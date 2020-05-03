Перестановки тренеров в КХЛ. Троих уже утвердили, на подходе – Брагин и Гатиятулин

Вместе с открытием трансферного окна и массовыми переходами игроков начались и перестановки в тренерских штабах клубов КХЛ. Большинство клубов решило ничего не менять, а в семи командах в сезоне-2020/2021 будут работать новые специалисты. «Барыс» и рижское «Динамо» продолжают поиски подходящих кандидатур, «Локомотив», «Салават Юлаев» и «Автомобилист» назначили новых наставников, а СКА и «Трактор» должны это сделать в ближайшие недели. Рассказываем о уже состоявшихся и готовящихся перестановках.

«Локомотив»: Майк Пелино – Андрей Скабелка

Майк Пелино, заступивший на пост главного тренера «Локомотива» после провального старта команды под руководством Крэйга Мактавиша, так и не смог наладить внятную игру. В плей-офф «железнодорожники» вышли, но там безвольно уступили «Йокериту» в первом раунде. Команда собралась, только когда было уже слишком поздно – отыграла два матча, сделав общий счёт серии приличным «2-4», но недостаток спортивной наглости и агрессии всё равно прослеживался, подкачали и легионеры.



Новым главным тренером стал Андрей Скабелка – специалист, у которого точно не забалуешь, и который хотел попробовать себя российском топ-клубе. Ради «Локомотива» тренер даже отказался от улучшенных условий в казахстанском клубе. «Локомотив» Скабелке прекрасно знаком – он сам играл в Ярославле в 1990-х и становился там чемпионом России. У него большой опыт работы главным тренером в КХЛ, и кроме небольшого отрезка карьеры в «Авангарде», вполне удачный. Он доводил рабоче-крестьянскую «Сибирь» до финала Востока в 2015 году, а последние два года успешно работал в столице Казахстана. «Барыс» дважды подряд доходил до второго раунда. В прошлом году проиграл будущему финалисту, в этом имел все шансы впервые в истории дойти до финала конференции, а то и до главной серии сезона.



Скабелка подписал контракт на три года – в непредсказуемой профессии тренера это, конечно, мало что значит, но очевидно, что в Ярославле возлагают большие надежды на Андрея Владимировича.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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Андрей Мартемьянов попробовал себя в топ-клубе после того, как вывел в плей-офф «Амур», но результат получился смазанным. Первый сезон был более чем обнадёживающим – 18 побед подряд на старте регулярки, безоговорочное лидерство в Восточной конференции и первый в истории клуба выход во второй раунд плей-офф. Но во второй сезон развить успех не получилось, а с учётом больших бюджетов «Автомобилиста», вылет в первом раунде от «Сибири» в пяти матчах нельзя было назвать иначе, как провалом.



Клуб ожидаемо не стал продлевать контракт с Мартемьяновым и пригласил Билла Питерса, который ещё в этом сезоне возглавлял «Калгари». На клубном уровне канадец не может похвастаться успехами, но со сборной Канады он выиграл ЧМ-2016, а также входил в тренерский штаб на победных КМ-2016 и ЧМ-2015.



Эти достижения не отменяют того, что Питерс – кот в мешке. Не всякий иностранец способен адаптироваться к российским реалиям и преодолеть пресловутый языковой барьер. Но всё же думается, у канадца есть хорошие шансы пойти по пути Майка Кинэна и Боба Хартли, которые своим примером доказывают, что можно добиваться успеха в России, было бы желание. Мотивация у Питерса должна быть сильной – в НХЛ его в ближайшем будущем точно не ждут, а желание работать и доказывать свою состоятельность никуда не делось.

Изгнанный из НХЛ тренер едет в «Автомобилист». Что ждёт уральский клуб с Питерсом? Это большой риск, но в КХЛ канадец может дать результат.

Крайне любопытную рокировку произвели в «Салавате Юлаеве» — махнули местами главного тренера и его помощника. Казалось бы, почему в Уфе должны быть недовольны Николаем Цулыгиным? Год назад его команда играла в финале конференции и на равных боролась с «Авангардом» за выход в финал Кубка Гагарина. В этом – взяла у омичей реванш в первом раунде и вполне резонно целилась на борьбу за главный трофей.



Тем не менее, эти успехи не удовлетворили руководство клуба – в регулярном чемпионате «Салават» выступал ни шатко, ни валко. С главной задачей – выходом в плей-офф – справлялся, но и только. Даже игроки говорили о том, что зачастую не могли найти мотивации, особенно с играх с командами из нижней части таблицы. Судя по всему, Лямся призван прекратить разброд и шатание и навести порядок в регулярке. Посмотрим, сможет ли он сделать так, чтобы игра «Салавата» не только была стабильной на протяжении всего сезона, но ещё и зрелищной, ведь за это мы, в конце концов, и любим уфимскую команду.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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СКА: Алексей Кудашов – Валерий Брагин

Грядут перестановки и в СКА, подготовка к ним началась ещё по ходу сезона. После МЧМ многолетний наставник нашей «молодёжки» Валерий Брагин вошёл в тренерский штаб петербуржцев и национальной команды России, и сразу же пошли разговоры о том, что он может сменить Алексея Кудашова на посту главного тренера как в СКА, так и в сборной России.

Кудашов доработал до конца сезона, более того, смог преодолеть локальные кризисы и наладить игру (к плей-офф и во время него «армейцы» буквально летали по площадке). Его никто не «уходит», он сам хочет уйти из-за банальной усталости. Совсем как Олег Знарок два года назад.



СКА и сборная заранее подготовились к возможным переменам, и вскоре они последуют. Не в ближайшие дни, но всё к этому идёт. Брагин, который был неотделим от молодёжной сборной последние 10 лет (с небольшим перерывом), идёт на повышение. Игроки его обожают, о его мотиваторских талантах и умении бороться до конца в любых ситуациях ходят легенды. Будем надеяться, в СКА и главной команде страны у Валерия Камбэковича всё получится.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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«Трактор»: Владимир Юрзинов-мл. – Анвар Гатиятулин

Эта рокировка тоже назревала давно. Анвар Гатиятулин ворвался на тренерский мостик КХЛ в родном «Тракторе» и за два года, не имея серьёзных бюджетов и больших звёзд в составе, поставил команде пусть не самую яркую, но эффективную игру, которая позволила челябинцам дойти до финала Востока в 2018 году.



Той весной «Трактор» и Гатиятулин не сошлись по финансовым условиям нового контракта, и за талантливым специалистом развернулась настоящая охота. Гатиятулин ушёл в СКА и сборную России на должность помощника тренера, а челябинцы бездарно потратили два года на тренерскую чехарду и неудовлетворительные результаты.



Возможное возвращение Гатиятулина просматривалось ещё зимой, когда специалиста не оказалось в штабе сборной России на этап Евротура. Контракт с ним в СКА и сборной заканчивается и не будет продлён – у Брагина есть свой штаб. «Трактор» же хорошей замены за два года не нашёл, а Гатиятулин умеет давать результат даже при скромных возможностях.

Гатиятулина отодвигают от сборной. Скоро он уйдёт из СКА и возглавит «Трактор»? Уроженец Челябинска уже завоёвывал с командой бронзовые медали.