С детства болел за «Динамо», Овечкин носил его на руках. Каким хоккеистом был Кудашов

Нынешнему главному тренеру сборной России Алексею Кудашову лишь 48 лет (детский возраст для наставника), однако уже через два года он отметит 10-летний юбилей на тренерском мостике. Кудашов завершил игровую карьеру весной 2012-го, а уже в сентябре вошёл в штаб мытищинского «Атланта». Через год Алексей Николаевич стал работать самостоятельно, быстро превратившись в интересного специалиста новой волны. После «Атланта» был «Локомотив», а в 2018-м Кудашов попал в систему СКА и сборной России, где лишь один сезон продержался в роли помощника. Впрочем, эти факты вы знаете и сами, но помните ли, каким Кудашов был хоккеистом?

Роль капитана «Крыльев Советов» в 20 лет и упущенное золото Олимпиады

Алексей родился в Электростали – одном из исторически хоккейных городов нашей страны. Гонял шайбу во дворе с другими ребятами, с четвёртого класса стал участвовать в различных соревнованиях, а потом попал в детско-юношескую школу местного «Кристалла». Кудашову в какой-то степени повезло: он появился на свет в 1971-м, и в этом же году был открыт ледовый дворец «Кристалл». Это событие придало мощный импульс для возрождения большого хоккея в подмосковном городе, где прекрасно помнили выступление команды на высшем союзном уровне в 50-е годы.

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Возможно, на этой волне Кудашов и оказался в хоккее, а в 80-е «Кристалл» возглавил Валентин Григорьев, сделавший электростальцев одним из сильнейших клубов Первой лиги. Этот тренер и начал подпускать юного Алексея к основной команде. За «Кристалл» Кудашов дебютировал в сезоне-1986/1987, когда ему было всего 15 лет, в следующем чемпионате нападающий набрал свои первые очки, а ещё через год окончательно закрепился в составе команды, которая не раз играла в переходном турнире, но никак не могла попасть в главную хоккейную лигу страны.

В 1989 году Кудашов впервые попал в юниорскую сборную СССР, выиграл золото чемпионата Европы, причём на турнире в Киеве Алексей в шести матчах забросил пять шайб – столько же, сколько лидеры той команды Павел Буре и Вячеслав Козлов. После первого международного успеха на перспективного хоккеиста «Кристалла» появился хороший спрос. «Меня приглашали и в ЦСКА, и в московское «Динамо». Но в выборе команды для меня самый главный критерий — твёрдое место в составе. А это мне обещал только Игорь Дмитриев (главный тренер «Крыльев Советов». – Прим. «Чемпионата»), который сам приезжал на переговоры ко мне домой», — вспоминал Кудашов. В те годы дорога из «Кристалл» в «Крылья Советов» была хорошо протоптана. Валентин Григорьев до прихода в Электросталь работал как раз в Сетуни, а потому на регулярной основе поставлял перспективных ребят в хорошие руки в «крылышки».

Переход Кудашова в элиту советского хоккея прошёл безболезненно. Молодой праворукий центрфорвард быстро освоился в «Крыльях», а с 1991 по 1993 год Кудашов был ключевым нападающим московского клуба. Уже в 20 лет он стал капитаном «крылышек». Игорь Дмитриев наигрывал Алексея в тройке с Андреем Потайчуком и Виктором Гордиюком (позднее место Гордиюка занял Сергей Золотов), и это сочетание являлось одним из самых результативных в чемпионате страны. «Сыгранность у нас была потрясающей», — рассказывал Кудашов. Ни в союзном первенстве, ни в первом сезоне МХЛ Алексею с «Крыльями» ничего выиграть не удалось, зато в этот период Кудашов завоевал две серебряные медали молодёжного чемпионата мира. Успел Алексей дебютировать и за взрослую сборную СССР: в ноябре 1991-го Виктор Тихонов просматривал «сетуньскую» троицу в полном составе на Кубке Германии, однако проявить там себя 20-летнему Кудашову не удалось. Возможно, это стоило Алексею пропуска ОИ-1992, где сборная СНГ, как мы знаем, завоевала золотые медали. Говорят, что Кудашова отцепили в последний момент.

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В «Крыльях Советов» лучшим для Кудашова стал сезон-1992/1993. Алексей стал вторым бомбардиром и лучшим ассистентом команды, набрав 28 (8+20) очков в 41 игре. После этого форвардом всерьёз заинтересовался «Торонто», выбравший Кудашова на драфте ещё в 1991-м. В те годы модно было убегать за океан без оглядки, но Алексей поступил с «Крыльями» честно и справедливо, и в его отъезде в Канаду не было и толики скандала. «Возможно, я никогда бы не ушел из «Крыльев», если бы не поступило приглашение из «Торонто». Ведь не каждый день выпадает возможность попробовать свои силы в НХЛ, и в «Крыльях» меня поняли. Расставание получилось добрым. Еще играя в «Крыльях», я следил за этой канадской командой. Думал: вот это именно то, что мне нужно. Играют там как-то по-особому. Так что, когда на драфт к ним попал, очень обрадовался. Между прочим, мне предлагали уехать туда еще в 1992 году. Появился агент, поговорил с Дмитриевым. Но Игорь Ефимович попросил меня еще сезон за «Крылья» поиграть, так как замены мне пока не было. Поэтому я уехал только на следующий год», — рассказывал Кудашов.

В НХЛ у Кудашова не сложилось. В первом же сезоне он отыграл за «Торонто» 25 матчей, в которых забросил одну шайбу и не сделал ни одной результативной передач, но больше никогда не надевал свитер «Мэйпл Лифс». Сезон-1994/1995 Алексей полностью провёл в АХЛ, через год он оказался уже в фарм-клубе «Флориды», но быстро понял, что перспектив в лучшей лиге мира у него мало, и по ходу чемпионата уехал в Германию.

К своему неудачному североамериканскому опыту Кудашов всегда подходил философски. «Зато я многое почерпнул для себя в плане профессионального отношения к делу», — замечал будущий тренер. Интересно, что именно в заокеанский период карьеры Кудашову удалось дебютировать на Олимпиаде. В 1994-м НХЛ ещё не отпускала своих хоккеистов на Игры, но «Торонто» не стал противиться поездке Кудашова в Лиллехаммер, так как у Алексея был двусторонний контракт, и он не был тем игроком «листьев», кто влиял на результат. В Норвегии сборная России не добралась до олимпийского пьедестала, и Кудашов, набравший в 8 матчах 3 (1+2) очка, утверждал позднее, что игроков национальной команды подвела психология. «Мы неправильно отнеслись к турниру. Не осознавали, что шанс стать олимпийским чемпионом может даваться лишь раз в жизни. Молодыми были, многого не понимали… Да и разруха, творившаяся тогда в нашем хоккее, тоже, к сожалению, сказалась. Настройся мы иначе — сыграли бы по-другому», — вздыхал Кудашов. В эту разруху Алексей и не стал возвращаться в 1996-м, когда закончился его короткий роман с НХЛ. Как мы уже написали, Кудашов уехал в Германию, где подписал контракт с «Дюссельдорфом».

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Не так давно мы вспоминали игровую карьеру Дмитрия Квартальнова, который много поколесил по Европе, но не смог нигде ничего выиграть. Путешествие Кудашова по Старому Свету оказалось короче, зато результативнее. В сезоне-1995/1996 Алексей стал чемпионом Бундеслиги, отлично проявив себя в плей-офф – 10 (5+5) очков в 13 матчах. В следующем сезоне к Кудашову в «Дюссельдорфе» присоединился старый партнёр по «Крыльям» Виктор Гордиюк, и на двоих эта связка набрала почти 60 баллов в регулярке. В плей-офф Кудашов забил три гола в четырёх матчах, но его команда сложила чемпионские полномочия уже в первом раунде.

В 1997-м Кудашов переехал в чемпионат Финляндии – Алексея позвал в свой ТПС Владимир Юрзинов, работавший в Турку уже пятый год. В одной из лучших команд Liigi нападающий сумел раскрыться – стал ведущим центрфорвардом, в 48 матчах регулярки набрал 39 (8+31) очков, а ещё помог ТПС выиграть Суперкубок Европы. Правда, из плей-офф финского чемпионата клуб Кудашова вылетел очень быстро, а сам Алексей в четырёх матчах не набрал ни одного очка. Но он всё равно мог рассчитывать на попадание в сборную России, которую, к тому же, в 1998-м возглавил Юрзинов.

На Олимпиаду в Нагано, куда впервые в истории приехали игроки НХЛ, «европейцу» Кудашову попасть было нереально, зато на ЧМ-1998 Алексей железно был в обойме национальной команды. «Юрзинов поставил меня в тройку к быстрым и техничным Олегу Петрову с Сергеем Петренко. У нас многое получалось, нас хвалили, но мне не повезло. А ведь как хотелось выиграть этот чемпионат!» — сокрушался Кудашов.

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Расстраиваться Алексею было отчего: в трёх стартовых матчах турнира он набрал 3 (1+2) очка, а его звено действительно показывало классный хоккей, но во встрече с Финляндией на групповом этапе Кудашов получил серьёзную травму, из-за которой досрочно закончил турнир. «В самом начале игры я бросился под шайбу, и она попала мне в ступню. Кое-как доковылял до скамейки запасных, доктор команды Валерий Конов сделал мне обезболивающий укол. На два часа лекарства хватило. Сначала я думал, что это простой ушиб, но вечером, когда сделали рентген, выяснилось, что у меня трещина. Вскоре нога так опухла, что я не мог даже надеть конек», — с грустью вспоминал Кудашов. Сборная России, кстати, тот чемпионат мира закончила на пятом месте.

После неудачного мирового форума 27-летний Алексей Кудашов вернулся в Россию. Интерес к нападающему проявил действующий чемпион страны «Ак Барс», возглавляемый Юрием Моисеевым. В Казани Кудашов провёл неплохой сезон, был ведущим центрфорвардом команды, а в плей-офф стал вторым бомбардиром «Ак Барса». Но надолго в столице Татарстана Алексей не задержался. В 1999-м его позвал в московское «Динамо» Зинэтула Билялетдинов, и Кудашов с удовольствием принял приглашение.

«Билялетдинов пригласил меня в динамовский клуб. Никогда не забуду слов Виталия Семёновича Давыдова, сказанных им применительно к московскому «Динамо»: «Театров много, но Большой — только один. И он находится в Москве». На самом деле, после пяти лет, проведённых за границей и одного года в казанском «Ак Барсе», уже хотелось вернуться домой, поближе к родителям. Соскучился. Хотел больше бывать дома. Кроме того, «Динамо» – очень серьёзная организация», — рассказывал Кудашов.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

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Первый же сезон в составе бело-голубых оказался для Алексея счастливым. Он закрепился в «Динамо» в роли центрфорварда второго звена (первым был Александр Прокопьев), в регулярке стал третьим бомбардиром команды, а в плей-офф помог бело-голубым выиграть золото чемпионата России. В финале плей-офф, кстати, динамовцы уверенно обыграли «Ак Барс» — бывшую команду Кудашова. Сам Алексей был на седьмом небе от счастья. «Понимаете, на самом деле у меня сбылась мечта. Я ведь с детства болел за «Динамо» и хотел туда попасть. Играть за свой любимый клуб, да ещё стать с ним чемпионом – ощущения непередаваемые», — делился эмоциями Кудашов.

В результате с московским «Динамо» оказался связан самый значительный этап в карьере Кудашова-хоккеиста. Там он провёл пять полноценных сезонов, однако в те годы стать двукратным чемпионом страны с любимым клубом Алексею было не суждено. В ходе сезона-2004/2005 «Динамо» отпустило 33-летнего Кудашова в ЦСКА. Постаревший форвард перестал выдерживать конкуренцию в составе, усиленном мировыми звёздами из-за локаута, частенько усаживался в запас, почти не набирал очков. Кстати, Кудашова из «Динамо» с помпой провожал сам Александр Овечкин, развитие которого в системе бело-голубых проходило на глазах Алексея. «Помню, когда Кудашов ушёл из «Динамо», я и Александр Савченков подняли его на плечи, вытащили из раздевалки и пронесли по улице», — вспоминал Овечкин в одном из интервью.

Весной 2005-го «Динамо» стало чемпионом России, и наверняка Кудашову было обидно, что ему не удалось поучаствовать в этом успехе. Но справедливость была восстановлена весной 2012-го, когда 40-летний Кудашов выиграл с «Динамо» Кубок Гагарина.

Юрий Бабенко и Алексей Кудашов с Кубком Гагарина Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Ветеран Кудашов был вожаком той банды Олега Знарка, капитаном сначала ХК МВД, а потом и ОХК «Динамо». Алексей уже был не в состоянии проводить на льду весь сезон, его мучили травмы, но в раздевалке команды он был незаменим. В серебряном для «милиционеров» сезоне-2009/2010 Кудашов вообще ни разу не выходил в плей-офф, а в золотом походе «Динамо» принял участие лишь в четырёх встречах. Тем не менее именно ему была предоставлена честь первым поднять трофей над головой, после победы в Омске в седьмом матче финала. Играющим капитаном «Динамо» тогда был Юрий Бабенко, но бело-голубые не забыли про своего духовного лидера.

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Те шесть лет, что Кудашов провёл вне динамовской организации, для Алексея тоже не прошли даром. В ЦСКА у Вячеслава Быкова он провёл полтора сезона, а затем перебрался в Ярославль, где на непродолжительное время стал знаковой фигурой «Локомотива». Опытный, но ещё не совсем старый форвард блестяще вписался в команду Кари Хейккиля, став её капитаном. Кудашов не набирал так много очков, как Алексей Яшин, но его роль в том «Локомотиве», который два года подряд добирался до финала плей-офф, трудно было недооценить. Умный, надёжный, работоспособный форвард, много где поигравший и поработавший с лучшими отечественными специалистами, был королём раздевалки «Локомотива», проводником идей тренера и примером для ярославской молодёжи. Выиграть заветный трофей с железнодорожниками Кудашову не удалось, в сезоне-2009/2010 он был уже в ХК МВД, и его команда в третий раз подряд уступила в финале, но, как мы уже сказали, без своего Кубка Гагарина Алексей не остался.

Алексей Кудашов в составе «Локомотива» Фото: photo.khl.ru

«Взял тетрадку и стал потихонечку записывать»

Сразу после той победы с «Динамо» Кудашов объявил о завершении игровой карьеры и сразу же получил тренерскую должность. Те, кто хорошо знали Алексея, ничуть не удивились такому развитию событий. Ещё во время игровой карьеры Кудашов стал одним из самых уважаемых российских хоккеистов, а его способность учиться, впитывать новые знания и думать о перспективе проявилась ещё на ранних стадиях карьеры.

«У меня в карьере были тренеры, которые уже давно предлагали мне заняться «конспектированием». Ещё начиная с Игоря Ефимовича Дмитриева. Помню, и Юрзинов Владимир Владимирович говорил мне: «Записывай все, что делаете на тренировках. Может пригодиться в будущем». И это правильно. Ведь никто не знает, кем он будет после окончания хоккейной карьеры. Поэтому я в своё время взял тетрадку и стал потихонечку записывать», — рассказывал Кудашов. К концу карьеры у него накопились конспекты Дмитриева, Юрзинова, Билялетдинова, Быкова, Хейккиля, Знарка…Уже с молодых лет Алексей копил багаж знаний и готовился стать тренером.

Алексей Кудашов и Олег Знарок (справа) Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Таким хоккеистом был Кудашов. Далеко не самым ярким и успешным, зато всегда честным по отношению к себе, к команде, к хоккею. За это его всегда и уважали коллеги и наставники, и такое признание, порой, важнее, чем медали и кубки. Кудашов-тренер практически не изменился с игровых времён. Алексей Николаевич всё такой же тихий, скромный, но невероятно работоспособный. Многим не нравится тот стиль, в котором играют его команды (особенно, сборная России), но надо понимать, что Кудашов как никто другой способен учиться на ходу, меняться и проводить работу над ошибками. В 2020-м по понятным причинам мы так и не узнали, чего могли добиться под его руководством СКА и национальная команда на чемпионате мира, но через год представится новая возможность полновесно оценить уровень молодого ещё специалиста.

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