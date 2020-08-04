Главная звезда «Рейнджерс» потухла в плей-офф. Но у Панарина ещё есть шанс проснуться

Начиная с прошлого лета мы очень много говорим и пишем об Артемии Панарине. Нестандартный, весёлый, яркий и языкастый Хлебушек (как прозвали Артемия болельщики «Чикаго») мало кого оставляет равнодушным. Сначала Панарин цеплял своей публичной критикой российских властей, затем антуражем второго по величине зарплаты в НХЛ игрока и нового героя Бродвея, а когда начался сезон, то не подвёл и в плане спортивных инфоповодов. Играть за «Рейнджерс» у Артемия получалось не менее эффектно, чем говорить, так что популярность себе Панарин обеспечил не только у любителей уникального, порой жареного контента, но и у чистых болельщиков, которым плевать на бытовую жизнь хоккеистов.

После затянувшегося карантина мы очень ждали возвращения Панарина на лёд, предвкушая, как он будет тащить «Рейнджерс» к сенсации. Мы немного устали от «инстаграма» Хлебушка и влога его будущей жены (смотреть на чужую красивую жизнь вряд ли интересно до бесконечности) и соскучились по Панарину-хоккеисту. По тому самому парню из Коркино, который за один год покорил Нью-Йорк, побил несколько рекордов франшизы, почти набрал гроссмейстерскую сотню очков за 69 матчей регулярки и номинировался на «Харт Трофи».

Получит ли Панарин «Харт»? Что об этом пишут в Америке Артемием восхищаются. И это вполне заслуженно.

Казалось, что коронавирус даже помог Артемию и его команде. Далеко не факт, что «Рейнджерс» вышли бы в плей-офф при обычном раскладе. «Синерубашечникам» не хватало стабильности на длинной дистанции, да и конкуренция в Столичном дивизионе высочайшая. И тут такой подарок – отмена концовки регулярки и плей-офф из 24 клубов. Мгновенная кульминация сезона без выжимающих все соки заочных боданий с другими соискателями последних путёвок в плей-офф – о чём ещё можно мечтать? Все команды в равных условиях (пузыри, два города, отсутствие болельщиков), стёртый бэкграунд регулярки (когда там это было?), полная непредсказуемость. И, по большому счёту, всё зависит только от твоей индивидуальной подготовки – идеальный расклад для сильных хоккеистов, которым в регулярке иногда мешает рутина, травмы, усталость и прочие факторы.

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Я, конечно, не знаю, как готовился Панарин к рестарту. Надеюсь, что его хоккейная пауза была заполнена не только ведением соцсетей, путешествиями и борьбой против повышения эскроу, но и упорными, тяжёлыми тренировками вкупе с психологической подготовкой. Но даже если так, то результат на выходе пока, увы, нулевой. Панарин, не побоюсь этого слова, проваливает плей-офф и близок к тому, чтобы уже завтра отправиться в новый отпуск.

А ведь сейчас наступило то самое время, когда Панарин должен показать, что не зря в «Рейнджерс» его озолотили прошлым летом. Восьмая часть платёжки «синерубашечников» ушла явно не для того, чтобы Артемий обеспечил себе безоблачное будущее, а в ответ лишь «бомбил» статистикой в регулярке. Это лишь малая часть от общих ожиданий, а в глобальном смысле в Нью-Йорке ждут от Хлебушка большого результата, в перспективе же и вовсе Кубка Стэнли. Конечно, прямо сейчас требовать от «Рейнджерс» трофея, наверное, глупо (хотя в НХЛ ведь возможно всё, не правда ли, любители заокеанского уровня конкуренции?), но ожидать от лидера и самого дорогого (с отрывом) игрока клуба максимальных самоотдачи и стараний в плей-офф вполне уместно. А Панарин пока вообще ничем не выделяется из серой массы «Рейнджерс», которую уже два матча возит (не по счёту, а по игре) дерзкая «Каролина».

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Понятно, что команда из Нью-Йорка в целом неважно подошла к раунду плей-ин, и здесь большие вопросы есть и к тренерам, и к остальным хоккеистам «Рейнджерс». Помимо Панарина не феерят ни Зибанеджад, ни Крайдер, ни Строум, спрятался вундеркинд Какко, защита не успевает за «ураганами», Лундквист пускает в ближний гол, да и в целом «синерубашечники» проигрывают оппоненту и в физике, и в тактике. В таких условиях обвинять одного лишь Панарина в 0-2 в серии нельзя, да его никто и не винит, но главный вопрос в том, почему Артемий не активирует свой фактор лидера. Где его голы, обостряющие передачи, эмоции, страсть, доминирование? Или хотя бы постоянная опасность воротам соперника, как у того же Малкина, который пока вообще без очков в плей-ин, но и спокойно жить Кэри Прайсу не даёт? В первом матче Панарин хотя бы был более-менее заметен и четыре раза потревожил Мразека бросками, но во второй встрече у Артемия лишь один выстрел в створ. Да, он оказался голевым, но было бы странно, если бы лучший нападающий команды не забил в расстановке «5 на 3» в таком эпизоде.

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А так Панарин находится в тени и не особо стремится из неё выходить. Он не влияет на ход встречи, а плывёт по течению. Чуть ослабила «Каролина» хватку, дала побольше свободы «рейнджерам» — мы можем увидеть Хлебушка. Как только «ураганы» добавляют в движении и прикрывают лидеров соперника – нет Панарина. А ведь от лидера команды и звезды НХЛ обычно ждёшь чего-то большего, чем успешной игры только в зоне комфорта. Просто посмотрите на Макдэвида, с которым можно и нужно сравнивать Панарина (по статусу и зарплате, а не по набору хоккейных качеств). За два матча плей-ин Коннор набрал 7 (!) очков, забросил четыре шайбы, и был близок к тому, чтобы вытащить безнадёжную первую игру с «Чикаго». Конечно, Макдэвиду здорово помогают партнёры, но ведь и Панарин выходит на площадку не с дилетантами. Однако у «Эдмонтона» рука лидера, способного перевернуть матч или принести победу, в кубковых матчах видна отчётливо, а у «Рейнджерс» как будто и нет в составе номинанта на «Харта» и четвёртого бомбардира регулярки.



Может быть, я придираюсь к Панарину. Но Артемий, подписывая прошлым летом крупнейший контракт, обрекал себя на повышенные ожидания и рассмотрение своей игры под микроскопом. Но сейчас даже без оптического прибора видно, что Хлебушек, проводя больше всех времени на льду в «Рейнджерс» (включая большинство, которое обильно предоставляет «синерубашечникам» «Каролина») не тащит команду. А тащить должен. Не мне, и даже не болельщикам, а тем людям, которые с помощью денег и пиара возвели его в статус суперзвезды. Надо соответствовать.

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Обычно два матча после длительной паузы недостаточная выборка, чтобы делать глобальные выводы об игре хоккеиста. Однако сейчас сложилась такая ситуация, что у команд-участниц плей-ин совершенно не было времени на раскачку, и уже к первым матчам каждый игрок должен был подойти в оптимальных кондициях. Возможно, Панарин ещё не вкатился или ему не хватает драйва трибун, но это вообще не оправдание для хоккеиста, на которого в клубе рассчитывают больше всего. К тому же все в равных условиях, и тому же Свечникову, например, ничто не мешает демонстрировать хоккей экстра-класса.



Артемию пора просыпаться. Его «Рейнджерс» «горят» 0-2 в серии до трёх побед, и есть ощущение, что без помощи своего лидера «синерубашечники» так бесславно и вылетят уже 5 августа – первыми среди всех участников плей-офф. И тогда весь яркий сезон Панарина будет перечёркнут безвольным выступлением в Кубке Стэнли, где лидер и самый дорогой игрок клуба предстал заурядным форвардом, которого можно закрыть. Хочется верить, что Хлебушек этого не допустит и уже в следующем матче сумеет напомнить, что он из когорты тех парней, которые могут определять результат команды. Такого Панарина-решалу уже видели в «Коламбусе», а сейчас его заждались в «Рейнджерс».