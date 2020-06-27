«Некоторые теперь могут специально плохо тренироваться». Драфт-лотерея в НХЛ стала хаосом

В Национальной хоккейной лиге прошёл первый раунд драфтовой лотереи, который должен был определить обладателей первых семи выборов на ежегодном драфте новичков. Первый общий выбор в нынешнем году может принести его обладателю право забрать себе Алексиса Лафренье — талантливого юниора, способного заиграть в НХЛ уже сейчас. Однако кому именно достанется этот франкофон пока остаётся загадкой.

Лафренье придётся подождать

В первом раунде драфт-лотереи участвовали 15 команд: 7 из них — это клубы, не попавшие даже в расширенный формат плей-офф, которые были ранжированы в обратном порядке относительно процента набранных очков в регулярном чемпионате. Соответственно, шансов взять себе первый драфт-пик было больше у тех, кто выступил хуже.



1. «Детройт Ред Уингз» — шансы на первый драфт-пик 18,5%,



2. «Оттава Сенаторз» — 13,5%,



3. «Оттава Сенаторз» — 11,5% (драфт получен после обмена с «Сан-Хосе» с участием Эрика Карлссона),



4. «Лос-Анджелес Кингз» — 9,5%,



5. «Анахайм Дакс» — 8,5%,



6. «Нью-Джерси Дэвилз» — 7,5%,



7. «Баффало Сэйбрз» — 6,5%.



Команды с 8 по 15 места были обозначены условно — это были команды, которые примут участие в раунде плей-ин. Их шансы на первый общий выбор варьировались от 6% до 1%, и если первый общий выбор достался бы кому-то из этих клубов, то его точный обладатель должен был определиться позже, на втором этапе лотереи. Так в итоге и получилось.

«Мы выбираем… чёрт, я забыл, кого». Самые яркие цитаты в истории драфта НХЛ Некоторым ораторам куда полезнее было бы помолчать.

Алексису Лафренье придётся подождать с тем, чтобы понять, где он продолжит свою карьеру. Победителем драфт-лотереи стал пока неизвестный клуб, который будет играть в плей-офф — он был обозначен как «команда Е» и имел шансы выиграть 2,5%.

Очерёдность в дальнейшем выглядит следующим образом:



2) «Лос-Анджелес Кингз»,



3) «Оттава Сенаторз» (пик от «Сан-Хосе»,



4) «Детрой Ред Уингз»,



5) «Оттава Сенаторз»,



6) «Анахайм Дакс»,



7) «Нью Джерси Дэвилз»,



8) «Баффало Сэйбрз».



После того, как будет сыгран раунд плей-ин, все выбывшие команды примут участие во втором раунде лотереи, где и определится обладатель первого выбора.

«Некоторые могут специально плохо готовиться»

Драфт-лотерея была первым официальным мероприятием НХЛ за более, чем 100 дней паузы и внесла больше хаоса, чем ясности. Кто стал победителем так и осталось загадкой, но некоторые интересные моменты и сюжеты уже можно отметить.



Одним из проигравших по итогам лотереи можно смело назвать «Детройт» — худшую команду регулярного чемпионата-2019/2020. «Красные крылья» завершили сезон, имея лишь 27,5% набранных очков, что стало худшим показателем в лиге в эпоху потолка зарплат. Но столь плохие показатели не обеспечили «Ред Уингз» даже место в тройке лидеров драфта, хотя Лафренье был нужен «Детройту» больше, чем всем другим.

С кем будут играть наши, когда начнётся плей-офф. Тройки россиян в НХЛ Ковальчук начнёт в третьем звене, Малкину вернут Гюнцеля и Раста, а вот с Кучеровым пока не очень понятно.

«Признаюсь честно, я не удивлён. У нас было 18,5%, а у команд, которые будут играть в квалификации плей-офф — 24,5% на восьмерых», — сказал генменеджер «Детройта» Стив Айзерман, которому предстоит продолжить титаническую работу по возвращению славного клуба из стана аутсайдеров. Но если болельщики «красных крыльев» ищут утешения, то оно есть: последний раз «Детройт» выбирал четвёртым в 1983 году, когда был выбран сам Айзерман, ставший символом и легендой клуба.



Не слишком повезло и «Оттаве», которая, впрочем, имеет третий и пятый выбор, которые должны принести «сенаторам» пару солидных хоккеистов. Куинтон Байфилд или Тим Штюцле могут стать новыми лицами «Сенаторз» уже в ближайшее время, но команда одиозного владельца Юджина Мельника, конечно, рассчитывала на победу в драфт-лотерее, поскольку суммарные шансы «Оттавы» были выше, чем у остальных. Генменеджер «Оттавы» Пьер Дорион отказался комментировать возможный обмен третьего и пятого номеров на общий первый выбор, но вряд ли клуб-победитель лотереи согласится на подобную сделку.



Главный победитель — это клуб, названия которого мы пока не знаем. Восемь проигравших клубов раунда плей-ин будут иметь равные 12,5-процентные шансы взять себе первый драфт-пик. Это означает, что такие команды, как «Торонто», «Питтсбург» или «Эдмонтон», которые никогда бы не получили первый выбор в обычных условиях, теперь могут получить очень некислый бонус. Представьте, что Лафренье будет играть вместе с Кросби, или Макдэвидом, или Мэттьюсом!



Ещё один выигравший коллектив — это «Лос-Анджелес», который уже может присматриваться к тем, кого можно выбрать вторым. «Королям» необходим хороший забивной форвард, поэтому выбор Штюцле или Байфилда может стать очень неплохим, а последний раз, когда калифорнийцы были на драфте вторыми в очереди, то взяли Дрю Даути — одного из лучших защитников мира.

В системе СКА растёт будущая звезда. Аскаров будет выбран в первом раунде драфта НХЛ В 17 лет он стабильно играл в ВХЛ, а уже в этом сезоне поборется за попадание в основу СКА.

«Чикаго» или «Монреаль», которые не попадали в плей-офф при обычных условиях, теперь имеют шанс взять себе игрока, который может стать лицом франшизы, и одновременно «пошуметь» в первом раунде. «Миннесота», если проиграет в квалификационном раунде «Питтсбургу», может получить сразу два выбора вы первом раунде.

Самую интересную мысль относительно драфта высказал известный голкипер Робин Ленер. «Теперь некоторые команды могут специально плохо тренироваться в лагерях», — написал Ленер у себя в «твиттере». Намёк на то, что кто-то из участников плей-ин может сознательно готовиться спустя рукава, чтобы принять участие во втором раунде драфт-лотереи и попытаться заполучить Лафренье, понятен. Но шансы у всех восьми клубов будут равны, и вероятность того, что такой «финт ушами» получится успешным, невысока. К тому же, последний раз, когда команда НХЛ была заподозрена в намеренном «сливе» ради первого выбора, оказался печальным: «Оттава» в 1993 году заполучила Александра Дэгла, который тоже был превозносим до небес, а оказался весьма заурядным игроком.



В любом случае, драфт-2020 будет сумасшедшим — это будет непредсказуемая и запоминающаяся битва за новобранцев, где мы ещё не раз удивимся. Кроме того, новички, которых выберут команды НХЛ, неизвестно когда смогут в следующий раз выйти на лёд, поскольку пока никто не знает сроков начала новых сезонов в Северной Америке.