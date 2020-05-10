Золотой гол Ковальчука и разгром США. Матчи России на ЧМ, которые хочется пересматривать

Отмена ЧМ-2020 – не повод грустить. Тем более что вспомнить можно много всего интересного и яркого.

Увы, но чемпионат мира 2020 года в Швейцарии отменён из-за пандемии коронавируса. Однако это не повод не вспоминать об уже прошедших турнирах. В частности, о матчах с участием сборной России, которые хочется пересматривать снова и снова.

За Россию могла бы сыграть связка Свечников – Овечкин. Каким бы был ЧМ по хоккею — 2020 Со звёздами, яркими дебютантами и, возможно, последним выступлением Хенрика Лундквиста в составе «тре крунур».

Россия – Канада – 5:4 ОТ

18 мая 2008 года, финал

Легендарная игра в Квебеке, которую можно пересматривать вечно. На глазах у 14 тысяч канадских болельщиков хоккеисты Вячеслава Быкова в сложнейшей игре вырвали победу у Канады в овертайме после удаления Рика Нэша. Автором победной шайбы стал Илья Ковальчук, принеся россиянам первые золотые медали за 15 лет. Такое действительно не забывается. Великолепная пара комментаторов Гимаев – Скворцов доставит вам дополнительное удовольствие от просмотра.

Россия – Швеция – 7:4

21 мая 2019 год, групповой этап

На прошлогоднем чемпионате мира в Словакии триумфаторами стали финны, а российская сборная уступила Суоми в полуфинале. На групповом же этапе хоккеисты Ильи Воробьёва выиграли все без исключения матчи, а особенно удалась игра со шведами. У «тре крунур» был очень приличный состав, в котором тоже хватало звёзд, однако российская команда со своими лидерами (включая Овечкина и Малкина) забросила в ворота соперника аж семь шайб!

Александр Овечкин и Михаил Сергачёв празднуют гол в ворота шведов Фото: РИА Новости

Россия – США – 6:1

12 мая 2014 года, групповой этап

И как тут не вспомнить 2014 год? На чемпионате мира в Минске команда Олега Знарка буквально разрывала соперников, а на групповом этапе в пух и прах разнесла американскую ледовую дружину – 6:1. Отличный матч провёл Виктор Тихонов, оформивший дубль в ворота «звёздно-полосатых», а также отдавший результативную передачу на Александра Овечкина. Тихонов вообще провёл блестящий турнир! Если есть время – обязательно пересмотрите эту игру. Точно не пожалеете.

Россия – Канада – 5:2

20 мая 2010 года, четвертьфинал

На чемпионате мира в Кёльне сборная России, ведомая Вячеславом Быковым, выдала изумительный четвертьфинальный матч с канадцами. Звёздный соперник был выбит из дальнейшей борьбы за трофей, получив в свои ворота пять шайб. Яркую встречу провёл Евгений Малкин, дважды поразивший ворота Криса Мэйсона. Жаль, что позднее в финале последует обиднейшее поражение от чехов.

Россия – Канада – 2:1

10 мая 2009 года, финал

Помимо финала чемпионата мира 2008 года и четвертьфинала первенства 2010 года, хочется пересматривать и решающую встречу на турнире в Берне годом ранее. Вячеслав Быков дважды обыгрывал Канаду в финалах – в 2008 и в 2009 годах. Это, конечно, золотая и памятная эпоха для нашего хоккея. Голы Сапрыкина и Радулова, финальный штурм Канады на последних секундах, невероятные спасения Ильи Брызгалова! Повторимся, это хочется видеть снова и снова.

Сборная России — победитель ЧМ-2009 Фото: РИА Новости

Россия – Чехия – 5:4 ОТ

4 мая 2008 года, групповой этап

Помимо финала с Канадой на чемпионате мира 2008 года вспоминается и яркий матч российской сборной с командой Чехии. Россияне вытащили ту встречу при помощи характера и мастерства, дважды уступая в счёте по ходу игры, а победу нашей сборной в овертайме принёс нынешний президент КХЛ Алексей Морозов. Он, кстати, тогда в овертайме оформил дубль.

Россия – Швеция – 7:3

11 мая 2012 года, групповой этап

В 2012 году команда Зинэтулы Билялетдинова учинила разгром сборной Швеции на домашнем для скандинавов чемпионате мира в Стокгольме. Особенно над «тре крунур» поиздевался Евгений Малкин, оформивший хет-трик. Матч – просто бомба, обязательно пересмотрите. Можно пересмотреть и финал со Словакией, но состав шведов намного сильнее, интереснее и мастеровитее. Обыгрывать такого соперника всегда приятнее.