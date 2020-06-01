10 лучших трансферов мая в КХЛ. Крутые легионеры из Европы и мощные внутренние сделки

На календаре 1 июня, а это значит, что позади уже целый месяц межсезонья в КХЛ. Обычно именно в мае происходит большая часть главных сделок на трансферном рынке, многие команды уже к началу лета подходят с практически сформированным составом на следующий чемпионат. В целом нынешнее межсезонье не является исключением, хотя, конечно, есть клубы, где не только ведут пассивную селекцию, но даже до сих пор не определились с главным тренером.

На протяжении мая мы много писали о трансферной работе команд КХЛ, а сейчас выделяем лучшие переходы игроков за этот период. Понятно, что объективную оценку всем сделкам можно будет дать только во время следующего сезона, когда хоккеисты начнут показывать товар лицом, но рассказать о трансферах, от которых у нас наибольшие ожидания, нам ничего не мешает и прямо сейчас. Разумеется, речь пойдёт о переходах, которые оформлены официально.

СКА – Доуса, «Спартаку» – Войнова. Кого ещё нужно подписать клубам КХЛ В «Динамо» должен переехать Кагарлицкий, а в «Магнитку» – сразу два игрока из Питера.

Линден Вей из ЦСКА в СКА

Статистика в прошлом сезоне

Регулярка: 52 игры, 48 (13+35) очков

Плей-офф: 4 игры, 2 (1+1) очка

В Санкт-Петербург из Москвы перебрался один из лучших центральных нападающих современной КХЛ. В ЦСКА Вей удачно связывал в одной тройке Кирилла Капризова и Михаила Григоренко, год назад помог красно-синим выиграть Кубок Гагарина, а в минувшем сезоне был вторым бомбардиром и лучшим распасовщиком в команде Игоря Никитина. Оставить Вея в составе ЦСКА помешал жёсткий потолок зарплат, зато в СКА смогли договориться с форвардом по всем условиям.

Умный, отлично видящий площадку, прекрасно чувствующий партнёров нападающий должен стать главным центром петербургской команды в следующем сезоне. Ожидается, что СКА в скором времени пополнит и Найджел Доус, и эта связка может получиться одной из самых убойных в КХЛ. В сезоне-2017/2018 Вей и Доус уже играли вместе в «Барысе» и в первой половине чемпионата буквально разрывали лигу.

Линден Вей Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Обмен Сергея Широкова из «Авангарда» в «Спартак» на Александра Хохлачёва

Статистика Широкова в прошлом сезоне

Регулярка: 39 игр, 22 (10+12) очка

Плей-офф: 5 игр, 2 (0+2) очка

Статистика Хохлачёва в прошлом сезоне:

Регулярка: 56 игр, 32 (14+18) очка

Плей-офф: 6 игр, 5 (2+3) очков

Обмен Широкова на Хохлачёва сейчас видится мощной сделкой, в которой нет проигравших. «Ястребы» отдали в «Спартак» креативного, мастеровитого, но очень не стабильного Широкова, взамен получив более молодого и голодного до побед Хохлачёва, ставшего в прошлом плей-офф лучшим бомбардиром красно-белых. При этом не секрет, что Александр не самый покладистый нападающий, который, как и Широков, может внезапно «раствориться» по ходу сезона. Многое будет зависеть от того, как Хохлачёв сработается с Бобом Хартли.

Хохлачёв на Широкова. «Спартак» и «Авангард» провернули пока что самый крутой обмен в КХЛ Кто выиграет от этой сделки и почему она произошла? Отвечаем на все насущные вопросы.

Главная выгода «Спартака» в приобретении Широкова в том, что форвард прекрасно знаком с Олегом Знарком. С этим специалистом Сергей выигрывал чемпионат мира, Олимпиаду и Кубок Гагарина, а также показывал лучшую статистику в зрелом возрасте. В «Авангарде» Широков так до конца и не раскрыл свой богатый потенциал, не став «тащером» омской команды, но в «Спартаке» Знарок, очевидно, будет рассчитывать на Сергея, как на одного из главных лидеров, и такое отношение может взбодрить 34-летнего нападающего.

Сергей Широков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Андре Петерссон из «Динамо» М в «Локомотив»

Статистика в прошлом сезоне

Регулярка: 47 игр, 39 (17+22) очков

Плей-офф: 6 игр, 6 (5+1) очков

Благодаря более свободной платёжке «Локомотиву» удалось переманить в свои ряды Андре Петерссона из «Динамо». Известно, что швед всегда запрашивает немаленькую зарплату и во многом из-за этого постоянно меняет клубы, но нельзя не признать, что свои деньги Петерссон отрабатывает. Миниатюрный, быстрый нападающий с убойным кистевым броском и потрясающим голевым чутьём провёл два отличных сезона в «Барысе» и московском «Динамо», а теперь должен будет радовать ярославских болельщиков. У Петерссона никогда не было проблем с адаптацией в новом коллективе, а тут ещё «Локомотив» возглавил Андрей Скабелка (работавший с ним в «Барысе»), да в составе ярославцев уже играет пара шведов – Антон Ландер и Магнус Пяаярви. Наверняка именно в тройке с ними Скабелка и будет наигрывать Петерссона, от которого потенциально стоит ждать не менее 20 голов и 40 очков за сезон и мощной игры в плей-офф, где Андре всегда показывает свой лучший хоккей. Главное, чтобы его обошли стороной травмы – за шесть лет в России Петерссон не провёл полностью ни одного сезона.

Джастин Дэнфорт из «Лукко» в «Витязь»

Статистика в прошлом сезоне

Регулярка: 56 игр, 60 (27+33) очков

«Витязь» в течение мая произвёл немало любопытных трансферов, но мы особенно отметим приобретение Джастина Дэнфорта. Потенциал у канадца такой, что он может стать звездой КХЛ уже в следующем сезоне.

До 25 лет Дэнфорт играл в Северной Америке, но выше АХЛ ему подняться не удалось, и тогда нападающий уехал в Европу. Джастин подписал контракт с финским «Лукко» и сразу стал радовать болельщиков мощной статистикой. Два года подряд он становился лучшим бомбардиром команды, а в минувшем сезоне и вовсе набрал больше всех очков во всей лиге. Сэнфорд одинаково здорово может сыграть и на левом фланге и в центре, при этом голов забивает ненамного меньше, чем отдаёт результативных передач. Словом, на бумаге новичок «Витязя» — классный универсальный нападающий породы «европейских канадцев», к которой относятся такие крутые легионеры, как, например, Найджел Доус и Джастин Азеведу. Посмотрим, получится ли у Дэнфорта подтвердить свой уровень в КХЛ.

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Маркус Нильссон из «Ферьестада» в ХК «Сочи»

Статистика в прошлом сезоне:

Регулярка: 50 игр, 54 (12+42) очков

Вслед за Андре Петерссоном, Робертом Росеном и Мальте Стрёмваллем в ХК «Сочи» могут открыть для КХЛ ещё одного топового шведа. На берега Чёрного моря переехал игрок года SHL, лучший бомбардир шведского чемпионата Маркус Нильссон.

29-летний Нильссон всю карьеру провёл на родине, последние четыре сезона неизменно выступал в командах элитного дивизиона, и любопытно, что его статистика пошла резко вверх именно в последнем чемпионате – до него Маркус в SHL никогда не набирал более 30 очков. Возможно, конечно, что это была лишь единичная вспышка в ничем не примечательной карьере Нильссона – в ХК «Сочи» проверят.

Нельзя не отметить, что вместе с Нильссоном из «Ферьестада» в Сочи перешёл также капитан шведской команды Линус Юханссон, а также перспективный финн Йере Карьялайнен. От этой скандинавской тройки у руководства, тренеров и болельщиков «леопардов» очень большие ожидания.

Стефан Да Коста из «Локомотива» в «Ак Барс»

Статистика в прошлом сезоне

Регулярка: 58 игр, 35 (14+21) очков

Плей-офф: 6 игр, 5 (3+2) очков

Минувший сезон в «Локомотиве» стал далеко не самым удачным в КХЛ для Стефана Да Косты, но почему-то мало сомнений в том, что этот трансфер окажется очень сильным для «Ак Барса». Французский хоккеист, зарекомендовавший себя в нашей лиге, как блестящий универсал с мягкими руками и светлой головой, полезный и в подыгрыше, и в завершении атак, в Казани встретится с тренером Дмитрием Квартальновым, который шесть лет назад выжимал из Да Косты в ЦСКА лучшие цифры в карьере. Стефан тогда сыграл 46 матчей в регулярке и набрал в них 62 (30+32) очка – невероятные показатели для КХЛ.

Стать лидером «армейцев» на долгий срок Да Косте помешали постоянные травмы, но сейчас «хрустальность» 30-летнего нападающего, кажется, осталась позади, и в «Ак Барс» он переходит за местом в первом звене, постоянным большинством, лидерством в снайперских и бомбардирских номинациях всей лиги и, конечно, за Кубком Гагарина.

Стефан Да Коста (слева) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Корбан Найт из «Барыса» в «Авангард»

Статистика в прошлом сезоне

Регулярка: 60 игр, 40 (20+20) очков

Плей-офф: 5 игр, 1 (0+1) очко

«Авангард» в прошлом сезоне вдоволь намучился со своей центральной линией, и сейчас, кажется, частично эта проблема будет решена. Новобранцем «ястребов» стал Корбан Найт, очередной классный североамериканец, откопанный скаутами «Барыса» в АХЛ. В казахстанской команде Найт стал лучшим бомбардиром и снайпером прошлого сезона, и в «Авангарде» сейчас наверняка рассчитывают, что Корбан станет центром ударного звена и ещё улучшит свои показатели.

Правда, нельзя не обратить внимание на два нюанса. Во-первых, после хорошей регулярки Найт статистически сдулся в плей-офф, что наводит на мысли о его некубковости. Впрочем, по одному турниру судить явно не стоит. Во-вторых, в начале прошлого сезона Корбан был не так уж и хорош, а оживить его смог приход в «Барыс» Линуса Виделля. Именно в связке со шведом Найт стал показывать лучший хоккей. Виделль вслед за канадцем в Балашиху не поехал, но вряд ли «прокачивать» Найта способен только этот игрок. В «Авангарде» достаточно сильных вингеров, в сочетании с которыми Корбан сможет найти оптимальную «химию». Посмотрим, усилит ли этот трансфер омичей по-настоящему.

Харри Песонен из «Лангнау» в «Металлург»

Статистика в прошлом сезоне

Регулярка: 48 игр, 44 (18+24) очка

Одним из лидеров новой «Магнитки» в следующем сезоне должен стать Харри Песонен. Финский форвад, забивавший в победном финале ЧМ-2019 за сборную Суоми, большую часть карьеры отыграл в Европе, хотя и провёл два года в Северной Америке. Закрепиться в «Нью-Джерси» образца 2012-2014 годов у Песонена не получилось, он вернулся в Старый Свет и следующие шесть лет выступал в Швейцарии за «Лозанну», а потом и «Лангнау». Там Песонен зарекомендовал себя как результативный и достаточно универсальный нападающий, а в сезоне-2019/2020 Харри стал главным бомбардиром и снайпером «Лангнау».

Песонену уже 31 год, и приезжает в КХЛ он достаточно поздно, но в Магнитогорске уверены в своём новичке. «Магнитка» вела его с осени прошлого года, и теперь Илья Воробьёв рассчитывает на Песонена как на хоккеиста ведущих звеньев, способного делать для «Металлурга» разницу.

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Оскар Линдберг из «Цуга» в московское «Динамо»

Статистика в прошлом сезоне

Регулярка: 46 игр, 30 (14+16) очков

Бело-голубые в это межсезонье не гремят трансферами на всю КХЛ, зато проводят грамотную точечную селекцию, укрепляя проблемные позиции. Одной из таких было место центрфорварда во втором звене, и «Динамо» удалось пригласить на эту роль опытного шведа Оскара Линдберга. За плечами 28-летнего хоккеиста четыре полноценных сезона в НХЛ, где Линдберг, конечно, больше таскал рояль, но при этом успевал набивать приличную для игрока нижних звеньев статистику.

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В швейцарском «Цуге» в прошлом сезоне Оскар как раз играл в топ-6 и был вторым центром команды (после прекрасно нам знакомого Яна Коваржа). Там швед зарекомендовал себя надёжным, умным хоккеистом, который, может, и не набирает кучу очков, зато грамотно ведёт игру своего звена, работает в отборе шайбы, организует атаки и развязывает руки крайним нападающим. Качественного выполнения подобных функций от Линдберга и будут ждать в «Динамо».