольсон забил удивительный победный гол в матче, проявив навыки из бейсбола. Он ловко попал по шайбе с лёта из своей зоны. Настоящий хоккейный «хоум-ран»!

Голкипер «Вольфсбурга» Джерри Кун был застигнут врасплох. Что в тот момент произошло с вратарём? Засмотрелся на кого-то на трибуне или задумался о космосе? Сложно сказать, но момент получился фантастическим.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Спустя полминуты «Ингольштадт» забросил седьмую шайбу и довёл встречу до победы. Итоговый счёт матча – 5:7. Но в любом случае игра вошла в историю благодаря этому моменту.

Что интересно – Джерри Куна, пропустившего эту шайбу, спустя некоторое время обменяли в клуб второго немецкого дивизиона «Кассель Хаскес».

Кун никогда не считался звездой. Поиграл в NAHL, USHL, NCAA, ECHL, а затем перебрался в словенскую «Олимпию», выступавшую в австрийской лиге, и вот уже пятый год играет в Германии.

Для Бретта Ольсона это был настоящий звёздный час. Наверняка о нём прежде так много не говорили. Американскому центрфорварду уже 33 года, он никогда звёзд с неба хватал. Поиграл в юниорских лигах США, затем в АХЛ, а потом отправился покорять Европу. Ярко показав себя в австрийском «Зальцбурге», он перешёл в «Ингольштадт». Добротный форвард третьего-четвёртого звена.

Бретт Ольссон, продемонстрировав свои незаурядные бейсбольные навыки, стал в один ряд с игроками, которые также отличались прицельными бросками из своей зоны, хотя по исполнению до американца они, конечно, не дотянули.

14 февраля 1999 года в финале Евролиги, когда «Магнитку» отделяли от победы всего восемь секунд, защитник московского «Динамо» Андрей Марков из-за своих ворот забросил шайбу в чужую зону, после чего та оказалась за спиной голкипера Бориса Тортунова. Магнитогорцы выиграли тот матч благодаря голу Владимира Антипина в овертайме, так что памятный вратарский ляп хоть и запомнился всем болельщикам, но не стал роковым.

Легендарный гол Маркова от своих ворот в финале Евролиги. Его вспоминал даже Овечкин Правда, будущий форвард «Динамо», а нынче звёздный капитан «Вашингтона» смотрел тот матч по телевизору.

Голы броском через всю площадку — это уже устоявшийся тренд российского хоккея. В голову сразу приходят такие «русские пушки» — Максим Чудинов и Андрей Кутейкин, которые готовы щёлкать по воротам из любой позиции.

Надо признать, броски через всю площадку вышли на новый уровень. Такой стиль стал уже привычным — отсюда и большое количество голов в подобных ситуациях. Переход на финские и канадские площадки меньшего размера лишь добавляет вратарям головной боли.