Малкин номинирован на «Мастертон Трофи», но его не возьмёт. Почему это хорошо?

Несколько дней назад стали известны номинанты на «Билл Мастертон Трофи» — приз за верность хоккею. Российские игроки никогда не выигрывали этот индивидуальный трофей и крайне редко становились номинантами, но в этом году в число претендентов вошёл форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. Шансов взять «Мастертона», который считается благотворительным, но вполне уважаемым трофеем, у россиянина не очень много. С одной стороны, это обидно, а с другой — очень хорошо.

Последние обладатели «Билл Мастертон Трофи»:



2019 — в. Робин Ленер («Айлендерс», алкоголизм и психические расстройства),

2018 — н. Брайан Бойл («Нью-Джерси», лейкемия),

2017 — в. Крейг Андерсон («Оттава», рак у супруги),

2016 — н. Яромир Ягр («Флорида», лучший бомбардир команды в 44 года),

2015 — в. Деван Дубник («Миннесота», вывел команду в плей-офф с последнего места),

2014 — н. Доминик Мур («Рейнджерс», не играл полтора года, ухаживая за больной женой),

2013 — в. Джош Хардинг («Миннесота», рассеянный склероз),

2012 — н. Макс Пачиоретти («Монреаль», сотрясения и перелом позвонка),

2011 — н. Ян Лаперрье («Филадельфия», сотрясение после попадания шайбы в лицо),

2010 — в. Жозе Теодор («Вашингтон», провёл лучший в карьере сезон после смерти сына).

Невоспетые герои

На «Билла Мастертона» каждый клуб НХЛ называет одного претендента, а из трёх десятков номинантов будущего обладателя выбирают пишущие хоккейные журналисты — члены ассоциации PHWA. Стоит вспомнить историю этого приза, и сразу станет понятно, что выиграть «Мастертона» — престижно, но лучше бы обойтись без этого. Считается, что обладатель трофея — это своеобразный символ хоккея, который предан своему делу, проявил упорство и высокое спортивное мастерство. На деле же «Мастертон» достаётся тем, кто вернулся в хоккей, пережив либо серьёзную личную трагедию, либо справившимся с серьёзным заболеванием или жизненной ситуацией.



«Билл Мастертон Трофи» появился в списке наград НХЛ в 1968 году, чтобы почтить память игрока, в честь которого назван. Мастертона часто называют единственным хоккеистом, кто умер непосредственно на хоккейной площадке, но это не совсем так: в январе 1968 года, выступая за «Миннесоту Норт Старз», Мастертон столкнулся с двумя защитниками команды «Окленд Силз», ударился незащищённой головой о лёд и умер в течение суток.

«Джино — это «Ламборгини», а Сидни — «Феррари» и пикап». Кем был бы Малкин без Кросби? Без Кросби Малкин играет результативней. Но смог бы он стать настоящим лидером?

Его карьера была уникальной даже по тем временам. Он здорово играл на университетском уровне, потом перешёл в АХЛ, но спустя один сезон команда «Кливленд Бэронс» прекратила своё существование. Биллу пришлось на год бросить спорт, а затем три года играть на полупрофессиональном уровне, пока НХЛ не дала ему второй шанс возобновить карьеру. Мастертон стал автором первого гола в истории «Миннесоты Норт Старз» (нынешний «Даллас»), а его неослабевающая любовь к хоккею и трагическая судьба стали сюжетом, который известен далеко за пределами спортивного сообщества. Спустя 11 лет после смерти Билла НХЛ сделала обязательным ношение шлемов, а «Билл Мастертон Трофи» стал своеобразным эквивалентом званию «гражданин года» в хоккее, когда публика чествует невоспетых героев за добрые дела.

В прошлом сезоне обладателем приза стал голкипер Робин Ленер, который тогда выступал за «Нью-Йорк Айлендерс». Ленер справился с проблемами с алкоголем, биполярным расстройством мозга, показав лучший хоккей в карьере — 2,13 гола в среднем за матч, что было для вратарей «островитян» показателем, не случавшимся с середины 1980-х годов.

Претенденты — кто?

Среди нынешних кандидатов на приз тоже есть люди, чьи судьбы — повод для того, чтобы написать голливудский сценарий. 33-летний Натан Гербе — один из самых низкорослых хоккеистов в мире (163 см), человек, вернувшийся в НХЛ в солидном возрасте после двух сезонов в Швейцарии. 25-летний защитник «Колорадо» Райан Грейвз после четырёх лет в АХЛ стал настоящим открытием в составе «лавин», поскольку на момент приостановки регулярного чемпионата имел сказочный показатель полезности «+40».



Защитник «Калгари» Марк Джиордано в уже зрелом возрасте смог «подняться» от статуса хоккеиста уровня Лиги Восточного побережья до обладателя «Норрис Трофи» с однолетней командировкой в московское «Динамо». Форвард «Оттавы» Бобби Райан справился с алкоголизмом и сделал хет-трик в первом же матче после возвращения на лёд.

«Мы все зрители на «Шоу Джино». Год, когда Малкин был без вопросов лучшим игроком мира Он восстановился после разрыва «крестов», оставил позади пару неудачных сезонов и снова стал доминировать.

Стивен Джонс из «Далласа» пропустил 22 месяца, мучаясь с головными болями и симптомами сотрясения, Оскар Линдблом из «Филадельфии» вернулся в строй, несмотря на страшный диагноз — саркома Юинга. Джей Боумистер, которому стало плохо прямо во время матча, уже не будет играть из-за сердечного приступа, но 36-летний ветеран вполне заслужил признание, так как является обладателем Кубка Стэнли, золотых медалей Кубка мира и олимпийским чемпионом.



Словом, мужественных людей и тех, кто справился с очень непростыми жизненными обстоятельствами, в НХЛ достаточно.

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Почему Малкин не возьмёт «Мастертона»?

На этом фоне, номинация Евгения Малкина выглядит достаточно спокойно. К счастью, никаких трагедий в жизни уральского таланта не происходило, если не считать сугубо хоккейные дела.



Малкин пережил очень непростой сезон-2018/2019, который, по общему признанию, был одним из худших в карьере Евгения (72 очка, «-25» и 89 минут штрафа). В плей-офф «Питтсбург» проиграл «островитянам», и после этого поражения генменеджер клуба Джим Рутерфорд даже в сердцах заявил, что не может сейчас принять решение о будущем Малкина. После этого Евгений публично дал обещание прибавить в следующем сезоне, а всё лето посвятил тренировкам, стараясь улучшить все компоненты своей игры.

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После обмена своего «извечного партнёра» Фила Кессела, Евгений смог прибавить, а вернее, просто пришёл в норму, чтобы снова стать лучшим игроком команды. Малкин стал лёгким выбором, чтобы определить MVP команды в нынешнем сезоне: сыграв всего 55 матчей, он забил 25 голов и «поставил» 49 передач, заработав показатель полезности «+7».



Возвращение Евгения к своей привычной роли после значительного спада — факт очень приятный, но для голливудской роли никак не годящийся. Именно поэтому Малкин не возьмёт «Билл Мастертон Трофи», что вполне можно расценить как удачу. Единственным хоккеистом «Пингвинз», который становился обладателем этого приза за последние 40 лет, был легендарный Марио, которому для этого пришлось сражаться с лимфомой Ходжкина, ходить на химиотерапию и пропускать большое количество матчей.



«Конечно, Малкин не получил «Билла Мастертона». В «Питтсбурге» не было парня, который бы вернулся в строй после очень тяжёлой травмы, чтобы стать классическим претендентом на этот трофей. Но приятно, что хороший сезон Малкина был оценён по достоинству, ведь Евгений продемонстрировал именно те качества, которые требуются — настойчивость и преданность своему делу», — так охарактеризовал шансы Евгения известный фанатский блог PensBurgh.