Его «Даллас» уверенно обыграл «Колорадо», но у «лавин» есть претензии к арбитрам.

Радулов снова гремит в НХЛ! Отдал шикарную передачу, а потом смеялся над своим голом

«Даллас Старз» был одной из тех команд, к которым после квалификационного раунда плей-офф возникало достаточно вопросов. «Звёзды» выглядели тяжело и несыгранно, а лидеры в лице Джейми Бенна, Тайлера Сегина и Александра Радулова не спешили исправить ситуацию за счёт индивидуальных усилий.

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В четвертьфинале конференции с «Калгари» ситуация улучшилась, однако «Даллас» по-прежнему не выглядел командой, готовой идти за Кубком. «Старз» тащили Гурьянов и слабая игра вратаря «огоньков», а ключевые и самые дорогие хоккеисты «звёзд» по-прежнему скучали в тени.

Турнирная таблица плей-офф НХЛ.

Но теперь, после двух матчей серии с «Колорадо», пора признать, что у «Далласа» всё хорошо. Эта команда набирает ход в процессе плей-офф, и сейчас пока не оставляет шансов сбалансированным и претенциозным «лавинам». В первом матче полуфинала Запада «звёзды» выиграли 5:3, а сейчас победа оказалась ещё уверенней.

Хотя стартовая половина встречи осталась за «Колорадо». На седьмой минуте большинство реализовал Натан Маккиннон, воспользовавшись великолепным пасом-подкидкой от Рантанена. А уже во втором периоде канадец отплатил финну той же монетой, выведя Рантанена на голевой бросок при очередной реализации лишнего. Так «лавины», благодаря отменному взаимопониманию своих лидеров, сделали 2:0, и это могло стать приговором для «Далласа», но чем глубже в плей-офф, тем сильнее у «звёзд» просыпается характер.

Через минуту после гола Рантанена «лавины» остались втроём против пятерых соперников, и Джо Павелски сократил отставание до минимума. Голу ветерана предшествовала изумительная поперечная передача от Александра Радулова.

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Приятно, что россиянин, наконец, проснулся в плей-офф и начинает привычно греметь, определяя результат для «Далласа». В прошлом матче у Раду был дубль и голевая передача, в этот раз он снова не остался без набранных очков.

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Тем временем, «Старз» через 43 секунды после шайбы Павелски снова праздновали успех. «Звёзды» по полной программе наказали «Колорадо» за недисциплинированность! На льду у «Далласа» была уже другая бригада реализации лишнего, Денис Гурьянов набросил на ворота, где шайбу с пятачка «доел» Радек Факса. Так счёт сравнялся.

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Ну а под занавес второго периода пришло время победной шайбы, и её автором стал расцветший Александр Радулов. Гол получился забавным: Джейми Бенн выполнял передачу вдоль ворот Францоуза, Радулов пытался замкнуть её, как полагается, клюшкой, но лишь зацепил снаряд по касательной, тот взмыл вверх и уже от плеча Александра залетел в цель. Радулов, понятное дело, порадовался своему голу, который вывел «Даллас» вперёд, и даже посмеялся над ситуацией.

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А вот «Колорадо» уже было не до смеха. В прошлом матче «лавины» потеряли основного вратаря Грубауэра, и, как показывает практика, Павел Францоуз пока не готов к роли первого номера в плей-офф. Да и результаты «Эвеланш» пока разочаровывают. Вскоре после гола Радулова «Колорадо» пропустил четвёртую шайбу, и в этом эпизоде для «лавин» всё было отвратительно: и действия Йоонаса Донского в большинстве, допустившего контратаку и не сумевшего догнать Эсу Линделля, и очередной эпизод неуверенной игры от Францоуза, и даже решение арбитра засчитать гол, хотя ни один из повторов не давал чёткого представления о том, что шайба пересекла линию ворот.

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Линделль забил «Колорадо» в раздевалку, и этот гол, кажется, деморализовал «лавин». За весь третий период они ни разу не смогли пробить Антона Худобина, и «Даллас» спокойно довёл матч до победы, забросив ещё пятую шайбу в пустые ворота. 5:2 в матче, и 2-0 в серии – «Колорадо» нужно срочно что-то предпринимать, чтобы сбить уверенность «Далласа», иначе эта серия может кончиться очень быстро.