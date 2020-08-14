Обмен Шумакова из «Авангарда» лишь вопрос времени? Хартли готов расстаться с форвардом

В среду, 12 августа, «Авангард» и московское «Динамо» провели яркий контрольный матч, запомнившийся хет-триком Теэму Пулккинена и камбэком омичей с 0:3, а вечером того же дня в одном из анонимных телеграмм-каналов появился мощный инсайд. Источник утверждал, что «ястребы» намерены обменять форварда Сергея Шумакова в «Динамо» на Владимира Брюквина. Любители верить на слово каждому слуху тут же вспомнили, что в контрольном матче Шумаков не играл, хотя ещё в конце июля он излечился от коронавируса и давно принимал активное участие в тренировочном процессе.

Сергей Шумаков вылечился от коронавируса

Правда, другой потенциальный участник обмена – Владимир Брюквин – весь матч провёл в первом звене «Динамо» с Линдбергом и Пулккиненом, и после игры Владимир Крикунов не исключил, что оставит это сочетание нетронутым в преддверии сезона.

Крикунов: звено Линдберга провело отличный матч. Возможно, оставлю их в таком составе

Словом, инсайд получился громким, но не самым логичным, а потому больше походил на откровенный вброс, на который не стоит даже обращать внимание. Однако это как раз тот случай, когда дыма без огня не бывает. Рассказываем, что нам удалось узнать на эту тему.

Итак, по нашей информации, «Авангард» хочет усилить состав быстрым крайком на левый фланг. Идеальный кандидат – Дамир Жафяров, но с ним всё очень непросто. Нападающий и его агент Шуми Бабаев готовы разговаривать с другими российскими командами, но «Торпедо», которому принадлежат права на Жафярова, заломило за него настолько высокий ценник, что он отпугивает даже богатые топ-клубы. Не хочет платить за Дамира огромные деньги и «Авангард».

Бабаев: российские клубы не готовы платить за Жафярова суммы, которые выставляет «Торпедо»

Запасной вариант для «ястребов» — как раз Владимир Брюквин. 25-летний нападающий, не так давно подававший большие надежды, но остановившийся в прогрессе в последние сезоны. Тем не менее в «Авангарде» считают, что Брюквин хорошо бы вписался в систему Хартли, и готовы были рассмотреть вариант с обменом (у Владимира контракт с «Динамо» до конца сезона-2020/2021), однако бело-голубые и сами не желают терять своего форварда. Взамен москвичи предлагают омичам Даниила Тарасова (он-то как раз «товарняк» с «Авангардом» пропустил, а на его месте и играл Брюквин), но этот вариант уже не устраивает «ястребов». В результате вопрос пока подвис.

Форварды московского «Динамо» Даниил Тарасов и Владимир Брюквин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

А при чём же здесь Шумаков? Конечно, никто его из «Авангарда» сейчас на обмен не выставляет, но важно понимать, что в случае чего «ястребы» готовы использовать Сергея в качестве разменной монеты. Да, это выглядит странно, учитывая, что Шумаков только что провёл самый результативный сезон в карьере (именно за «Авангард»), а в двух последних плей-офф он в принципе был одним из лучших форвардов «ястребов». И по самоотдаче, и по характеру, и по статистике. Кроме того, под началом Боба Хартли сформировалось звено Шумаков – Семёнов – Кошелев, тащившее на себе омичей в минувшем чемпионате. Почему же Хартли (а без его слова в «Авангарде» не случится ни одного селекционного решения) готов расстаться с Шумаковым?

Насколько мне известно, у Шумакова с Хартли рабочие, но далеко не тёплые отношения. И история эта длится уже давно. Помните, как в минувшем сезоне Сергей закис на отрезке с сентября по декабрь? Тогда у Шумакова был период с одним голом в 25 матчах, да и в целом очки набирались с огромным скрипом, хотя форвард регулярно попадал в состав. Особенно внимательные омские болельщики фиксировали даже, что у Шумакова постоянно недовольное лицо, потухшие глаза, а на скамейке запасных он держится особняком. Словом, очень легко было представить конфликт с Хартли, а затем поползли и слухи об обмене Шумакова в дедлайн.

Статистика Шумакова в регулярке сезоне-2019/2020.

Мне неизвестно, были ли действительно какие-то серьёзные разногласия между Шумаковым и Хартли (или кем-то ещё из клуба), но нельзя отрицать, что Сергей до дедлайна и после него – это два разных хоккеиста. Не знаю, с чем связано возрождение бомбардира и снайпера Шумакова в конце декабря, но форвард как будто разом выкинул из головы все посторонние проблемы и стал просто играть в хоккей. Может быть, Сергей просто осознал, что в «Авангарде» под началом Хартли ему в любом случае теперь выступать до конца сезона и благоразумнее зарыть топор войны, каких бы размеров он ни был? А сейчас, с началом предсезонки, у тренера с нападающим снова что-то пошло не так?

У Шумакова – коронавирус. Это первый случай с игроком в КХЛ, о котором сказали публично В лиге уже семь случаев заражения коронавирусом. И это только по официальным данным.

Это уже область догадок, но вот что доподлинно известно сейчас: Хартли не будет держаться за Шумакова и готов пожертвовать им, чтобы получить нужного для своей модели хоккеиста. По крайней мере такой расклад существует до начала сезона.

Вполне очевидно, что обмен Шумаков – Брюквин в таком виде вряд ли состоится. Хотя бы потому, что он не устроит обе стороны. Всё-таки Шумаков — это слишком высокая цена за Брюквина, к тому же «Динамо» и само не хочет отдавать Владимира.

Но другие трансферные движения в этом направлении вполне возможны. Главное, что сейчас нужно понять: у Сергея Шумакова совсем не прочные позиции в «Авангарде», и фактически в любой момент форвард, у которого ещё год контракта с «ястребами», может сменить команду. Вполне возможно, что это лишь вопрос времени.

Обмен Шумакова точно выбесит большинство омских болельщиков и подорвёт в их глазах репутацию Хартли, однако вряд ли это остановит руководителей «Авангарда», если для проведения выгодной сделки придётся пожертвовать не самым любимым тренером хоккеистом.