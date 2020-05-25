«Авангард» хочет выгнать Андригетто и Бека. Игроки требуют 40 миллионов компенсации

До какой же степени важно правильно подобрать иностранцев в свой состав. Особенно, когда речь идёт о высокооплачиваемых легионерах, коими являются канадский нападающий Тейлор Бек и швейцарский форвард Свен Андригетто. У обоих форвардов ещё год действующих контрактов. Бек должен получить 70 млн руб., Андригетто аж 90 млн руб.

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Большие ли это суммы? По нынешним меркам просто огромные. Разумеется, что не обладай омичи подобными финансами, столь жирных соглашений они бы хоккеистам не предлагали, но кто мог подумать, что Андригетто и Бек провалят сезон и перестанут интересовать главного тренера «ястребов» Боба Хартли?

Бек пополнил состав «Авангарда» в дедлайн сезона-2018/2019. Канадец здорово выглядел в составе «Куньлуня», заставив обратить на себя внимание боссов омского клуба. Показав неплохой хоккей (в плей-офф «Авангард» дошёл до финала, уступив в нём ЦСКА), Беку удалось выбить себе новый двухлетний контракт. Как станет ясно позже, подобное соглашение станет ошибкой для менеджмента омичей.



Если регулярный чемпионат сезона-2019/2020 Бек провёл более-менее неплохо, то в плей-офф североамериканец просто бросил играть. Три голевые передачи при показателе полезности «-6» — похвастать здесь нечем. Тейлор провалил игру в большинстве, ничего не забил и с ним логично хотят расстаться.

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Ситуация с Андригетто ещё хуже. Швейцарец, заинтриговавший «ястребов» своим опытом игры в НХЛ, сходу стал в омском клубе чужим. В плей-офф он, как и Бек, не играл, а отбывал номер на льду (два голевых паса, «-5» показатель полезности). С ним, как и с Тейлором, в «Авангарде» намеривают попрощаться. Агент обоих игроков – словенец Алёша Пилко. Он же агент защитника Коди Кёррана, чей трансфер из «Рёгле» в «Авангард» под угрозой срыва. Всё дело в том, что канадец получил заманчивое предложение из «Анахайма» и теперь не хочет ехать в КХЛ, а желает продолжить свою карьеру в НХЛ.



Конечно, за все эти вещи не могли не спросить с руководства и менеджмента «Авангарда». Директора по хоккейным операциям Евгения Хацея уволили из клуба, президента Максима Сушинского тоже отодвинули от трансферных дел. Отвечать за селекцию «ястребов» отныне будет Алексей Волков, назначенный на должность генерального менеджера.



Вопрос с Андригетто и Беком остаётся открытым, но уже сейчас понятно, что между представителем игроков и руководством «Авангарда» назревает конфликт. Пилко уже успел заявить, что он в курсе о том, что в омском клубе хотят расторгнуть действующие соглашения с его клиентами, но без денежной компенсации. Пилко также сказал, что клубу предлагаются компромиссные варианты, но найти взаимопонимания не удаётся.

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В этой истории можно понять и агента, и сам клуб. По регламенту КХЛ «Авангард» должен выплатить Андригетто и Беку по 25% от общей суммы контрактов за досрочное расторжение. Не нужно быть гениальным математиком, чтобы посчитать эти суммы. Андригетто может получить 22,5 млн руб., Бек – 17,5 млн руб. В «Авангарде» прекрасно осознают свою ошибку (нельзя было давать этим игрокам двухлетние соглашения), поэтому платить в общем и целом 40 млн руб. омичи не хотят. На эти деньги можно подписать приличного хоккеиста.



Юридическая правда на данный момент на стороне хоккеистов и его агента, но получать такую компенсацию легионеры-пассажиры, безусловно, не должны. Они её попросту не заслужили. Именно поэтому контракты с ними по-прежнему не расторгнуты, а стороны, повторимся, ищут компромисс. Как может дальше складываться ситуация?

Нет сомнений, что стороны продолжат активный диалог по судьбе нападающих. Сегодня прошла информация, что в клубе могут отправить Андригетто и Бека проходить предсезонную подготовку в фарм «Авангарда» — новокузнецкий «Металлург». Это процедура проводится через помещение хоккеистов в список отказов, так как у обоих игроков односторонние соглашения. В таком случае оба, если их не заберут другие клубы, будут обязаны явиться в расположение новокузнецкой команды, а агент Алёша Пилко заверил, что его клиенты готовы к такой поездке.

Коди Франсон, Тейлор Бек и Свен Андригетто Фото: РИА Новости

Но вряд ли Андригетто и Бек долго продержатся в Новокузнецке. Избалованные хорошей жизнью иностранцы могут согласиться на выгодные для клуба условия расторжения контрактов. Если уж и не уйти забесплатно, то получить, скажем, не 25, а 10% от своих годовых контрактов. Эта сумма будет более справедливой, нежели 40 млн руб.



Нужно понимать, что никто с такими зарплатами Андригетто и Бека в свои команды не заберёт. Швейцарец получает больше Джастина Азеведу и на уровне Дмитрия Яшкина. Но где Азеведу и Яшкин, а где – Андригетто? К Беку проявлял интерес магнитогорский «Металлург», но опять же, на 70 млн руб. никто брать Тейлора не собирается. Тем более что в «Магнитке» сейчас больше 60 млн руб. никому не предлагают, даже капитану команды Сергею Мозякину.



Интересно, что в нынешнем межсезонье «Авангард» подписал ещё одного легионера, интересы которого представляет Алёша Пилко. Речь о бывшем форварде «Барыса» Корбане Найте. Ему тоже дали двухлетний контракт. Не наступят ли в омском клубе на те же грабли?