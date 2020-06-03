«Не спала ночь, перед глазами видео». Беспорядки в США растрогали жену хоккеиста Яшкина

Жена нападающего московского «Динамо» Дмитрия Яшкина, певица Нади Джаскин, высказалась об убийстве 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда полицейским в США и о последовавших за этим в стране массовых беспорядках.

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«Black lives matter. В поддержку акции протеста в США. Я не проживаю в США, но меня очень задела эта история. После просмотра видео, где полицейский убил мужчину, который подозревался в том, что он расплатился фальшивой купюрой 20 $, я не спала ночь. Перед глазами было это видео. Мне казалось, я сама могу выйти протестовать на улицу от злости», — написала Нади в «Инстаграме».

Жена Яшкина — об убийстве Флойда полицейским в США: не спала ночь, перед глазами это видео

Ситуация в Америке действительно тяжёлая. Протесты бушуют по всей стране. В стороне от случившегося не остались и многие звёзды НХЛ, высказавшие мнение об этих событиях.

«Для нас очень важно уважать и любить друг друга, и не важно, как мы выглядим»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин присоединился к скорбящим по афроамериканцу Джорджу Флойду.



«Покойся с миром, Джордж Флойд. Так грустно наблюдать то, что сейчас происходит повсеместно. Для нас очень важно уважать и любить друг друга, и не важно, как мы выглядим. Нужно научиться слушать и измениться. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности. Заботьтесь друг о друге и своей семье», — написал Овечкин в «Твиттере».

«Странное начало лета в этом високосном году. Мир сошёл с ума!»

Илья Ковальчук, партнёр Овечкина по «Вашингтону», накануне опубликовал пост в «Инстаграме» в честь Дня защиты детей, сопроводив его семейной фотографией. Он поздравил всех и призвал в это страшное время оставаться людьми.



«Странное начало лета в этом високосном году… Мир сошёл с ума!!! Берегите семью, детей, близких, уважайте друг друга!!! С праздником всех!!! P.S. В это страшное и непростое время важно оставаться людьми», — написал Ковальчук.

«Я с огромным сожалением и болью в сердце наблюдаю за тем, что происходит во многих городах Америки»

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров выразил сожаление о ситуации в США, сложившейся из-за гибели Джорджа Флойда.



«Дорогие друзья, я с огромным сожалением и болью в сердце наблюдаю за тем, что происходит во многих городах Америки. Я осуждаю расизм в абсолютно любых его проявлениях, так же как я осуждаю и насилие. Люди, которые позволяют себе любое проявление расизма или даже намёк на это отвратительное всему сущему явление, не были и никогда не будут в моём окружении — будь то личное или профессиональное», — написал Задоров.

Назаров: в США людей лупят дубинками. Почему молчат наши энхаэловские правдорубы?

«Мы должны открыть наши глаза и сердца. Давайте будем бороться против ненависти и страха с помощью любви и сострадания»

Капитан «Чикаго Блэкхоукс», титулованный канадский форвард Джонатан Тэйвз философски прокомментировал ситуацию с протестами в США.



«Многие могут утверждать, что эти беспорядки и разрушения ужасны. Я буду первым, кто признает это, будучи белым мужчиной. Именно такой была моя первая реакция. Но кто я такой, чтобы говорить кому-то, что их боль ненастоящая? Особенно когда они находятся в точке кипения и их невозможно удержать. Очевидно, что такая реакция не возникла из воздуха.



Ещё раз – я не одобряю грабежи. Но действительно ли то, что мирный протест – это единственный ответ? Для этого было достаточно времени, и если бы это был ответ, мы бы давно обратили на него внимание. Для меня сострадание – это по крайней мере попытка почувствовать и понять, через что проходит кто-то другой. Может быть, на мгновение я смогу попытаться увидеть мир их глазами.



Я не могу ни на секунду притвориться, что знаю, каково это – быть чернокожим. Тем не менее просмотр видео смерти Джорджа Флойда и бурная реакция на это по всей стране вызывают у меня слёзы. Всё это подвело меня к мысли о том, какую боль на самом деле испытывают чернокожие и другие меньшинства. С чем сталкиваются индейцы – как в Канаде, так и в США. Как им приходится расти в их мире. Чего я не знаю из-за того, что у меня есть привилегии, которых нет у других?



Моё послание адресовано не чернокожим, оно не о том, что они должны делать в будущем. Мое послание – для белых людей. Мы должны открыть наши глаза и сердца. Это единственный выбор, который у нас есть, иначе это будет продолжаться. Давайте будем бороться против ненависти и страха с помощью любви и сострадания. Не спрашивать, что ты можешь сделать для меня, но что я могу сделать для тебя? Будьте теми, кто сделает первый ход. В конце концов любовь побеждает всё», – написал Тэйвз в «Инстаграме».

Фото: Getty Images

«Мы относимся друг к другу как звери. Это беспокоит. Больше нельзя молчать»

Нападающий и капитан «Виннипег Джетс» Блейк Уилер высказался о проблеме расизма в США. Уилер вырос в 20 минутах езды от Миннеаполиса — города, в котором погиб афроамериканец Джордж Флойд.

«Случившиеся задело за живое. Все читали, слышали об этом, знают об этой несправедливости, понимают, насколько ужасны такие проявления. Но совсем другое ощущение, когда видишь это своими глазами. Всё предстаёт в ином свете. Сейчас мы оказались в условиях пандемии, когда люди… Нас сейчас ничего не отвлекает. Нам не нужно готовиться к матчам, не надо думать о чём-то другом.



Мы можем всё тщательно обдумать, и поэтому случившееся вышло на уровень, когда ребята… Нельзя больше молчать. Страна сталкивается со многими экономическими, социальными и другими вызовами, а мы по-прежнему относимся друг к другу как звери. Конечно, это беспокоит. Но я американец и верю, что лучшее нас ждёт впереди, что мы справимся со всеми страхами и переживаниями. Я оптимист и верю в будущее», — цитирует Уилера пресс-служба НХЛ.

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«Эти действия могут быть вызваны реальной болью и страданием»

Нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал ситуацию с протестами в США.



«Я смотрел, я слушал, и теперь я готов говорить. После убийства Джорда Флойда мне было трудно рассказать, что я по-настоящему чувствовал. Я испугался? Есть ли у меня чувство вины за то, что я белый? Я часть проблемы, если я молчу?



Я наблюдал за мирными протестами людей и не испытываю к ним ничего, кроме уважения. Однако я наблюдал и грабежи с беспорядками. Я не одобряю подобные акции. Но эти действия могут быть вызваны реальной болью и страданием.



Мы не можем сейчас найти ответы на все вопросы. Я верю, что мы можем собраться и вместе продолжить бороться за лучшее будущее», — написал Стэмкос.