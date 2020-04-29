Финская линия в Уфе, убойное сочетание «Динамо». Тройки нападения из следующего сезона КХЛ

До следующего сезона КХЛ ещё очень далеко, да и вообще пока неизвестно, сумеет ли он начаться вовремя. Неопределённость и со стартом предсезонки, особенно если учесть, что границы между государствами после карантина будут открыты в последнюю очередь.

Но мы стараемся верить в лучшее, тем более что эпидемия коронавируса нисколько не останавливает события, которые мы обычно понимаем под межсезоньем. Подписываются новые контракты, ходят трансферные слухи, многие из которых 1 мая станут официальной информацией. Хоккейная жизнь идёт своим чередом, и это замечательно.

Приоритет для Войнова — возвращение в НХЛ. Главные трансферные инсайды КХЛ «Магнитка» продолжает искать вратаря, защитник СКА почти договорился с «Оттавой», а в «Авангарде» всё непросто.

Сегодня мы решили прикинуть, как будут выглядеть лучшие звенья КХЛ в грядущем чемпионате. Да, мы понимаем, что многие переходы ещё не состоялись (а некоторые не факт, что состоятся вовсе), но почему бы не включить воображение с изрядной долей условности?

Кагарлицкий – Шипачёв – Яшкин, «Динамо» М

Эта тройка могла бы стать не только главной убойной силой «Динамо», но и украшением всей КХЛ. В последние два сезона мы видели, как здорово Шипачёв взаимодействовал в «Динамо» сначала с Кагарлицким, а затем и с Яшкиным, и вы только представьте, что может получиться, если они сыграют вместе втроём? Шипачёв тогда замахнётся на рекорд КХЛ по результативным передачам (он принадлежит Гусеву, 65 ассистов), а Кагарлицкий с Яшкиным застолбят первые места в снайперских рейтингах.



Да, у меня нет сомнений, что нынешний форвард СКА Кагарлицкий вернётся на былой уровень после ужасного сезона, проведённого на петербургской скамейке. В «Динамо» у Дмитрия и близко не будет той конкуренции, которую он проиграл в Северной столице, да и успешный опыт совместной работы с Крикуновым и игры с Шипачёвым имеется.



Чтобы сложилось это звено, «Динамо» нужно каким-то образом вытащить Кагарлицкого из СКА, а потом ещё и запихнуть контракт форварда под потолок зарплат, величину которого собрались ещё обговаривать дополнительно. Бело-голубые ведут работу в этом направлении, посмотрим, что из этого выйдет.

Шипачёв: ради перехода Кагарлицкого в «Динамо» готов жить с ним в одной квартире

Хартикайнен – Кемппайнен – Маннинен (Сошников), «Салават Юлаев»

В Уфе после ухода Линуса Умарка не собираются отказываться от крутой первой тройки, и она у «Салавата», похоже, будет при любых раскладах. В столице Башкортостана заинтересованы в возвращении Йоонаса Кемппайнена, который ожидаемо провёл слабый сезон в СКА. Почему ожидаемо? Потому что Йоонас далеко не идеал классического центра и очень партнёрозависимый игрок, а идеальные партнёры у него были только в «Салавате».



Сейчас Кемппайнен, если, конечно, вновь переберётся в Уфу, вернётся к своей специфической роли центрфорварда-столба-финишёра, чья задача – занять место на пятачке и ждать передачи от Хартикайнена или другого партнёра. При этом Маннинен, адаптировавшийся в «Салавате» в прошлом сезоне, легко сыграет с краю. При таком раскладе первая тройка уфимцев будет ничуть не слабее, чем при Умарке. Да, будет меньше креатива и контроля шайбы, зато потенциально больше бросков и прямой угрозы чужим воротам.



Если с Кемппайненом у «Салавата» не выгорит, то в первом звене должен играть Никита Сошников – лучший снайпер уфимцев в прошлой регулярке. Маннинен тогда уйдёт в центр, а забивной россиянин, тоже кое-что понимающий в игре на пятаке, составит с Хартикайненом пару разноплановых и оттого невероятно опасных вингеров. Возможно, сильнейшую на Востоке КХЛ.

Бек – Нестрашил – Песонен, «Металлург»

Ждём интересное сочетание и в Магнитогорске. Наверняка в нём сыграет Харри Песонен – хоккеист, чьё приобретение уже анонсировал директор «Металлурга» Сергей Ласьков. Песонен – ещё не старый по хоккейным меркам нападающий (31 год), за плечами которого несколько успешных сезонов в чемпионате Швейцарии. Обычно финны – крайне неприхотливые легионеры и трудяги, так что мало сомнений, что Песонен приживётся в КХЛ.



В центр этой виртуальной тройки мы пока поставили Андрея Нестрашила, хотя укрепление этой линии у «Металлурга» ещё впереди. Вполне возможно, что в мае-июне найдётся кандидат поинтереснее. Любопытно и то, кто сыграет слева. Активно ходят разговоры о том, что в Магнитогорск переедет Тейлор Бек – канадец с лазерным броском, но сильно зависимый от партнёров. В минувшем сезоне в «Авангарде» Бек постоянно прыгал по разным звеньям, сыграл ниже своих возможностей и был фактически раскритикован Бобом Хартли. «Ястребы», кажется, намерены с Тейлором расстаться, но в «Магнитке» Бек сумеет перезагрузиться, если у него возникнет хорошая «химия» с партнёрами.

Новые легионеры в клубах КХЛ. Кто они и чем лучше россиян? Несмотря на сложную экономическую ситуацию, иностранных хоккеистов нашей лиге меньше не станет.

Пяаярви – Бойд/Вей – Доус, «Локомотив»

В Ярославле, где должны скоро представить Андрея Скабелку в качестве главного тренера, может возникнуть любопытное иностранное сочетание. «Локомотив» является одним из главных претендентов на свободных агентов Найджела Доуса и Дастина Бойда – сильных форвардов, которые со следующего сезона перестанут считаться легионерами.

Казахстанцы больше не легионеры в КХЛ. Победа здравого смысла или чья-то выгода? Логичное и правильное решение созрело у лиги в интересный момент.

Бойд может перебраться на берега Волги по протекции Скабелки, успешно работавшего с Дастином в «Барысе». Там же Бойд долго и продуктивно играл вместе с Доусом, и сейчас каждый из этой связки не прочь вновь воссоединиться в одной команде. На роль левого вингера такого звена наиболее чётко просматривается кандидатура Магнуса Пяаярви. Швед неплохо проявил себя в «Локомотиве» в прошлом сезоне, а с такими партнёрами может раскрыться ещё ярче.

Кроме того, «Локомотив» называют претендентом и на Линдена Вея – топового центрфорварда, от которого вынужден был отказаться ЦСКА. Вей тоже выступал в «Барысе» вместе с Доусом, и в первой половине сезона-2017/2018 эта парочка, без преувеличения, разрывала КХЛ. Посмотрим, как на самом деле сложится трансферная работа в Ярославле, но в теории в «Локомотиве» могут оказаться все трое – Доус и Бойд не легионеры, а для Вея у «железнодорожников» есть свободная вакансия. В одном звене два центрфорварда, конечно, играть не будут, но у Скабелки тогда появится завидный простор для выбора лучшего варианта.

Источник: Доус, Бойд и Вей могут пополнить состав «Локомотива»

Слепышев – Окулов – Голдобин, ЦСКА

Московским «армейцам» в любом случае предстоит осваиваться в новой реальности, где у них не будет Капризова и Григоренко, но без звена-лидера ЦСКА точно не останется. Возможно, таким будет заявленное нами сочетание. Что касается Слепышева и Окулова, то они-то точно готовы выйти из тени и стать новыми звёздами красно-синих. Уже в прошлом сезоне они находились в «армейском» топе и созрели для того, чтобы в следующем чемпионате полноценно тащить ЦСКА на своих плечах.

Выбрали деньги, а не НХЛ. Российские игроки, решившие остаться в КХЛ Для многих из них решение оказалось правильным, а кто-то уже успел попробовать себя за океаном.

Голдобин – это пока кот в мешке, талантливый хоккеист, у которого не сложилось в НХЛ. Но вряд ли этот факт пугает кого-то в армейской команде, учитывая, что Григоренко и Слепышев тоже в своё время возвращались в Россию на щите. Голдобин – отличный леворукий вингер, набивавший приличную статистику в АХЛ и желающий доказать свою профпригодность на высшем уровне. Пускай, пока и в КХЛ. Посмотрим, как Николай проникнется системой Игоря Никитина, но много шансов, что у него всё получится.

Бакош – Лехтеря – Радил, «Спартак»

Симпатичную легионерскую тройку могут составить в «Спартаке». Ни один из троих игроков, разумеется, ещё не подписал контракт с красно-белыми, но, вроде бы, это дело уже решённое. Когда всё оформится официально, то можно будет поздравлять «Спартак» с хорошим усилением.



Лехтеря, давно знакомый российским болельщикам, провёл добротный сезон в СКА, Бакош стал лучшим бомбардиром «Адмирала», а Радил в последние два года пытался пробиться в «Сан-Хосе», но выйти из постоянной ротации Лукашу не удалось. Кстати, до отъезда в НХЛ чех выступал как раз в «Спартаке», и в сезоне-2017/2018 Радил был вторым бомбардиром красно-белых.



Разумеется, не факт, что Олег Знарок объединит легионеров в одну тройку, но на данный момент такой вариант выглядит самым реальным.

Азеведу – Кормье – Да Коста, «Ак Барс»

Слухи упорно отправляют в Казань Стефана Да Косту, и, вероятнее всего, француз действительно будет играть за «Ак Барс». В столице Татарстана Да Коста воссоединится с Дмитрием Квартальновым, под руководством которого он провёл три сезона в ЦСКА.



Конечно, такой легионер, как Да Коста, будет выступать в звене лидеров «Ак Барса» — то есть, в одной тройке с Джастином Азеведу. Если два классных форварда сумеют найти необходимую «химию», то у казанцев возникнет одна из сильнейших связок во всей КХЛ. И пусть никого не смущает, что оба нападающих праворукие. Разный хват – вовсе не обязательное условие для вингеров из одного звена.



«Поцентрить» с Да Костой и Азеведу сможет Патрис Кормье. Крупный нападающий, с удовольствием берущий на себя черновую работу, развяжет руки для творчества канадскому и французскому технарям. На бумаге эта тройка выглядит весьма сбалансированной – посмотрим, будет ли её наигрывать Квартальнов.