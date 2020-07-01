Ковальчук — в «Монреале», Дадонов — с крутым контрактом. Чья судьба решалась бы 1 июля

Обычно в этот день в НХЛ открывался рынок свободных агентов и начиналось большое веселье.

1 июля традиционно наступает горячая пора на заокеанском хоккейном рынке — в этот день хоккеисты без контракта становятся свободными агентами и осуществляется масса интереснейших переходов. Так было до коронавируса, но нынче ситуация изменилась. Контракты продлили до 31 октября, поэтому с началом июля никаких глобальных движений мы не увидим, что не мешает ещё раз взглянуть на игроков, которые станут главными действующими лицами рынка.

Схема розыгрыша Кубка Стэнли-2020

Возраст — 28 лет, кэпхит — $ 6 млн.



Холл забил 10 голов и отдал 17 передач в 35 матчах за «койотов». Прибавим к этому статистику за «Нью-Джерси» и получим весьма неплохие 52 очка в 65 встречах. Холл способен на многое — один только «Харт Трофи» двухлетней давности говорит сам за себя, но травмы в прошлом сезоне и масса слухов об обмене мешают форварду раскрыть свой потенциал полностью. Экономика после коронавируса сильно пошатнулась, и новая сделка Холла пока покрыта туманом неопределённости.



По неофициальной информации, менеджмент «Койотс» пока не делал форварду предложения о контракте. «Холл прекрасно понимает, что сейчас происходит во всём мире. Всё сложно, но у нас обязательно будут переговоры. Какой бы ни была ситуация, хорошим хоккеистам всё равно будут платить», — говорил генменеджер «Аризоны» Джон Чайка в апреле.

Возраст — 30 лет, кэпхит — $ 6,5 млн.



«Наша цель — попытаться подписать Пьетро на ещё один контракт», — говорил босс «блюзменов» Даг Армстронг в апреле. Тогда сообщалось, что обе стороны будут ждать завершения сезона, чтобы обсудить возможность нового договора, но пока переговоры даже не начинались. Предполагается, что лидер обороны «Блюз» попросит контракт на среднегодовую сумму около $ 8 млн, поскольку в нынешнем регулярном чемпионате он был близок к установке нового личного рекорда результативности. Пандемия может ударить по интересам Пьетранджело, поскольку переплачивать возрастному защитнику теперь вряд ли кто-то захочет.

Возраст — 30 лет, кэпхит — $ 6,1 млн.



Контрактный год получился для любителя участвовать в гей-парадах не слишком удачным. Он получил в нынешнем регулярном чемпионате 48 стартов, а его статистика была ниже привычной — 3,11 гола за матч и 88,7% отражённых бросков, что хуже средних показателей за карьеру. Очевидно, что Холтби занервничал, имея под боком талантливого конкурента в лице Ильи Самсонова, чьи цифры намного лучше, поэтому будущее Брэйдена в столице США выглядит сомнительным. Главный тренер «Кэпиталз» Тодд Рирден заявил, что в плей-офф-2020 Холтби останется стартёром, по крайней мере на начальном этапе, но это наверняка станет «дембельским аккордом» для голкипера, который в межсезонье может заключить самый большой вратарский контракт.

«Это соглашение – самая большая глупость». Как Овечкин подписывал рекордный контракт в НХЛ «Вашингтон» рискнул и в итоге пил шампанское. Заштатный, никому не интересный клуб стал суперсилой и выиграл свой первый Кубок Стэнли.

з. Тори Крюг («Бостон»)

Возраст — 28 лет, кэпхит — $ 5,25 млн.



Один из лучших защитников лиги, умеющий сыграть жёстко и обладающий прекрасным броском, — настоящее золото на рынке свободных агентов. Если Крюг будет искать себе новую команду, к нему в очередь выстроятся генменеджеры многих клубов, но, по словам босса «Брюинз» Дона Суини, он надеется найти с Тори общий язык и подписать новый договор.



Одним из главных кандидатов на Крюга считается «Монреаль», но самому защитнику не стоит принимать торопливые решения, поскольку «Бостон» пока продолжает оставаться одним из главных претендентов на Чашу, чего не скажешь о «канадцах».

з. Тайсон Бэрри («Торонто»)

Возраст — 28 лет, кэпхит — $ 5,5 млн.



Приобретение Бэрри не дало того эффекта, на который рассчитывал генеральный менеджер «кленовых» Кайл Дубас. Он изучал возможность обмена защитника перед дедлайном, но предложения, которое бы его устроило, не получил. «Сейчас очень странное время, чтобы становится свободным агентом», — признал сам Бэрри, которому, вероятно, придётся пойти на некоторое уменьшение своих финансовых аппетитов.

Возраст — 30 лет, кэпхит — $ 3,67 млн.



Шведский вратарь идеально дополнял молодое ядро в составе «Кэнакс», отыграв сезон очень уверенно. Если Маркстрём решит выйти на рынок, то ему не придётся волноваться о спросе на свои услуги, к тому же прибавка в зарплате должна быть весьма ощутимой.



«Я хочу остаться в «Ванкувере», это моя цель. Сезон ещё не закончился, у меня нет планов уходить», — сказал Маркстрём нынешней весной. Ожидается, что он заключит с «Кэнакс» новый контракт на средний срок (3-4 года) и с окладом в $ 6 млн.

Последний шанс Лундквиста и шанс для Самсонова. Какими будут вратарские дуэли в НХЛ Если повезёт, конкуренцию могут выиграть два россиянина, два бывших вратаря из КХЛ и один Элвис.

Возраст — 28 лет, кэпхит — $ 5 млн.

Прошлогодний обладатель «Билл Мастертон Трофи» отлично сыграл за «Айлендерс» год назад, а теперь будет пытаться взбодриться Марку-Андре Флёри в предстоящем плей-офф. Этот вратарский тандем можно считать одним из лучших в лиге, а сам Ленер вполне заслуживает хорошего долгосрочного контракта, но вряд ли получит его в «Голден Найтс». Флёри остаётся неоспоримым стартёром для «Вегаса», но если шведа устроит роль «вратаря на подхвате», то уходить куда-то смысла нет — перспективы «рыцарей» очень неплохи.

Возраст — 30 лет, кэпхит — $ 4 млн.



За последние два сезона Дадонов набирал в «Пантерз» 65 и 70 очков, и можно смело утверждать, что Евгений один из самых недооценённых нападающих в НХЛ. Его возраст гарантирует, что форвард будет на виду ещё несколько лет, и в стандартных условиях он обоснованно мог претендовать на крутой контракт, но пандемия может заметно повлиять на предложения для россиянина. Вероятно, Дадонову предложат солидный, но краткосрочный договор на 1-2 сезона.

С кем будут играть наши, когда начнётся плей-офф. Тройки россиян в НХЛ Ковальчук начнёт в третьем звене, Малкину вернут Гюнцеля и Раста, а вот с Кучеровым пока не очень понятно.

н. Майк Хоффман («Флорида»)

Возраст — 30 лет, кэпхит — $ 5,18 млн.



Ещё один форвард «пантер», который может выйти на рынок, имея в активе лучший сезон в карьере. Все ждали, что лучшего снайпера «Флориды» поменяют в дедлайн, но сделки не случилось. Возможно, генеральный менеджер «кошек» Дэйл Тэллон даст уйти и Хоффману, и Дадонову, особенно если команда получит первый номер драфта, на который сохраняет шансы в драфт-лотерее.

Возраст — 36 лет, кэпхит — $ 700 тыс.



Эксперимент «Монреаля» с Ковальчуком получился очень успешным, и после обмена Ильи в «Вашингтон» все только и говорили о будущем возвращении россиянина в стан «Канадиенс». «Столичные» тоже могут рассмотреть возможность предложить Ковальчуку однолетний скромный контракт, если доигровка нынешнего сезона получится неудачной.

Игроки НХЛ готовы на забастовку? Они считают, что лига скрывает количество заболевших Лига торопится вернуться, но может напрочь испортить отношения с недовольными хоккеистами.

н. Алекс Гальченюк («Миннесота»)

Возраст — 25 лет, кэпхит — $ 4,9 млн.



В «Питтсбурге», куда Гальченюк попал в результате обмена на Фила Кессела, у нападающего мало что получалось. Сейчас многое будет зависеть от того, как он сыграет за «Миннесоту» в плей-офф. Гальченюк набрал 7 очков в 14 матчах за «Уайлд», и это даст ему лишь однолетний контракт на скромную сумму, чтобы обрести себя и вернуть уверенность.

Возраст — 40 лет, кэпхит — $ 2 млн.



Ветеран уже сбрил свою знаменитую бороду, будучи разочарованным, что его не обменяли в дедлайн. 22 сезона он охотится за Кубком Стэнли, но трофей пока так и не дался ему в руки. Возможно, кто-то рискнёт предложить Джамбо Джо однолетний контракт на минимальную сумму — после дедлайна таким клубом считался «Торонто», но затем слухи прекратились.