За Россию могла бы сыграть связка Свечников – Овечкин. Каким бы был ЧМ по хоккею — 2020

8 мая – день, когда должен был стартовать чемпионат мира по хоккею – 2020. Тысячи болельщиков из разных стран стеклись бы на арены в Цюрихе и Лозанне, сборные начали бы баталии в групповом раунде. Пандемия коронавируса зарезала на корню этот праздник хоккея, в этом году мы не испытаем сумасшедшие эмоции – восторг от красивых голов, радость побед, горечь поражений. Теперь остаётся только предполагать, каким могло бы стать это мировое первенство.

Мы не будем гадать, кто мог бы выиграть этот чемпионат мира. Это и так неблагодарное занятие (вот кто мог предположить, что в Братиславе чемпионом станет сборная ноунеймов из Финляндии?), а уж не имея в руках хотя бы приблизительные составы, и подавно. Но что-то предположить всё-таки можно, попутно сожалея о том, каким интересным мог бы быть этот турнир.



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Голосование по символической сборной России всех времён

Сегодня «Чемпионат» запускает серию голосований по выбору символической сборной России всех времён на чемпионатах мира. В отборе будут участвовать только игроки, выступавшие за национальную команду с 1993 года по настоящее время. В каждом голосовании болельщики будут выбирать игроков одного амплуа – вратарей, защитников, центральных нападающих и так далее. Открываем выбор сборной всех времён голосованием за вратарей.

Швейцария бы пошумела

Последний раз Швейцария принимала чемпионат мира более 10 лет назад. Хоккеисты этой сборной всегда с удовольствием едут в национальную команду и в 2018 году смогли впервые за пять лет добраться до финала, где уступили мощным шведам только по буллитам и в итоге завоевали серебро.



В этом году к обычному желанию защищать флаг страны добавилось бы возможность сыграть перед домашними трибунами. Приехали бы все, кто мог – точно были бы свободны лучший бомбардир «Сан-Хосе» Тимо Майер, Нико Хишир и Мирко Мюллер из «Нью-Джерси». Можно было рассчитывать на Кевина Фиалу, Дениса Мальгина, Романа Йози и Янника Вебера, чьи команды даже в случае попадания в плей-офф вряд ли могли рассчитывать хотя бы на финал конференции. Точно освободились бы Нино Нидеррайтер или Йонас Зигенталер.

В общем, приехали бы все и точно пошумели бы на этом турнире. Сборная Швейцарии могла бы добавить ярких красок в групповые матчи, навязать неплохую конкуренцию грандам (а кого-то, возможно, и обыграть), да и в плей-офф бы поборолась. Мотивация для успешного выступления была бы мощной.

С Панариным, Шипачёвым и молодёжной тройкой. Какой была бы сборная России на ЧМ-2020 Команда, за которую мы могли начать болеть уже через два дня.

Сильные сборные Канады и США

В последние годы канадцы и американцы перестали воротить нос от чемпионатов мира и более охотно приезжают в сборную. Май, солнце, Европа, возможность поиграть и повеселиться в свободное от игр время. Для североамериканцев этот турнир воспринимается как небольшой отпуск без отрыва от хоккея.

Патрик Кейн Фото: Martin Rose/Getty Images

Швейцария, меж тем, страна со всех сторон привлекательная. Тут и хорошая погода, и красивые виды на озёра и Альпы, и широкие возможности для развлечений. Вот американцы в прошлом году привезли сильнейший состав в XXI веке – с Кейном, Айкелом, Сутером и многими другими звёздами, вряд ли бы кто-то отказался от поездки в комфортабельную Швейцарию. То же самое с Канадой, где уже несколько лет не считается зазорным участие в мировом первенстве. В разные годы на турнир приезжали Кросби, Макдэвид, Стоун, О’Райлли, Маккиннон. В общем, вы поняли – в Цюрихе и Лозанне у европейских болельщиков был отличный шанс вживую увидеть топовых игроков НХЛ.



Для сборной Канады точно были бы свободны такие игроки, как Джонатан Тэйвз, Тейлор Холл, Брент Бёрнс, Дрю Даути, Кэри Прайс, возможно, Митч Марнер и Джон Таварес, у американцев – Джек Айкел, Патрик Кейн, Дилан Ларкин, Джон Гибсон и Джонатан Куик, Фил Кессел, Алек Мартинез, возможно – Остон Мэттьюс и многие другие. Конечно, кто-то бы отказался, как всегда бывает, но многие охотно бы приехали.

Дебютанты чемпионата мира

Матёрые звёзды – это круто, но молодые дебютанты, которые привносят свежую кровь и новые впечатления, не менее классно. Ажиотаж вокруг юных звёздочек обычно большой – вспомните, как в Словакии преподносилось противостояние будущих первого и второго номеров драфта Джека Хьюза и Каапо Какко, и как финн приводил в восторг своими чумовыми голами!

На ЧМ есть Какко, а потом море звёзд НХЛ. Как так можно играть в 18 лет? Хет-трик в ворота словаков и уже пять голов в двух матчах!

Или как Вильям Нюландер впервые приехал в сборную Швеции после первого полноценного сезона в НХЛ, блистал в связке с Никласом Бекстрёмом, завоевал золото и звание самого ценного игрока турнира?

На чемпионатах мира ещё ни разу не выступали Андрей Свечников, Расмус Далин (он играл за Швецию на ОИ-2018, но от участия в мировом первенстве в том же году отказался, а в прошлом году «Баффало» решил, что ему лучше отдохнуть и не ехать в сборную), Брэди Ткачук и многие другие. Команды Далина и Ткачука в плей-офф точно не проходили, и эти ребята вполне могли бы усилить сборные Швеции и США. А кто бы отказался посмотреть на Свечникова-младшего в главной команде? А если бы ещё приехал Овечкин, у них могла бы получиться многообещающая связка!

Последний турнир Хенрика Лундквиста?

Королю Хенрику Лундквисту уже 38 лет. У него остаётся год контракта с «Рейнджерс», но есть вероятность, что после сезона его выкупят. Дела у шведского вратаря в этом году идут совсем неважно – молодые Александр Георгиев и Игорь Шестёркин практически вытеснили его из состава «синерубашечников», оставив наедине с мыслями о будущем и возможном завершении карьеры.

Лундквист — о завершении карьеры: ничто не длится вечно, я нахожусь в раздумьях

Да, времена, когда Лундквист был неоспоримым первым номером в «Рейнджерс» и сборной, доходил до финала Кубка Стэнли и выигрывал Олимпиаду, уже прошли. Но кто знает, наверняка бы голкипер хотел провести ещё один турнир и либо попрощаться с хоккеем, а возможно, и уйти на мажорной ноте или наоборот, доказать себе, что он способен поиграть ещё.

Хенрик Лундквист Фото: Martin Rose/Getty Images

В последние годы он редко отказывался от чемпионатов мира – помог Швеции выиграть золото в 2017 году, был основным вратарём команды в на ЧМ в Братиславе. Если бы «Рейнджерс» не попали в плей-офф или вылетели на ранней стадии, Лундквист наверняка бы прилетел в Швейцарию.