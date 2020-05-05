Риэлторы, политик и лучший защитник НХЛ. Где сейчас бывшие легионеры Суперлиги

Кто-то ещё играет, другие остались в хоккее после завершения карьеры, третьи нашли себя в новой профессии.

Они прокладывали дорогу иностранцам в российский хоккей и радовали своей игрой болельщиков в Казани, Тольятти, Омске и других городах нашей необъятной страны. Чем они живут сейчас? Рассказываем о судьбах 10 легионеров.

Тогда и сейчас: фото тренеров КХЛ с разницей в 20-30 лет Молодые Знарок, Разин, Кудашов, Гулявцев и другие. Есть даже фото молодого Крикунова,

Душан Салфицки — менеджер и политик

Чешский вратарь выступал за ЦСКА, «Северсталь», «Химик» и «Торпедо». Помимо надёжной игры (ему принадлежит второй результат по сухой серии в Суперлиге), его любили и за послематчевые шоу.

Салфицки вернулся на родину в 2008 году и отыграл ещё шесть сезонов. После этого он вошёл в руководство родного «Пардубице» и начал политическую карьеру. «Я впервые баллотировался на выборы из-за того, что отношения между клубом и городом стали прохладными. Я хотел сблизить хоккей и правительство города, потому что это символ Пардубице», — рассказывал бывший вратарь. С 2014 года он входит в партию АНО-2011 и муниципальный совет Пардубице.

В сфере хоккейного менеджмента у Салфицки не всё так гладко – его критиковали за бездумную трату средств и раздачу больших контрактов игрокам. Он лишился должности генерального менеджера, но остался в организации как менеджер по спортивному и бизнес-развитию.

Фото: photo.khl.ru

Дэвид Линг — хоккеист со степенью магистра

Карьера канадского нападающего в Суперлиге была недолгой, но довольно яркой – в первый год он стал лучшим бомбардиром «Спартака», во второй был четвёртым по количеству очков в «Динамо». Линг – хоккеист-путешественник, играл и в НХЛ, и в АХЛ, в Англии, Финляндии, Швейцарии и Италии. В Англии стал задумываться об окончании карьеры и поступил в университет Дерби, где в 2014 году получил степень MBA. Вернулся в Канаду и был принят на работу в руководство госкомпании, контролирующей продажу алкоголя в одной из провинций страны.

Но удивительное дело – новую карьеру Линг так и не начал и продолжает играть до сих пор. Сейчас ему 45 лет, он не изменяет себе и подписывает годичные контракты, последним его клубом был «Гамильтон» из главной лиги Онтарио.

Роберт Эш – президент клуба АХЛ и ресторатор

Немало поиграв в НХЛ и сборной США (Эш был первым вратарём американцев на Кубке мира — 2004, играл на Олимпиаде-2006 и нескольких ЧМ), в 2007 году Эш приехал в «Ак Барс». В Суперлиге провёл один сезон, выиграл Континентальный кубок, а в плей-офф дошёл с казанцами до финала.

Ещё играя в Суперлиге, Эш занялся предпринимательством – в 2007 году открыл собственную ферму и ресторан Esche’s Aqua Vino в Ютике. В 2013 году он перевёз одну из команд АХЛ в Ютику и договорился о партнёрстве с «Ванкувером». С тех пор Эш занимает пост президента клуба, а заодно и управляет компанией, которая обслуживает местную хоккейную арену.

Фото: photo.khl.ru

Мика Норонен — риэлтор

Финский вратарь, так и не пробившись в НХЛ, сменил Северную Америку на Казань, где провёл два сезона и в первый год стал обладателем серебряной медали чемпионата России. В 2016 году Норонен завершил карьеру, и ему сразу же подвернулась новая работа.

Мика случайно встретил знакомого, который когда-то помогал ему с покупкой дома. Узнав, что вратарь нигде не работает, он предложил ему стать риэлтором. Норонен согласился, тем более что у него прекрасный русский, на котором он общается с клиентами из России. Так что если задумаете купить домик в Тампере, есть шанс, что показывать его вам будет бывший хоккеист.

Мозякин в ЦСКА, Сёмин в «Тракторе». Звёзды КХЛ в своих первых командах Мозякин был лучшим ещё в ЦСКА, талант Сёмина засверкал в Челябинске, а Кагарлицкий начинал в «Химике».

Майк Фаунтин – тренер вратарей в сборной по следж-хоккею

Фаунтин приехал в «Ладу» в 2001 году и сразу же установил рекорд по количеству сухих матчей в сезоне (14), который не побит до сих пор. В Тольятти он провёл два года, потом вернулся в 2005 году, но уже в Челябинск и год спустя помог «Трактору» вернуться в Суперлигу. После этого было ещё три сезона в Тольятти, включая один в КХЛ, на чём Фаунтин и завершил карьеру.

После завершения карьеры вратарь вернулся в родной Мичиган и стал детским тренером, а затем стал директором по ледовым программам в спортивном центре. В 2019 году Фаунтин вошёл в тренерский штаб сборной Канады по следж-хоккею.

Фото: chelyabinskhockey.com

Ян Бенда – тренер детской команды в Германии

Родился в Бельгии в чешской семье, выступал за сборную Германии. Ян Бенда поиграл по всему миру, стал первым представителем Германии в Суперлиге. Его обожали в «Ак Барсе», где он в первый же год забил победный буллит в решающем матче полуфинала с «Авангардом» и в целом на протяжении нескольких лет был суперполезен на площадке. Уникальность Бенды ещё и в том, что он спокойно мог выходить как на позиции центра, так и защитника.

Карьеру Бенда завершил в «Меммингене» в 46 лет, причём в некоторых матчах выступал в роли играющего тренера. После этого вошёл в тренерский штаб основной команды клуба, но ненадолго. Сейчас он отвечает за хоккейную школу «индейцев».

Фото: photo.khl.ru

Марк Джиордано – лучший защитник НХЛ

В 2007 23-летний защитник Марк Джиордано сделал ручкой «Калгари», когда там ему предложили очередной двусторонний контракт, и уехал в «Динамо». Таким образом он показал, что уже достаточно наигрался в АХЛ и не хочет оббивать пороги основы, а лучше поиграет в России, но на высшем уровне.

Через год он вернулся в «Калгари», ещё через пять стал капитаном команды, а в 2019-м был признан лучшим защитником НХЛ.

Норм Маракл – тренер индейцев, испанцев и мексиканцев

Колоритный канадский индеец приехал в Россию в 2003 году и отыграл четыре года за «Металлург» и «Авангард», с последним завоевав бронзу и серебро чемпионата России. После завершения карьеры Маракл понёс хоккей в индейские массы, а точнее, в отдалённую деревушку в индейской резервации в Канаде.

В 2017 году стал работать в одной из региональных канадских юниорских лиг, с этого года является главным тренером. Состав команды Маракла такой же экзотический, как и он сам, — испанцы, мексиканцы, аргентинцы, австрийцы и, конечно, канадцы. Из-за пандемии коронавируса в CPJHL не доиграли, и две оставшиеся в плей-офф команды разделили чемпионский титул. Одна из них – сборная солянка Маракла.

Фото: photo.khl.ru

Крис Ковени – риэлтор

Этот защитник был одним из первых легионеров «Авангарда», в Россию он приехал в 1999 году, играл в паре с Игорем Никитиным и отметился тем, что стал первым канадцем, забросившим шайбу в чемпионате России. Затем были ещё два сезона – в «Нефтехимике» и «Сибири», и уже через год Ковени завершил карьеру. Ему было 29 лет. После этого Ковени вернулся в родную Оттаву и с тех пор работает риэлтором.

Драка с британцами, прозвище Царь, гол на Олимпиаде. Каким хоккеистом был Игорь Никитин «Он никогда не считал себя умнейшим парнем в раздевалке. Но всегда учился».

Нильс Экман – эксперт на ТВ

В 2007 году Экман приехал в «Химик» и набрал 44 очка в первом сезоне. Уже в КХЛ он перешёл в СКА, где отыграл ещё пару лет. Карьеру Экман завершил неожиданно – не успел он вернуться в чемпионат Швеции, как с ним случился инсульт, который поставил крест на дальнейшей карьере.

Экман женат на хоккеистке Даниэле Рундквист. После завершения карьер они несколько лет работали бок о бок, создавая женскую команду в «Юргордене». Сейчас оба отошли от дел в клубе, Даниэла входил в Олимпийский комитет Швеции, а Нильс выступает в качестве эксперта на телевидении.