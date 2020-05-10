Антипин – в СКА, Линдберг – в «Динамо». 10 топ-трансферов недели в КХЛ

Новостей из второй по силе хоккейной лиги мира всё больше, а некоторые переходы реально крутые.

В КХЛ продолжается трансферная кампания. Рассказываем о главных сделках клубов Континентальной лиги за последнюю неделю. Интересных и мощных подписаний хватает. Упоминаем только о трансферах, состоявшихся официально и подтверждённых командами.

Локтионов — в ЦСКА, Бурмистров — в «Ак Барсе». Таблица трансферов КХЛ Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

з. Чарльз Дженовей – из «Торпедо» в «Автомобилист»

Бывший канадский защитник «Торпедо» перешёл в «Автомобилист». Напомним, что теперь уральским клубом будет руководить соотечественник Дженовея – Билл Питерс, поэтому североамериканскому игроку обороны явно по душе работать с тем, кто родился с ним в одной стране. Дженовей, обладающий хорошим броском, должен усилить большинство «Автомобилиста». Но и в равных составах от него ждут сильной игры.

н. Андре Петерссон – из «Динамо» М в «Локомотив»

«Динамо» очень старалось удержать в своих рядах шведского форварда первого звена Андре Петерссона, но в «Локомотиве» шведу предложили больше денег, плюс он хорошо знает Андрея Скабелку по совместной работе. Трансфер скандинава в «Локомотив» получился громким. Посмотрим, как Андре сможет заиграть без Шипачёва и Яшкина.

Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

н. Джордан Шрёдер – из «Торпедо» в «Йокерит»

Лучший бомбардир нижегородского «Торпеда» по итогам прошлого сезона Джордан Шрёдер подписал контракт с «Йокеритом». Нижегородцы пока совершенно спокойны на трансфером рынке, никаких переходов в их клубе нет, только перезаключение соглашений. И это, конечно, странно, ведь контракт с главным тренером Дэвидом Немировски давно продлён. Так можно провалить всю трансферную кампанию.

н. Стефан Да Коста – из «Локомотива» в «Ак Барс»

Центральный форвард Да Коста отправился в Казань. Для «Ак Барса» это хорошее усиление, если, конечно, француза не будут мучить травмы. Стефан работал с Дмитрием Квартальновым в ЦСКА, прекрасно знаком с его требованиями и должен придать «барсам» креатива в атакующей линии, плюс помочь при игре в большинстве.

з. Алексей Марченко – из ЦСКА в «Локомотив»

Жёсткий потолок зарплат не позволил московским «армейцам» подписать новый контракт с защитником Алексеем Марченко, в результате чего неограниченно свободного агента перехватил «Локомотив». В Ярославле собирается очень неплохая команда, но пока только на бумаге. Марченко, конечно, должен усилить оборонительную линию «железнодорожников». Опыта этому защитнику не занимать.

Стрёмвалль выберет «Авангард» или «Динамо»? Громкие трансферы, которые ждут в КХЛ Новичков в скором времени презентуют в «Авангарде», «Тракторе», СКА и других командах лиги.

з. Андрей Сергеев – из «Нефтехимика» в «Динамо» М

Лучший защитник «Нефтехимика» по показателю полезности Андрей Сергеев стал игроком московского «Динамо». Вообще, селекция бело-голубых в это межсезонье впечатляет – не удалось удержать только Петерссона. Сергеев не так быстр, как хотелось бы, но зато с хорошим броском. При игре в большинстве Андрей точно поможет. У нижнекамцев забирают лучших хоккеистов. Интересно, кем «Нефтехимик» собирается играть в следующем сезоне?

н. Сергей Толчинский – из ЦСКА в «Авангард»

Толчинский – очередная жертва жёсткого потолка зарплат. В ЦСКА Сергей хотел увеличить свою зарплату, но состав «армейцев» и зарплатные ведомости других игроков не позволили москвичам сделать Толчинскому улучшенное предложение. В результате права на Сергея были проданы в «Авангард». В омском клубе Сергей наверняка будет получать больше игрового времени и сможет раскрыться по-новому.

Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru

з. Виктор Антипин – из «Металлурга» в СКА

Антипин – атакующий защитник, но в «Металлурге» таковых хватало, о чём много раз говорил главный тренер уральцев Илья Воробьёв. Тренеру хотелось видеть баланс обороны и атаки, что абсолютно логично. Ещё и зарплата у Антипина была огромной, а идти на понижение Виктор не захотел. Теперь игрок будет выступать за СКА, где может перезагрузить и реанимировать свою карьеру.

н. Наиль Якупов – из СКА в «Витязь»

Избавляются от дорогостоящих активов и в СКА, делегируя их в свой неформальныйфарм-клуб в КХЛ, коим является «Витязь». Интересно, как клуб из Подольска собирается выплачивать зарплату Якупову, равную в 70 млн руб.? Или это будет делать СКА? Безусловно, некогда первый номер драфта усилит атаку подмосковной команды. Главное, чтобы сам Наиль был мотивирован и не скис в Подольске.

Докатился. 8 лет назад Якупов был первым номером драфта НХЛ, а теперь едет в «Витязь» Форвард сам виноват, а СКА продолжает чистку состава. Следующим будет Кагарлицкий?

н. Оскар Линдберг – из «Цуга» в «Динамо» М

Роскошный трансфер московского «Динамо». Двукратный чемпион мира, шведский нападающий Оскар Линдберг усилит центральную ось московского «Динамо». Шведа практически наверняка поставят играть во второе звено, так как первым центром будет Вадим Шипачёв. С такой комплектацией «Динамо» будет одним из главных фаворитов сезона.