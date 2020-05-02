Кто подпишет Доуса, останется ли в «Магнитке» Мозякин? 17 лучших свободных агентов КХЛ

1 мая в КХЛ открылось трансферное окно, и в этот день многие клубы официально оформили несколько интересных и важных сделок.

Локтионов – в ЦСКА, Галимов – в СКА. Главные трансферы первого дня переходов в КХЛ Клубы принялись активно объявлять о подписании новичков и расставании с целым рядом хоккеистов.

Но это был лишь старт межсезонья. Впереди у менеджеров команд ещё полно работы, тем более что на рынке остаётся немало любопытных свободных агентов. Рассказываем о них.

Ограниченно свободные агенты

Большинство ограниченно свободных агентов выходят на рынок лишь формально. Их прежние клубы имеют первоочередное право договориться с игроками о новых контрактах, причём сделать это до 1 мая. Но не всегда квалификационное предложение устраивает хоккеистов, и после открытия трансферного окна за них могут побороться другие команды. Для этого нужно перебить квалификацию клуба-правообладателя и заплатить ему денежную компенсацию.

Дамир Шарипзянов («Нефтехимик»), 24 года

Статистика в сезоне-2019/2020: 64 игры, 26 (5+21) очков

Защитник Дамир Шарипзянов – один из самых лакомых кусков, который сейчас можно оторвать от «Нефтехимика». Молодой защитник в минувшем сезоне был лидером обороны нижнекамцев, четвёртым бомбардиром «волков», а ещё Шарипзянов дебютировал в сборной России. Понятно, что и сам игрок заинтересован в повышении, и спрос на него имеется.

По имеющейся информации, защитнику уже сделал контрактное предложение «Авангард». У «Нефтехимика» есть неделя, чтобы его повторить, но высока вероятность, что Шарипзянов сменит Нижнекамск на Балашиху.

Николай Демидов («Сибирь»), 24 года

Статистика в сезоне-2019/2020: 38 игр, 7 (0+7) очков

Воспитанник «Крыльев Советов» Демидов заявил о себе, как о перспективном пакмувере, ещё в молодёжке СКА 5 лет назад, а дорога в КХЛ ему открылась в Новосибирске. В «Сибири» Николай прогрессировал до одного из ведущих защитников команды, и со временем стал интересен и другим клубам. Их не отпугивает даже прошлый сезон, оказавшийся скомканным у Демидова из-за тяжёлой травмы.

Уже в ближайшем будущем Николай может вырасти в элитного по меркам КХЛ защитника-бомбардира, и «Сибирь», конечно, заинтересована в продолжении сотрудничества. Клуб дал Демидову квалификацию, но генменеджер сибиряков Кирилл Фастовский намекнул, что ситуацию с Николаем должен «разрулить» рынок. Поговаривают, что к защитнику есть предметный интерес со стороны СКА и «Авангарда».

Фото: РИА Новости

Дамир Жафяров («Торпедо»), 26 лет

Статистика в сезоне-2019/2020: 59 игр, 39 (17+22) очков

У Жафярова выдался прорывной сезон в «Торпедо», особенно его первая половина. Дамир шёл в числе лучших бомбардиров всей лиги, сыграл за сборную России на двух этапах Евротура. Главный тренер нижегородцев Дэвид Немировски на этом отрезке даже сравнил Жафярова с Никитой Кучеровым.

Немировски: Жафяров был очень похож на Кучерова, но только в начале сезона

Провести весь чемпионат в таком духе у форварда не получилось, во многом повлияла травма, полученная в декабре. Но Жафяров всё равно стал вторым бомбардиром автозаводцев, и теперь «Торпедо» вряд ли сможет удержать Дамира в составе. Клуб предложил игроку квалификацию, но агент Жафярова Шуми Бабаев уже заявил, что форвард отправится в НХЛ. Однако, зная прошлогоднюю историю других клиентов Бабаева, Антона Бурдасова и Владимира Ткачёва-младшего, стопроцентно закладываться на это не стоит. Жафяров легко может в результате всплыть и в одном из топ-клубов КХЛ. С большой долей вероятности сейчас можно сказать только то, что в «Торпедо» Дамира больше не будет.

Мальте Стрёмвалль (ХК «Сочи»), 25 лет

Статистика в сезоне-2019/2020: 52 игры, 39 (21+18) очков

Стрёмвалль – очередная находка скаутинга ХК «Сочи» на скандинавском рынке. В южный город швед год назад приезжал с резюме лучшего бомбардира финского чемпионата, и в КХЛ Мальте планку не уронил. В составе «леопардов» Стрёмвалль набрал больше всех очков, забил больше всех голов и умело использовал этот трамплин в лучшую жизнь. Формально Мальте стал ограниченно свободным агентом, но в его контракте с «Сочи» был пункт, согласно которому южане по окончании сезона не будут пытаться удержать хоккеиста и предлагать ему квалификацию.

Стрёмвалль мог уехать в НХЛ (им активно интересовался «Детройт»), но похоже, что из-за нестабильной ситуации в мире, Мальте пока отложил отъезд в Америку и продолжит карьеру в российском топ-клубе. Говорят, что главным претендентом на шведа является «Авангард».

Сергей Толчинский (ЦСКА), 25 лет

Статистика в сезоне-2019/2020: 43 игры, 22 (14+8) очка

Воспитанник армейской школы хоккея Сергей Толчинский два года назад вернулся в систему ЦСКА после неудачных попыток закрепиться в НХЛ. Возможно, в Америке его подвели миниатюрные габариты, однако в составе красно-синих Толчинский постепенно сумел заиграть. Хотя в ЦСКА тоже любят плечистых, фактурных игроков.

В эти два годы Сергей постоянно барражировал между основой и фармом, но в минувшем сезоне это не помешало ему проявить себя достаточно ярко. Толчинский забросил 14 шайб, и стал пятым снайпером ЦСКА, хотя сыграл гораздо меньше своих одноклубников. Сейчас быстрому, техничному и юркому нападающему необходимо расти, но армейцы из-за жёсткого потолка зарплат не могут предложить Толчинскому хорошие контрактные условия. Агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил, что Сергей уже принял предложение другого клуба, а у ЦСКА нет возможности его повторить. По нашим данным, этим другим клубом является «Авангард».

Миро Аалтонен (СКА), 26 лет

Статистика в сезоне-2019/2020: 49 игр, 28 (11+17) очков

Финский центрфорвард, которого по ходу прошлого чемпионата СКА нагло увёл у «Витязя», тоже становится ограниченно свободным агентом. Аалтонен, тащивший на себе подмосковную команду, наверняка интересует многие клубы КХЛ, но весь вопрос в том, как решат поступить с форвардом в Санкт-Петербурге. Если СКА видит в Аалтонене хоккеиста первых звеньев (что вероятно, учитывая уход Лехтери и Коскиранты), то наверняка предложит Миро достойный контракт. Но не исключён вариант, при котором на Аалтонена найдутся другие покупатели, и армейцы решат, что бороться за легионера нецелесообразно.

Фото: РИА Новости

Никита Михайлис («Барыс»), 24 года

Статистика в сезоне-2019/2020: 65 игр, 33 (17+16) очка

Михайлис – самый талантливый казахстанский хоккеист нового поколения. Всё при нём: и бросок, и техника, и видение площадки, и тонкий спортивный ум. Но самый главный плюс – Михайлис ещё очень молод, и потолок его возможностей пока не известен никому.

Михайлису пора ехать в российский топ-клуб. «Магнитка» и «Локомотив» — лучшие варианты Никита уже созрел для топ-клуба и через несколько лет может стать первым представителем Казахстана в НХЛ с 2013 года.

«Барыс», конечно, пытается оставить Никиту дома, но сделать это клубу будет очень трудно. Скорее всего, на Михайлиса был бы спрос в других командах и при прежних правилах игры, но сейчас казахстанцы и вовсе перестали считаться легионерами в КХЛ, и это обстоятельство открывает Никите широкую дорогу на экспорт. К тому же, «Барыс» явно будет не в состоянии тягаться кошельками с российскими грандами.

Логично предположить, что Михайлис отправится в «Локомотив» вслед за Андреем Скабелкой, который и стал проводником Никиты во взрослый хоккей. Но о каких-то предметных разговорах на тему переезда Михайлиса в Ярославль пока ничего неизвестно, так что сейчас возможны разные варианты. В том числе и новый договор форварда с «Барысом».

Неограниченно свободные агенты

На них нет прав ни у одного клуба КХЛ, и они вольны сами выбирать себе новую команду.

Вячеслав Войнов, 30 лет

Статистика в сезоне-2019/2020: 65 игр, 42 (11+31) очка, «Авангард»

Лучший русский защитник прошлого сезона КХЛ (даже с учётом проваленного плей-офф) 1 мая официально покинул «Авангард», а его агент заявил, что Войнов пока не вёл переговоров с клубами нашей лиги. Очевидно, что Вячеслав снова смотрит в сторону НХЛ, но подписаться там хоккеисту может помешать неопределённость с будущим сезоном и личный бэкграунд Войнова – историю с бытовым насилием многолетней давности на Западе никто спускать на тормозах не собирается.

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Так что нельзя исключать, что Вячеслава в КХЛ мы ещё увидим. Если в Америке от него продолжат воротить нос, то хоккеист может поменять свою позицию в переговорах с российскими командами.

Найджел Доус, 35 лет

Статистика в сезоне-2019/2020: 64 игры, 51 (20+31) очко, «Автомобилист»

Доус далеко не лучшим образом провёл последний плей-офф в «Автомобилисте», но вряд ли репутация форварда сильно от этого пострадала. В КХЛ мы наблюдаем за игрой Найджела уже на протяжении девяти сезонов, и знаем, на что способен этот талантливый мастер. На форварда, выбивающего на четвёртом десятке лет более 50 очков и стабильно забивающего 20-25 голов за чемпионат, точно будет спрос. Тем более что Доус в КХЛ теперь не легионер.

Главная загвоздка – в величине контракта хоккеиста, ведь не секрет, что Доус был одним из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. Если Найджел не согласиться ужаться в зарплате, то его потенциальные покупатели трижды подумают, прежде чем тратить на Доуса значительную часть платёжки. Всё-таки форварду уже 35, и, заваленный деньгами и лишённый мотивации, он может неожиданно поехать с ярмарки уже в следующем чемпионате.

Мэттью Фрэттин, 32 года

Статистика в сезоне-2019/2020: 60 игр, 33 (11+22) очка, «Ак Барс»

Фрэттин – канадский нападающий с ярко выраженными бомбардирскими способностями. Полтора года Мэттью был одним из лидеров «Барыса», а прошлый сезон провёл в «Ак Барсе», где его результативность немного упала и слегка сменился функционал, однако Фрэттин был полезен своей команде даже в рамках жёсткой системы Дмитрия Квартальнова. В Казани с хоккеистом продлевать контракт не стали, но это не значит, что Мэттью пора списывать из КХЛ. Многим клубам лиги он может пригодиться, хотя нельзя исключать, что Фрэттин продолжит карьеру где-нибудь в Европе.

Фото: РИА Новости

Дастин Бойд, 33 года

Статистика в сезоне-2019/2020: 56 игр, 22 (13+9) очка, «Барыс»

Пожалуй, Бойд – не тот хоккеист, за которым сейчас выстроится очередь из желающих. Дастин уже не молод, а его лучшие годы остались в прошлом, когда в «Барысе» сияла тройка Боченски – Бойд – Доус. Однако у натурализованного казахстанца есть несомненные преимущества: он прекрасно адаптирован в КХЛ и со следующего сезона не будет считаться легионером. Если какая-либо команда попробует воссоздать связку Бойд-Доус, то может получиться любопытный эксперимент.

Линус Виделль, 34 года

Статистика в сезоне-2019/2020: 42 игры, 34 (11+23) очка, «Барыс»

Виделль тоже уже через пару лет перейдёт в разряд ветеранов, но в последние два года швед играет просто шикарно. Причём, в независимости от клубной прописки. Да и раньше швед, выступающий в КХЛ уже восемь сезонов, никогда не опускался ниже определённого уровня, однако ни разу не подписывал контракты с топ-клубами.

Может быть, сейчас к Виделлю придёт признание, и ему дадут шанс в команде, претендующей на титул? В минувшем чемпионате у Линуса сложилась отличная связка с Корбаном Найтом в «Барысе», можно даже сказать, что швед оживил канадца, долго втягивавшегося в сезон. Найт вчера подписался с «Авангардом», и, возможно, «ястребы» уже задумались о воссоединении результативного дуэта.

Андре Петерссон, 29 лет

Статистика в сезоне-2019/2020: 53 игры, 45 (22+23) очков, «Динамо» М

Миниатюрный шведский нападающий с отличным броском и потрясающим голевым чутьём отыграл в КХЛ уже шесть сезонов, но задержаться надолго в топ-клубе у него пока не получается. При этом Петерссон и в «Авангарде», и в «Барысе», и в московском «Динамо» здорово проявлял себя в плей-офф, но договариваться о новом контракте Андре, как правило, мешали приличные финансовые запросы.

Вот и сейчас швед торгуется с бело-голубыми, которые не могут сильно улучшить его условия из-за жёсткого потолка зарплат. При этом у Петерссона, разумеется, есть предложения от других клубов. Посмотрим, чем закончатся переговоры, но агент Андре Алёша Пилко уверяет, что окончательное решение уже близко.

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Эрик О’Делл, 29 лет

Статистика в сезоне-2019/2020: 51 игра, 17 (6+11) очков, «Металлург»

Сезон у канадского центрфорварда в «Металлурге» откровенно не получился, но списывать О’Делла со счетов рановато. В Магнитогорске вообще мало кто может записать прошлый чемпионат в актив, и неправильно оценивать хоккеиста в отрыве от результатов команды. Мы помним, что в «Сочи» Эрик был лидером, ведущим центрфорвардом, умеющим и забить, и отдать, а в «Металлурге» у канадца, возможно, просто не пошло.

Учитывая, что О’Делл выступает на всегда дефицитной позиции центрального нападающего, у Эрика может быть немало предложений из КХЛ в это межсезонье. Да и его ценник после выступления в «Магнитке» вряд ли будет сильно задран.

Фото: РИА Новости

Йоонас Кемппайнен, 32 года

Статистика в сезоне-2019/2020: 60 игр, 16 (8+8) очков, СКА

Фактурный центрфорвард после двух ярких сезонов в «Салавате» растворился в СКА, хотя это и было немного предсказуемо. Зато Кемппайнен стал выступать ближе к дому, а семейные ценности, порой, гораздо важнее спортивных. Однако контракт с петербуржцами у Йоонаса закончился, и нужно принимать решение о будущем. Многое, как и в случае с Аалтоненом, будет зависеть от СКА.

В Санкт-Петербурге после ухода Лехтеря и Коскиранты наклёвывается дефицит хороших центров, и СКА может предложить Кемппайнену новый договор. Но вряд ли нападающий будет первоочередной трансферной целью армейцев. С другой стороны, в возвращении Йоонаса уже сейчас заинтересованы в Уфе – в «Салавате» финну планируют снова предложить место в первом звене. Посмотрим, что выберет сам Кемппайнен, если у него, конечно, будет выбор.

Линден Вей, 28 лет

Статистика в сезоне-2019/2020: 56 игр, 50 (14+36) очков, ЦСКА

Вей, пожалуй, самый топовый легионер в КХЛ, выходящий на рынок в это межсезонье. Совсем не старый, адаптированный в нашей лиге универсал с отличным чувством паса и видением площадки, умеющий продуктивно сыграть с разноплановыми партнёрами. У Вея здорово получалось и в «Барысе» в связке с Доусом, и в ЦСКА, где он соединял Капризова и Григоренко.

В армейском клубе от Линдена отказались из-за перебора легионеров, сейчас мы ждём его в другой топ-команде.

Сергей Мозякин, 39 лет

Статистика в сезоне-2019/2020: 62 игры, 46 (17+29) очков, «Металлург»

Главному русскому бомбардиру в следующем году исполнится уже 40 лет, но Мозякин по-прежнему держится в топе КХЛ. Поэтому к его персоне и прикован повышенный интерес, такие «пенсионеры» нужны многим клубам. Но не секрет, что сам Мозякин рассматривает, в первую очередь, вариант с «Магниткой». В Магнитогорске он живёт уже семь лет, а его сын играет в МХЛ за «Стальных лисов».

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Вы прекрасно знаете, что сразу по окончании сезона Сергей не смог договориться с «Металлургом» по финансам, но вскоре клуб и хоккеист вновь начали движение навстречу друг к другу. Ситуация сейчас выглядит так, что если Мозякин не сумеет договориться с «Магниткой», то скорее объявит о завершении карьеры, чем продолжит её в другой команде. Впрочем, посмотрим, этот сериал может быть очень интересным.