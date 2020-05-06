С Панариным, Шипачёвым и молодёжной тройкой. Какой была бы сборная России на ЧМ-2020

На календаре 6 мая, а это значит, что через два дня начнётся чемпионат мира по хоккею 2020 года. Точнее, он должен был начаться, но пандемия коронавируса, увы, остановила практически весь спорт на нашей планете на неопределённый срок. Мирового праздника хоккея, который должен был пройти в Швейцарии, в этом году не будет.

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Конечно, очень жаль, что в этот раз мы не увидим яркие матчи чемпионата мира. Не узнаем, способна ли была сборная России с Алексеем Кудашовым у руля впервые за шесть лет выиграть золото, или хотя бы добраться до финала. Не узнаем мы и того, как бы комплектовалась эта команда. Как обычно, ждали бы до последнего игроков НХЛ? Или ориентировались на тех ребят, которые проходили этапы Евротура? Насколько бы сильно повлияла на состав новая идея фикс руководителей ФХР – повсеместное подключение молодёжи? Кто бы из хоккеистов перекочевал вслед за Валерием Брагиным из молодёжной сборной во взрослую? Вопросов без ответа – масса, и нам остаётся только гадать и фантазировать. Давайте же попробуем предположить, кто мог поехать в Швейцарию на чемпионат мира, если бы там через пару дней взял старт главный хоккейный международный турнир года.

Вратари

Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестёркин («Рейнджерс»), Александр Самонов (СКА)



Конечно, наш вариант состава основан на предположениях и додумывании. Ведь мы даже не знаем, кто бы попал в плей-офф Кубка Стэнли, как далеко прошли бы там команды с кандидатами в сборную России, мы не можем учитывать возможные травмы тех ли иных игроков, и то, кого в национальную команду вообще бы стали вызывать тренеры. Так что не относитесь к нашей версии слишком строго.



Первая додумка связана с вратарями. Предположим, что «Тампа» в этот раз бы не опозорилась в плей-офф и далеко зашла в Кубке Стэнли, и это обстоятельство лишило бы сборную России Андрея Василевского. Наверняка свободным бы от клубных обязательств остался Сергей Бобровский, но самый дорогой русский вратарь провёл неудачный сезон во «Флориде» и, откровенно говоря, не заслужил вызов на чемпионат мира. Тем более что есть другие кандидаты.

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Из НХЛ – это Игорь Шестёркин. Вратарь, ходивший под сборной несколько лет, но так и не получивший нормального шанса на крупном турнире. В минувшем сезоне Шестёркин выглядел здорово, ворвался в состав «Рейнджерс» и должен был поехать в Швейцарию на чемпионат мира. Разумеется, в том случае, если бы «синерубашечники» не зашли в плей-офф и устроили там фурор. В сборной России Шестёркин был бы на равных правах с Ильёй Сорокиным – безусловным первым номером среди вратарей из КХЛ.

Фото: РИА Новости

Третьим голкипером на чемпионате мира мы видим Александра Самонова. В этом сезоне вратарь СКА проходит обкатку и адаптацию в сборной России, и практически туристическая поездка на мировой форум укладывается в эту канву. Самонов бы смог почувствовать атмосферу крупного международного турнира и, возможно, сыграл матч против Италии.

Защитники

Владислав Гавриков («Коламбус») – Артём Зуб (СКА)



Иван Проворов («Филадельфия»)/Дмитрий Орлов («Вашингтон») – Никита Зайцев («Оттава»)



Богдан Киселевич (ЦСКА) – Рушан Рафиков («Локомотив»)



Александр Романов (ЦСКА)



Если держать в уме, что «Тампа» не должна была рано освободиться из Кубка Стэнли, то невозможно рассчитывать в Швейцарии на Михаила Сергачёва. По этой же причине мы не закладываемся и на Никиту Задорова, чей «Колорадо» мог серьёзно пошуметь в плей-офф. А вот кто-то из пары Проворов – Орлов для сборной России должен был быть доступен –



«Филадельфия» и «Вашингтон» играют в одном дивизионе, и в финал конференции оба клуба бы точно не пробились. Высока вероятность, что «лётчики» и «столичные» сыграли бы между собой уже в первом раунде. Проворов на прошлогоднем чемпионате мира не играл, зато Орлов был в Братиславе и оставил хорошее впечатление.

Фото: РИА Новости

Равно как и элитный домосед Владислав Гавриков, которого мы тоже ждали бы в Швейцарии – его «Коламбус» не похож на фаворита Кубка Стэнли и вообще мог бы остаться без плей-офф. Точно был бы свободен для сборной России Никита Зайцев (приятно удививший универсальностью на ЧМ-2019), чья «Оттава» не мечтает о плей-офф, а остальных защитников тренерскому штабу пришлось бы набирать из КХЛ.



Наверняка мы бы увидели в составе Артёма Зуба, проведшего великолепный сезон в СКА, а также Богдана Киселевича – оплота обороны ЦСКА. Заслужил поездку на чемпионат мира Рушан Рафиков, хорошо показавший себя на Евротуре, а Александр Романов практически наверняка отправился бы в Швейцарию в рамках программы привлечения молодёжи в сборную.

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Нападающие

Кирилл Капризов (ЦСКА) – Вадим Шипачёв («Динамо» М) – Михаил Григоренко (ЦСКА)



Никита Гусев («Нью-Джерси») – Артём Анисимов («Оттава») – Никита Сошников («Салават Юлаев»)



Артемий Панарин («Рейнджерс»)/Александр Овечкин («Вашингтон») – Евгений Малкин («Питтсбург»)/Владислав Наместников («Оттава») – Евгений Дадонов («Флорида»)



Антон Слепышев (ЦСКА) – Александр Кадейкин («Салават Юлаев») – Илья Михеев («Торонто»)



Кирилл Марченко (СКА) – Иван Морозов (СКА) – Василий Подколзин (СКА)



С нападающими фантазировать сложнее всего – огромное количество вариантов и различных «если бы». Но мы всё же попробуем. Начнём с простого – наверняка бы в Швейцарии вместе сыграли Капризов, Шипачёв и Григоренко. На Кубке Первого канала у лидеров ЦСКА и «Динамо» сложилась отличная тройка, и разбивать её Алексею Кудашову не было бы никакого смысла.

Лучший – Сорокин, а претензии есть даже к Шипачёву. Оценки сборной России Рассказываем, кто и как себя проявил на главном для нас этапе Евротура.

Точно были бы доступны для сборной России Никита Гусев, не нуждающийся в представлении, а также два центрфорварда «Оттавы» — Анисимов и Наместников. Что было бы очень кстати, так как в отсутствии Евгения Кузнецова (он дисквалифицирован ИИХФ) эта позиция выглядела наиболее проблемной. Оба «сенатора» — те ещё креативщики, больше тяготеющие к функциям разрушителей, но при наличии таких технарей и выдумщиков на флангах, какие есть у сборной России, роль центральных нападающих существенно локализуется. Уверен, Анисимов с Наместниковым со своими задачами бы справились, да ещё и закрыли львиную долю меньшинства.

Фото: РИА Новости

На прошлом чемпионате мира Анисимов играл в звене с Гусевым и Кучеровым, и это была наша лучшая тройка. Возможно, удалось бы вновь собрать сочетание и в Швейцарии, но мы договорились не включать хоккеистов «Тампы». На место Кучерова мы поставили Никиту Сошникова – форвард «Салавата», конечно, игрок совсем другого склада, но его связка с элитным распасовщиком Гусевым могла бы получиться очень интригующей. Хотя мог ведь освободиться к чемпионату мира и Александр Радулов… Но есть ощущение, что ждать всех игроков НХЛ до самого конца в этот раз в сборной России бы не стали.



Фантазируем дальше. Раз уж мы включили в состав Игоря Шестёркина, то должны записать в виртуальную сборную России на ЧМ-2020 и Артемия Панарина. Да, у острого на язык Хлебушка не самые гладкие отношения с руководством национальной команды, но как не взять Панарина на чемпионат мира после такого сезона? Справа в тройке Артемия мог сыграть стабильный Дадонов, а в центре — Наместников.



Либо – Евгений Малкин. Точнее так: если Джино был бы свободен к чемпионату мира и готов играть, то он бы точно поехал в Швейцарию. Это центрфорвард мирового уровня, у которого в нынешней ситуации в сборной России просто нет конкурентов. Тогда бы одна из троек национальной команды, по нашему мнению, выглядела бы следующим образом – Панарин – Малкин – Дадонов.

Фото: РИА Новости

Но Малкин с «Питтсбургом» имел все шансы пройти далеко в Кубке Стэнли, а это бы практически наверняка означало, что для сборной освободился Александр Овечкин. От него на чемпионатах мира не отказываются никогда, и с главным русским снайпером эта тройка выглядела бы так – Овечкин – Наместников – Дадонов. Панарин же в таком случае отправился бы на левый фланг в какое-нибудь другое сочетание – домысливать так глубоко мы уже не будем.



Три ударных звена и одно сдерживающее – классика сборной России при хорошем выборе исполнителей. А выбор был бы достаточный, учитывая, что чемпионат мира снова должен был начаться после второго раунда Кубка Стэнли. Это сдерживающее звено мы видим так – Слепышев – Кадейкин – Михеев. По первым двум игрокам спорить нечего: нападающий ЦСКА – классный универсал, что не раз доказывал и в сборной России, ну а в то, что центр «Салавата», учитывая маленький выбор на этой позиции, вновь не доедет до крупного турнира, совсем не верится. Что касается Михеева, то он, конечно, мог задержаться в плей-офф с «Торонто», но мы так привыкли к постоянным вылетам «листьев» в первом раунде!



Наконец, в сборной России на чемпионате мира наверняка бы была молодёжная тройка Марченко – Морозов – Подколзин. Зря что ли ребят во второй половине сезона активно подключали в состав СКА? Да и концепция у национальной команды теперь соответствующая.