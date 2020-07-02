Звали, как звёзд, но ничего не получилось. Легионеры, провалившиеся в КХЛ

В условиях лимита на легионеров угадать с подписанием иностранного игрока является важнейшей задачей для генерального менеджера. Звёздный статус хоккеиста в другом чемпионате не является гарантией успеха на уровне КХЛ. Рассказываем, чей переход в КХЛ обернулся неудачей. Сразу отметим, что речь в статье пойдёт только о игроках, которые приезжали в КХЛ на полноценный контракт, а не просто перекантоваться на время локаута в НХЛ, как это сделали Эвандер Кейн, Пекка Ринне и другие известные хоккеисты в сезоне-2012/2013.

н. Свен Андригетто, играл за «Авангард» в сезоне-2019/2020

Статистика в КХЛ: 62 матча – 29 (13+16) очков при показателе полезности «-3»



Вчера словенский агент Алёша Пилко в интервью «Чемпионату» подтвердил информацию, что швейцарский форвард Свен Андригетто покинет «Авангард» в нынешнее межсезонье. Год назад Андригетто приехал в КХЛ и заключил с омским клубом двухлетний контракт на общую сумму в 180 млн рублей, сходу став самым дорогим хоккеистом в команде.



Однако оправдать выданные авансы Андригетто не сумел. Швейцарец не смог адаптироваться к жизни в России и игре в КХЛ. Свен чередовал отдельные яркие матчи, перемежая их с матчами, где его в принципе не было видно на площадке. Причём вторых матчей было гораздо больше, чем первых. Полный провал в плей-офф (ноль шайб в шести матчах при полезности «-5» стал логичным завершением карьеры Свена в КХЛ.

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н. Кэл О’Райлли, играл за «Металлург» в сезонах-2012/2014

Статистика в КХЛ: 53 матча – 24 (5+19) очков при показателе полезности «-4»



Канадский форвард перебрался в магнитогорский «Металлург» перед началом сезона-2012/2013. В то время главным тренером уральского клуба был известный канадский тренер Пол Морис. В дебютном сезоне на Урале Кэл получил тяжёлую травму, после чего Геннадий Величкин сделал ход конём, пригласив на замену одному О’Райлли — другого, куда более статусного. Райан провёл в «Магнитке» всего 12 матчей, забросив пять шайб и сделав пять результативных передач. Вместе Райан и Кэл так и не сыграли. Когда один брат восстановился от травмы, сезон в НХЛ уже стартовал. Райан отправился за океан, а вот его старший брат решил задержаться в России.



Однако второй сезон канадца на российской земле обернулся для него грандиозным провалом. Новый тренер «Магнитки» Майк Кинэн пытался сделать на О’Райлли большую ставку. В начале сезона канадец даже выходил в первом звене, играя с Сергеем Мозякиным, но на выходе одна голевая передача в 14 матчах и закономерное отправление в Орск через драфт отказов. На том карьера Кэла в России была завершена. Старший О’Райлли так и остался в тени младшего брата. 34-летний Кэл минувший сезон провёл в АХЛ, где и прошла большая часть его карьеры, тогда как Райан является действующим обладателем Кубка Стэнли.

н. Юрай Колник, был игроком московского «Динамо» в сезонах-2010/2012

Статистика в КХЛ: 8 матчей – 5 (1+4) очков при показателе полезности «+3»



Бывший генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов в начале своей работы в столичном клубе славился своим умением привезти в клуб сильных легионеров. Именно Сафронов открыл для КХЛ Марека Квапила и Янне Яласваару, которые внесли весомый вклад в завоевание «Динамо» двух Кубков Гагарина. Таким игроком для бело-голубых должен был стать и словацкий форвард Юрай Колник. Однако в данном случае деловая хватка Сафронова откровенно подвела.



Сафронов привёз Колника в «Динамо» в ранге лучшего бомбардира чемпионата Швейцарии. На предсезонке Юрай сходу отметился хет-триком в матче со «Спартаком». Да и первый месяц в КХЛ словак отыграл на приемлемом уровне, набрав 5 (1+4) очков в восьми матчах. Надежды клуба и хоккеиста на успешное сотрудничество перечеркнула травма, полученная Колником в матче с «Атлантом». «Динамо» на протяжении большей части сезона ждало возвращения спортсмена в строй, однако этого так и не случилось. 13 января 2011 года контракт с Колником был расторгнут по довольно редкой причине для хоккея – сокрытие травмы при подписании контракта.

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Пожалуй, самым любопытным обстоятельством в истории сотрудничества Колника и «Динамо» является тот факт, что в июне 2011 года хоккеист вернулся в московский клуб. Юрай подписал просмотровый контракт, прошёл предсезонный сбор, после которого подписал полноценный контракт, но… так и не провёл за «Динамо» ни одного официального матча по причине новой травмы. 15 ноября 2011 года пути Колника и клуба разошлись окончательно и бесповоротно.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

н. Доминик Кубалик, прошёл предсезонку в «Салавате Юлаеве» перед сезоном-2017/2018

Статистика в КХЛ: не провёл ни одного матча



Потенциальная звезда КХЛ, подписав контракт, не провела в лиге ни одного матча. Перед сезоном-2017/2018 лучший снайпер Экстралиги, молодой форвард Доминик Кубалик считался одним из самых лакомым кусочков на европейском трансферном рынке. Его посчастливилось отхватить «Салавату Юлаеву», в котором ещё заправлял делами Леонид Вайсфельд.



Кубалик приехал в расположение уфимцев, прошёл предсезонку, но уже летом понял, что ему будет трудно выиграть конкуренцию за место в составе, ведь Доминик стал шестым легионером в команде. Бороться за игровое время Кубалик не захотел, ещё перед стартом сезона попросился обратно в Европу, и «Салават» пошёл навстречу игроку. Сейчас Кубалик успешно играет за «Чикаго Блэкхоукс», входя в топ-5 претендентов на «Колдер Трофи» по итогам регулярного чемпионата.

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н. Радек Бонк, играл за «Локомотив» в сезоне-2009/2010

Статистика в КХЛ: 7 матчей – 2 (0+2) очка при показателе полезности «+1»



Чешский форвард подписал контракт с «Локомотивом» летом 2009 года. За плечами у Бонка была солиднейшая карьера в НХЛ – в общей сложности в североамериканской лиге Радек провёл 969 матчей в регулярном чемпионате и ещё 73 встречи в плей-офф. При этом нельзя было сказать, что Бонк откровенно ехал с ярмарки. В последнем сезоне за «Нэшвилл Предаторз» Радек набрал приличные 25 очков в 66 матчах.



Однако карьера в «Локомотиве» у игрока не сложилась. Чешский нападающий провёл в стане «железнодорожников» всего семь матчей, не запомнившись ничем примечательным. Контракт с игроком был расторгнут уже в сентябре, а на прощание Радек отметился ярким выступлением в прессе.



«Во вторник мой агент договорился с клубом о досрочном прекращении контракта. В Россию больше ни ногой. Я не хочу распространяться о причинах своего ухода», – сказал Бонк в интервью чешскому изданию.

Фото: photo.khl.ru

н. Дуайт Кинг, играл за «Автомобилист» в сезоне-2017/2018

Статистика в КХЛ: 52 матча – 15 (6+9) очков при показателе полезности «+3»



Звание обладателя Кубка Стэнли всегда является ярким маркером для наших менеджеров. Канадец Кинг пожаловал в Екатеринбург и вовсе в статусе двукратного чемпиона НХЛ. При этом в обоих чемпионских сезонах для «Лос-Анджелеса» Дуайт являлся игроком основного состава, а не зрителем на трибунах, как это часто бывает. Вот только в «Кингз» у хоккеиста была роль игрока силового плана, с которой он успешно справлялся.

В «Автомобилисте» же на игрока рассчитывали в несколько ином качестве. Главный тренер уральцев Владимир Крикунов использовал легионера в ведущих звеньях и ждал соответствующей отдачи, которой так и не дождался. Кинг не смог адаптироваться к российскому стилю игры и покинул «Автомобилист» после единственного сезона.

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н. Пьер-Александр Паренто, играл за «Автомобилист» в сезоне-2017/2018

Статистика в КХЛ: 25 матчей – 14 (3+11) очков при показателе полезности «+4»



Схожая учесть постигла и партнёра Кинга по тому «Автомобилисту» – ещё одного канадского форварда Пьера-Александра Паренто. Этот нападающий пополнил состав уральцев уже в ходе сезона и провёл довольно успешный регулярный чемпионат. Однако в плей-офф Паренто полностью ушёл в тень, не найдя противоядия защитникам магнитогорского «Металлурга». В пяти матчах в плей-офф Пьер-Александр не забросил ни одной шайбы. Следом хоккеист принял решение о завершении карьеры в 35-летнем возрасте. Официальная причина – последствия многочисленных травм.

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н. Карл Клингберг, играл за «Торпедо» в сезоне-2015/2016

Статистика в КХЛ: 63 матча – 18 (9+9) очков при показателе полезности «-2»



Старший брат одного из лучших защитников НХЛ Йона Клингберга приехал в «Торпедо» в 2015 году после нескольких сезонов в Северной Америке. В нижегородском клубе возлагали на игрока большие надежды, которым не суждено было сбыться. Клингберг не смог проявить себя в качестве снайпера, а показанная им статистика могла стать приемлемой для игрока третьего звена, но уж никак не для иностранного игрока, которого брали под топ-6.



После неудачи в Нижнем Новгороде Карл перебрался в Швейцарию, где и играет по настоящий момент. В 2017 году хоккеист добился главной победы в карьере, став чемпионом мира в составе сборной Швеции. В 2018 году вызывался на Олимпийские игры, но на турнире в Южной Кореи принял участие всего в одном матче.

н. Крис Бурк, играл за «Атлант» в сезоне-2010/2011 и «Ак Барс» в сезоне-2013/2014

Статистика в КХЛ: 19 матчей – 3 (3+0) очков при показателе полезности «-3»



Этот форвард совершил две попытки закрепиться на уровне КХЛ – и обе получились неудачными. Сначала Крис не смог заиграть в «Атланте», сыграв в подмосковном клубе лишь восемь матчей. Такая статистика не устроила клуб, в результате контракт с Крисом разорвали, и он транзитом через Европу вернулся в комфортные для него условия АХЛ.

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Летом 2013-го нападающий решил ступить в одну реку дважды и принял решение вернуться в КХЛ, в этот раз в «Ак Барс». Предсезонку Крис провёл на ура, став одним из самых результативных игроков клуба, но регулярка не задалась практически сразу. Американский форвард запомнился лишь тем, что забил гол в ворота московского «Динамо» и привез в Казань своего великого отца – Рэя Бурка. В ноябре «барсы» расторгли с форвардом контракт по обоюдному согласию и он отправился покорять Швейцарию.

н. Деннис Эверберг, играл за «Авангард» и «Нефтехимик» в сезоне-2017/2018

Статистика в КХЛ: 50 матчей – 16 (11+5) очков при показателе полезности «+4»

Шведский форвард оказался в России перед сезоном-2017/2018, когда «Авангард» приобрёл игрока из «Векшё». В омском клубе полагали, что Деннис сможет ярко проявить себя в топ-6, однако дальнейшая карьера Эверберга показала, что в сильных командах ему ближе функции чекера. Деннис быстро разочаровал менеджеров «ястребов», которые обменяли его в «Нефтехимик» уже в ходе регулярного чемпионата.



Сейчас Деннис играет в родной Швеции, радуя своей игрой болельщиков «Рёгле». Главных побед хоккеист добился в составе национальной команды, дважды выиграв мировое первенство. В команде Рикарда Грёнборга Эверберга использовали в четвёртом звене и в качестве основного игрока для меньшинства.

н. Райан Гарбутт, играл за «Сочи», «Торпедо» и «Слован» в сезоне-2017/2018

Статистика в КХЛ: 31 матч – 12 (3+9) очков при показателе полезности «-6»



Карьера Райана Гарбутта в КХЛ больше напоминала экскурсионный тур. Редко увидишь, когда в течение одного чемпионата игрок успевает сменить три клуба. Гарбутт приехал в КХЛ в надежде попасть в сборную Канады на Олимпийские игры. Начал свой первый и единственный сезон в лиге канадский форвард с ХК «Сочи». За «леопардов» хоккеист провёл 12 матчей, после чего контракт был расторгнут.



Следующим клубом Гарбутта стало «Торпедо», где канадец за девять матчей не забросил ни одной шайбы, в результате закономерно покинув клуб. Завершил сезон Райан в «Словане», но и там не запомнился ничем вразумительным. На Олимпиаду в Корее игрока естественным образом не взяли, что стало логичным итогом такого странного сезона Гарбутта в КХЛ.

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н. Крис Верстиг, играл за «Авангард» в сезоне-2018/2019

Статистика в КХЛ: 11 матчей – 5 (3+2) очков при показателе полезности «-1»



Ещё один обладатель Кубка Стэнли, чья карьера в России не сложилась. Вестиг провёл в «Авангарде» всего 11 матчей, в октябре 2018 года улетев в Канаду по семейным причинам. В Россию канадский форвард уже не вернулся. Стороны долго не могли расторгнуть контракт, а Верстигу даже присвоили статус «конфликт» в КХЛ. В итоге, согласно заверениям на тот момент президента «Авангарда» Максима Сушинского, канадец выплатил две трети оклада, после чего история была заверешена.