Бессмысленная экзотика. Клубы КХЛ в Корее и Эмиратах снова оплатит русский бизнес?

КХЛ, как и любая спортивная лига, сейчас переживает непростые времена. У неё есть проблемы явные, требующие оперативного вмешательства, например проведение ближайшего сезона на фоне пандемии коронавируса. А есть – латентные, но не менее важные. Лиге пошёл 13-й год, она пережила несколько этапов развития, и теперь необходимо понять, куда ей двигаться дальше.

Коронавирус не пугает КХЛ. Лига хочет вернуться в сентябре, но ковид – не главная проблема Что делать с зарубежными командами, и каким будет состав участников?

Введение потолка зарплат – важнейшее и правильное решение, которое, мы надеемся, увеличит конкурентоспособность чемпионата КХЛ и за счёт этого сделает продукт более привлекательным для зрителей. С этим вопросом всё ясно, но не менее интересно, что думают руководители лиги об общей концепции развития. Пойдёт ли КХЛ навстречу канувшей в Лету Суперлиге, сделав приоритетом российские клубы? Или будет и дальше продвигать идею континентальности, стремясь к расширению?



Если посмотреть на ситуацию объективно, то, кажется, сейчас КХЛ должен быть ближе первый путь. Во-первых, лига вряд ли в ближайшее время избавится от зависимости от ФХР, а эта кабала предполагает, что российские клубы у неё так и останутся на первом месте. Собственно, все эти лимиты на иностранцев и молодых игроков и так показывают, ради какой высшей цели работает вроде бы частная организация. Во-вторых, с иностранными командами с каждым годом всё больше проблем, а выхлоп практически нулевой. Они (за редким исключением) не претендуют на что-то серьёзное, имеют низкий бюджет, а каких-то особых доходов КХЛ в виде новых сегментов рынка, или рекламных площадок, или телевизионной аудитории не несут.



Кстати, я не говорю о том, чтобы оставить в КХЛ только российские команды. Нет, пускай в лиге выступают прижившиеся гости из-за рубежа. «Йокерит», вернувший не так давно себе полную независимость, прогрессирующий «Барыс», да даже Минск с Ригой терять не хочется. Но о последующем расширении КХЛ стоит забыть, а тем более сейчас, когда куча проблем у действующих членов организации.



Однако у президента КХЛ Алексея Морозова другое мнение. Он по-прежнему хочет играть в континентальность. «Из-за ситуации в мире тяжело вести переговоры с заинтересованными странами, так как для принятия конкретных решений надо воочию видеть инфраструктуру, знакомиться с проектом не по видеосвязи, а вживую. Надеемся, эта работа вскоре будет продолжена. В ближайшем сезоне мы точно не ожидаем пополнения, а через сезон… Посмотрим. Будем прорабатывать этот вопрос. До недавнего времени Узбекистан был близок к сотрудничеству. Но проект «Хумо» пока отложил свои планы по КХЛ. Сейчас есть конкретный интерес из Венгрии, Кореи и Эмиратов. Но опять же, всё пока на стадии разговоров, до принятия решений ещё далеко. Надо встречаться, узнавать, смотреть документы, откуда идёт финансирование», — сказал Морозов в интервью коллегам из «Матч ТВ».



Команды из Венгрии, Кореи, Эмиратов… Алексей Алексеевич, а зачем КХЛ нужно такое расширение? Вы стремитесь сделать лигу сильнее или экзотичнее? Пожалуй, даже не стоит объяснять, что в этих странах хоккей развит не сильно (или никак), там нет серьёзных клубов, нет базы болельщиков, нет заинтересованности местных спонсоров. А даже если и существуют какие-то инвесторы, то они вряд ли готовы содержать клуб КХЛ. Значит, потенциальному новичку из Будапешта, Пхеньяна или Дубая будут снова помогать российские деньги, но этот путь в КХЛ уже проходили, и всякий раз он приводил в никуда.



Просто вспомните зарубежные проекты КХЛ. В лигу заходили клубы из Словакии, Чехии, Хорватии, и где они сейчас? Пражский «Лев» отвалился в статусе финалиста Кубка Гагарина после того, как «Газпром» прекратил вливания, а в Чехии этот клуб-новодел оказался никому не интересен. К существованию «Медвешчака» и «Слована» в КХЛ тоже приложил руку наш нефтегазовый гигант, но и эти истории кончились по той же схеме: почти нулевой интерес со стороны местного бизнеса, структуры «Газпрома» перестают давать деньги, клуб с многомиллионными долгами вылетает из



КХЛ, а то и вовсе умирает. Кстати, то же самое ждёт и рижское «Динамо», если от него совсем откажется «Газпром Экспорт». Кажется, латвийцы до сих пор на плаву только потому, что вливания от главного спонсора в клуб просто смехотворные.

Рижское «Динамо» и «Газпром экспорт» продлили контракт. Вливания компании уменьшатся

Дошли до финала — и стремительно исчезли. Как КХЛ потеряла пражский «Лев» Самая успешная иностранная команда в истории лиги была обречена.

В нашей лиге вообще появлялось мало иностранных гостей со своим кошельком. Тот же «Йокерит» лишь перед началом прошлого сезона полностью перешёл в руки Яри Курри, а до этого «шуты» плясали под финансовую дудку российских бизнесменов Геннадия Тимченко и братьев Ротенбергов. Пожалуй, из самостоятельных в денежном отношении коллективов можно назвать только «Барыс» (но этот клуб находится на государственном обеспечении и в роли инвестора или спонсора для КХЛ рассматриваться априори не может) и «Донбасс». Украинский клуб, вообще, был единственным иностранным проектом нашей лиги, в который вкладывал деньги местный бизнес (во главе с владельцем и президентом «горняков» Борисом Колесниковым), «Донбасс» хотел и мог расти, но всё оборвали военные действия на Украине в 2014-м.

«В 2014-м «Донбасс» остановила лишь война. А сейчас у нас даже нет доступа к нашей арене» Донецкий клуб мог выиграть Кубок Гагарина, а сейчас не знает, с кем играть на Украине. Разговор с президентом клуба Борисом Колесниковым.

Конечно, я могу ошибаться, но я не вижу, чем клубы из тех стран, которые назвал Морозов, будут отличаться от «Медвешчака», «Льва» или, скажем, «Хумо». В Корее, например, есть олимпийская инфраструктура, но про местных спонсоров, заинтересованных в хоккее, ничего не слышно. В Эмиратах интерес к хоккею подогревают, опять же, российские бизнесмены, которые без крупной помощи точно не потянут содержание клуба КХЛ. Будет, конечно, здорово, если со временем нашей лигой заинтересуются какие-нибудь нефтяные магнаты, но реально ли это вообще? Что касается Венгрии, то в этой стране есть хоккей, а сборная не так уж давно выступала в элитном дивизионе, но смогут ли местные инвесторы самостоятельно тянуть клуб КХЛ? Это очень дорого, и на этом уже погорел и «Слован», и «Медвешчак», и «Лев».

Что такое хоккей в Эмиратах. Там мечтают об Овечкине и КХЛ Клуб из Дубая хочет вступить в КХЛ.

Вот в этом и есть разница между НХЛ и КХЛ в плане развития хоккея в нехоккейных регионах. Сильнейшую лигу мира недавно пополнила команда из Вегаса, где раньше не слышали про этот вид спорта. Однако «золотые рыцари» пришли в НХЛ, разумеется, со своими деньгами, инфраструктурой, а также разработанным маркетинговым планом. Сразу стали собирать полный стадион, грамотно продавая продукт, а лига только выиграла от появления ещё одной конкурентоспособной команды. В КХЛ же наверняка преследуют благие цели, приглашая зарубежные клубы, но они заходят в лигу сырыми, со временем деградируют, а не развиваются, и, как правило, долго не живут. Ну а про наше развитие и раскрутку нехоккейных регионов и потенциальных новых рынков и говорить не стоит, просто посмотрите на «Куньлунь».



При этом очевидно, почему КХЛ сейчас вынуждена ударяться в экзотику, если хочет сохранить континентальность. Всё дело в том, что успешные и независимые клубы с традициями, болельщиками, инфраструктурой и готовым финансированием в нашу лигу не стремятся. По нескольким причинам. Это дорого, не очень престижно, да и почти лишено спортивного смысла. Ведь из своих чемпионатов шведские, швейцарские или немецкие топ-клубы попадут в лигу, где всё заточено под российские команды и нашу национальную сборную. Зачем это иностранцам?



Нет, КХЛ ни по каким параметрам не выгодна сильным европейским клубам, поэтому и приходится первым лицам нашей лиги говорить о расширении лишь в Корею да Эмираты.



Кстати, финансирование убыточных российских клубов нашим госкомпаниям и олигархам неинтересно. А ведь в наш хоккей есть куда вложиться, пускай и на безвозмездной основе. Пока Алексей Морозов говорит о Венгрии и Корее, в ВХЛ прозябают «Кузня», «Лада», «Химик». В этих исконно хоккейных городах загибаются школы, на воспитанников которых, кстати, сейчас опирается сборная России. В КХЛ по краю ходит «Амур», а родные для Морозова «Крылья Советов» существуют лишь на молодёжном уровне. Вот где нужны деньги наших бизнесменов, а не в Эмиратах или Узбекистане.

Не хотите тратить на клубы – помогите хоккейным школам. В том же интервью «Матч ТВ» Морозов внезапно заявил, что «Россия выделяет деньги на воспитание спортсменов», но на кого это было рассчитано? На тех, кто не может проверить? Так им расскажут сведущие люди! В нашей стране по пальцам можно пересчитать академии и школы, где родителям не приходится оплачивать инвентарь, форму, поездки, а иногда и тренировки своим чадам. В большинстве же случаев люди сталкиваются с неподъёмными суммами, и в хоккее с малых лет происходит ранжир не по уровню таланта ребёнка, а по толщине кошелька его родителей. И было бы здорово, если бы в как можно большем количестве школ по всей стране за действительно дорогой вид спорта платили те, у кого есть деньги на спонсирование «левых» клубов для КХЛ из других стран. Тогда бы и законопроект Минспорта не выглядел так нелепо.

Минспорт придумал, как стрясти компенсацию с НХЛ. Трясти будут с игроков, а не клубов Сколько нужно будет заплатить, пока не решили.

Словом, расширение КХЛ как идея – штука хорошая. Но любая идея должна быть экономически и спортивно обоснована и лишь затем воплощена в жизнь. Когда КХЛ начнёт привлекать в свои ряды мощные, стабильные организации, мы только ей поаплодируем. А клубы-ноунеймы из экзотических для хоккея стран, спонсируемые российскими деньгами, нам точно не нужны.