Коронавирус не пугает КХЛ. Лига хочет вернуться в сентябре, но ковид – не главная проблема

Практически все клубы КХЛ вышли из отпуска и уже собрались почти в полноценных составах, начались тренировочные занятия, но говорить о нормальной работе в межсезонье и подготовке к новому чемпионату мешает самая больная тема 2020 года. Коронавирус продолжает портить жизнь людям по всему миру, и КХЛ, увы, не становится исключением. Инфицированные хоккеисты выявляются в клубах нашей лиги, игроки уходят на карантин, а кое-где фиксируются целые вспышки заболеваний, что кардинально тормозит тренировочный процесс. Здоровые ребята продолжают заниматься, пресс-службы клубов выкладывают оптимистичные фото с ледовых площадок и тренажёрных залов, намекая на скорое возвращение большого хоккея, однако всё это происходит на фоне угнетающей неопределённости.

Впрочем, в эпоху пандемии иначе и быть не могло. Человечество давно не сталкивалось со столь масштабной проблемой, ни у кого нет подробных инструкций, что и как делать, все прогнозы носят лишь приблизительный и зачастую субъективный характер. Но жизнь должна как-то продолжаться, пусть и в форс-мажорном режиме, поэтому случаи выявления коронавируса у хоккеистов КХЛ не должны никого сильно пугать и выбивать из колеи. Это просто нужно принять, как данность, и стараться работать дальше, соблюдая все необходимые меры предосторожности.

Легионеры без карантина и 10% зрителей. Что надо знать о новом сезоне КХЛ на фоне пандемии Лига выпустила рекомендации, но они ещё точно будут корректироваться.

Что известно сейчас о короне в КХЛ? 13 июля президент лиги Алексей Морозов заявил о шести случаях заражения в клубах – три в «Торпедо», два в «Северстали» и один в «Спартаке». При этом конкретные фамилии руководителем названы не были. Но уже 16 июля появилась первая конкретная информация – положительный тест на вирус сдал игрок «Авангарда» Сергей Шумаков.



Дальше – больше. За два последующих дня стало известно о множестве новых случаев заражения в системах клубов КХЛ. Сообщалось о более 20 положительных тестов в фарм-клубе московского «Динамо» из ВХЛ, говорят о большом количестве игроков с подозрением на коронавирус в системе «Трактора» и инфицировании двух неназванных сотрудников в «Автомобилисте». Самая же тяжёлая ситуация, причём подтверждённая официально, в «Спартаке». Московский клуб на своём сайте объявил о приостановке подготовки к новому сезону из-за массовой вспышки заболевания.

Сбор «Спартака» прерван из-за вспышки коронавируса в клубе

Есть ли повод для паники в такой ситуации? Думаю, что нет. Во-первых, было бы слишком наивно предполагать, что коронавирус, до сих пор бушующий в мире, обойдёт стороной клубы КХЛ, в которые стеклись игроки из разных точек планеты. Так что это никакая не внезапность, и лига, уже разославшая соответствующие рекомендации, к нему была готова. Во-вторых, процент заражённых на все клубы всё ещё ничтожно мал, и это не повод останавливать вообще всё и уходить на массовый карантин. Собственно, в НХЛ собираются играть уже с начала августа, хотя в заокеанских клубах тоже периодически выявляются положительные тесты. В-третьих, у всех спортсменов, словивших корону, течение болезни протекает в лёгкой форме, да и вообще не исключён вариант ложноположительных тестов. Повторных результатов анализов ещё предстоит подождать.

При этом понятно, что далеко не вся информация об инфицированных становится достоянием общественности. Заболевших, возможно, больше, но если все хоккеисты переносят коронавирус без симптомов, есть ли смысл делать из этого большую проблему?



Наверняка именно этим вопросом сейчас озадачены в КХЛ. Лиге пора вносить хоть какую-то определённость насчёт следующего сезона и публиковать календарь. В июне Алексей Морозов говорил, что лига хочет предоставить расписание не позднее 19 июля, но к этой дате лига не успела. Зато вовремя выпустила пресс-релиз, где прояснила свою позицию.



«Континентальная хоккейная лига завершила разработку нескольких вариантов календаря следующего регулярного чемпионата в зависимости от числа участников. Благодаря сотрудничество с компанией SAP, большая часть работы по составлению календаря была автоматизирована, что позволило ускорить процесс составления расписания сезона и дало возможность генерации вариантов календаря с различным числом участников.



Совет директоров, на котором будет утверждён состав участников сезона-2020/2021, начнётся на следующей неделе, по его завершению состоится презентация календаря нового сезона. Клубы и болельщики смогут узнать расписание матчей следующего чемпионата до конца июля.



Кроме этого, в середине августа начнётся заявочная кампания клубов КХЛ на сезон-2020/2021. По традиции лига индивидуально пригласит каждый клуб для подачи документов. КХЛ полностью готова к старту чемпионата 2 сентября», — сказано в заявлении лиги.



Из этого сообщения следует две важные вещи.



Первое – КХЛ не пугают случаи выявления коронавируса в клубах, и лига не рассматривает это как повод откладывать сентябрьский старт турнира.



Второе – в лиге до сих пор не уверены в составе участников на следующий сезон. Видимо, под вопросом «Амур» и «Витязь», о чьих проблемах Морозов публично высказался на прошлой неделе.

Президент КХЛ: беспокойство вызывает ситуация в «Витязе» и «Амуре»

Что ж, похвально, что КХЛ намерена идти до конца в своём стремлении начать сезон в сентябре. Тут надо понимать, что отдельные случаи коронавируса, скорее всего, всё равно будут фиксироваться, а если ждать, когда ситуация в мире окончательно уляжется, то можно потерять целый год, если не больше. Так что в этом контексте лига делает всё правильно, к тому же рекомендации по возобновлению матчей проработаны достаточно детально.



Однако, говоря о готовности к старту 2 сентября, в КХЛ, кажется, забывают про иностранные клубы. И если «Куньлунь», вроде бы, удалось перевезти в Мытищи, то с остальными зарубежными командами пока никакой ясности нет. «Барыс», например, из-за карантина в Казахстане до сих пор не может начать тренировочные сборы. Даже если клуб из Нур-Султана приступит к подготовке в августе, то у него, очевидно, будет меньше времени до старта чемпионата, чем у тренирующихся вовсю конкурентов. А это уже неравные условия.

«Барыс» снова перенёс начало сборов. Кубок президента Республики Казахстан отменён

С другими иностранными представителями КХЛ тоже ничего непонятно. «Йокерит» хоть и намерен начать сезон в Хельсинки, но «шуты», похоже, до сих пор не вышли из отпуска, а планы предсезонной подготовки весьма туманны. Рижское «Динамо» договорилось со спонсором и в ближайшее время начнёт трансферную кампанию, однако где и как будут играть латвийцы тоже неизвестно. В их стране хорошая ситуация с коронавирусом, и пускать спортсменов из других государств с неблагополучной эпидемической обстановкой прибалты по понятным причинам не горят желанием.



Так что в этом плане сентябрьский старт сезона от КХЛ выглядит излишней спешкой. Напомним, ЧМ-2021 сдвинут на конец мая, так что у лиги есть отличная возможность выиграть время и начать турнир в октябре. Повторюсь, КХЛ правильно делает, что не боится коронавируса, но необходимо ведь подумать и о комфорте своих зарубежных клубов.