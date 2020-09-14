«Это элита». Тройка Кучерова забила филигранный гол, запутав соперника игрой ногами

Их игру сравнивали с хореографией Большого театра. А теперь просто восхищаются.

Великолепная игра первой тройки «Тампы» в четвёртом матче финала Восточной конференции против «Айлендерс» стала предметом всеобщих восхищений. Звено Ондржея Палата, Брейдена Пойнта и Никиты Кучерова продемонстрировало фантастическое взаимопонимание, а гол, забитый ими в начале третьего периода, был по-настоящему «вкусным».

«Какая тройка лучше: нынешнее звено Кучерова или «Тройняшки»?»

«Игра ногами в этом моменте была прекрасной. Палат ногой отправил шайбу Кучерову, тот подправил коньком на свою клюшку, а затем Палат отпасовал через ноги защитника на Пойнта», — восхитился автор ESPN Дмитрий Филипович.

«Это элита! Им нельзя давать и дюйма пространства. Они умеют разыгрывать шайбу, они попадают в труднодоступные зоны. Это игроки самого высокого уровня. Увы, мы дали им слишком много места», — признал после матча главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Пришло время для весёлой дискуссии. Какая тройка «Тампы» лучше: «Тройняшки» образца 2015 года или нынешнее трио Палат — Пойнт — Кучеров? Оба звена доминировали, играли очень динамично, в обе тройки входили Кучеров и Палат. Сейчас Пойнт заменил Тайлера Джонсона, который пять лет назад играл как претендент на «Конн Смайт Трофи». Помню, как помощник главного тренера «Лайтнинг» Джордж Гвоздецки клялся, что «Тампа» бы выиграла Кубок Стэнли, если бы Джонсон не сломал запястье.

С повзрослевшими Палатом и Кучеровым уже трудно спорить, к тому же Никита уже выиграл свой «Харт Трофи», а Пойнт стал одним из лучших нападающих. Воскресный матч показал, насколько они хороши вместе. В сумме это сочетание набрало 6 очков, сделало 13 бросков в створ ворот. Когда они находились на льду, то постоянно меняли темп. Палат — тоже важный человек в этом трио, в «Тройняшках» он был мотором, он выполнял всю грязную работу и делал бесчисленные «маленькие умные вещи», которые очень важны. Спросите Пойнта и Кучерова, и они ответят, что они хотят с ним играть. Он очень ответственный хоккеист», — восхитился игрой первого звена «Тампы» обозреватель The Athletic Джо Смит.

«Хореография Большого театра». Что пишут в Америке о потрясающем хоккее «Тампы» и Кучерова Россиянину предлагают сжалиться над соперниками.

«Вот как тут выбрать? Кто лучше — летящий Брейден Пойнт или впечатляющее мастерство Кучерова и Палата, которые забили сумасшедший гол в третьем периоде? Мы знаем, что тройка Кучерова — очень умелая и техничная, но видели ли вы, что они сделали? Сейчас нет в хоккее другого звена, за игрой которого было бы так приятно наблюдать», — отметил редактор Tampa Bay Times Фрэнк Пастор.

«Для «Айлендерс» это была неплохая игра, но тройка Кучерова соперника просто погубила. Когда это трио находилось на льду во время игры в равных составах (чуть более 11 минут), то у «Тампы» было огромное преимущество в попытках бросить — 17 против 9. По броскам в створ перевес был 12 — 2, а по голам — 2-0. Именно эта тройка внесла решающий вклад, который определил исход матча», — отметил обозреватель NBC Sports Адам Грец.

Айзерман и его след в нынешней «Тампе». Откопал Кучерова и Пойнта, собрал 60% состава Его преемник Брисбуа довёл оборону до идеала и добавил дерзких и жёстких энерджайзеров в нижние звенья.

Шпионские страсти вокруг Пойнта

Состояние Брейдена Пойнта, который, судя по всему, играет с недолеченной травмой, вызывает у болельщиков «молний» большое беспокойство. Джон Купер не предоставил информацию о состоянии здоровья форварда, сказав лишь, что до следующего матча есть ещё пара дней.

«Мы пытаемся управлять ситуацией. Пойнт сыграл отлично, успевал везде, создавал моменты, забивал голы. Он — огромная часть этой команды, но мы должны быть начеку. Это плей-офф, ребята играют с отдачей. Парни в обеих командах борются с трудностями», — сказал Купер, и его слова косвенно подтверждают наличие у Пойнта повреждения.

А факт, что Пойнт сыграет в четвёртом матче серии, скрывался до самого последнего момента. Менеджер «Тампы» по экипировке Джейсон Бергер специально накрыл полотенцем выставленные на скамейке запасных клюшки, чтобы по ним нельзя было определить, кто выйдет на лёд. Однако вездесущие телекамеры Sportsnet смогли взять крупный план до того, как появилось это полотенце, и комментаторы увидели имя Пойнта на одной из клюшек — так стало понятно, что форвард будет играть.

«Он был нашим лучшим хоккеистом сегодня. Мы рады, что он смог выйти на лёд, Пойнт был великолепен», — оценил партнёра Ондржей Палат.

Что же касается шансов «Тампы» на выход в следующий раунд, то счёт 3-1 в серии предоставляет «молниям» великолепную возможность. Из 35 предыдущих финалов конференций, в которых был такой счёт, 34 завершились в пользу лидировавшей команды. Вероятность победы «Лайтнинг» составляет 97,1%, но, как известно, четвёртая победа в серии является самой трудной.