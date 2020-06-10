Панарин и Малкин всё ближе к наградам НХЛ. Не против даже соперники

Хоккейные болельщики заждались возобновления сезона НХЛ. Регулярный чемпионат доигран не будет, так как на это банально нет времени. Зато по необычной схеме пройдёт плей-офф. Сыграют плей-инн, команд в кубковой сетке будет гораздо больше.

Почему с сезоном НХЛ до сих пор почти ничего не понятно. Когда ждать решений? Тренировки в малых группах разрешили, но некоторые клубы даже не собираются открывать двери арен.

Не будем забывать и про индивидуальные награды для хоккеистов. Конечно, вручить их всем лауреатам в помпезной и праздничной обстановке не получится, так как пандемия коронавируса до конца не побеждена. Но, например, «Арт Росс Трофи» уже забрал себе лучший бомбардир Леон Драйзайтль, Александр Овечкин и Давид Пастрняк разделили между собой «Ришар Трофи» будучи лучшими снайперами, «Бостон» взял «Президент Трофи» как победитель регулярки, а тандем голкиперов «Брюинз» Раск — Галак завоевал вратарский приз «Уильям Дженнингс Трофи» за наименьшее количество пропущенных шайб.

Когда вручат остальные награды на сегодняшний день неизвестно, но нет сомнений, что все призы найдут своих законных обладателей. Об этом должен позаботиться комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. Интересно, что, помимо Овечкина, выиграть индивидуальные награды могут ещё как минимум два россиянина. Речь о форварде «Рейнджерс» Артемии Панарине и его коллеге по амплуа Евгении Малкине из «Питтсбурга». На что оба могут претендовать?



Так, «пингвины» номинировали Малкина на приз «Билл Мастертон Трофи» — трофей, вручаемый хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Другие клубы не отправляли на номинирование российских хоккеистов. Напомним, награду определяют члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.



Заслужил ли Евгений этот приз? Безусловно. Малкин провёл в «Питтсбурге» всю свою карьеру в НХЛ и является, наряду с Сидни Кросби, топовым центральным нападающим не только в клубе, но и во всей лиге. Сами за себя говорят и три Кубка Стэнли, завоёванные форвардом с клубом из Пенсильвании. «Билла Мастертона» у Малкина ещё нет, пришло время пополнить свою коллекцию. Интересно, что помимо всего прочего, Малкин вошёл в топ-5 лучших центрфорвардов десятилетия по версии The Hockey Writers. Это тоже серьёзное признание.

Малкин вошёл в топ-5 лучших центрфорвардов десятилетия по версии The Hockey Writers

В случае с нападающим «Рейнджерс» Артемием Панариным всё ещё увлекательнее. Многие журналисты пророчили и по-прежнему пророчат «Харт Трофи» форварду «Колорадо» Натану Маккиннону, который здорово выглядел в регулярном чемпионате. «Харт Мемориал Трофи» — награда, ежегодно вручаемая хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.



В связи с этим необычно было услышать из уст самого канадца о том, что эту награду нужно вручить не ему, а Артемию Панарину.



«Я знал, что Панарин был свободным агентом, поэтому следил за ситуацией в «Коламбусе». Что это за игрок! Я наблюдал за ним весь сезон, мы поддерживали связь. Это действительно хороший парень. Возможно, я немного предвзят, но, на мой взгляд, он должен выиграть «Харт» в этом году», — цитирует Маккиннона TSN.

Натан Маккиннон Фото: Doug Pensinger/Getty Images

Кроме того, Маккиннон признался, что он лично призывал Панарина перейти в «Колорадо» во время прошлого межсезонья, однако звёздный российский форвард остановил свой выбор на «Рейнджерс» и Нью-Йорке.

В активе Панарина пока нет такого серьёзного послужного списка, как у Малкина, но, объективно говоря, Артемий заслужил получить в своё распоряжение «Харт Трофи». Панарин стал не просто звездой, а суперзвездой НХЛ. Мы сейчас абстрагируемся от всех политических и прочих взглядов игрока, а говорим об Артемии как о профессиональном хоккеисте. Панарин мастеровит, техничен, мобилен на льду. На него играют партнёры, да и сам форвард может создать момент на ровном месте.

Так что награды Малкина и Панарина точно не станут сюрпризом для общественности. Более того, хочется, чтобы оба хоккеиста обязательно их получили, хотя мысли Евгения и Артемия будут сосредоточены прежде всего на командном успехе «Питтсбурга» и «Рейнджерс».