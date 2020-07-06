Без истории и традиций, зато с серебром КХЛ. Каким клубом был «Атлант»

Пять лет назад КХЛ прощалась с мытищинским «Атлантом». Подмосковный жёлто-синий клуб не выдержал груза финансовых проблем, с трудом доиграл сезон-2014/2015 и исчез, оставив после себя лишь молодёжную команду. Как водится, с «Атлантом» изначально прощались не навсегда, были разговоры о скором возвращении клуба в КХЛ, однако с проектами без истории и богатых традиций фокусы с возрождением в нашем хоккее не проходят фактически никогда. Вспоминаем, каким клубом был «Атлант», и как получилось, что через четыре года после выхода в финал Кубка Гагарина мытищинский клуб оказался расформирован.

Дошли до финала — и стремительно исчезли. Как КХЛ потеряла пражский «Лев» Самая успешная иностранная команда в истории лиги была обречена.

Как в Мытищах появился хоккей

Начало истории мытищинского клубного хоккея имеет конкретную дату – 15 июля 2005 года. В этот день в кабинете заместителя председателя Правительства Московской области Александра Горностаева было официально заявлено о перебазировании областной команды «Химик» из Воскресенска в Мытищи. В то время клуб курировал губернатор Московской области Борис Громов, которому захотелось перевезти подконтрольную команду на новую арену, отстроенную специально для проведения ЧМ-2007. Дворец, в который вложили немало бюджетных средств, не мог пустовать после мирового форума, к тому же воскресенский стадион «Подмосковье», где ещё с середины 60-х принимал гостей «Химик», даже после реконструкции не дотягивал до минимума посадочных мест, который собиралась установить Суперлига. Дух и традиции не могли в этой ситуации конкурировать с расчётом и логикой, поэтому решение перевезти главную хоккейную команду Московской области в Мытищи было воплощено в жизнь, несмотря на бурное недовольство воскресенских болельщиков.



Впрочем, заметим, что ни хоккей, ни славную историю у родины пятерых олимпийских хоккейных чемпионов не отобрали. В Воскресенске сразу же, в преддверии сезона-2005/2006, был создан клуб Высшей лиги, который и стал официальным правопреемником прежнего «Химика». Эта команда до сих пор выступает на втором эшелоне нашего хоккея, являясь фарм-клубом московского «Спартака».

Забытые клубы Суперлиги. Где сейчас команды из первых чемпионатов России В Электростали потеряли «Кристалл», «Рубин» счастлив в ВХЛ, «Крылья Советов» мечтают о возрождении.

Мытищинский же «Химик» зажил самостоятельной жизнью осенью 2005 года. Сезон-2005/2006 клуб начал ещё в Воскресенске, так как на «Арене Мытищи» заканчивались отделочные работы, но в ноябре перебрался на новое место. Прощание с ЛДС «Подмосковье» вышло совсем не красивым – «Химик» проиграл ЦСКА 0:8. Зато 16 ноября 2005-го в первом матче на мытищинском стадионе подопечные Милоша Ржиги обыграли «Нефтехимик» 4:2.

Первый состав мытищинского «Химика» (включая ноябрьскую дозаявку)



Вратари: Душан Салфицки, Алексей Егоров



Защитники: Игорь Князев, Вячеслав Буравчиков, Владимир Антипин, Юрий Панов, Алеш Пиша, Филипп Метлюк, Дмитрий Космачёв, Ян Хейда, Максим Семёнов



Нападающие: Николай Пронин, Вадим Епанчинцев, Альберт Лещёв, Михаил Глухов, Алексей Шкотов, Михаил Севостьянов, Сергей Севостьянов, Илья Крикунов, Артём Биккиняев, Валерий Зелепукин, Александр Бойков, Александр Сёмин, Александр Прокопьев, Алексей Глухов, Андрей Потайчук, Денис Архипов



Главный тренер: Милош Ржига

Крепкий середняк с амбициями

В первые же годы своего существования мытищинский «Химик» смог зарекомендовать себя крепким середняком с претензией. В сезоне-2005/2006 под руководством Милоша Ржиги (для чешского специалиста это был первый год в России) клуб занял шестое место в регулярке, а затем дошёл до четвертьфинала плей-офф. В первом раунде «Химик» обыграл «Нефтехимик» (3-2 в серии), а на следующем этапе в четырёх матчах уступил «Локомотиву».



Несмотря на хороший результат, в межсезонье-2006 дороги Ржиги и «Атланта» разошлись. Что интересно, стороны указывали разные причины расставания. Пан Милош, например, утверждал, что он был согласен остаться в «Химике», но руководители клуба очень хотели работать с Петром Воробьёвым, который в результате и стал преемником Ржиги. А вот что говорил об этой ситуации гендиректор клуба Леонид Вайсфельд: «Мы готовы были оставить Ржигу в команде. Но он выдвинул завышенные, с нашей точки зрения, финансовые условия, которые клуб не принял».

Так или иначе, Ржига уехал в Чехию, чтобы через год возглавить «Спартак», а «Химик» стал тренировать Воробьёв. Мэтра отечественного тренерского цеха было несложно переманить из «Лады», которая в те годы начала испытывать серьёзные финансовые проблемы. «Я встретился с руководством «Автоваза». Мне пообещали: все будет, команду сохраним, дворец построим, но точно мы пока ничего не можем сказать. Я конкретики не услышал. А мне жить надо. Не хочу, чтобы следующий год получился таким же, когда мы играли практически в три пятерки. Мне нужна команда. А сейчас у пятерых хоккеистов «Лады» заканчиваются контракты. Не готов я к такой работе», — объяснял Воробьёв мотивы ухода из Тольятти.



Под крутого тренера в Мытищи постарались подобрать и достаточно мощный и сбалансированный состав, чтобы «Химик» мог замахнуться на что-то серьёзное. Команду пополнили голкипер Константин Барулин, защитник Вадим Хомицкий, нападающий Пётр Счастливый, а главной трансферной удачей стал приход 25-летнего Сергея Мозякина, который уже в том возрасте был одним из ведущих снайперов Суперлиги. «В Мытищах собирается сильная команда, способная замахнуться на медали», — после перехода из ЦСКА Мозякин был настроен оптимистично.



Однако никакого перехода на новый уровень у «Химика» не произошло, а Пётр Воробьёв в Мытищах разочаровал. Поначалу команда показывала неплохие результаты в регулярке, но в январе-феврале начался затяжной спад. Клуб выдал длинную серию неудач, опустился в таблице и руководству пришлось решиться на тренерскую перестановку всего лишь за несколько туров до начала плей-офф. Но выбора у Леонида Вайсфельда не было: ко всему прочему у Петра Ильича начались серьёзные проблемы со здоровьем, и несколько матчей «Химик» вынужден был провести под руководством помощника Воробьёва Валерия Шапошникова. Именно с этим наставником у руля мытищинцы 27 февраля 2007-го разгромили резервистов «Крыльев Советов» со счётом 13:1, а на следующий день «Химик» объявил об увольнении Воробьёва.

Бедные дети русского хоккея. 13 лет назад «Крылья Советов» громили похлеще, чем «Ростов» Причины совсем другие, но «сетуньскую» молодёжь соперники тоже не жалели.

Команду принял Сергей Борисов, ранее работавший в системе клуба. Под управлением этого специалиста «Химик» с восьмого места зашёл в плей-офф, в первом раунде с трудом сломил сопротивление «Северстали», но на следующей стадии уступил действующему чемпиону «Ак Барсу».



Впрочем, было понятно, что Борисова в Мытищах рассматривают, как временную фигуру, чтобы доиграть сезон. В апреле 2007-го главным тренером «Химика» был назначен Евгений Попихин, для которого это был первый самостоятельный опыт работы наставником в России. И он оказался неудачным. Уже в ноябре кураторы команды из Мособлдумы требовали Вайсфельда уволить Попихина за неудовлетворительные результаты, и хотя генменеджеру тогда удалось отстоять своего сотрудника, в начале января 2008-го в «Химике» всё же появился новый главный тренер.



Им стал Фёдор Канарейкин, весной приведший «Магнитку» к золоту Суперлиги. Однако в новом чемпионате у него не пошло, в конце декабря его отправили в отставку, но без работы «горячий» на тот момент специалист оставался совсем недолго.

Фёдор Канарейкин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Новое название и статус лидера КХЛ

С Канарейкиным у мытищинцев связан весьма неплохой период из истории клуба. В сезоне-2007/2008 «Химик» занял высокое четвёртое место в регулярке, а в первом турнире под эгидой КХЛ подмосковная команда и вовсе была одним из главных фаворитов сезона и единоличным лидером Запада (если бы в том чемпионате существовали деления на конференции). При этом в плей-офф «Химик» по-прежнему не мог похвастать высокими результатами. Весной 2008-го мытищинцы в первом же раунде устроили нервное и захватывающее «рубилово» с «Северсталью» (в пяти матчах серии случилось четыре овертайма), но не смогли выйти из него победителями. В дебютном сезоне КХЛ третья команда регулярки без проблем прошла «Трактор» в 1/8 финала, но затем не сумела ничего противопоставить «Магнитке».



Тем не менее, эпоха ранней КХЛ – это «золотое» время для мытищинского хоккея. Да, клуб пока не претендовал всерьёз на Кубок, зато уже вошёл в пул лидеров чемпионата, имел хорошую и стабильную поддержку областного правительства, современную и удобную арену (на ней, кстати, ещё в 2006 году прошёл Матч звёзд Суперлиги), старался наращивать болельщицкую базу и имел очевидные перспективы. За успехами в регулярке должны были прийти важные победы и в плей-офф.

Кстати, перед вступлением в чемпионат КХЛ «Химик» сменил название. Эту идею в Мытищах вынашивали уже давно, так как «двойственность» подмосковных «Химиков» не нравилась никому, а перед дебютным сезоном новой лиги это практически стало необходимостью, так как воскресенцы тоже заявились в КХЛ. Мытищинская команда стала именоваться «Атлантом». По словам Вайсфельда, над названием работали маркетологи, а также проводился опрос среди болельщиков. Руководству Московской области «Атлант» тоже пришёлся по душе, хотя от едких сравнений с известным производителем бытовой техники (главным образом, холодильников) со стороны болельщиков других команд явно было не избежать.



В конце нулевых «Атлант» был любимой игрушкой областных политиков, что отражалось на бюджете. Мытищинцы, мягко говоря, не бедствовали, а близость к Москве помогала им приглашать в свои ряды весьма интересных хоккеистов разных национальностей. Помимо Мозякина, с которым в 2008-м был подписан новый контракт, в «Атланте» в то время поиграли Рэй Эмери, Магнус Юханссон, Ян Булис, Игорь Королёв, Александр Королюк, Эса Пирнес, Николай Жердев, Олег Петров. Как видим в распоряжении тренеров жёлто-синих («Атлант» сменил название, но оставил цвета) был весьма качественный сплав сильных легионеров и интересных россиян, что и позволяло «Атланту» в первые годы КХЛ называться одним из фаворитов лиги.

Сергей Мозякин, Николай жердев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

После двух подряд неудачных плей-офф Фёдор Канарейкин сохранил место у руля мытищинцев. А вот Леониду Вайсфельду сохранить свой пост не удалось. Функционер, работавший в мытищинском клубе с момента основания, уход никак не прокомментировал, но было понятно, что ответственность за неудачное выступление «Атланта» в кубковых матчах повесили именно на него.



С сезона-2009/2010 гендиректором жёлто-синих стал Андрей Веревко (бывший директор «Арены Мытищи»), который стал заниматься селекцией «Атланта» совместно с Канарейкиным. Но уже в конце октября выяснилось, что большой кредит доверия главному тренеру был выписан зря. После поражения «Атланта» со счётом 0:6 на своём льду от «Салавата Юлаева» Канарейкин был отправлен в отставку, а Веревко дал любопытный комментарий.



«Канарейкин отстранен за низкие спортивные показатели. В начале сезона существовали объективные причины, не позволившие показать игру, на которую рассчитывали. Это и наполовину обновленный состав, и покупка сильных игроков Жердева, Новотны, Семина, Гербера уже в ходе чемпионата. Мы понимали, тренеру нужно время. Ему его дали. Первым сильнейшим огорчением стало поражение дома от московского «Динамо», потом от рижского, затем от «Локомотива», «Спартака» и, наконец, добила Уфа. Мы не видели положительной динамики в игре команды. Не видели роста игроков, сдвигов в организации тренировочного процесса…



Самое неприятное – моральный аспект отставки. Да, наш мир суетный: кругом адвокаты и агенты. Но есть же и элементарные этические правила. Мне, например, после Риги было стыдно. Вели два периода 2:0, позорно сдались 2:4. Я сам тогда готов был написать заявление на увольнение. В прошлую среду после поражения от «Локомотива» сказал Канарейкину: «Наверное, пришло тебе время самому уйти». Мы в этот момент остановились прямо на трассе по пути из Ярославля в Москву. Долго говорили на обочине. Зашли в трактир. По иронии судьбы там показывали фильм «Адмиралъ». К сожалению, Фёдор – не Колчак. Мы так и не дождались от него честного поступка. Сам он не ушел», — рассказывал гендиректор мытищинцев.

Андрей Веревко Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В начале ноября «Атлант» возглавил Николай Борщевский. С этим специалистом мытищинцы сумели финишировать в четвёрке Запада, однако в плей-офф, несмотря на преимущество домашней площадки, в первом же раунде уступили «Локомотиву». Кубковые надежды Подмосковья в том сезоне поддержал ХК МВД, а в Мытищах стали думать, чего же ещё не хватает хорошо обеспеченной команде, чтобы дарить большой праздник болельщикам.

Вершина «Атланта»

В межсезонье-2010 ничего особенного в «Атланте» не придумали. Команда потратила немаленькие средства, но многие легионеры быстро разочаровали (Крис Бурк, Кайл Уэлвуд, Милан Бартович), да и Борщевский, никогда не считавшийся сильным тренером, остался у руля. С самого начала «Атлант» взял курс на худший сезон в своей истории, но внезапно он оказался практически триумфальным. Наконец-то был сделан тот самый шажок в перманентном развитии команды, позволивший мытищинцам «выстрелить» в плей-офф, и всё это стало возможно благодаря великолепной селекционной работе по ходу чемпионата. Удивительно, что её проводили те же люди, которые почти ничего не сделали для усиления команды летом.



В начале октября 2010-го Борщевский был уволен с поста главного тренера «Атланта» после поражения от «Витязя». Этот проигрыш принципиального подмосковного дерби команде, в которой больше дрались, чем играли в хоккей, стал последней каплей в сосуде неудачного выступления мытищинцев на старте сезона. И это же решение руководителей «Атланта» запустило программу под названием «Главная сенсация чемпионата».



15 октября в Мытищи вернулся Милош Ржига, у которого только что закончился бурный роман со «Спартаком». Чешский специалист в то время считался одним из сильнейших тренеров КХЛ, и «Атланту» невероятно повезло, что кучерявый пан неожиданно стал жертвой интриг в красно-белом клубе.



Под Ржигу пошла селекция. В течение октября-ноября «Атлант» пополнили Андрей Зюзин, Ярослав Обшут, Олег Петров, Илья Каблуков. В декабре к мытищинцам присоединился Игорь Мусатов, а в конце января – настоящий джокер Ян Марек.



«Атлант» не сразу, но преобразился. Внутренние механизмы в команде заработали, пришли качественные победы, клуб стал подниматься в турнирной таблице. Ржига явно поймал одну волну со своими подопечными, и с каждой игрой эта связь между тренером и игроками только усиливалась, рождая команду-семью. Ни при Воробьёве, ни при Канарейкине в Мытищах такого не было.

Серебряный состав «Атланта»



Вратари: Виталий Коваль, Константин Барулин



Защитники: Андрей Зюзин, Павел Траханов, Ярослав Обшут, Максим Семёнов, Евгений Нурисламов, Вадим Хомицкий, Дмитрий Быков, Илья Горохов



Нападающие: Вадим Епанчинцев, Сергей Мозякин, Эдуард Левандовский, Иван Непряев, Олег Петров, Игорь Мусатов, Дмитрий Уппер, Фёдор Фёдоров, Алексей Глухов, Збынек Иргл, Александр Нестеров, Илья Каблуков, Ян Булис, Ян Марек, Олег Ли



Главный тренер: Милош Ржига

Перед плей-офф – 2011 в «Атлант» всё равно не особо верили, как в претендента на Кубок Гагарина. На Западе играл мускулами «Локомотив», а СКА и московское «Динамо» старались не отставать. Но мытищинский клуб к началу кубковых встреч был настолько сыгран и бесстрашен, что готов был опрокинуть любого фаворита.



У того «Атланта» не было столько мастерства и запаса прочности, чтобы расправляться с соперниками в одну калитку. Поэтому уже в первом раунде мытищинцы столкнулись с серьёзным сопротивлением «Северстали», и одолели череповецкий клуб только в шести матчах. Зато у подопечных Ржиги с избытком хватало мотивации и куража, чтобы оборачивать в свою пользу затяжные серии, вытаскивать матчи и крушить эмоциями фаворитов.



В полуфинале конференции «Атлант» «горел» СКА 1-3 в серии, но вытащил это противостояние, выиграв пятый и седьмой матч в Санкт-Петербурге. Это был первый случай подобного камбэка в истории КХЛ.



В финале Запада мытищинцы встретились с «Локомотивом», лучшей команде конференции по итогам регулярки, которая шла к долгожданному Кубку. Однако уже первый матч в Ярославле «Атлант» выиграл 6:1, потом взял вторую встречу, потом повёл в серии 3-0…«Железнодорожникам» удалось выиграть следующие две встречи, но в шестом матче жёлто-синие попросту прибили оппонента. 8:2, голы Марека, Мозякина, хет-трик Олега Петрова, и выход в финал Кубка Гагарина, во что решительно невозможно было поверить ещё в ноябре. После финальной сирены Милош Ржига вышел на площадку, бросил пиджак на лёд и встал на колени перед своими подопечными в знак благодарности. Это было большое, знаковое и душевное достижение в короткой истории мытищинской команды.

Милош Ржига Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Как вы знаете, на большее «Атлант» не хватило. Финал Кубка Гагарина был проигран «Салавату Юлаеву» в одну калитку. А те эмоции после победы над «Локомотивом» и стоящий на коленях Ржига стали высшей точкой в развитии жёлто-синих. Дальше всё пошло на спад.

Начало конца

В межсезонье Ржига не захотел продлевать контракт с «Атлантом» и ушёл в СКА, где в то время мечтали хотя бы о выходе в финал конференции. По разным уголкам разбежались и многие хоккеисты. Мозякин переехал в Магнитогорск, Петров – в Казань, Илья Горохов – в «Динамо», Обшут – в Минск, Булис – в Челябинск, Марек – в Ярославль… При этом с деньгами в Мытищах всё ещё было в порядке, просто у руководства «Атланта» в то время не было возможности сохранить костяк. Мытищинцы всё же были на тот момент выскочками, а у ярко проявивших себя хоккеистов появились предложения от более стабильных и перспективных клубов. По этой же причине ушёл и Ржига.



Впрочем, на следующий год «Атлант» сделал попытку закрепиться на вершине, несмотря на потерю серебряной команды. В Мытищи приехал работать тренер с громкой фамилией – Бенгт-Оке Густафссон, целая пятёрка шведских легионеров, ряд крепких русских хоккеистов. В очередной раз вернулся из-за океана Николай Жердев, а вместе с ним – целый Алексей Ковалёв.

Бенгт-Оке Густафссон (в центре) Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Однако эксперимент с уникальным тренером (Густафссон — единственный наставник в мире, выигрывавший Олимпиаду и чемпионат мира в один год) в Подмосковье провалился. Шведа «сняли» уже в начале ноября, а команду возглавил его бывший помощник Янне Карлссон. С этим специалистом «Атлант» вышел в плей-офф, по привычке обыграл «Северсталь» в первом раунде, а затем уступил СКА.

Густафссон об увольнении из «Атланта»



«Мы были на четвертом месте в своем дивизионе. Я пообещал, что мы выиграем до перерыва два матча у более слабых команд. Мне сказали: «У тебя дома есть водка, можно мы приедем и выпьем с тобой водки? Мы знаем, это все не твоя вина». Это все было немного комично»

В сезоне-2012/2013 мытищинцы окончательно растеряли статус топ-клуба Запада, который они имели в первые годы КХЛ. При этом в команде ещё сиял последними лучами Николай Жердев, появлялись интересные легионеры и крепкие россияне, но «Атлант» уже не считался серьёзной силой, да и на вершину Запада карабкались новые клубы. По ходу этого чемпионата Карлссона уволили (обычная история для мытищинцев), его на время заменил Александр Смирнов (он проиграл все шесть матчей), а потом в клуб приехал Сергей Светлов. С российским специалистом «Атлант» еле-еле вышел в плей-офф и в первом раунде без шансов уступил СКА.

Больше не любимая игрушка Московской области

Вероятно, клуб продолжил бы нормально функционировать и со временем попытался вновь собрать команду для серьёзных задач, но летом 2013-го начались проблемы. Московская область стала отказываться от финансирования «Атланта», и впервые встал вопрос о выходе мытищинцев из состава КХЛ. Но тогда удалось найти спонсора: владельцем жёлто-синих стал бизнесмен Антон Зингаревич. Вернее, поначалу прошла информация, что мытищинцы будут поровну спонсироваться из частных и бюджетных каналов.



«Атлант» даже стал собирать новый, симпатичный коллектив. Генеральным менеджером клуба стал Алексей Жамнов, президентом – Валерий Каменский, а на посту главного тренера утвердили начинающего специалиста Алексея Кудашова. У жёлто-синих уже не было возможности комплектовать состав опытными хоккеистами с именем, зато большее внимание было обращено на свою систему. За последние два года своего существования «Атлант» открыл для нашего хоккея Ярослава Дыбленко, Романа Рукавишникова, Александра Кадейкина, Вячеслава Лещенко, Никиту Сошникова, Сергея Шмелёва. Да и сам Кудашов набил свою тренерскую руку именно в мытищинской команде. Он стал единственным тренером в истории «Химика»/«Атланта», который отработал в клубе два полноценных сезона подряд.

Никита Сошников, Алексей Кудашов, Игорь Левицкий Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru



Однако результат у жёлто-синих стал провисать, и не только из-за неопытности Кудашова или относительной молодости состава. Появились задержки по зарплате, которые нервировали всех, некоторые игроки уходили из клуба из-за нестабильной финансовой обстановки. На что-то серьёзное «Атлант» претендовать уже не мог, и в сезоне-2013/2014 клуб впервые в истории остался без плей-офф.

Летом 2014-го Зингаревич взял на себя спонсирование клуба в полном объёме. Московская область продолжила поддерживать «Атлант», но другими способами: поиск спонсоров, предоставление арены, освещение на телевидении. А средства из регионального бюджета, которые ранее шли на мытищинцев, были направлены на развитие массового спорта.

«Атлант» никому не нужен

Но такая структура управления «Атлантом» дала серьёзный сбой в первый же год работы. Говорят, что у Зингаревича не сложились запланированные инвестпроекты в Подмосковье, и из-за этого у бизнесмена просто стало не хватать денег на хоккейную команду. Подмосковье же не собиралось менять выбранную тактику, согласно которой управление и владение профессиональными клубами должно осуществляться исключительно сторонними инвесторами.



Уже в середине сезона-2014/2015 поползли слухи о выходе «Атланта» из КХЛ. Появилась даже информация, что мытищинский клуб объявит себя банкротом и не сможет доиграть чемпионат. Промежуточным решением этой проблемы виделась тотальная распродажа лидеров мытищинцев, но до этого не дошло. «Атланту» помог СКА: благодаря петербуржцам жёлто-синие доиграли сезон (кстати, чуть не вышли в плей-офф), а компенсацией стал переход ведущих игроков в Северную столицу по окончании чемпионата. Впоследствии эти хоккеисты (Дыбленко, Левицкий, Сошников, Шмелёв и другие) пополнили состав возрождённого «Спартака».

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Ну а «Атлант» уже спасти не удалось. Зингаревич больше не имел интереса в этом проекте (хотя министр спорта Московской области Роман Терюшков убеждал, что бизнесмен лишь взял паузу), а новых инвесторов для мытищинской хоккейной команды найти не удалось. В городе остался лишь молодёжный клуб, который выступает в МХЛ до сих пор, а «Атлант» тихо и мирно прекратил своё существование.



Вряд ли было много тех, кто искренне сожалел об этой ситуации. Московский регион перегружен спортивными событиями и потерю одной хоккейной команды никто толком и не заметил, кроме, конечно, болельщиков «Атланта», которые успели появиться в городе за 10 лет. К тому же, мытищинский хоккейный клуб в середине нулевых возник искусственно, во многом по прихоти властей Московской области, и, по иронии судьбы, исчез фактически с их же подачи.

КХЛ может потерять ещё один клуб? У «Витязя» долги перед игроками и нет денег на стадион Внезапные проблемы подольчан.

Но смерть любой хоккейной команды – это всегда грустно, пусть даже у этой команды не было особой болельщицкой аудитории и перспектив. И подобные эмоции в будущем хочется испытывать как можно меньше.