Первая тренерская отставка в КХЛ. Гулявцев сам ушёл из «Амура», чтобы избежать скандала

Из Хабаровска, который этим летом неожиданно стал лидером протестного политического движения России, в хоккейное межсезонье приходят не самые радостные новости. Сначала были слухи, что «Амур», вслед за «Адмиралом» не переживёт коронавирусный кризис и покинет КХЛ ещё весной. Вроде бы обошлось, «тигры» провели нормальную для себя трансферную кампанию, сохранив большинство ключевых хоккеистов из прошлого сезона, и стали готовиться к сезону.

Стал известен план предсезонной подготовки «Амура»

Но уже в июле президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что у «Амура» сложная ситуация с погашением долгов за прошлый чемпионат, и это вызывает у лиги беспокойство. Чуть раньше и вовсе появились разговоры, что КХЛ прорабатывает несколько вариантов нового календаря, и в одном из них не учитывает хабаровский клуб. Эту неофициальную информацию косвенно подтверждала и сама лига, опубликовавшая 19 июля пресс-релиз, в котором заминка с расписанием турнира связывалась исключительно с неопределённым составом участников. То есть КХЛ не была уверена во всех 23 своих клубах, и логично предположить, что один из проблемных коллективов – это «Амур».

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Тем не менее хабаровчане готовились к сезону в штатном режиме, стараясь не обращать внимания на все проблемы, но тут подкралась очередная напасть. 28 июля Александр Гулявцев подал в отставку с поста главного тренера «Амура».

«Да, я действительно ухожу из «Амура». Ничего не произошло, это семейные обстоятельства. Конечно, это в определённой степени внезапно. Дальнейшие планы? Приеду домой и буду решать свои проблемы. А дальше будет видно. Из «Амура» ухожу только я, мои помощники остаются. Павел Торгаев будет исполнять обязанности главного тренера. Пусть ребята работают, зачем их дёргать? Если бы я переходил в какой-то другой клуб, тогда другое дело бы было. С руководством «Амура» я уже подписал все бумаги и необходимые документы, завтра встретимся, я поблагодарю за предоставленную возможность работать в Хабаровске и буду готовиться к отъезду», — отметил Гулявцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Александр Гулявцев пришёл в хабаровскую команду в январе 2019 года, в тот момент, когда «Амур» уже практически потерял все шансы на выход в плей-офф сезона-2018/2019. Известный тогда по достаточно успешной работе в «Северстали» Гулявцев чуда в Хабаровске не совершил, но игра команды под его руководством значительно преобразилась, на финише регулярки «Амур» выдал победную серию, перекинув своеобразный мостик на следующий чемпионат. Конечно, Гулявцев остался работать на Дальнем Востоке.

В минувшем чемпионате «Амур» был одной из самых неуступчивых и кусачих команд КХЛ, «тигры», кажется, установили рекорд по количеству поражений в одну шайбу, одержали несколько ярких побед над топ-клубами, но в плей-офф им попасть вновь не удалось. Все мы помним увлекательную борьбу за последние места в кубковой восьмёрке между «Амуром» и «Нефтехимиком», которая завершилась в пользу нижнекамцев. Однако в Хабаровске ни у кого претензий к Гулявцеву не было, и уже в конце марта 2020-го «тигры» подписали с Александром Вячеславовичем новый годичный договор.

Буквально до конца прошлой недели в «Амуре» всё шло нормально. Гулявцев рассуждал о планах на следующий сезон, руководил командой на тренировках и Дне «Открытых» дверей, который состоялся в Хабаровске 25 июля.

Фото: hcamur.ru

И тут – новость об уходе тренера. Что же случилось? Какие такие особенные обстоятельства вылезли у Гулявцева? Сразу заверим, что со здоровьем у Александра Вячеславовича всё в порядке и никаких серьёзных личных проблем, к счастью, у него нет. А история с отставкой стара как мир. Наставника подвела длительная самоизоляция: находясь дома на протяжении долгого времени, Гулявцев не устоял перед соблазнами и столкнулся с проблемами c алкоголем. Решить их тренер не смог, даже вернувшись в Хабаровск. После очередного срыва Гулявцев с согласия руководства «Амура» написал заявление по собственному желанию, чтобы избежать скандала и репутационных потерь.

Александр Гулявцев подал в отставку с поста главного тренера «Амура»

Вот и всё. Очень жаль, что отношения «Амура» и Гулявцева закончились таким вот образом, но наставник, конечно, виноват сам, а руководителей клуба можно понять в этой ситуации. Остаётся только надеяться, что этот эпизод не поставит крест на тренерской карьере Александра Вячеславовича, что он разберётся в своих проблемах и ещё вернётся к работе в КХЛ.

«Амур» же оказался в неприглядном, но не безвыходном положении. Сейчас команда занимается под руководством Павла Торгаева, помощника Гулявцева, но наверняка собирается искать специалиста с опытом, благо что на рынке есть выбор. Дозвониться до президента клуба Александра Могильного или его ближайшего помощника Александра Филиппенко мне пока не удалось, но можно предположить примерный круг кандидатов.

Это и Сергей Светлов – если судить по последним годам, то едва ли не оптимальный тренер для команды с весьма ограниченными возможностями. И Андрей Мартемьянов, при котором «Амур» в последний раз играл в плей-офф КХЛ. Давно без работы сидит и Андрей Назаров. Причём этот яркий тренер летом уже отказался входить в СДК КХЛ, что подразумевает, что Назаров находится в активном поиске именно кресла наставника. Андрей Викторович, кстати, уже выразил желание возглавить «Амур», и это могло бы быть интересной сделкой для «тигров». Ведь известно, что в первый год работы на новом месте Назаров обычно даёт результат, если говорить о командах средней руки. Да и веселья медиапространству лиги он точно добавит.

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Есть и ряд других свободных тренеров, которые должны справиться с задачами хабаровского клуба. Расставание клуба с Гулявцевым – грустная новость, но как знать, к чему этот эпизод приведёт в дальнейшем. Может быть, всё сложится к лучшему. Главное же для «Амура» сейчас – не потерять место в КХЛ, и на фоне этой потенциальной проблемы перемены на тренерском мостике посреди межсезонья вовсе не кажутся глобальной катастрофой.