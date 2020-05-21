Российские хоккеисты, игравшие в Америке. Про многих уже забыли даже на родине

В конце 80-х годов прошлого века в СССР пал железный занавес, и десятки русских хоккеистов хлынули покорять НХЛ. За более чем 30 лет, свои силы в Америке попробовали сотни наших игроков, а хотя бы раз на лёд в официальном матче НХЛ вышло около 250 хоккеистов. Многие из них стали настоящими звёздами, обросли большим количеством командных и индивидуальных наград и навсегда вписали свои имена в историю.

Но далеко не у всех сложились удачные заокеанские карьеры, и фамилии некоторых русских хоккеистов у широкой публики совсем не ассоциируются с НХЛ. Рассказываем о игроках прошлого, чей опыт в лучшей лиге мира мог пройти мимо вас. Про многих из них забыли даже на родине.

НХЛ – не только для звёзд. 10 россиян, которые, оказывается, играли в Америке Они, как и все, ехали за мечтой.

Где и когда играл в НХЛ: сезон-2000/2001, «Миннесота», 30 игр, 11 (7+4) очков



Чем занимается сейчас: президент «Авангарда»



Воспитанник ленинградского хоккея сделал себе имя в Омске в конце 90-х годов прошлого века и после четырёх успешных сезонов за «Авангард» рванул за океан. Сушинский подписал контракт с «Миннесотой», которая выбрала его в 2000-м в пятом раунде драфта.



В сезоне-2000/2001 Максим сыграл за «дикарей» 30 матчей, а затем… уехал обратно в «Авангард». Сушинский стал первым россиянином, покинувшим НХЛ по собственной инициативе в разгар чемпионата. Позднее форвард объяснил, что был недоволен своим игровым временем, да и вообще не нашёл взаимопонимания с тренером Жаком Лемером. «Первопричиной отъезда стало нежелание тренера выпускать меня на лед, а я по жизни игрок и не хочу числиться под маркой «энхаэловца», у меня есть огромное желание играть, а не смотреть хоккей с трибуны. У нас разное понимание хоккея с Жаком Лемером, который является приверженцем защитного хоккея, я же привык играть в комбинационный», — объяснял своё решение Сушинский после возвращения в Омск.



В 2001 году Максим не закрыл для североамериканскую страницу и держал в уме вариант с возвращением в НХЛ, но уже в более сильную команду, однако вся оставшаяся карьера Сушинского прошла в России. В начале нулевых он закрепился в роли легенды «Авангарда», стал с «ястребами» чемпионами России в 2004 году, затем играл за московское «Динамо», СКА, «Салават», «Магнитку», а последним клубом Сушинского стал швейцарский «Фрибур». В 2018 году Максим Юрьевич вернулся в хоккей, став президентом «Авангарда».

Сушинский: Шипачёв пошёл по моим стопам. Здесь — суперзвезда, а в НХЛ его не ценили

Тимофей Шишканов Фото: lsa/Getty Images

Где и когда играл в НХЛ: сезоны-2003/2004 – 2005/2006, «Нэшвилл»/«Сент-Луис», 24 игры, 5 (3+2) очков



Чем занимается сейчас: свободный агент



Старт карьеры у воспитанника «Спартака» Шишканова получался многообещающим. В начале нулевых Тимофей со сборной России выиграл ЮЧМ и МЧМ, на драфте НХЛ-2001 его довольно высоко, под 33-м номером, выбрал «Нэшвилл». Не дожидаясь дебюта в Суперлиге, Шишканов уехал в Северную Америку, там провёл неплохой сезон за «Квебек» в юниорской лиге, а на следующий год уже поднялся в АХЛ и даже дебютировал за «Нэшвилл» в сильнейшей лиге мира. Правда, всего двумя матчами. Зато в том же сезоне-2003/2004 с «Милуоки Эдмиралс» завоевал Кубок Колдера и вошёл в сборную лучших новичков АХЛ.



Увы, прогрессировать на высочайшем уровне у Шишканова не получилось. Локаут он провёл в АХЛ, а затем был обменян в «Сент-Луис», за который сыграл лишь 22 игры. После этого Тимофей вернулся в Россию, и с тех пор о НХЛ даже не мечтал. Габаритный, подвижный, пробивной, но совершенно нерезультативный нападающий сменил на родине 10 команд за 9 лет, играя, как правило, в нижних звеньях, а в 2015 году от безысходности оказался в Азиатской хоккейной лиге. Там довольно долго играл за «Сахалин», затем провёл сезон в японском «Тохоку», а в прошлом чемпионате остался без работы. Сейчас 36-летний Шишканов – свободный агент, о завершении карьеры пока не объявлял.

Где и когда играл в НХЛ: сезон-2000/2001, «Колорадо», 3 игры, 0 очков



Чем занимается сейчас: старший тренер московского «Динамо»



Уроженец Пензы и воспитанник «Крыльев Советов» Юрий Бабенко в 1996 году был выбран «Колорадо» на драфте НХЛ во втором раунде, а Америку покорять отправился в 1998-м. В состав «лавин» молодой нападающий два сезона пробивался через АХЛ, и в чемпионате-2000/2001 Боб Хартли поднял россиянина в основу, но всего лишь на три игры. «Колорадо» в том сезоне взял Кубок Стэнли, но Бабенко в тот момент крепко сидел в «Херши» — фарм-клубе «Эвеланш».



Следующий чемпионат Юрий снова полностью провёл в АХЛ и принял решение вернуться на родину. В России Бабенко сменил несколько команд, но большую часть времени играл за московское «Динамо». С бело-голубыми Юрий завоевал два Кубка Гагарина в 2012 и 2013 годах. Карьеру Бабенко завершил в 2016 году, сейчас он помогает Владимиру Крикунову в тренерском штабе «Динамо».

Алексей Васильев

Где и когда играл в НХЛ: сезон-1999/2000, «Рейнджерс», 1 игра, 0 очков



Чем занимается сейчас: без работы в хоккее



Трёхкратный чемпион России в составе «Торпедо»/«Локомотива», один из символов золотой эпохи ярославского хоккея. Кажется, что Васильев всю карьеру провёл в Ярославле (16 лет!), но в начале своего игрового пути Алексей пробовал свои силы в НХЛ. В 1995 году габаритного защитника в пятом раунде драфта выбрал «Нью-Йорк Рейнджерс», и в 1998-м Васильев отправился за океан, после того как целый сезон пропустил из-за травмы.



С 1998 по 2000 годы Васильев весьма результативно играл за «Хартфорд» в АХЛ, однако в «Рейнджерс» Алексея подняли только на одну игру: в апреле 2000-го он провёл свой единственный матч в сильнейшей лиге мира. В том же году ему удалось выиграть с «Хартфордом» Колдер Трофи, а осенью Васильева обменяли в «Нэшвилл» на пик в четвёртом раунде драфта. За «хищников» Алексей так и не сыграл ни одного матча, проведя целый сезон в ИХЛ, и в 2001 году защитник решил вернуться в Россию. Здесь Васильев стал живой легендой «Локомотива», вторым защитником-бомбардиром в истории клуба (первый – Дмитрий Красоткин) и установил рекорд по сыгранным подряд матчам в чемпионате страны – 479 встреч без перерыва. Карьеру Васильев закончил в 2015 году.

Александр Харитонов

Где и когда играл в НХЛ: сезоны-2000/2001 – 2001/2002, «Тампа»/«Айлендерс», 71 игра, 22 (7+15) очка



Чем занимается сейчас: без работы в хоккее



В начале игровой карьеры Александр Харитонов выступал за московское «Динамо», затем на один год уехал в ХК «Липецк», стал там лучшим снайпером команды, и вернулся в стан бело-голубых. В 2000-м выиграл золото чемпионата России. В том же году Харитонов уехал в «Тампу», которая выбрала нападающего на драфте в третьем раунде. Александр весь сезон отыграл в основе «молний», но ничем особенным не запомнился, и в июне 2001-го был обменян в «Айлендерс». В сезоне-2001/2002 Харитонов провёл за «островитян» лишь пять матчей, очков не набрал, а потом оказался в фарм-клубе и решил, что пришло время возвращаться в Россию.



Один из самых быстрых форвардов начала нулевых подписал контракт с «Авангардом», отыграл в Омске два сезона, затем вернулся в «Динамо», с которым в 2005-м стал двукратным чемпионом России. Карьера Харитонова довольно быстро пошла на спад, уже в 32 года он поехал с ярмарки: поиграл в «Торпедо», «Сибири», а затем и вовсе в ВХЛ. Завершил выступления в 2012 году в составе украинского «Сокола».

Сергей Зиновьев Фото: lsa/Getty Images

Где и когда играл в НХЛ: сезон-2003/2004, «Бостон», 10 игр, 1 (0+1) очко



Чем занимается сейчас: без работы в хоккее



Один из лучших центральных нападающих российского хоккея нулевых годов в 2002-м попал в «Ак Барс», отыграл в Казани сезон и решил попробовать свои силы в НХЛ. В Америке Зиновьева ждал «Бостон», задрафтовавший Сергея ещё в 2000 году в третьем раунде.



Но роман Зиновьева и «мишек» не сложился. В основном потому, что Сергей был игроком чисто для внутреннего российского пользования – безумно талантливый, умный, рукастый и мастеровитый, но избегающий жёсткой силовой борьбы, и не имеющий необходимого для НХЛ внутреннего стержня. Как Зарипов, Мозякин или Шипачёв. В сезоне-2003/2004 Зиновьев сыграл за «Бостон» только 10 матчей, ненадолго спустился в фарм-клуб, а потом вернулся в «Ак Барс», чтобы стать одним из символов клуба середины нулевых.

Главный скандал в истории «Ак Барса». Как из Казани уходил Сергей Зиновьев Его конфликт с Билялетдиновым зрел четыре года.

Из Казани, как известно, Зиновьев ушёл со скандалом в 2008-м, потом поиграл за московское «Динамо» и «Салават Юлаев», с уфимцами выиграл Кубок Гагарина в 2011-м. Завершил карьеру в 2014 году, затем пробовал себя в роли функционера в родном новокузнецком «Металлурге», но этот опыт оказался для Зиновьева не удачным, и сейчас в хоккее для него пока нет работы.

Александр Печурский

Где и когда играл в НХЛ: сезон-2009/2010, «Питтсбург», 1 игра, 1 пропущенная шайба



Чем занимается сейчас: голкипер новокузнецкого «Металлурга»



Воспитанник магнитогорского хоккея Печурский в 2008 году был выбран на драфте НХЛ в пятом раунде «Питтсбургом», а Америку покорять Александр уехал по ходу сезона-2009/2010, сыграв лишь полматча за «Магнитку» в чемпионате КХЛ. Печурский подписал контракт с клубом одной из юниорских лиг Канады.



В январе 2010-го Александр неожиданно дебютировал в НХЛ. Дело в том, что «Питтсбург» из-за травм лишился обоих основных голкиперов (Флёри и Джонсона) и остался с одним только Джоном Карри. С Печурским 16 января заключили пробное соглашение, но в тот же день Карри пропустил от «Ванкувера» 5 шайб к началу второго периода, и Дэн Байлсма отправил на лёд Печурского. Александр стал первым российским вратарём в истории «Пингвинз», за почти два периода пропустил лишь одну шайбу и был признан третьей звездой матча.



Единственный матч Александра Печурского в НХЛ

Удар дровосека. Пережогин бил клюшкой в лицо, соперник бился в конвульсиях Этим делом даже занялась полиция, но россиянину повезло — никаких обвинений не предъявили.

Несмотря на такой удачный старт в сильнейшей лиге мира, заокеанская карьера у Печурского совсем не задалась. Оставшуюся часть сезона он провёл в WHL, на следующий год оказался в Центральной хоккейной лиге (ЦХЛ прекратила своё существование в 2014-м. – Прим. «Чемпионата»), где стал основным вратарём в «Миссисипи», а затем подписал новое соглашение с «Питтсбургом». Но пробиться в состав «пингвинов» 21-летнему Печурскому было не суждено, и уже в 2011 году он вернулся в Россию. На родине у вратаря тоже всё сложилось далеко не лучшим образом: завоевать место в «Магнитке» ему не удалось, в «Амуре» Александр тоже не поднимался выше роли бэкапа. В 2017-м Печурский оказался в ВХЛ, поиграл в Китае и Усть-Каменогорске, а с сезона-2019/2020 Александр выступает за «Кузню».

Денис Толпеко

Денис Толпеко Фото: Jim McIsaac/Getty Images

Где и когда играл в НХЛ: сезон-2007/2008, «Филадельфия», 26 игр, 6 (1+5) очков



Чем занимается сейчас: свободный агент



Москвич Денис Толпеко начал профессиональную карьеру в 2002 году в составе «Витязя», который в то время играл в Высшей лиге. Проведя в Чехове один сезон, 18-летний Толпеко отправился в Америку, где его, в общем-то, никто не ждал. Денис не был задрафтован ни одним клубом НХЛ, но сумел добиться подписания контракта с «Филадельфией» после трёх лет в юниорских лигах. Сезон-2006/2007 Толпеко уже проводил в АХЛ, а через год дебютировал в составе «Флайерз».



Впрочем, развивать успех нападающий не стал и в 2007-м вернулся в Россию, подписав контракт с московским «Динамо». В роли силовика из нижних звеньев, Толпеко провёл в бело-голубом клубе пять лет, выиграл два Кубка Гагарина. В 2013-м Денис отправился в путешествие по клубам лиги, поиграл в «Нефтехимике», «Салавате», «Торпедо», «Амуре» и «Сочи», а последний свой сезон-2016/2017 провёл в «Спартаке». С тех пор Толпеко числится свободным агентом, о завершении карьеры 35-летний форвард пока не объявлял.

Алексей Кайгородов Фото: Dave Sandford/Getty Images

Где и когда играл в НХЛ: сезон-2006/2007, «Оттава», 6 игр, 1 (0+1) очко



Чем занимается сейчас: без работы в хоккее



Кайгородов – один из символов «Магнитки» первого десятилетия 21 века – провёл в родном Магнитогорске 13 сезонов, стал чемпионом России в 2007-м, выиграл Кубок Гагарина в 2016-м. Из «Металлурга» Кайгородов в своё время и уехал в НХЛ, туда же очень быстро и вернулся из-за океана.



В сезоне-2006/2007 Кайгородов решил попробовать свои силы в «Оттаве», которая выбрала нападающего на драфте ещё в 2002 году, но НХЛ оказалась рукастому уральскому технарю не по зубам. Всего 6 матчей за «сенаторов», ощущение диссонанса, и обратный билет в Магнитогорск.



Под занавес карьеры Кайгородов успел поиграть ещё за «Барыс» и «Салават», но в 2015-м вернулся в «Металлург», завоевал Кубок Гагарина и красиво закончил карьеру. В августе 2017-го под своды «Арены Металлург» был поднят его именной свитер.

Александр Пережогин Фото: Dave Sandford/Getty Images

Где и когда играл в НХЛ: сезоны-2005/2006 – 2006/2007, «Монреаль», 128 игр, 34 (15+19) очка



Чем занимается сейчас: без работы в хоккее



Один из самых талантливых и перспективных российских нападающих начала нулевых переехал в Омск из Усть-Каменогорска в 1996 году в возрасте 13 лет. Пережогин дебютировал за «Авангард» в Суперлиге в 16 лет, а в 2001 году форварда уже высоко ценили за океаном – «Монреаль» отдал за Александра на драфте пик в первом раунде.



Обрастать мясом Пережогин решил в России, провёл несколько отличных сезонов за «Авангард», а в Америку впервые уехал перед сезоном-2003/2004, из-за чего не стал с «ястребами» чемпионом страны. Зато получил необходимый опыт игры в АХЛ. Локаут Пережогин провёл в Омске, в 2005-м снова уехал за океан, но уже прямиком в основу «Монреаля». За «Канадиенс» в результате Пережогин выступал два сезона, но раскрыться не сумел, и в 2007-м вернулся в Россию, подписав контракт с «Салаватом Юлаевым».

Удар дровосека. Пережогин бил клюшкой в лицо, соперник бился в конвульсиях Этим делом даже занялась полиция, но россиянину повезло — никаких обвинений не предъявили.

В Уфе Пережогин выиграл-таки золото Суперлиги в 2008-м, а в 2010-м перешёл в ставший родным «Авангард». В Омске Александр отыграл восемь полных сезонов, но по ходу чемпионата-2018/2019 оказался не нужным «ястребам», которые расторгли с Пережогиным контракт. О завершении карьеры Александр не объявлял, но вот уже полтора года о нём ничего не слышно. Поговаривают, что он наслаждается жизнью в Европе, и о возвращении в хоккей не помышляет.