Овечкин и «Вашингтон» – не чета нытикам из «Торонто». Им должен подойти Бэбкок

Прошло девять месяцев с тех пор, как Майка Бэбкока попросили из «Торонто», а затем, на волне толерантного гнева, он и вовсе превратился в изгоя. Видите ли, его методы слишком жёсткие, и в «Детройте» он многих гнобил, и в «Мэйпл Лифс» обижал молодых звёзд.

Минули зима, весна и лето, о скандале немного подзабыли, и имя Бэбкока снова всплыло на поверхность. Сначала его включили в топ-10 лучших тренеров НХЛ эпохи расширения, затем он стал советником тренера в команде университета Вермонта в NCAA – непыльная должность, которая позволила бы поддерживать себя в форме и не отнимала много времени.

И вот теперь, после очередного вылета «Вашингтона» из плей-офф и увольнения Тодда Рирдена, о Бэбкоке заговорили как об одном из основных кандидатов на пост главного тренера «столичных» (в числе прочих в этот список входят Жерар Галлан, Питер Лавиолетт, Брюс Будро). Из слов генерального менеджера «Вашингтона» Брайана Маклеллана можно выделить главный посыл – новый тренер должен быть опытным, уметь спрашивать с игроков по всей строгости и вернуть правильную культуру, которая начала ускользать.

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Бэбкок подходит под эти требования идеально. Опыта, в том числе победного, ему не занимать – 1301 матч в роли главного тренера в НХЛ, восьмое место в истории по количеству побед (700), Кубок Стэнли с «Детройтом» в 2008-м, две победные Олимпиады и Кубок мира со сборной Канады.

Умение спрашивать по всей строгости тоже при нём – Бэбкок тренер старой школы, который не будет церемониться и сдувать с игроков пылинки, если ситуация требует совершенно другого подхода. И, несмотря на подмоченную репутацию, он всегда был отличным мотиватором, который способен настроить команду на победу, вытащить из игроков максимум в нужный момент. И дотошным специалистом, который детально разбирает и выстраивает игру своей команды. Поэтому неудивительно, что сейчас в Америке вовсю обсуждают его кандидатуру на пост тренера «Вашингтона».

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«Вашингтон» — не чета нытикам из «Торонто»

Основной претензией к Бэбкоку остаётся его излишняя жёсткость. Но давайте вспомним, что его предыдущая команда «Торонто» полна совсем зелёных юнцов. Легко представить, как обижается Марнер или Мэттьюс, а что насчёт Овечкина и компании?

Овечкин в своё время прекрасно уживался с Билялетдиновым и Знарком, да и вообще наши ребята не такие сахарные, как североамериканцы и привычны к требовательным тренерам и жёсткой дисциплине. Костяк «Вашингтона» через многое прошёл, имеет чемпионский опыт и знает, что победа достаётся не нытикам, а настоящим мужикам, которые умеют терпеть и делать то, что им говорят.

Рирдена в «Вашингтоне» любили (и игроки сами считали, что после ухода Тротца он является идеальным кандидатом на пост главного тренера), но оказалось, что одной любви игроков мало, чтобы успешно управлять командой. Бэбкоку хватит авторитета, чтобы а) его слушались ветераны и б) чтобы заставить более молодых игроков выкладываться на максимум. Тут в первую очередь речь о Евгении Кузнецове, который может быть гениальным, если есть настроение, и пропадать с площадки, если настроения нет. И о Якубе Вране, который с наступлением плей-офф перестаёт походить на самого себя.

«В «Вашингтоне» много опытных ребят, которым либо уже исполнилось, либо скоро исполнится 30 лет. В такой команде невозможно завоевать уважение, если у тебя нет опыта. Овечкин, Бекстрём, Оши, Карлсон – костяк команды должен ценить всё, что ты говоришь. И в то же время им нужен человек, который сможет завести лидеров. Без опыта этого не добиться.

Мне нравится Бэбкок как тренер, но никто бы не хотел, чтобы он обижал Овечкина или Бекстрёма, и ему придётся смягчить свой темперамент. С лидерами команды надо быть честным, уметь заводить команду, нажимать нужные кнопки.

Да, на Бэбкока жаловались его бывшие игроки, но это же бывшие игроки, кто их знает, может, он не получал от них того, что хотел. Я много всякого слышал о Бэбкоке, но он является новатором. Он в «Детройте» делал вещи, которые тогда никто не делал в хоккее», — считает Алан Мэй из NBC Sports.

«Вашингтон» впустую потратил два года Овечкина. Теперь клуб должен сильно поменяться Костяк сохранится, но надо искать нового тренера и омолаживать остальной состав.

«Лучший русский хоккеист и тренер, который выиграл две Олимпиады, – на это стоит посмотреть»

Другой вопрос, захочет ли Бэбкок вернуться к работе и возглавить «Вашингтон». «Насколько мне известно, Бэбкок окончательно не закрыл дверь в НХЛ, но чтобы вернуться, должен быть идеальный вариант. «Торонто» должен платить ему $ 5,8 млн ещё три сезона, так что деньги для него не стимул к возвращению. Скорее его заинтригует хороший вариант и шанс выиграть ещё один Кубок.

Пока что Бэбкок осенью планирует охотиться. Ему нравится проводить время на свежем воздухе, и, кажется, он наслаждается жизнью с тех самых пор, как «Торонто» его уволил», — пишет Пьер ЛеБрюн.

В «Вашингтоне» очень хотят завоевать ещё один Кубок, пока Овечкин и Бекстрём находятся на пике карьеры. Бэбкоку в столице США не нужно будет пытаться обуздать сборище малолеток, как в «Торонто», или работать на руинах былой славы, как в последние годы в «Детройте». «Вашингтон» — звёздная и опытная команда, которой нужна твёрдая рука для ещё одного похода за титулом. Команда, в которой будет лучший российский хоккеист и тренер, который выиграл две Олимпиады, – на это стоит посмотреть.