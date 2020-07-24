«Слив» неудобного или шаг вперёд? Что означает уход Сушинского из «Авангарда»

Уход Максима Сушинского из «Авангарда», о котором омский клуб объявил официально 23 июля, всколыхнул хоккейную общественность. А между тем это событие нельзя было назвать неожиданным, ну разве только для тех людей, кто следит за жизнью команд только по клубным сайтам. Простейший анализ межсезонья «ястребов» показывал, что в «Авангарде» больше нет места не только конкретно Сушинскому, но и вообще любому президенту, так как все функции, за которые может быть ответственен человек на этой должности, в клубе оказались распределены между другими членами управленческой верхушки.

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Собственно, впервые задуматься об этом пришлось после показательной реакции «Авангарда» на проблемы Сушинского с бизнесом, возникшие в начале июня. Понятно, что связи между двумя видами деятельности Максима Юрьевича нет никакой, но клуб уж очень доходчиво тогда намекнул, что вообще не хочет себя никак ассоциировать со своим президентом. Согласитесь, что с людьми, с которыми в дальнейшем планируется сотрудничество, так не поступают. Я уже тогда предположил, что дни Сушинского в «Авангарде» сочтены, а сейчас эта догадка нашла официальное подтверждение.

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Впрочем, в медиапространство ярко ворвался не сам факт ухода Сушинского, а реакция Максима Юрьевича на непродление контракта. Легенда «ястребов» в общении с журналистами нескольких изданий выдал мощные спичи, показав, насколько сильно он обижен и разочарован решением клуба. Общий посыл Сушинского такой: его «слили» из «Авангарда», расставшись с ним некрасиво и не по-человечески, хотя президент «ястребов» справился со своей задачей, вернув команду в элиту КХЛ.

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И вот эти резкие слова как раз и стали откровением. Ведь на протяжении двух сезонов «Авангард» создавал образ клуба, где нет места внутренним конфликтам, а вертикаль «председатель совета директоров – президент – главный тренер» работала чётко, дружно и слаженно, преследуя главную цель – вывести «ястребов» на новый уровень. В первый сезон Александр Крылов и Максим Сушинский и вовсе как будто были не разлей вода: вместе привозили в Омск Боба Хартли, вместе проводили ребрендинговую кампанию, давали совместные пресс-конференции, в прессе показывали высокий уровень доверия друг другу, наконец, сидели рядом в VIP-ложе практически на каждой игре. Было полное ощущение, что в «Авангарде» сложился единый управленческий кулак, при этом Сушинский, осуществлявший оперативное руководство, был соратником Крылова и проводником всех его идей.

Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru

Правда, уже в следующем чемпионате рабочая близость двух функционеров была не так очевидна. Крылов и Сушинский стали существовать как бы сами по себе, а глава совета директоров стал реже появляться на матчах и в раздевалке, визуально меньше участвовать в активной жизни клуба. Но всё-таки ещё сложно было поверить в какую-то чёрную кошку, пробежавшую между руководителями. Скорее, наоборот, казалось, что Крылов, лично поучаствовав в запуске проекта нового «Авангарда», немного отошёл в сторону, полностью доверившись своему протеже Сушинскому. И это было логично, ведь Крылов хоть и фактический хозяин «ястребов», но человек не сугубо хоккейный, и у него есть его основная работа в «Газпромнефти».

Но, как выяснилось, это было ложное впечатление. События этого лета показывают, что в управленческой команде «Авангарда» произошёл определённый раскол, и Сушинский просто перестал быть нужным клубу (читай, Крылову). В межсезонье глава совета директоров собрал новую команду менеджеров, упразднив должность президента, что дало ему возможность избавиться от Сушинского не по каким-то личным или профессиональным мотивам, а просто за ненадобностью. Максим Юрьевич не был уволен, с ним просто не продлили контракт из-за структурных преобразований, так какие могут быть вопросы? И их бы не было, если бы не яркое выступление экс-президента «Авангарда» в СМИ. Именно оно даёт повод поговорить об истинном характере взаимоотношений в связке главных руководителей омской команды. Чуть больше года назад они вместе приводили «ястребов» к серебру КХЛ и являли собой пример партнёров-единомышленников, а сейчас Сушинский с обидой уходит из клуба, сжигая за собой все мосты. Почему так вышло?

На мой взгляд, стоит отталкиваться от следующих слов Сушинского: «Главная задача, которая ставилась руководством, возвращение «Авангарда» в элиту хоккея. Думаю, это у меня получилось. О клубе теперь только хорошая пресса. Не то что раньше. К сожалению, задачи ставило другое руководство, не нынешнее».

Казалось бы, о каком-таком другом руководстве говорит Максим Юрьевич? Ведь за два года в роли президента «ястребов» он работал только под началом Александра Крылова. Однако тут полезно вспомнить, что Сушинский пришёл в «Авангард» всё-таки немного раньше будущего Бигбосса омичей. О назначении Максима Юрьевича стало известно 17 марта 2018 года, и кандидатуру Сушинского в «Авангард» утверждал ещё Александр Дыбаль – бывший председатель совета директоров клуба. Ну а Крылов были избран преемником Дыбаля только 28 марта 2018-го. Так что Сушинский, если кто забыл, это вовсе не человек Крылова. И далеко не факт, что Максим Юрьевич был вообще нужен новому амбициозному руководителю омичей.

Но на первых порах в их отношении была идиллия (по крайней мере внешняя), и это легко объяснимо. Во-первых, даже если представить гипотетически, что Крылов и Сушинский сразу не сработались, то отстранение живой легенды «Авангарда», только что пришедшей в клуб, мгновенно бы настроило против Крылова омских болельщиков. Это был бы недальновидный и обречённый на провал заход в новый проект. Во-вторых, очевидно, что в первое время новому руководителю «Авангарда» Сушинский был даже необходим. Через Максима Юрьевича, которого в городе просто обожают, гораздо проще было найти общий язык с омской публикой и войти к ней в доверие. В конце лета 2018-го, когда «Авангард» переезжал в Балашиху, Сушинский, кстати, вообще спас ситуацию. Ведь согласитесь, одно дело, когда о всенепременном возвращении команды домой говорит столичный менеджер, и совсем другое, когда в этом клятвенно заверяет любимец болельщиков, для которого «Авангард» точно не пустой звук.

Словом, поначалу Сушинский был очень удобен Крылову. Справедливости ради отметим, что и свою работу Максим Юрьевич выполнял отменно. Перед сезоном-2018/2019 и по его ходу «Авангард» провёл качественную селекционную работу, что и позволило «ястребам» дойти до финала Кубка Гагарина. Так что в словах Сушинского о том, что он вернул омичей в элиту хоть и хватает бравурных ноток, но есть и доля правды. За трансферы-то отвечал именно он.

Сушинский: я вернул «Авангард» в элиту. Теперь клубом будет руководить корреспондент

Пока у «Авангарда» всё было хорошо, Крылов и Сушинский были в одной упряжке. Или по крайней мере вполне устраивали друг друга. Но сезон-2019/2020 обернулся разочарованием для омичей, причём объективно одной из главных причин такого выступления стала слабая селекция «ястребов». Конечно, далеко не лучшим образом сработал и тренерский штаб, но убирать Хартли, который только что подписал новый двухлетний контракт с «Авангардом», никто в клубе и не думал. А вот соглашение Сушинского как раз заканчивалось, и логично, что удар на себя приняла именно селекционная служба клуба. К тому же Хартли важная составляющая концепции Крылова по развитию «Авангарда», и с ним не могли расстаться после одного неудачного сезона. Роль Сушинского же в этой парадигме была не так значительна. Потому что Максим Юрьевич, повторю, изначально не был человеком Крылова.

Более того, за два сезона руководитель «Авангарда» настолько влюбил в себя омичей, что никакой помощи Сушинского ему уже не требовалось. Люди верили и верят Крылову, потому что он сразу взял за правило исполнять свои обещания. Истории с открытием академии и начавшейся стройкой новой арены в Омске – яркие тому примеры. Возможно, дуэт Крылов – Сушинский и дальше бы продолжил работать в «Авангарде», но очевидно, что Максим Юрьевич перестал устраивать высшее руководство, а оставлять его в клубе из популистских соображений уже не было никакого смысла.

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Не могу утверждать, что конкретно привело к расставанию «Авангарда» с Сушинским, но предположу, что экс-президент стал не нужен по совокупности причин. Это и провальная работа в минувшем сезоне, и скандальный фон, преследовавший Сушинского. Помните же истории про якобы выписанные самовольно премии или тот же недавний инцидент с обысками? Вполне возможно и то, что Максим Юрьевич со всем объёмом народной любви к нему был слишком крупной фигурой в команде Крылова и иногда затмевал самого руководителя. Может быть, где-то перетягивал одеяло на себя или часто высказывал собственное мнение. Это не более чем предположение, но очевидно, что Крылову, обладающему в «Авангарде» всей полнотой власти, Сушинский стал неудобен. Председатель совета директоров клуба сколотил новую управленческую команду, в которую вошли только те люди, которые полностью ему подчиняются. На это, кстати, и направлена шпилька от бывшего президента «Авангарда», заявившего, что клубом теперь будет руководить корреспондент. Разумеется, Максим Юрьевич не имеет в виду, что Игорь Еронко станет главным управляющим лицом «ястребов». Сушинский лишь намекает, что в менеджерском коллективе «Авангарда» теперь работают только люди Крылова.

Думаю, в Омске хоккейные болельщики сейчас разделились на два лагеря. Одни по-прежнему доверяют Крылову и считают, что раз он пошёл на такой шаг, то по-другому и быть не могло. Другие же разочарованы некрасивым расставанием с Сушинским и тем фактом, что легенду клуба сделали виновником всех бед. Но объективно оценить эту ситуацию не представляется возможным. Для этого нужно быть внутри клуба и знать, как действительно складывались взаимоотношения в высших эшелонах власти «Авангарда». Конечно, у кого-то велико желание сейчас занять позицию Сушинского, ярко и сочно высказавшегося в прессе. Однако необходимо учитывать, что в Максиме Юрьевиче говорит большая обида, а это обстоятельство порой заставляет людей выставлять себя невинной жертвой. «Авангард», возможно, и «разыграл какую-то картину», но и с Сушинского было за что спросить по итогам прошлого сезона.

Со своей стороны отмечу, что вставать на чью-то сторону в этом конфликте пока бессмысленно. Всё покажет время. Если с обновлённой менеджерской командой «Авангард» сделает шаг вперёд и добьётся долгожданного успеха, то люди быстро забудут про уход Сушинского. В хоккее, как и в любом бизнесе, не место сантиментам, и народ пойдёт за теми героями, которые будут давать результат. При этом понятно, что Александр Крылов берёт на себя огромную ответственность и в какой-то степени рискует. Сейчас болельщики «Авангарда» ещё в принципе готовы признать, что руководитель «ястребов» делает всё правильно (сказывается приобретённая репутация), но если омичи без Сушинского не доберутся до триумфа, то изгнание легенды клуба Крылову точно припомнят и вряд ли простят.