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Матчи сборной России на чемпионатах мира по хоккею, которые хочется пересматривать

Матчи России на ЧМ, которые хочется пересматривать
Павел Панышев
Золотой гол Ковальчука и разгром США. Матчи России на ЧМ, которые хочется пересматривать
Отмена ЧМ-2020 – не повод грустить. Тем более что вспомнить можно много всего интересного и яркого.
Хоккей 0

Увы, но чемпионат мира 2020 года в Швейцарии отменён из-за пандемии коронавируса. Однако это не повод не вспоминать об уже прошедших турнирах. В частности, о матчах с участием сборной России, которые хочется пересматривать снова и снова.

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Со звёздами, яркими дебютантами и, возможно, последним выступлением Хенрика Лундквиста в составе «тре крунур».

Россия – Канада – 5:4 ОТ

18 мая 2008 года, финал

ЧМ-2008. Финал
18 мая 2008, воскресенье. 21:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 4
ОТ
Канада
1:0 Сёмин (Овечкин, Фёдоров) – 01:23' (5x5)   1:1 Бёрнс (Рой, Грин) – 03:54' (5x5)   1:2 Куниц – 09:17' (5x5)   1:3 Бёрнс (Сан-Луи, Хитли) – 14:51' (5x3)   2:3 Сёмин (Корнеев, Марков) – 21:14' (5x4)   2:4 Хитли (Гецлаф) – 29:56' (5x5)   3:4 Терещенко (Сёмин, Тютин) – 48:55' (5x5)   4:4 Ковальчук (Прошкин, А. Радулов) – 54:46' (5x5)   5:4 Ковальчук (Фёдоров, Овечкин) – 62:42' (4x3)

Легендарная игра в Квебеке, которую можно пересматривать вечно. На глазах у 14 тысяч канадских болельщиков хоккеисты Вячеслава Быкова в сложнейшей игре вырвали победу у Канады в овертайме после удаления Рика Нэша. Автором победной шайбы стал Илья Ковальчук, принеся россиянам первые золотые медали за 15 лет. Такое действительно не забывается. Великолепная пара комментаторов Гимаев – Скворцов доставит вам дополнительное удовольствие от просмотра.

Россия – Швеция – 7:4

21 мая 2019 год, групповой этап

ЧМ-2019. Группа B
21 мая 2019, вторник. 21:15 МСК
Швеция
Окончен
4 : 7
Россия
1:0 Ландеског (Петтерссон, Петтерссон) – 07:32' (5x5)   1:1 Анисимов (Гусев, Кучеров) – 20:57' (5x5)   1:2 Дадонов (Сергачёв, Кузнецов) – 24:10' (5x5)   1:3 Овечкин (Малкин, Хафизуллин) – 28:52' (5x5)   1:4 Капризов – 34:39' (5x5)   1:5 Григоренко – 37:17' (5x5)   1:6 Малкин (Задоров, Дадонов) – 37:47' (5x5)   2:6 Нюландер (Веннберг) – 52:02' (5x5)   2:7 Орлов (Барабанов, Телегин) – 52:57' (5x5)   3:7 Экман-Ларссон (Петтерссон) – 56:22' (5x5)   4:7 Клингберг (Экман-Ларссон, Нюландер) – 58:49' (5x4)

На прошлогоднем чемпионате мира в Словакии триумфаторами стали финны, а российская сборная уступила Суоми в полуфинале. На групповом же этапе хоккеисты Ильи Воробьёва выиграли все без исключения матчи, а особенно удалась игра со шведами. У «тре крунур» был очень приличный состав, в котором тоже хватало звёзд, однако российская команда со своими лидерами (включая Овечкина и Малкина) забросила в ворота соперника аж семь шайб!

Александр Овечкин и Михаил Сергачёв празднуют гол в ворота шведов

Александр Овечкин и Михаил Сергачёв празднуют гол в ворота шведов

Фото: РИА Новости

Россия – США – 6:1

12 мая 2014 года, групповой этап

ЧМ-2014. Группа B. 3-й тур
12 мая 2014, понедельник. 21:45 МСК
Россия
Окончен
6 : 1
США
1:0 Кулёмин (Медведев, Анисимов) – 06:06' (5x5)   2:0 Овечкин – 18:47' (бул)   3:0 Тихонов (Овечкин, Плотников) – 20:20' (5x5)   3:1 Абделкейдер (Питри) – 20:57' (5x5)   4:1 Кузнецов (Дадонов) – 29:07' (5x5)   5:1 Плотников (Тихонов) – 31:07' (5x5)   6:1 Тихонов (Овечкин) – 39:14' (5x5)

И как тут не вспомнить 2014 год? На чемпионате мира в Минске команда Олега Знарка буквально разрывала соперников, а на групповом этапе в пух и прах разнесла американскую ледовую дружину – 6:1. Отличный матч провёл Виктор Тихонов, оформивший дубль в ворота «звёздно-полосатых», а также отдавший результативную передачу на Александра Овечкина. Тихонов вообще провёл блестящий турнир! Если есть время – обязательно пересмотрите эту игру. Точно не пожалеете.

Россия – Канада – 5:2

20 мая 2010 года, четвертьфинал

ЧМ-2010. 1/4 финала
20 мая 2010, четверг. 22:15 МСК
Россия
Окончен
5 : 2
Канада
1:0 Афиногенов (Куликов, Атюшов) – 19:02' (5x5)   2:0 Дацюк (Гончар, Ковальчук) – 21:45' (5x3)   3:0 Малкин (Калинин, Ковальчук) – 37:31' (5x4)   4:0 Фёдоров (Атюшов) – 47:31' (5x5)   4:1 Таварес (Бёрнс) – 53:52' (5x5)   5:1 Малкин (Ковальчук, Никулин) – 56:56' (en)   5:2 Дюшейн (Камиски, Майерс) – 59:45' (5x5)

На чемпионате мира в Кёльне сборная России, ведомая Вячеславом Быковым, выдала изумительный четвертьфинальный матч с канадцами. Звёздный соперник был выбит из дальнейшей борьбы за трофей, получив в свои ворота пять шайб. Яркую встречу провёл Евгений Малкин, дважды поразивший ворота Криса Мэйсона. Жаль, что позднее в финале последует обиднейшее поражение от чехов.

Россия – Канада – 2:1

10 мая 2009 года, финал

ЧМ-2009. Финал
10 мая 2009, воскресенье. 22:30 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Канада
0:1 Спецца (Доун, Уэбер) – 5:37' (5x5)   1:1 Сапрыкин (Атюшов, Калинин) – 12:59' (5x4)   2:1 А. Радулов (Горовиков, Сапрыкин) – 34:30' (5x5)

Помимо финала чемпионата мира 2008 года и четвертьфинала первенства 2010 года, хочется пересматривать и решающую встречу на турнире в Берне годом ранее. Вячеслав Быков дважды обыгрывал Канаду в финалах – в 2008 и в 2009 годах. Это, конечно, золотая и памятная эпоха для нашего хоккея. Голы Сапрыкина и Радулова, финальный штурм Канады на последних секундах, невероятные спасения Ильи Брызгалова! Повторимся, это хочется видеть снова и снова.

Сборная России — победитель ЧМ-2009

Сборная России — победитель ЧМ-2009

Фото: РИА Новости

Россия – Чехия – 5:4 ОТ

4 мая 2008 года, групповой этап

ЧМ-2008. Группа D. 2-й тур
04 мая 2008, воскресенье. 21:00 МСК
Чехия
Окончен
4 : 5
ОТ
Россия
0:1 Зиновьев (Морозов, Ковальчук) – 03:47' (5x5)   1:1 Элиаш (Глинка, Жидлицки) – 09:08' (5x4)   2:1 Коталик (Флайшман, Куба) – 12:05' (5x4)   2:2 Горовиков (Воробьёв) – 19:59' (5x3)   2:3 Морозов (Марков, Калинин) – 27:44' (5x4)   3:3 Элиаш (Жидлицки, Каберле) – 33:47' (5x4)   4:3 Элиаш (Глинка, Каберле) – 42:51' (5x4)   4:4 Корнеев (Сёмин, Ковальчук) – 46:47' (5x4)   4:5 Морозов (Зиновьев, Калинин) – 63:10' (4x4)

Помимо финала с Канадой на чемпионате мира 2008 года вспоминается и яркий матч российской сборной с командой Чехии. Россияне вытащили ту встречу при помощи характера и мастерства, дважды уступая в счёте по ходу игры, а победу нашей сборной в овертайме принёс нынешний президент КХЛ Алексей Морозов. Он, кстати, тогда в овертайме оформил дубль.

Россия – Швеция – 7:3

11 мая 2012 года, групповой этап

ЧМ-2012. Группа B. 5-й тур
11 мая 2012, пятница. 22:15 МСК
Россия
Окончен
7 : 3
Швеция
0:1 Карлссон (Стольберг, Альфредссон) – 05:57' (5x4)   1:1 Попов (Малкин) – 10:27' (5x5)   1:2 Зеттерберг (Альфредссон, Эрикссон) – 14:33' (5x4)   1:3 Франзен – 29:26' (5x4)    (Эрикссон, Зеттерберг) – '   2:3 Малкин (Бирюков, Кузнецов) – 36:00' (5x4)   3:3 Емелин (Дацюк, Калинин) – 38:27' (5x3)   4:3 Пережогин (Медведев) – 40:15' (5x5)   5:3 Малкин (Попов) – 42:40' (5x5)   6:3 Малкин (Попов) – 51:08' (5x5)   7:3 Денисов (Малкин, Попов) – 59:06' (5x4)

В 2012 году команда Зинэтулы Билялетдинова учинила разгром сборной Швеции на домашнем для скандинавов чемпионате мира в Стокгольме. Особенно над «тре крунур» поиздевался Евгений Малкин, оформивший хет-трик. Матч – просто бомба, обязательно пересмотрите. Можно пересмотреть и финал со Словакией, но состав шведов намного сильнее, интереснее и мастеровитее. Обыгрывать такого соперника всегда приятнее.

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