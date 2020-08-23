Кто возглавит «Вашингтон»? Овечкин стареет, и «столичным» нельзя больше ошибаться

«Вашингтон Кэпиталз» ожидаемо освободил главного тренера Тодда Рирдена от исполняемых обязанностей. Событие, прямо скажем, ожидаемое, ведь при Рирдене «столичные» за два сезона не выиграли ни одной серии плей-офф, неизменно вылетая в первом же раунде. В 2019-м от молодой и дерзкой «Каролины», в 2020-м – от системного и тренерского «Айлендерс». Вполне естественно, что боссам клуба не понадобилось много времени, чтобы понять, что с Рирденом «Вашингтон» сейчас ничего не добьётся, а времени ждать прогресса наставника у «столичных» попросту нет, так как лидеры команды неизбежно стареют.

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«Мы возлагаем большие надежды на нашу команду и чувствуем, что необходим свежий подход к руководству. Хотел бы поблагодарить Тодда за всю его тяжёлую работу и усилия в нашей организации. Тодд был важной частью нашей команды, включая этап с победой в Кубке Стэнли в 2018 году. Мы желаем ему и его семье всего самого наилучшего», – приводит слова генерального менеджера Брайана Маклеллана пресс-служба «столичных».



Разумеется, в «Вашингтоне» никому не приходит в голову публично кидать камни в огород уже бывшего наставника. Решение об увольнение – лишь расписка в том, что ставка, сделанная два года назад, не сыграла. Напомним, что летом 2018-го, пока Александр Овечкин кутил в обнимку с Кубком Стэнли, «столичные» вели переговоры с тренером-чемпионом Барри Тротцем. Тот хотел значительную прибавку к зарплате, но в «Вашингтоне» то ли не могли, то ли не хотели сильно увеличивать цифры в годовом окладе специалиста. Вероятнее всего второй вариант, так как ни для кого не было секретом, что Тротц не слишком уж ладил с владельцем «столичных» Тедом Леонсисом.



Видимо, даже первая Чаша в истории франшизы не смогла заставить Леонсиса раскошелиться на продление контракта с наставником. Тротц покинул «Вашингтон» 18 июня, через 10 дней после триумфа в Лас-Вегасе, а ещё через полторы недели «Кэпиталз» официально возглавил Тодд Рирден – бывший помощник Тротца. Этот американский тренер никогда ранее не возглавлял клуб НХЛ, но, очевидно, в «Вашингтоне» посчитали, что за годы совместной работы с Тротцем Рирден впитал в себя философию опытного коуча, поднаторел в системе и психологии и созрел для самостоятельной работы. Но время жестоко указало боссам «Кэпиталз» на ошибку – Рирден оказался не способен развить успех «Вашингтона», да и вообще, по-хорошему говоря, провалился. Но вряд ли это вина Тодда, который работал, как умел. Скорее, это повод задуматься тем людям, которые принимают решения в «Кэпиталз», то ли о своей жадности, то ли – о недальновидности.

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Что ж, сейчас главный вопрос для «Вашингтона» — кто следующий? И эта тема уже вызвала серьёзное обсуждение в североамериканском хоккейном медиапространстве. Например, обозреватель NBC Sports Джей Риган справедливо отмечает, что ошибка с выбором тренера, сделанная два года назад, впустую разменяла мощности лидеров «Вашингтона», и сейчас «Кэпиталз» уж точно должно быть не до экспериментов.



«Откровенно говоря, у Рирдена была невыполнимая задача, поскольку он получил команду, которая выиграла Кубок Стэнли. Имея такой стандарт ожиданий, он никак не мог его превзойти. Но два вылета в первом раунде за два года — это два потраченных сезона из чемпионского «окна возможностей», это потраченное зря время ветеранов, которые составляют ядро команды, всё было впустую. В 2019 году вылет в первом раунде ещё можно было объяснить тем, что у «Вашингтона» «закончился бензин» после чемпионского похода, но нынешний вылет объяснить сложно.



Барри Тротц и его «Айлендерс» прошли дальше, хотя имели далеко не такой талантливый состав. Казалось, что у Рирдена нет никаких реальных ответов на вопрос о том, как вернуть свою команду в бой по ходу серии. Сейчас «Кэпиталз» на распутье. По мере того, как время их чемпионских возможностей истекает, им нужен тренер, который сразу сможет бороться за Кубок Стэнли, сможет это сделать прямо сейчас. Это поможет преодолеть разрыв, когда придётся переворачивать страницу», — отметил Риган.

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Мнение Ригана поддерживает и его коллега из агентства Associated Press Стивен Уайно. «Новый тренер «Вашингтона» должен быть опытным. Должен быть. Овечкину вот-вот исполнится 35 лет, у него остался год контракта», — пишет обозреватель в своём твиттер-аккаунте.



Отметим, что упор на фигуру Овечкина в этом сообщении вовсе не удивителен. Да, «Вашингтон» — это не один Александр, но Ови – центральная фигура франшизы на протяжении 15 лет, и он по-прежнему ведущий форвард, капитан и лидер «Кэпиталз». Кстати, примечательно, что в эпоху Овечкина у «Вашингтона» было шесть тренеров, и лишь для Барри Тротца работа в столице США не была первой в карьере. Так, может быть, в том, что у лучшего снайпера современности и его команды лишь один Кубок за столь долгий период виновато именно руководство, превратившее «Вашингтон» в полигон для обкатки тренеров-новичков?

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Мало кто сомневается в том, что «Вашингтону» сейчас нужен тренер с именем. А некоторые эксперты и журналисты и вовсе называют конкретные фамилии.



«В данный момент в НХЛ без работы находится большое количество известных тренеров. Среди них Жерар Галлан, Питер Лавиолетт, Брюс Будро и Майк Бэбкок, которому место может хорошо подойти. Кроме этого, много ассистентов на рынке. Возможно, пришло время дать новый шанс Майку Йео, Джону Стивенсу или Кирку Мюллеру», — пишет известный американский обозреватель и инсайдер Пьер Лебрюн.

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Интересно, что Лебрюн делает акцент на фамилии Бэбкока, который после известных событий вроде бы должен стать персоной нон-грата в клубах НХЛ и современном американском обществе. Впрочем, можно будет только поаплодировать боссу «Вашингтона», если он отбросит в сторону глупые предрассудки и не станет идти на поводу у сомнительных толерантных ценностей, а пригласит в команду опытного, титулованного и харизматичного тренера. При этом на Бэбкока придётся раскошелиться (в «Торонто» он был самым высокооплачиваемым наставником НХЛ), но, думается, Леонсис уже понял, что излишняя экономия до добра не доводит.

А вот позиция бывшего игрока НХЛ Максима Лапьера. «Мне было бы интересно увидеть на посту наставника «Кэпиталз» Жерара Галлана. Я убеждён, что это тот тип тренера, который нужен Александру Овечкину. Его любят ветераны, и он знает, как сделать так, чтобы молодые хоккеисты тоже чувствовали себя комфортно, но при этом, работали бы правильно», — отметил Лапьер в своём «твиттере».



Что ж, Галлан – интересная, но спорная кандидатура, и вряд ли на долгий срок. У этого наставника за плечами опыт работы во «Флориде» и «Вегасе», и это именно он вывел «золотых рыцарей» в финал Кубка Стэнли в первый же год существования клуба. Правда, по ходу минувшей регулярки Галлана уволили из «Голден Найтс», а всего в пассиве Жерара целых три досрочных расторжения контракта – помимо «Вегаса» его убирали по ходу сезона из «Коламбуса» и «Флориды».



В целом нужно отметить, что выбор у «Вашингтона» сейчас весьма широкий. Но главное – у «столичных» есть время, чтобы принять взвешенное и правильное решение. Мне кажется, что пресловутое «чемпионское окно» для «Вашингтона» ещё не захлопнулось. Более того, у клуба есть возможность омолаживать состав без потерь результата, так как этот процесс пока не должен затрагивать лидеров клуба. Соответственно, «Кэпиталз» нужен опытный наставник, знающий, как делать из талантливой команды чемпиона НХЛ.