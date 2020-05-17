«Перед финалом с Канадой Третьяк говорил: «Даже если проиграем — уже серебро!»

«Чемпионат» продолжает вспоминать победные чемпионаты мира по хоккею. В Берн-2009 наша сборная приехала в ранге чемпионов мира, одержала девять побед из девяти, в финале вновь обыграла Канаду и впервые в своей истории выиграла второе золото подряд. Поговорили с первым номером той сборной Ильёй Брызгаловым – о Вячеславе Быкове и Игоре Захаркине, турнире, победном голе Александра Радулова и невкусной еде.

Знакомство с Быковым и Захаркиным

«С Вячеславом Быковым я познакомился уже в Швейцарии перед ЧМ-2009. До этого общался с Владиславом Третьяком. Я собирался в Квебек на ЧМ-2008, но у меня были маленькие дети, проблемы с документами.



Быков и Захаркин – интеллигентные и спокойные люди. Особенно Игорь Владимирович, он очень образованный, и с ним всегда интересно. Вячеслав Аркадьевич более закрытый. Спорил ли с ними? Нет, спорили только на Олимпиаде-2010.

В 2009 году у нас с «Финиксом» не совсем удачно складывался сезон. Мне позвонили из сборной, на тот момент было и желание, и возможность, и силы играть. Был молодой, задорный. Ничего меня не ограничивало, дома было всё хорошо, ничего не останавливало».

«Ковальчук сам не понимал, что произошло». Сушинский – о золотом ЧМ-2008 Вспоминаем, как сборная России впервые за 15 лет стала чемпионом мира. Об «Авангарде» тоже поговорили.

О методах работы тренерского штаба на ЧМ-2009

«Я вам так скажу, Быков и Захаркин доверяли игрокам, не было давления со стороны в быту. Всё было построено на доверии. Всё было по-западному сделано. Они себя не унижали и нас не унижали. Не следили – спишь ли ты в 11 часов, находишься ли в гостинице. Мне кажется, это такое унижение вообще. Все взрослые люди – и каждый знает, как готовиться. С ними ощущалась лёгкая обстановка, где никто никого не ограничивал.



Хотели позвать Набокова? Для меня это стало новостью, от вас это первый раз слышу. Не знал об этом.



Третьяк всегда хорошие анекдоты рассказывал, они порой смешными получались. Когда приезжаешь на такой короткий турнир, тренер вратарей ничем помочь не может. Нельзя вмешаться в технический процесс игры, только навредить этим можно. Посмотреть голы можно, но на этом и ограничиваешься. За две недели никого переделать нельзя. Тренер вратарей нужен для корректировки точечных деталей после матчей. Но и то – вратари высокого класса сами знают, где ошиблись. Видео никогда не лжёт – и с его помощью можно разобрать мелкие нюансы».

Золотой гол Ковальчука и разгром США. Матчи России на ЧМ, которые хочется пересматривать Отмена ЧМ-2020 – не повод грустить. Тем более что вспомнить можно много всего интересного и яркого.

Про журналистов

«У нас с журналистами взаимная любовь. Меня журналисты любят во всём мире, и я вас всех люблю! Может, в Берне вы просто мне внимания не уделяли, у вас там, наверное, были другие звёзды. Я к журналистам со всей душой! Как бы охарактеризовал нашу команду на чемпионате мира в Берне-2009? Легендарная! Я, Ковальчук, Радулов… Да полно отличных ребят!»

Про гвоздь в ноге и замену в матче с Беларусью

«Замена с Беларусью (в четвертьфинале ЧМ-2009 в начале третьего периода в воротах сборной России появился Александр Ерёменко. – Прим. «Чемпионата»)? На гвоздь наступил, потом с пробитой ногой играл. Представляете, 10 лет никто не знал об этом, и вот только сейчас я снимаю гриф секретности.



Сильно ли я переживал, что меня заменили? Конечно. Вы даже не представляете, как я переживал. Бутылку валерьянки с валидолом выпил. Так переживал.



Честное слово, не помню в деталях полуфинал и финал. Вы так говорите про лучшие матчи, как будто я больше не играл за сборную. Обидные ваши слова. Вспомните, какой матч со Словакией был. Шикарная встреча получилась».

Про финал с Канадой и заявление Третьяка

«У Канады и США в Берне-2009 были приличные команды. Очень серьёзные! Но мы выходили и играли, сражались. С сильным соперником всегда интересно играть. Такие игры приносят удовольствие и запоминаются. Когда обыгрываешь сильных соперников – сразу слёзы, радость, все радуется, у девчонок с кокошниками тушь течёт по лицу…



Финал с Канадой? Канадцы всех разносили в группе, мы по-разному добирались до финала. Хотя, мы тоже все матчи выиграли. Мы готовились к финалу спокойно, как всегда. Кто в дартс играл, кто в домино, кто чай пил. Обычная рутина и подготовка к игре. Владислав Третьяк, правда, говорил: «Даже если проиграем – уже серебро!». Но кто хотел проигрывать? Мы хотели выиграть золото, мы приехали за золотыми медалями. Для отчёта и серебро хорошо, наверное, но спортсмен хочет быть первым и выигрывать золото».

Они вернули России веру в хоккейную сборную. Что стало с игроками, которым доверял Быков Чемпионы-2008-2009 до сих пор блистают в НХЛ, а кто-то уже давно занимается административной работой.

Про гол Радулова

«Конечно, помню гол Радулова (в финале чемпионата мира-2009 с Канадой. – Прим. «Чемпионата»). Какая мастерская пауза! Радул – он большой мастер. Ему дай момент – он его реализует. Помню, как о нём говорили: «Этот парень в зелёных перчатках».

Александр Радулов забрасывает победную шайбу в финале ЧМ-2009 Фото: РИА Новости

Ковальчук находился в расцвете сил, был одним из лидеров команды. Добивал, отдавал. В раздевалке все были лидерами, там не было одного человека, который бы задавал тон. Была дружеская обстановка.



Не могу сравнить ценность медалей. Это всё груз восьми лет. Сезон за сезоном, матч за матчем, и тут нельзя выделить одну из медалей. Все они достались тяжёлым трудом.



Я на такие вещи никогда не обращал внимания. Будет день – будет пища. Хоть 10 раз подряд выиграешь чемпионат мира, каждый новый турнир – это новый вызов. Неважно, что было раньше. Каждый раз нужно готовиться к конкретному матчу. За это мы и любим спорт. А слова про автоматическое чемпионство на основе предыдущих побед – это какой-то детский сад и неправильное отношение».

Про еду на чемпионатах мира: «фуфло и помои»

«На Олимпиаде у кого-то может и было такое настроение, но мы же с вами об этом уже говорили. Поднимайте мои старые интервью, я об этом уже высказывался. Были действительно такие люди, которые так и думали. Давайте не будем снова об этом же, пинать засохшего зайца не будем.



Плохая организация чемпионата мира? Действительно, еда дешёвая на всех чемпионатах мира. Это происходит каждый раз. Такое фуфло, что есть невозможно. То, что представляется в гостиницах, это просто помои. Жрать невозможно. При любом возможном случае приходилось идти в ресторан, чтобы поесть там.



Это вообще невозможно сравнить с НХЛ. Там всё на самом высшем уровне. Приходишь после раскатки – там командный обед: стейки, курочка, рис, суп, брокколи, морковка, и мороженое. Просто назовите, чего не хватает, так там всё есть.



Часы украли у кого-то в раздевалке? В Швейцарии? На Западе? Ну что вы, что вы. Если уже в Швейцарии воруют, так это просто ничего святого».

«Мы что, уезжали на три недели, чтобы слить американцам?»

«Я приезжал на чемпионат мира поиграть в хоккей и выиграть турнир. Если не получилось, значит не получилось. Когда-то получается выиграть, когда-то – нет. Поражение американцам в 2013 году (3:8 в четвертьфинале. — Прим. «Чемпионата») – это же не значит, что мы им слили. Мы что, уезжали на три недели, чтобы слить американцам? Нет, просто по какой-то причине не пошло, не получилось.



В том году (чемпионат мира 2019 года в Словакии. – Прим. «Чемпионата») была у России сумасшедшая сборная, которая не проиграть же приехала на чемпионат мира. Финнам проиграли, не смогли в этот раз выиграть. Просто не смогли забить. Или что вы думаете, они не хотели напрягаться? Да нет такого. Все так же бьются, стараются, последнее отдают. Если бы они не хотели победить, никто бы не приехал в сборную.



И игроки очень часто не понимают, когда их начинают обвинять в том, что они не хотели выкладываться. Если бы им было наплевать, они бы даже трубки не поднимали и не приезжали в сборную. Они такие состоятельные люди, что могут себе это позволить. Но они едут в сборную, чтобы доставить людям удовольствие».

«Сколько можно терпеть эти пьянки и гулянки?» Громкий скандал в сборной России на ЧМ Владимир Крикунов умудрился поругаться с российскими звёздами, в числе которых оказались Алексей Ковалёв и Илья Ковальчук.

«Вы что думаете, что люди только пили, бухали и гуляли?»

«То есть там, где мы выигрывали турнир, то всё сразу хорошо, а там, где проигрывали – всё пропивали? Это вот такая логика, получается. Я в пьянках никогда не участвовал и ребят пьяными никогда не видел. Ни на чемпионатах мира, ни на Олимпиадах. Захотел человек выпить кружку пива или бокал вина – он выпьет. Но вы что думаете, что люди только пили, бухали и гуляли? У нас же любят написать что-то, поднять бурю в стакане, но никто не знает ничего, как всё было. Хочется людям горячих фактов, скандалов, побольше комментариев».