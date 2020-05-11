Первая победа Тихонова и 9 новичков в составе. Как сборная СССР выиграла ЧМ-1978

После победы на ЧМ-1975 у сборной СССР наступил небольшой спад в результатах, который многие связывали с изменением формулы турнира. В июле 1975 года пост президента ИИХФ занял Гюнтер Сабецки, тут же устроивший хоккейную революцию. Одним из первых шагов Сабецки стало разрешение на участие на чемпионатах мира хоккеистов из НХЛ. Это открывало двери канадцам, без которых мировые ежегодные первенства утратили свою изюминку. Однако в 1976-м канадцы не успели собрать сборную, но изменением правил воспользовались американцы, добавившие в свою команду семь игроков из НХЛ.

Сам чемпионат прошёл в Польше по новой системе – группа сильнейших была расширена до восьми команд, и после первого круга, сборные, занявшие первые четыре места дополнительно встречались друг с другом. Победителем турнира стала сборная Чехословакии, которая стала обладателем золота и год спустя, а сборная СССР довольствовалась сначала серебром, а потом бронзой.

Наголову выше всех. Сборная СССР блестяще выиграла ЧМ-1975 — после этого изменили формулу Блеснули спартаковцы — Шалимов и Шадрин, а лучшим форвардом признали Якушева.

Неуверенное начало

На чемпионат мира 1978 года в Праге сборную Советского Союза привёз Виктор Тихонов, который значительно обновил состав, взяв в команду сразу 9 новичков, и поначалу турнир складывался для нашей сборной очень непросто. В первом матче сборной СССР противостояли американцы, которые играли на равных с Красной машиной до конца второго периода. Четыре раза советские хоккеисты выходили вперёд и четыре раза сборная США его сравнивала, но концовка осталась за нашими. На седьмой минуте третьего периода Борис Михайлов забросил пятую шайбу, полторы минуты спустя его поддержал Мальцев, а затем дважды отличился Александр Голиков (9:5).



Во второй день турнира свой стартовый матч провели канадцы и тоже сыграли неудачно, уступив финнам со счётом 4:6. Поведя 4:1 после первого периода, Канада успокоилась, сбавила обороты, чем тут же воспользовались финны. Увеличив скорость, они раз за разом стали добираться до ворот Даниэля Бушара, 27-летнего голкипера из «Атланты Флэймз». Финляндия забросила пять шайб подряд, трижды реализовав численный перевес, и одержала неожиданную победу.



Для сборной СССР неожиданно трудно сложилась и вторая игра против ФРГ. За первый период наша команда четырежды поразила ворота соперников, но, в итоге, пропустила от немцев 4 гола (7:4), позволив им забивать в концовке. Победный гол в этом матче забил 19-летний Сергей Макаров, для которого эта шайба стала первой на чемпионатах мира.



В третьем матче советской сборной на турнире могла состояться сенсация, поскольку соперник — сборная Финляндии — выиграла первый период со счётом 2:0. Тихонов внёс некоторые коррективы в очерёдность выхода звеньев и во второй двадцатиминутке сборная СССР показала намного более уверенный хоккей, когда Жлуктов, Макаров и



Фетисов, а чуть позже и Харламов решили все вопросы о победителе (6:3). Результат в этом матче сделали именно ветераны — Харламов и Михайлов набрал по 3 очка, а свою первую победу на чемпионатах мира записал на свой счёт 33-летний голкипер-ветеран Александр Пашков.

Боброва уволили из-за доноса, у соперников нашли допинг. Как нам досталось золото ЧМ-1974 Тренер в перерыве сложного матча выгнал из раздевалки чиновников. Последовал скандал, вскоре Бобров стал тренером футбольного «Кайрата».

Вторая строчка после первого этапа

После этого сборная СССР уверенно обыграла команду ГДР (10:2), выиграв третий период со счётом 8:0, а затем советские хоккеисты взяли реванш у шведов за два поражения на прошлогоднем чемпионате мира (6:1, дубль у Владимира Голикова). В этот же день чехословаки сенсационно обыграли Канаду (5:0), нанеся 47 бросков по воротам Бушара, и после этого канадцы опустились на четвёртое место в турнирной таблице.



Сборная ЧССР великолепно сыграла и с нашими, обыграв подопечных Тихонова со счётом 6:4. Хет-трик у соперников офомил 24-летний Франтишек Черник, который выходил на лёд в тройке с братьями Марианом и Петером Штястны. Советская команда была вынуждена играть без травмированных Владимира Петрова, которого в первой тройке заменил Мальцев, и Владимира Голикова.

100 голов СССР в десяти матчах! Харламова вернули в тройку Михайлова, их было не удержать На ЧМ-1973 наша сборная реабилитировалась за прошлогоднюю неудачу, а тройка Михайлов — Петров — Харламов произвела фурор.

Под занавес первого этапа нашим предстоял матч с Канадой (4:2), который получился очень важным с точки зрения обретения уверенности. Уже на 10-й секунде счёт открыл Борис Михайлов, и минимальное преимущество сборной СССР держалось до 44-й минуты, когда Уилф Пэймент восстановил равновесие, а затем Дон Левер вывел «кленовых вперёд». Однако спустя всего 29 секунд Валерий Харламов, получив шайбу в средней зоне от Фетисова, на скорости вошел в канадскую зону и из-под защитника хлёстким кистевым броском отправил шайбу под перекладину — 2:2. А через 51 секунду Сергей Капустин, благодаря великолепному пасу Жлуктова, оказался за спинами защитников и технично обыграл вратаря, забив победный гол.



«Я думал, что победа у нас в кармане, когда мы забили второй гол. Однако пара ошибок в обороте стоили нам этой игры», — констатировал главный тренер канадцев Гарри Хоуэлл.



Первый этап сборная СССР закончила на втором месте, на 2 очка отставая от Чехословакии, и на 4 опережая канадцев и шведов.



Фрагменты матчей чемпионата мира 1978 года можно посмотреть в YouTube.

Победная битва с Чехословакией

В турнире за 1-4-е места всё было уже по-другому. У сборной Канады наши выиграли со счётом 5:1. Первый период стал своеобразным продолжением первого матча этих двух команд, игравших друг с другом два дня назад. Начиная со второго периода физическое превосходство советских хоккеистов взяло верх, и у канадцев попросту не осталось сил, чтобы и обороняться, и проводить атаки. Снова важный гол забил Сергей Капустин, открывший счёт на 26-й минуте, и ещё до второго перерыва Владимир Голиков и Вячеслав Фетисов довели преимущество сборной СССР до трёх шайб.



Во втором матче медального этапа сборная Советского Союза разгромила шведов (7:1), а главным героем стал Хельмут Балдерис, оформивший хет-трик. Для того чтобы обогнать чехословаков, требовалась победа над ними в очном поединке с разницей в две или более шайб, и этот результат был достигнут.

На последней минуте первого периода Балдерис пробил Иржи Холечека, прорвавшись к чужим воротам между двух защитников. Во втором периоде в меньшинстве забил Владимир Петров, который вынудил соперников ошибиться на своей синей линии, а в третьем Владимир Голиков сделал счёт 3:0. Ближе к концу капитан сборной ЧССР Иван Глинка пробил Владислава Третьяка, но наша команда отстояла нужный счёт и стала чемпионом мира, благодаря лучшей разнице шайб.



Канадцы, проигравшие на втором этапе все три матча, завоевали бронзу, а четвёртыми финишировали шведы.



«Одержана большая победа. Её ждали несколько лет! Это победа всего советского хоккея! Но было бы большой ошибкой под впечатлением этого выигрыша забывать о наших недостатках. К сожалению, многие проблемы, которые стоят перед советским хоккеем уже много лет, остались нерешёнными. В честности, не до конца решён вопрос волевой подготовки, недостаточно расширен тактический диапазон. Неважно обстоят дела с подготовкой резервов. Не за горами чемпионат мира в Москве и Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде. Видимо, не все нынешние чемпионы смогут выступать на этих ответственных соревнованиях. И им надо своевременно найти замену — нужна новая плеяда молодых талантливых игроков. Увы, пока мы не имеем возможности похвастаться новыми талантами.



Сейчас нам важно добиться того, чтобы всё лучшее, чего добились тренеры сборной, переняли тренеры клубных команд, использовали бы все эти достижения в своей повседневной учебно — тренировочной работе. Это одна из главных сегодняшних проблем», — грозно писал тогда на страницах «Футбола-Хоккея» известный функционер Вячеслав Колосков.