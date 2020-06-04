Лучший русский вратарь КХЛ останется в лиге ещё на год? ЦСКА уже общается с Сорокиным

Так уж повелось в нашей хоккейной среде, что к словам бывалых функционеров и опытных руководителей всегда нужно относиться с изрядной долей скептицизма и недоверия. Буквально неделю назад президент ЦСКА Игорь Есмантович возмущался инсайдам коллег о переговорах «армейцев» с Ильёй Сорокиным и Кириллом Капризовым, обвиняя представителей прессы в погоне за сенсациями. Ну а сегодня тот же Есмантович заявил официальному сайту ЦСКА, что с экс-игроками красно-синих всё-таки ведётся общение. Правда, Игорь Вячеславович уточнил, что началось оно только на этой неделе.

Что ж, возможно, это и правда, и семь дней назад ЦСКА даже не думал вступать с Сорокиным и Капризовым в диалог. Но сейчас это уже не главное. Ключевое здесь то, что Капризов сообщил о решении подписать контракт в НХЛ, а вот Сорокин уже обсуждает детали договора с «армейцами».

Есмантович: ЦСКА начал обсуждать контракт с Сорокиным, Капризов подпишет контракт в НХЛ

Почему же две главные звезды ЦСКА, собиравшиеся синхронно отправиться покорять Америку, теперь могут пойти разными дорожками? На самом деле, ответ на поверхности. Как мы знаем, НХЛ против того, чтобы клубы лиги подписывали контракты с новыми хоккеистами до окончания нынешнего сезона, а следующий чемпионат североамериканская ассоциация планирует начать только в январе. Выдерживать такую длительную паузу (а она у Капризова с Сорокиным составит в общей сложности 9 месяцев) в игровой карьере – это большой риск, и пойти на него сейчас разумнее именно Капризову. Дело в том, что Кирилла давно ждут в «Минннесоте», на него рассчитывают и видят в нём не просто игрока основного состава, но и потенциального лидера франшизы на долгие годы вперёд. Место в составе «дикарей» Капризову гарантировано, поэтому ему есть смысл переждать паузу, не обременяя себя контрактом на ближайший сезон в другой лиге.



С Сорокиным ситуация иная. Илью тоже ждут в «Айлендерс», но никаких гарантий у русского вратаря в составе «островитян» сейчас нет. Всё-таки голкипер – особенная позиция, и вряд ли Илья сходу, без получения хотя бы



маломальского опыта в Северной Америке, получит место в основе «Айлендерс» даже в роли бэкапа Семёна Варламова. В перспективе «островитяне» видят Сорокина первым номером клуба, но для начала ему, вероятнее всего, предстоит пройти обкатку в АХЛ. И стоит ли Илье так долго ждать ради игры в фарм-клубе, когда можно провести ближайший сезон в ЦСКА и спокойно уехать через год, когда ситуация должна устаканиться? Кажется, Сорокин сейчас и задумался над этим вопросом.

Но как возможно подписание контракта ЦСКА с голкипером в условиях жёсткого потолка зарплат КХЛ? Неделю назад, когда появились первые слухи, мы подробно разбирали, почему у «армейцев» нет почти никаких шансов легально продлить трудовые отношения со своими бывшими звёздами. И даже предполагали, что Капризов с Сорокиным могут оказаться и в других клубах лиги.

Платёжка ЦСКА – уже больше 900 млн. Но Капризов с Сорокиным всё же проведут сезон в КХЛ? В лиге ведь есть и другие команды.

Но речь тогда шла сразу о двух хоккеистах. А вот в подписании контракта ЦСКА с одним только Сорокиным нет ничего нереального. Во-первых, «армейцы» явно не закончили чистку платёжки. В ближайшее время красно-синие должны освободиться от обязательств перед Секачем (60 млн), а кроме того, трудно поверить, что Сергей Калинин в условиях потолка продолжит играть в ЦСКА за 85 млн в год. Игорь Есмантович уверяет, что никаких переговоров об оптимизации его договора не ведётся, но всё же сложно представить, что самым дорогим нападающим команды будет чекер из нижних звеньев.



Во-вторых, в случае подписания Сорокина, ЦСКА, вероятно, расторгнет контракт с шведским вратарём Ларсом Юханссоном, который зарабатывает 72 млн в год. Ещё в прошлом году «армейцы» спокойно могли держать бэкапа на такой зарплате, но сейчас это непозволительная роскошь. Сменщиком Сорокина будет подписанный в нынешнее межсезонье Александр Шарыченков. Конечно, это будет не очень красиво по отношению к Юханссону, которому обещали место первого номера в ЦСКА, но бизнес есть бизнес. Шведу придётся выплатить компенсацию в 25% от договора, но при этом Сорокину клуб может дать аналогичный контракт, что не отразится на зарплатной ведомости. Илья в прошлом году зарабатывал 90 млн, но думается, что на один сезон подвинуться в деньгах он сможет без проблем.

Так что в появлении Сорокина в ЦСКА не будет никакого криминала. И от этой сделки, наверное, выиграют обе стороны. Илья не потеряет кучу времени без игровой практики, и по окончании следующего сезона сможет отправиться-таки в Америку. «Армейцы» же ещё на год сохранят в своих рядах лучшего русского голкипера лиги. Правда, получится, что из-за таких зигзагов судьбы ЦСКА потерял Линдена Вея – канадец ведь покинул клуб из-за перебора легионеров, одним из которых и был вратарь Юханссон. Но предусмотреть все нюансы в нынешней сложной ситуации было невозможно.



Кстати, даже если стороны договорятся, то официальное заключение контракта Сорокина с ЦСКА может быть отложено на более поздний срок. Вдруг НХЛ всё-таки решит не доигрывать нынешний чемпионат, и следующий сезон начнётся, как всегда, в октябре? Скоропалительных решений Сорокину сейчас принимать точно не стоит.