10 лучших российских голов в НХЛ за десятилетие. Ими восхищаются в Америке

Пока в хоккее длится пауза на коронавирус, болельщикам только остаётся вспоминать прошлые баталии. Канадская телекомпания Sportsnet выпустила свою версию десятки лучших голов, забитых российскими легионерами в НХЛ с 2010 по 2020 годы. В этот хит-парад попали очень интересные шайбы. Ими восхищаются в Америке.

10. Александр Радулов («Монреаль»), 22 ноября 2016 года.

Шайба Тасманского дьявола открывает рейтинг, хотя она, возможно, была достойна и большего, чем десятая строчка. Александр Радулов, который только-только вернулся в НХЛ и России, начинал радовать болельщиком «Монреаля» своей неуёмной страстью, и гол в ворота «Оттавы» получился на загляденье. Радулов, получив шайбу на входе в чужую зону, оставил в дураках сначала форварда Майка Хоффмана, а затем и голкипера «Сенаторз» Крейга Андерсона. Тот матч «Оттава» выиграла со счётом 3:4, но россияне из «Канадиенс» сделали всё, что могли: Радулов забил, а Андрей Марков сделал ассистентский хет-трик.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

9. Александр Бурмистров («Атланта»), 19 ноября 2010 года.

Было время, когда «Атланта» «выносила» «Вашингтон» со счётом 5:0, а в рядах «Трэшерз» забивали Николай Антропов, Эвандер Кейн, Дастин Бафлин и Александр Бурмистров. Россиянину выпала очередь забить последний, пятый гол в ворота «столичных». Бурмистров получил шайбу на чужой синей линии, сделал посмешище из защитника Джастина Шульца и издевательски переиграл вратаря Михала Нойвирта. Бурмистров тогда был 21-летним новичком, которому рисовали прекрасное будущее в НХЛ.

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8. Александр Овечкин («Вашингтон»), 20 декабря 2014 года.

Без Овечкина этот рейтинг обойтись явно не мог. Незадолго до Рождества в 2014 году Овечкин забил свой 15-й гол в сезоне, сделав это очень красиво. В матче против «Нью-Джерси» он набрал скорость по правому флангу, сместился в центр и издевательски проскочил между форвардом «Дэвилз» Тревисом Зэйджаком и защитником Джоном Мериллом. Пока те соображали, что же на самом деле произошло, Овечкин отправил шайбу в ближний угол ворот Кори Шнайдера и сравнялся с тогдашним лучшим российским снайпером Павлом Буре по количеству голов.

7. Никита Кучеров (сборная Атлантического дивизиона/ «Тампа-Бэй»), 28 января и 20 февраля 2018 года.

Это два знаменитых гола Кучерова, забитых без броска по воротам. Оба раза пострадал от россиянина Брейден Холтби, причём если гол во время Матча всех звёзд можно было не принимать всерьёз, то месяц спустя всё было по-другому. При счёте 3:2 в пользу «молний» в конце третьего периода Никита убежал один на один и снова продемонстрировал свой «fake shot move», но уже чуть-чуть в другой вариации.

6. Дмитрий Орлов («Вашингтон»), 19 декабря 2017 года.

Защитники вряд ли могли занять высокие места в этом хит-параде, но Дмитрию Орлову это удалось. В том матче на высоте был форвард «Далласа» Александр Радулов (1 гол и 1 передача), но победа досталась «столичным», а главный гол забил именно Орлов. В середине второго периода ему удался феноменальный сольный проход через полплощадки, после чего новокузнечанин изящно обыграл Джона Клингберга и отправил шайбу в ворота.



«Это был гол мирового уровня. Немногие в НХЛ способны забросить такую шайбу, к тому же он обыграл не кого-нибудь, а Клингберга, одного из лучших защитников. Было просто удивительно на это смотреть», — сказал тогдашний одноклубник Орлова Андре Бураковски.



После этого в нарезке идут голы, которые не были удостоены чести занять какую-либо строчку рейтинга, но которые также заслужили внимание. Среди этих шайб значится гол Овечкина в ворота «Рейнджерс», забитый броском с коленей; великолепная шайба Радулова за «Нэшвилл» с обыгрышем двух защитников — О'Доннелла и Сибрука; гол лёжа от Александра Сёмина времён его выступления за «Каролину»; прекрасный сольный проход Евгения Малкина сквозь оборону «Тампы» и шоу Павла Дацюка в матче с «Нэшвиллом».

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5. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), 3 ноября 2014 года.

Это был известный «однорукий» гол Тарасенко в ворота «рейнджеров». Владимир сначала обыграл Рика Нэша и Райана Макдону, а затем заставил краснеть вратаря ньюйоркцев Кэма Тальбо, который поддался на финты россиянина. «Сент-Луис» тогда выиграл в серии буллитов, а решающий штрафной бросок тоже принадлежал авторству Тарасенко.

Бумажную анимацию гола Тарасенко можно посмотреть на канале The Flippist в YouTube.

4. Евгений Малкин («Питтсбург»), 15 ноября 2011 года.

В матче между «Пингвинз» и «Колорадо» при счёте 3:3 в третьем периоде Малкин сотворил красоту. Он поборолся за шайбу в чужой зоне, обыгрался с Джеймсом Нилом и получил от него обратный пас. Изящное движение — и Габриэль Ландеског остался за спиной, а шайба в падении была отправлена за спину Семёну Варламову. Кстати, этот гол оказался победным для «Питтсбурга» (6:3).

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3. Павел Дацюк («Детройт»), 12 марта 2011 года.

При счёте 3:3 в конце третьего периода Павел Дацюк взял игру на себя и сотворил шедевр. Россиянин самостоятельно выбрался из угла чужой зоны, оставив ни с чем двух соперников, воспользовался пассивной помощью Юхана Францена, который отвлекал внимание на пятачке и вышел к воротам. Чех Роман Полак во внимание взят не был, равно как и голкипер «Сент-Луиса» Ярослав Галак.

К слову, для Дацюка этот гол стал 10-м в 17 последних матчах. За этот отрезок он набрал 17 очков, триумфально вернувшись после травмы запястья.

2. Евгений Малкин («Питтсбург»), 28 ноября 2015 года.

Это было настоящее «комплексное обслуживание» от Малкина. Сначала он подбил клюшку и отобрал шайбу у защитника Оскара Клефбома, затем вдоволь поиздевался над Марком Фэйном, который так и не понял, с какой стороны Евгений хотел его объехать. Последним пострадавшим стал голкипер Андерс Нильссон, увидевший шайбу только после того, как она звонко стукнулась о штангу и залетела в ворота.



«На тренировках я пару раз пробовал гол с разворота. Сегодня подумал — почему бы и нет?», — сказал Малкин после матча, который «Питтсбург» проиграл (2:3). «Да, если бы мы не выиграли, я помнил бы этот момент очень долго», — признался Клефбом.

1. Андрей Свечников («Каролина»), 29 октября и 27 декабря 2019 года.

На первом месте — два «лакросс-гола» от Андрея Свечникова, забитые с интервалом в два месяца. Сначала от юного россиянина пострадал Давид Риттих из «Калгари», а затем досталось Конору Хеллебайку из «Виннипега»

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«Если захотите написать картину «Лучший лакросс-гол в НХЛ», то у вас есть два варианта. Первый — Андрей Свечников и второй — Андрей Свечников. Меня сегодня утром на радио спросили, чего ожидать от Свечникова. Я ответила, что не знаю, чего именно, но обязательно интересного и весёлого. Что касается гола, то его действительно можно назвать The Svechnikov», — отмечала тогда обозреватель The Athletic Сара Цивиан.



Теги: Александр Овечкин, Евгений Малкин, Павел Дацюк, Александр Радулов, Дмитрий Орлов, Владимир Тарасенко, Никита Кучеров, Андрей Свечников, Александр Бурмистров