«Показали миру – у российского хоккея есть будущее». Пресс-конференция Ротенберга

2020 не устаёт преподносить сюрпризы. Матч СКА с «Ак Барсом» стал первым для Романа Ротенберга в роли главного тренера (точнее, исполняющего обязанности). Пока большая часть основного состава, персонал и тренерский штаб болеют, СКА второй матч подряд играет молодёжным составом, а на поединок с «Ак Барсом» «армейцев» вывел именно Ротенберг.

У 16 из 21 игроков из сегодняшнего состава СКА опыт в КХЛ ограничивается одним или нулём матчей, но они дали бой Казани, отыгрались с 0:2 и взяли одно очко. Даже Дмитрий Квартальнов после матча признался, что игра заставила его задуматься, не стоит ли и самому привлекать к основе побольше молодых игроков. А затем уже Ротенберг провёл свою первую пресс-конференцию в роли тренера.

Квартальнов чуть не поседел. Ротенберг и молодёжь СКА отобрали очко у «Ак Барса»! А ведь Андрей Назаров сразу предупреждал, что легко Казани не будет.

— Мы можем только радоваться за наших игроков, гордиться, как мы сегодня играли. Конечно, мы стремились только к победе, мы на каждый матч выходим побеждать. Радует, что перебросали соперника, что доминировали во многих отрезках. Не хватило хладнокровия забить больше голов. Выполнили план на игру, играли дисциплинированно, это уже большой шаг вперёд.



Уверены, что у нас большое будущее, мы сегодня играли за наше будущее. Гордимся игрой, показали высокие скорости, это наша система. Сегодня мы показали, как мы хотим играть, как видим нашу систему. Мы видим, что у нас есть будущее, и будем дальше работать, чтобы добиваться побед.

— Что подтолкнуло вас к идее встать на скамейку?

— Ситуация сложилась так, что пришлось встать на скамейку. Но я с трёх лет в спорте. У меня отец — тренер. Всю жизнь живу спортом, а в хоккее я уже 29 лет. Понимал всю ситуацию, был уверен в этих хоккеистах. Мы готовили их долгие годы. Понимали, что надо сыграть правильно, по нашей системе. Это не моя заслуга, а всей системы, всех тренеров. Коллективный труд и личный вклад каждого. Сегодня это все увидели. Мы работаем так много лет. В последние 5 лет я погружён во все процессы и понимаю, как все происходит. Если бы не понимал, это было бы как сесть в болид «Формулы-1» и не знать, какие кнопки нажимать. Понимал, как это будет. Сегодня мы увидели, что идём в правильном направлении. Не сомневались в игроках.

— Это разовая акция, или вам интересно пробовать себя на этом уровне, принимать участие в тренировочном процессе?

— Мы не будем раскрывать всю внутреннюю кухню, но мы так работаем уже давно. Собираем информацию, идёт обмен мнениями, изучаем опыт других стран, команд. Это долгие годы подготовки. Мы показали, что у российского хоккея большое будущее. Главное — играть.

Мы всегда стремимся побеждать. Если сегодня отработали бы идеально, мы бы победили. Где-то нужно ещё добавить, будем добавлять. Следующие матчи работаем в таком составе. Но ситуация такая, что новую информацию мы получаем постоянно, каждую минуту что-то меняется. На «Сибирь» был запланирован один состав, за два часа его поменяли, потому что не все ребята могли участвовать. Это очень тяжело, мы не понимали, как играть, потому что здесь много нюансов – меньшинство, большинство. «Сибирь» мы переиграли по многим моментам, но не забили. Молодые ребята прошли экзамен молодого бойца, эти ребята готовы играть на этом уровне.

Первый матч тренера Ротенберга в КХЛ. Тряс кулаком, заводил команду, но всё же проиграл Молодёжный состав СКА дал бой новосибирским мужикам, но сотворить сенсацию им не удалось.

— Тренеры-дебютанты говорят, что первый матч вызывает особенные чувства, когда ты можешь получить кайф и хочешь быть тренером всегда. Что почувствовали вы?

— Хоккей — это игра. Поймать кураж, находиться с командой, работать с такими игроками — это честь для меня. Но я в хоккее с десяти лет, до этого был другой вид спорта. Всю жизнь чувствовал на себе эти процессы. Конечно, особенно сегодняшняя игра – это непередаваемые чувства, этот опыт останется на всю жизнь. Это уникально. Благодарен всем, кто нам помогает. Это была проверка нашей системы на прочность. Важно было показать, что у нас, у российского хоккея есть большое будущее. Мы показали это всему миру.



— Что вы говорили в раздевалке во втором перерыве?

— Я не сторонник открывать всю внутреннюю кухню, мы хотим сохранить это между нами и командой.

Тут у одного из журналистов засбоила связь, и его было плохо слышно. «Видимо, хакеры появились в эфире, американские», — пошутил Ротенберг.

Назаров: пока кто-то плюёт в лицо КХЛ, молодёжь СКА и Ротенберг спасают российский хоккей

— У вас только один защитник родился раньше 2000 года, как они так здорово сыграли с «Ак Барсом», они же совсем молодые?

— Спорт – уникальная вещь. Человеческий ресурс неограничен, если найти правильный подход. Мы были готовы совершить подвиг, мы были близки к подвигу. Игроки долго готовились к этой игре, как и я, и весь тренерский штаб. Мы давно знакомы с тренерами, игроков многих знаю давно, их родителей. Чудес не бывает, это огромная работа с каждым лично. Мы не можем всё всем рассказывать, может быть, люди не поверят. Это ежедневная работа — чтобы сохранить игрока в России, чтобы подготовить защитников, нападающих, чтобы Чибриков сыграл, как сегодня. Это игрок 2003 года, масочник. Не проигрывал борьбу никому, играл самоотверженно.



Надо поблагодарить и соперника, хоккей был очень высокого уровня, «Ак Барс» вышел заряженным на игру, поэтому мы получили такой уровень скоростей и хоккея.

— Получат ли молодые игроки шанс в дальнейшем, и сможет ли в этом сезоне сыграть Мичков?

— Живём от игры к игре, ситуация постоянно меняется. По ходу корректируем, надеемся, что этим составом сможем сыграть и следующие матчи. Надеемся, что наши игроки будут выздоравливать, и мы сможем начать усиливаться. Здесь спортивный принцип действует, играют только лучшие. Конкуренция – двигатель прогресса, за счёт конкуренции мы добились такого результата. Это очко – на вес золота, мы это понимаем.