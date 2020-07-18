Хартли – ложная надежда или тренер-чемпион? Каким будет «Авангард» в новом сезоне

17 июля омский «Авангард» объявил о подписании контракта с чешским нападающим Иржи Секачем. Благодаря этому трансферу, «ястребы» закрыли пятую вакансию легионера и, скорее всего, завершили активную часть летней селекционной кампании. Настало время подвести предварительные итоги насыщенного межсезонья для омичей и попробовать представить, каким будет «Авангард» в следующем чемпионате.

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Управленческая революция

Трансферную работу в сибирской команде предваряли изменения в структуре управления клубом, и это не удивительно. Сезон-2019/2020 «ястребы» провалили, получив вместо прогрессивной раскрутки достижений «серебряного» чемпионата вылет уже в первом раунде плей-офф, и разбор полётов не заставил себя долго ждать. Фактически, главным виновником такого результата был назначен не тренерский штаб во главе с Бобом Хартли, а президент «Авангарда» Максим Сушинский, отвечавший вместе со своим протеже Евгением Хацеем за селекцию.



Хацей лишился своей должности менеджера по хоккейным операциям уже в апреле после первого Совета директоров, а Сушинского отодвинули от трансферов в мае, когда в клубе появился пост генерального менеджера. Его занял Алексей Волков – не самый публичный специалист, работавший ранее в «Автомобилисте» и ЦСКА. Многие полагают, что именно Волков собирал чемпионский состав «армейцев», а теперь для этих целей молодого менеджера пригласили в «Авангард».

Фото: hawk.ru

Приход Волкова означал только, что Сушинский теперь не будет отвечать за комплектование состава, однако в скором времени «Авангард» закрыл новыми людьми и другие ниши, которые потенциально мог занимать президент клуба. За распределение финансовых потоков, взаимодействие с титульным спонсором и общую идеологию у «ястребов» отвечает очень



активный и глубоко погружённый во все процессы глава Совета директоров и главный руководитель «Авангарда» Александр Крылов. Вопросы инфраструктуры курирует генеральный директор Сергей Белых, глава компании ООО «Арена», которой принадлежит строительная площадка для нового стадиона в Омске. За развитие молодёжного хоккея с недавних пор отвечает канадец Шон Финн, а процесс передвижения игроков внутри клубной вертикали контролирует всё тот же Волков вместе со своим помощником Игорем Еронко. Что касается коммерции, коммуникаций и маркетинга, то отныне в «Авангарде» эти процессы находятся в ведении Роберта Тер-Абрамяна.



Нужен ли при такой объёмной структуре управления «ястребам» ещё и президент? На недавней пресс-конференции в Омске Крылов заявил, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем Совете директоров, но кажется очевидным, что ни Сушинского, ни какого-либо другого президента в «Авангарде» не будет.

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Итак, к началу активной фазы межсезонья омичи подошли с обновлённой менеджерской командой. На первый взгляд, структура управления клубом может показаться перегруженной и громоздкой, но, с другой стороны, в нынешнем «Авангарде» вполне соблюдён принцип «разделяй и властвуй». Людей в руководстве немало, но каждый из них отвечает за свой сегмент и каких-то накладок, длительных согласований в решении оперативных вопросов и бюрократических проволочек быть не должно. Впрочем, успешность или не успешность управленческой машины «ястребов» покажет только сезон.

В «Авангарде» будет работать лучший на Востоке специалист по большинству

Необходимо также отметить, что небольшие изменения произошли и в тренерском штабе «Авангарда». К Бобу Хартли было много вопросов по итогам плей-офф, но импульсивных движений в омском клубе делать не стали, сохранив кредит доверия канадскому специалисту, новый двухлетний контракт с которым был заключён в конце прошлого года. Остались работать в «Авангарде» и ближайший помощник Хартли Жак Клутье, тренер по физической подготовке Брэндон Бови, а также Сергей Звягин с Дмитрием Рябыкиным. А вот с Вячеславом Козловым, отвечавшим за игру в большинстве, сотрудничество продлевать не стали. Решение логичное:



розыгрыш лишнего в минувшем сезоне у «ястребов» был маловариативен и к концу сезона сильно просел в продуктивности. По большому счёту, в большинстве у «Авангарда» всё было завязано на Тейлоре Беке, который получал шайбу в районе правого круга вбрасывания и затем решал, что с ней делать. Эта схема приносила успех омичам в позапрошлом плей-офф, но в течение сезона-2019/2020 её раскусили практически все команды КХЛ, а никаких новых идей Козлов в «Авангард» не привнёс. Соперники «ястребов» научились не вестись на ложные замахи Бека, стали перекрывать его поперечные передачи на левый фланг и скидки назад на защитников, вынуждая Тейлора раз за разом передерживать шайбу и упускать момент для взятия ворот, а самолично завершать момент броском канадец в минувшем чемпионате почему-то частенько стеснялся. Недолговечной оказалась и фишка «Авангарда» с Робом Клинкхаммером на пятачке в роли столба, и в результате к плей-офф «ястребиное» большинство читалось на раз и не могло никого напугать.



Этот момент «Авангарду» нужно было обязательно поправить, и надо признать, что замену Козлову нашли очень качественную. Теперь за большинство в клубе будет отвечать Константин Шафранов, бывший помощник Андрея Мартемьянова в «Амуре» и «Автомобилисте», на протяжении двух последних сезонов делавший реализацию лишнего уральцев лучшей на Востоке КХЛ. Сильных исполнителей, способных воплотить в жизнь идеи Шафранова, в «Авангарде» хватает, так что у омских болельщиков сейчас есть оптимизм насчёт большинства «ястребов» в следующем сезоне.

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Таким образом, неудачное выступление «Авангарда» в прошлом сезоне инициировало серьёзную реструктуризацию управленческой верхушки омского клуба, а тренерский штаб затронуло лишь по касательной. Наверное, это справедливо, ведь Боб Хартли и его соратники пока вряд ли заслуживают кардинальных мер в свой адрес. Минувший чемпионат может быть признан досадным недоразумением и использованием канадским специалистом своего права на ошибку, которое он заслужил блистательной работой в сезоне-2018/2019. Однако уже в новом турнире Хартли будут оценивать очень строго, чтобы понять, какой Боб настоящий: успешный топ-тренер, способный привести «Авангард» к Кубку Гагарина, или очередная ложная надежда хоккейного Омска.

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Два вторых вратаря или идеальная конкуренция?

Переходим непосредственно к разбору состава омичей, и начинаем с голкиперов. Эта позиция – самая дискуссионная в нынешнем «Авангарде». «Ястребы» не стали в межсезонье искать в неё усиление на стороне и продлили контракты с Игорем Бобковым и Эмилем Гариповым.

Воспитанник «Ак Барса» перешёл в омский клуб по ходу прошлого сезона, и большую часть времени потратил на адаптацию и восстановление игровых кондиций, что было необходимо Гарипову после длинной паузы, связанной с серьёзной травмой и последовавшей операцией. Эмиль получал мало игрового времени, а в плей-офф и вовсе был задвинут тренерским штабом за спину Бобкова, за что канадского специалиста многие нещадно критиковали.



Однако вряд ли могло быть по-другому. Пропустивший почти полтора сезона Гарипов, в тех матчах регулярки, где ему доверяли место в воротах, показывал, что до оптимальной формы ему ещё далековато. Эмиль нервничал, делал лишние движения и был слегка расконцентрирован, хотя с течением игры и втягивался в процесс. Но в сложной серии с «Салаватом» Хартли не мог рисковать, поэтому полностью доверялся Бобкову, во многом благодаря которому «Авангард» в позапрошлом сезоне добрался до финала Кубка Гагарина. Однако Игорь, до минувшей весны всегда отлично проводивший важные матчи за «ястребов», в кубковой рубке с «юлаевцами» сплоховал и не дал шансов и без того неважно игравшему «Авангарду» зацепиться за серию.



Что же получается у «ястребов» с вратарями перед новым сезоном? Есть Гарипов, игравший до травмы на пиковом уровне, но много потерявший из-за паузы. Сейчас Эмиль, конечно, полностью восстановился и готов к большим нагрузкам, но сумеет ли он на льду вернуть свой 2018-й? Большой вопрос. Также есть Бобков, габаритный голкипер, непробиваемый на кураже, но со своими минусами (например, что странно, броски верхом), которому постоянная нестабильность мешает окончательно и бесповоротно превратиться в топового вратаря. В совокупности кто-то увидит бригаду из двух равнозначных голкиперов, которые будут делать друг друга лучше в процессе конкуренции. Для других же Бобков и Гарипов – лишь пара бэкапов, и ни один из них не может всерьёз претендовать на роль первого номера клуба с большими задачами. Думаю, что сейчас обе точки зрения имеют право на жизнь, и лишь грядущий чемпионат откроет истину.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

При этом наличие двух опытных вратарей – это всё равно плюс для «Авангарда». Да, у омичей нет такого тащера, способного едва ли не в одиночку решать исходы матчей, как Юха Метсола в Уфе или Якуб Коварж в Екатеринбурге. Зато в случае травмы или усталости одного вратаря, у «ястребов» найдётся равнозначная замена, чем не могут похвастать в «Салавате» и «Автомобилисте». Что лучше: иметь одного топового вратаря или двух просто хороших? Это вечный спор, который всегда разрешается исключительно ситуативно, а каким будет положение дел в «Авангарде» к следующему плей-офф предугадать невозможно. Замечу только, что если система игры «ястребов» будет работать слаженно, то для большого успеха им должно хватить и тандема Бобков – Гарипов.

Солидный топ и слабая глубина в обороне

Оборона «Авангарда» в межсезонье понесла серьёзную потерю в лице Вячеслава Войнова. Да, защитник, мечтающий о возвращении в НХЛ, очень слабо сыграл в плей-офф, однако в целом по сезону Войнов был системообразующим хоккеистом для омичей. Он получал огромный айстайм, много двигал шайбу по всей площадке, разгонял атаки и завершал их. Во многих моментах он был четвёртым нападающим «Авангарда», причём мало уступал настоящим форвардам в скоростных, бросковых и технических характеристиках. «Ястребам» жаль терять Войнова, однако заменить Вячеслава вполне себе должен финн Оливер Каски. Чемпион мира-2019 сейчас видится элитным для КХЛ пакмувером и важной опцией «Авангарда» при игре в большинстве. В Финляндии и АХЛ Каски зарекомендовал себя отличным атакующим защитником, а мотивация вернуться за океан у Оливера вряд ли слабее, чем у Войнова. Словом, это классный трансфер для «Авангарда», который должен выстрелить.

Партнёром в первой паре обороны для Каски мне видится Алексей Емелин – жёсткий, самоотверженный, духовитый защитник, умеющий вести силовую борьбу и залезать под кожу соперникам. На бумаге это идеальный «страховой агент» для атакующего дефа, который и сам не закован в роль домоседа, однако многое будет зависеть от физического состояния Емелина. Прошлый чемпионат у Алексея из-за постоянных травм вылетел в трубу, и сейчас ему будет непросто выйти на тот уровень бойца и вожака, который Емелин обрёл в «Авангарде» в позапрошлом плей-офф.



Думаю, что в топ-4 обороны «ястребов» обязательно будет Вилле Покка – простой и надёжный финн, один из самых позиционно грамотных защитников «Авангарда». Покка отлично умеет принимать на себя броски, работать на перехватах и разрушении, при этом несколько раз за сезон Вилле обязательно совершит результативную вылазку к чужим воротам. В сочетании с Поккой было бы интересно посмотреть на Дамира Шарипзянова – ещё молодого и безумно потенциального защитника, перешедшего из «Нефтехимика». Это подвижный игрок с хорошим пониманием игры, способный поддерживать высокий темп и умеющий набирать результативные баллы.



В целом, оборонительный топ у «Авангарда» собран качественный. Здесь есть ещё самоотверженный работяга с чудо-броском Максим Чудинов, а также Алексей Береглазов, переставший прогрессировать в «Магнитке», но ещё не заслуживший полноценного списания на свалку. При этом отмечу, что Береглазов – далеко не самый скоростной хоккеист, и это может стать проблемой в динамичной системе Хартли. Например, от Егора Мартынова в это межсезонье омичи отказались главным образом из-за его тихоходности.

В защите у «Авангарда» хватает новичков, но материал у наставника «ястребов» под рукой вполне рабочий и сбалансированный. Но есть и серьёзный минус – качество резерва обороны. За спинами основной шестёрки у омичей белорус Готовец, который, возможно, и был лучшим в минском «Динамо», но в серьёзной команде ещё никогда не играл, а также целый ряд вчерашнего молодняка без какого-то уникального таланта, которому ещё долго адаптироваться во взрослом хоккее – Кирилл Спиценко, Богдан Денисевич, Егор Морозов, Алексей Соловьёв.



Наверное, кто-то из этих парней будет регулярно подключаться к основе, тем более что в «Авангарде» с удовольствием подхватили общероссийскую тенденцию помешательства на молодёжном хоккее. Но КХЛ – это не полигон для обкатки кадров, и любая травма основного защитника станет для «ястребов» серьёзной проблемой. Поэтому если селекция «Авангарда» этим летом ещё будет продолжаться, то она будет направлена именно на усиление защитной линии.

Три забивных тройки и хороший силовой резерв. А как же молодёжь?

В атакующей линии в нынешнее межсезонье у «Авангарда» произошли самые большие изменения. «Ястребы» практически полностью избавились от прошлогоднего наследия Максима Сушинского (Клинкхаммер, Андригетто, Бек, Макмиллан), и современное нападение омичей – это конструктор, собранный уже Алексеем Волковым.

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На бумаге всё выглядит неплохо, хотя и с оговорками. «Авангарду» удалось выстроить довольно сбалансированную центральную ось – чистые креативщики Корбан Найт и Денис Зернов, универсал Кирилл Семёнов и целый ряд чекеров-работяг – Андрей Стась, Илья Каблуков, Евгений Грачёв, Никита Комаров. Есть ещё и габаритный омич Максим Мизюрин, так что конкуренция на позицию главного центра сдерживающего звена (всё говорит о том, что таковое в «Авангарде» будет только одно) будет невероятной, но, как сказал Алексей Волков, центрфорвардов много не бывает.



В теории, у омичей не должно возникнуть проблем с плеймейкерами и связующими, но и идеальной центральную линию «Авангарда» сейчас назвать нельзя. Тот же Найт в «Барысе» раскрылся только с приходом Линуса Виделля, и неизвестно, найдётся ли в составе «ястребов» подобный детонатор таланта Корбана. Зернов – умница со светлой головой и мягкими руками, но, с другой стороны, у Дениса уже есть хроническая травма плеча, которая может надолго оставить его вне игры в любой момент. За «железного» и прогрессирующего Семёнова беспокойства меньше всего, но за его спиной в резервуаре центральных нападающих «Авангарда» сплошь «летающие шкафы», не годящиеся на роль лидеров атак. Впрочем, повторюсь, что важнейшая позиция у «ястребов» укомплектована вполне сбалансированно, в условиях потолка зарплат надеяться на большее было бы наивно, а предугадать все сезонные кочки просто невозможно.

Фото: hawk.ru

Состав вингеров у омичей – очень симпатичный, позволяющий Хартли состряпать сразу три ударных звена. Болельщикам «ястребов» внушают оптимизм приобретения Иржи Секача – топового для КХЛ иностранца, игравшего в ведущем сочетании чемпионского «Ак Барса», а также Рида Буше, одного из лучших бомбардиров минувшего сезона АХЛ с убойнейшим броском. Вероятно, Секач, Найт и Буше должны составить первую тройку омичей, и она может «взорвать» нашу лигу, однако это будет полностью новое сочетание и здесь может остро встать вопрос сыгранности. Кроме того, никуда не деться и от разумных сомнений: Буше впервые приедет играть в Европу, а адаптация у североамериканцев не всегда проходит гладко и нередко они не оправдывают возложенных надежд; Секач же после перехода в ЦСКА слегка потерялся, и пока непонятно, связано ли это с неподходящей чеху «армейской» системой или с его собственным снижением планки.

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В звене с Зерновым я вижу таких же креативных, подвижных и жутко техничных крайков Сергея Толчинского и Александра Хохлачёва. Эта потенциальная тройка «малышей» наверняка будет выделяться из общей картины вертикального хоккея Хартли и может напомнить омским болельщикам времена кружевных комбинаций и раздолья игры в пас из эпохи Валерия Белоусова. Но это, конечно, только в том случае, если Боб видит этих парней в одной тройке.



Третьим (а, может быть, по факту и первым) ударным звеном «Авангарда» почти наверняка станет тройка Шумаков – Семёнов – Кошелев. Это единственное уже сыгранное сочетание «ястребов», родившееся ещё в позапрошлом плей-офф и тащившее «Авангард» в минувшем чемпионате. Не думаю, что приход многочисленных новичков заставит Хартли разрушить то, что прекрасно работает уже второй год.



Дедунов – Стась – Потапов – идеальная сдерживающая тройка, которая, скорее всего, в «Авангарде» снова будет отвечать за темп, энергию и нейтрализацию лидеров соперника. Эти парни набирают мало очков, но их полезность на льду измеряется другими категориями. Черновая работа, меньшинство, позиционная оборона – в минувшем чемпионате Стась и Ко отлично справлялись с этими обязанностями, члены этой тройки меньше всех попадали у Хартли в ротацию, так что мало сомнений, что и в следующем сезоне канадец будет опираться на свою «энерджи-лайн».



Три ведущих сочетания, которые будут отвечать за голы, плюс мощная тройка чекеров – это идеальная картина для «Авангарда». Понятно, что она будет корректироваться (кто-то не оправдает надежд, кто-то получит травму), но в целом «ястребы» вступают в сезон с приличной обоймой разноплановых исполнителей, из которой можно лепить чемпионскую команду.

Примерный состав «Авангарда» на сезон-2020/2021



Бобков (Гарипов)



Емелин – Каски, Секач – Найт – Буше;



Покка – Шарипзянов, Толчинский – Зернов – Хохлачёв;



Береглазов – Чудинов, Шумаков – К. Семёнов – Кошелев;



Готовец – Спиценко, Дедунов – Стась – Потапов



Грицюк – Каблуков – Чинахов



Резерв (защита): Денисевич, Е. Морозов, А. Соловьёв



Резерв (нападение): Грачёв, Н. Комаров, И. Лисин, Мизюрин, Яремчук, К. Казаков

Отметим, что у «Авангарда» прослеживается неплохая глубина состава, но пока она привлекает больше количеством, чем качеством. В резерве у «ястребов» — хоккеисты силового плана (Каблуков, Комаров, Лисин, Грачёв), да перспективная молодёжь (Грицюк, Чинахов, Мизюрин, Казаков). При этом понятно, что первые в любом случае будут ротироваться с основой, так как в матчах с определёнными соперниками нужно больше мускулов, а вот насчёт собственных воспитанников пока особого оптимизма нет. Руководители «Авангарда» могут сколько угодно говорить о больших планах на молодёжь, но очевидно, что прямо сейчас конкуренция в составе у «ястребов» огромная, и молодым игрокам придётся очень непросто. К тому же, если у омичей будет проседать результат, то о концепции с привлечением воспитанников никто вспоминать не будет.

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Впрочем, Грицюка и Чинахова, в которых Хартли за последний год не тыкал только ленивый, мы наверняка увидим в КХЛ в следующем сезоне. В конце концов, взаимодействие внутри вертикали в «Авангарде» уже вывели на одну из главных повесток следующего чемпионата, так что какой-то результат это принесёт. Мне кажется, будет любопытно посмотреть на главных омских талантов в звене с дядькой-наставником Каблуковым, но, безусловно, Грицюк и Чинахов могут получить свой шанс в некоторых матчах и в звеньях с более молодыми и креативными центрами.

Подытожим. В «Авангарде» постарались проанализировать неудачный опыт прошлого сезона, сделали важные структурные изменения и обновили управленческую команду, при этом не став трогать тренерский штаб. Однако Хартли обязан был уловить месседж от руководства, что в случае повторения неудовлетворительного результата спрашивать будут уже с него. Возможно, канадец в минувшем чемпионате чуть снизил требования к себе, но теперь он должен получить новый импульс.



Что касается состава, то на бумаге у «Авангарда» всё очень интересно, при этом в клубе много новичков, а это значит, что шлифовать систему и строить команду-семью тренерскому штабу придётся практически заново. К чему это приведёт? Сказать сейчас невозможно. Но «Авангард», вне всяких сомнений, остаётся одним из ведущих клубов Востока с гигантскими амбициями и хорошими возможностями.