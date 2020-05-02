Новый переворот в нашем хоккее. Брагин сменит Кудашова в СКА и сборной России?

1 мая, в день открытия трансферного окна в КХЛ, мы больше всего ждём от клубов лиги «бомбовых» новостей, связанных с переходами и обменами хоккеистов. В 2020 году старт официальной селекционной кампании получился не то чтобы куцым, но уж точно не сенсационным. О большинстве сделок, оформленных в этот день, болельщики знали уже давно, благодаря инсайдерской информации от представителей разных СМИ.

Локтионов – в ЦСКА, Галимов – в СКА. Главные трансферы первого дня переходов в КХЛ Клубы принялись активно объявлять о подписании новичков и расставании с целым рядом хоккеистов.

Но без «горячего» публика не осталась. 1 мая стало известно, что Алексей Кудашов может покинуть пост главного тренера СКА, а вероятный кандидат на его замену – Валерий Брагин. Информация эта, разумеется, неофициальная, но, тем не менее, имеющая под собой очень серьёзные основания.

Вероятность того, что Кудашов вскоре перестанет быть наставником СКА, действительно, очень высокая. При этом, как вы понимаете, Алексей Николаевич оставит пост не только в петербуржском клубе, но и в сборной России. Официального подтверждения этой новости до начала лета не ждите: контракт Кудашова, как и любого тренера национальной команды, действует до 30 мая.

Валерий Брагин и Алексей Кудашов (справа) Фото: РИА Новости

Потенциальный уход Кудашова – это не самодурство руководителей ФХР. Прошлогодняя история с заменой в СКА и сборной России Ильи Воробьёва на того же Кудашова вкупе со свежей порцией новостей, могут создать ощущение, что Роман Ротенберг решил менять тренеров в своих структурах каждый год. Но новый переворот в нашем хоккее из другой оперы.

Стиль, навязываемый Кудашовым сборной России, не так уж и устраивал боссов нашей национальной команды, но Алексея Николаевича с его постов никто не выгонял. Да и не за что было: СКА уверенно вышел во второй раунд Кубка Гагарина, но сезон КХЛ был досрочно завершён, а чемпионат мира отменили. Выборки для оценки работы Кудашова попросту не было.

Однако слухи о его уходе – не просто слухи, просто дело здесь в другом. Кудашов сам не хочет продолжать работу на двух престижных, но очень нервных и энергозатратных должностях, и желает взять паузу в тренерской карьере. Отдохнуть морально и физически, провести время с семьёй, уделить большее внимание 15-летнему сыну Артёму, который с прошлого сезона играет в системе СКА. Сложение полномочий Кудашова – инициатива самого тренера, планирующего на какое-то время отойти от хоккейных дел.

С детства болел за «Динамо», Овечкин носил его на руках. Каким хоккеистом был Кудашов Не самый яркий, зато честный и надёжный нападающий, с молодых лет готовившийся стать тренером.

Если бы не заинтересованность Алексея Николаевича в самоотводе, то никаких перестановок бы не произошло. Да, главных людей в нашем хоккее не устраивал стиль игры сборной России при Кудашове, но ребром вопрос никто не ставил. По крайней мере, в нынешней ситуации, когда национальная команда с новым рулевым не имела возможности выступить на чемпионате мира. Но Кудашов сам захотел уйти, и удерживать его никто не стал. Во многом из-за того, что фигура преемника просматривалась максимально чётко.

Валерий Брагин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В ФХР крайне положительно оценили работу Валерия Брагина на МЧМ-2020, даже можно сказать, что изменили отношение к тренеру после того турнира. Больших боссов покорил задорный, весёлый, атакующий хоккей, показанный в Чехии подопечными Брагина. Резало глаз, как он ярко контрастировал с игрой национальной команды под руководством Кудашова на первых этапах Евротура.

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Можно, конечно, спорить, насколько серьёзное влияние на молодёжную сборную оказал Игорь Ларионов, или утверждать, что стиль игры команды зависит не от тренера, а от подбора игроков, но факт остаётся фактом – после МЧМ-2020 акции Валерия Брагина в глазах руководителей нашего хоккея взлетели до небес. И уже через три недели после турнира специалист вошёл в тренерский штаб Кудашова в СКА и сборной России.

Это уже был своего рода мессендж Кудашову. В ФХР хотели, чтобы национальная команда показывала такой же хоккей, как и молодёжная. То есть, задевала за живое, а не усыпляла зрителя. В одиночку Кудашов с таким переформатированием бы не справился, поэтому в его штаб был введён профильный специалист Брагин. И мы ещё в январе писали, что новое назначение Валерия Николаевича – это страховка руководителей сборной России на тот случай, если Кудашов не сможет поменяться или, например, провалится на чемпионате мира.

Никакого провала не последовало, но Кудашов захотел уйти сам, и, по сути, освободил должность для Брагина. Пазл для руководителей нашего хоккея сложился идеально. А, возможно, и для всех нас, простых болельщиков сборной России.

Кудашов – хороший, умный специалист. Классный методист, прекрасно разбирающийся в хоккее. Наверняка его ждёт большое будущее на тренерском поприще, он себя ещё покажет. Но на данный момент проповедуемый им стиль игры совершенно не подходил для сборной России. То, что было приемлемо для «Атланта» или даже «Локомотива», вряд ли кого-то устраивало в главной команде страны. Философия нашей национальной сборной не предполагает серую и скучную игру, практически исключающую красоту и зрелищность. Так уж исторически сложилось. Кудашов работал честно, как умел, но пары этапов Евротура под его руководством хватило, чтобы понять, что такой хоккей в исполнении сборной России нам не нужен.

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Поэтому вероятный приход Брагина сейчас воспринимается положительно. Валерий Николаевич – специалист совсем другой направленности. Он предпочитает атакующий стиль, приветствует креатив и творческое начало. С его молодёжными сборными никогда не было скучно, они давали зрителю драйв, эмоции, за них искренне хотелось переживать. Конечно, взрослый хоккей – это немного другое, но Брагин, столько лет трудившийся в молодёжке, успел подержать в руках практически каждого кандидата в нынешнюю национальную команду. Так что для него сменятся лишь декорации, а актёры, в большинстве своём, останутся прежними.

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Кроме того, в последнее время ФХР взяла курс на омоложение сборной России. В том числе и на волне успеха наших ребят на МЧМ-2020. Большие начальники поняли, за кем будущее нашего хоккея. И при таком раскладе может ли быть лучшая кандидатура на пост главного тренера сборной, чем Брагин, собаку съевший на работе с молодёжью?

Уже сейчас есть понимание, что в ближайшем будущем наша национальная команда станет меньше смотреть за океан, а опираться на игроков из КХЛ. Молодых, прежде всего. Конечно, если, скажем, Овечкин захочет помочь сборной на крупном международном турнире, то от его услуг отказываться не будут, но больше не должно быть такого, что на Евротуре сборная наигрывает одних хоккеистов, а на чемпионате мира играет другими. Ту же петербуржскую тройку Подколзин – Морозов – Марченко Брагин будет активно задействовать во взрослой сборной, и, возможно, эти парни станут опорой нашей команды уже на Олимпиаде в Пекине.

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Понятно, что и Брагина переводить в управление главной команды страны будут с прицелом на Игры-2022. До них осталось не так много времени, а в хоккейном эквиваленте – всего лишь один чемпионат мира. За это время Валерий Николаевич должен набить руку в новой должности, привыкнуть к тому всестороннему давлению, которое сопровождает работу главного тренера сборной России. В этом плане Брагину даже пойдёт на пользу место наставника в СКА.

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Кстати, когда рокировка Кудашов – Брагин будет официально оформлена, то обезглавленной останется как раз молодёжная сборная России. В таком случае будет логично, если главным тренером команды U20 станет Игорь Ларионов, хорошо зарекомендовавший себя на том же МЧМ-2020.

Дай бог, чтобы у Брагина и Ларионова сложился дружный тандем единомышленников, который сумел бы продуктивно работать на благо нашего хоккея.