Пошли на повышение. Лучшие игроки из ВХЛ и МХЛ, усилившие клубы КХЛ

Не стоит думать, что в Континентальной лиге ограничиваются трансферами и обменами внутри чемпионата. Клубы КХЛ обращают пристальное внимание на игроков из Высшей и Молодёжной лиг, усиливая ими свои составы. Новичков СКА – форвардов Матвея Мичкова и вратаря Сергея Иванова – в списке нет, так как они ещё не успели сыграть в МХЛ.

Братья Зогорна остались в «Амуре», Вей перешёл в СКА. Таблица трансферов КХЛ Все официальные переходы, обмены и продления контрактов, а также возможные сделки.

н. Владислав Барулин – из «Дизеля» в ЦСКА

23-летний форвард «Дизеля» Барулин пополнил состав одного из ведущих клубов КХЛ. За три сезона в составе «Дизеля» хоккеист провёл 128 матчей, в которых набрал 80 (44+36) очков. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром клуба, набрав 42 очка. Барулин вполне может заиграть в третьем-четвёртом звене «армейцев», а в случае чего точно не станет лишним в «Звезде». Потерь у ЦСКА достаточно, так что каждый кадр будет ценен.

з. Дмитрий Возовик – из «Лады» в «Динамо» Москва

Возовик – ровесник Барулина. Тольяттинцы получили за игрока денежную компенсацию, а сам Дмитрий пошёл на серьёзное повышение. В минувшем сезоне 23-летний защитник принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата ВХЛ, забросив одну шайбу и сделав 18 результативных передач при показателе полезности «+28» и 14 минутах штрафного времени. Конкуренция в «Динамо» высокая и, вероятно, без обратной командировки в «Вышку» Возовику не обойтись, но шанс пробиться в основу у него точно будет.

Возовик: существовала договорённость с «Ладой», что в случае интереса мне дадут шанс в КХЛ

з. Дмитрий Бухряков – из «Номада» в «Автомобилист»

«Автомобилист» вернул в свои ряды 21-летнего воспитанника екатеринбургского хоккея Дмитрия Бухрякова. За 49 матчей в ВХЛ в прошлом сезоне в составе «Номада» Дмитрий набрал 7 (3+4) очков. Бухряков, кстати, успел поиграть и за СКА-1946, а теперь вернулся к себе на родину, где будет стараться пробиваться в состав «Автомобилиста». Но контракт, разумеется, заключён двусторонний.

н. Денис Еркин – из «Хумо» в «Автомобилист»

Вернулся в Екатеринбург воспитанник тюменского хоккея, 22-летний центральный нападающий Денис Еркин. В прошлом году Еркин выступал за «Хумо» и даже успел отметиться двумя голами в серии плей-офф ВХЛ с «Торосом». Теперь же узбекский клуб не сможет принять участие в следующем сезоне ВХЛ, а Еркину, уже игравшему в «Автомобилисте» в сезоне-2018/2019, снова выпал шанс доказать тренерскому штабу екатеринбургского клуба свою состоятельность.

Денис Еркин Фото: hchumo.uz

з. Сергей Телегин, н. Никита Тертышный – из «Югры» в «Трактор»

Двухлетний контракт с «Трактором» подписал защитник Сергей Телегин, который не только укрепит «Челмет», но точно и получит возможность зарекомендовать себя в «Тракторе». Анвар Гатиятулин обязательно даст шанс игроку обороны, этот тренер умеет и любит работать с талантливыми хоккеистами. В 2019 году Телегин в составе молодёжной сборной России участвовал в Суперсерии с Канадой. Прекрасно знают в Челябинске и возможности форварда Никиты Тертышного, которого вернули из «Югры». В Ханты-Мансийске Никита набрался опыта и теперь должен побороться за место в составе «Трактора».

Защитник Сергей Телегин подписал контракт с «Трактором»

н. Александр Квартальнов – из МХК «Спартак» в «Ак Барс»

За 17-летнего экс-нападающего из системы «Спартака» казанцам пришлось выплатить красно-белым денежную компенсацию. В сезоне-2019/20 форвард, являющийся сыном главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова, дебютировал в МХЛ, проведя 28 матчей в регулярном чемпионате и набрав 5 (2+3) очков. Не бог весть какая статистика, но ведь Александр – совсем молодой парень. Зная, как отце любит работать с молодёжью, можно не сомневаться, что в системе «Ак Барса» Квартальнов-младший будет прогрессировать. Квартальнов будет играть за «Ирбис», но почему бы его не попробовать в качестве лимитчика на некоторые матчи КХЛ?

Александр Квартальнов Фото: mhl.spartak.ru

з. Александр Фигурин – из «Омских Ястребов» в «Авангард»

17-летний защитник Александр Фигурин принял квалификационное предложение «Авангарда» и заключил с клубом двусторонний контракт на три года. В МХЛ Фигурин считался одним из самых перспективных игроков обороны. Да, он не перешёл в другую систему, а остался в «Авангарде», но это подписание тоже нельзя не отметить. Учитывая новую концепцию по развитию молодёжи в «Авангарде», подписание Фигурина может означать, что он будет не только играть в МХЛ (это, разумеется, основное), но, как и Квартальнов, попробует зацепиться в качестве лимитчика за первую команду. А это тоже определённое усиление. Кстати, в составе юниорской сборной России U17 Фигурин в феврале участвовал в Турнире пяти наций.