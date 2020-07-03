КХЛ может потерять ещё один клуб? У «Витязя» долги перед игроками и нет денег на стадион

Плоды кризиса, вызванного пандемией коронавируса, нам предстоит пожинать ещё очень долго, эта проблема ещё обязательно коснётся весь российский спорт, и КХЛ – не исключение. Увы, мировая напасть уже собирает свои жертвы в нашем хоккее.



Первым клубом, который вынужден был взять самоотвод из-за финансовых проблем, ещё в начале апреля стал «Адмирал». Министерство спорта Приморского края решило направить средства, предусмотренные на финансирование «моряков», в резервный фонд Приморья на борьбу с коронавирусом.

Первая хоккейная жертва коронавируса. «Адмирал» останется без денег на КХЛ? Или вообще прекратит существование? «Моряков» отодвинули от бюджетных денег, и пока непонятно, найдутся ли другие источники финансирования.

К сожалению, велика вероятность, что вторым клубом, которого КХЛ не досчитается в следующем сезоне, станет «Витязь». Сегодня, 3 июля, анонимный источник сообщил, что подольская команда испытывает большие проблемы с финансированием и может пропустить следующий чемпионат. В инсайде указывается, что у «Витязя» не погашены трёхмесячные долги перед хоккеистами, а также не решён вопрос с оплатой ледового дворца в Подольске.

Нам бы очень хотелось, чтобы это был какой-нибудь «вброс», не имеющий под собой никаких оснований, но мы вынуждены подтвердить, что ситуация в Подольске очень серьёзная. «Витязь» действительно столкнулся с финансовыми трудностями, которые реально могут оставить подмосковную команду вне числа участников КХЛ как минимум на год.

Источник: «Витязь» может пропустить следующий сезон КХЛ

Проблема существует, но пока непонятна её природа. В случае с «Адмиралом» ведь всё было предельно ясно и даже логично: в Россию пришёл коронавирус, бюджетные средства во всём государстве перераспределились, и «Адмирал», достаточно бедный клуб, находящийся в полной зависимости от краевых денег, имел мало шансов на выживание. «Моряки» даже не пробовали вступать в межсезонье, пытаться искать альтернативные способы финансирования и как-то откладывать неизбежное, а сразу объявили, что удаляются с хоккейной карты России до лучших времён.



«Витязь» — другое дело. За всё время с начала пандемии не было ни намёка на какие-то трудности в подольской команде. Она переподписывала контракты со своими свободными агентами, заключала соглашения с новичками, приглашала интереснейших легионеров и в целом вела активную трансферную работу. Более того, рассуждая о промежуточных итогах селекции клубов КХЛ, мы отмечали, что в «Витязе» подбирается очень симпатичный и боеспособный коллектив.

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К тому же, совсем недавно, 15 июня, президент лиги Алексей Морозов через официальный сайт КХЛ сообщил, что все клубы подали финансовые документы для участия в следующем сезоне в соответствии с регламентом. Ни о каких проблемных командах Морозов не обмолвился, а это, вероятно, значит, что у «Витязя» был чёткий план погашения задолженностей, либо же они вообще имели технический характер.



И сейчас – как снег на голову – новость о том, что «Витязь» может пропустить сезон. Приходит в голову мысль, что финансовые проблемы подольчан обнаружились внезапно и для самих руководителей клуба. Иначе зачем бы им нужно было на протяжении двух с небольшим месяцев вести полноценную работу по подготовке к сезону?

Что же могло произойти? Пока мы можем только предполагать, но самая очевидная версия – полная или значительная потеря «Витязем» поддержки основного спонсора. Ни для кого не секрет, что им является компания «Газпром экспорт», дочернее предприятие ПАО «Газпром». Подольский коллектив полностью зависел от денег крупнейшего нефтегазового гиганта, и именно из-за этого снискал славу фарм-клуба петербуржского СКА — одной из любимых команд руководителей главной энергетической компании страны.



На самом деле, легко можно представить, что в условиях обострённой нестабильности современного мира, «Газпром» мог отказаться от поддержки своих мелких проектов в спортивной сфере, коим является и «Витязь». Для нефтегазовых магнатов – это лишь разумная экономия, но для скромного хоккейного клуба, не имеющего других крупных спонсоров – мгновенная смерть. Повторюсь, это лишь предположение, но не будет ничего странного, если выяснится, что «Газпром», проанализировав свои расходы, решил временно ограничить приток средств в подмосковный клуб. А без них «Витязь» не может даже решить вопрос с оплатой аренды стадиона.

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Остаётся только надеяться, что у этой истории будет позитивный конец. Ситуация у подольчан сложная, но не критическая, запас времени ещё есть, а основные переговоры по будущему «Витязя» впереди. Всё же будет странно, если команда, уже практически собравшая состав на следующий сезон, будет вынуждена его пропустить.



Однако проблемы «Витязя» — это очередной тревожный сигнал для всех клубов КХЛ, и даже если подольчане сегодня удержатся в лиге, то нет никаких гарантий, что завтра не «отвалится» другая команда. Сейчас, например, нет никакой ясности с рижским «Динамо», а такие клубы, как «Амур», «Северсталь», минское «Динамо» уже не первый год ходят по краю финансовой пропасти. И кризис может их туда подтолкнуть, а затем не пожалеть и более серьёзные организации. Ведь логично, что в трудный экономический момент крупные компании и главы регионов будут гораздо менее охотно вливать деньги в заранее убыточные проекты, какими, увы, являются хоккейные клубы в нашей стране.